Новейшая история Красноярска-26. Тихий январь 2012 года.

СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ

Новейшая история бывшего Соцгорода. Инновационный январь 2012-го.

Сергей Пешков оценил работу коммунальных служб во время каникул на «хорошо». Правда, в первых числах месяца два часа оставалась без света Шивера, а на девятом квартале аборигены порушили ледяной городок. Но это у нас всегда так.

Горно-химический комбинат преподнёс к праздничному рациону в/ч 2669 и 3377 конфеты, печенье, фрукты и газировку.

В ОАО «ИСС» отправлен на хранение спутник «Гонец-М» №16.

Сергей Свиридов назначен директором муниципального УКСа. Парашютист Голик ушёл «по собственному».

Школа-студия современной хореографии «Эйдос» получила Гран-при благотворительного фестиваля «Карусель Рождества» в Париже.

В оздоровительном центре «Горный» идёт полуфинал чемпионата России среди юношей 1997 года по баскетболу. Злопыхатели комментируют : «В зале нет нормальных раздевалок, дети ложат одежду на пол. Зал обогревается тепловентиляторами, установленными на полу…»

Пять уголовных дел возбуждено за праздники по фактам телефонных мошенничеств. Доверчивая публика сделала их богаче на сто тысяч.

В питерском Сосновом Бору «зелёные» активно протестуют против перевозки ОЯТ в Сибирь.

В результате порыва теплосети залит подвал музыкальной школы.

Иструктор-методист по физической культуре санатория-профилактория «Юбилейный» Николай Хренков завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по бобслею в немецком Альтенберге.

Краевой избирком обещает прислать в Железногорск десять КОИБов.

Директор ГЖКУ утешает автолюбителей: «Нужно потерпеть. Всё равно уберём, снег остановится».

Назначен новый начальник управления ФМС. Вячеслав Пичуев – уроженец Минусинска.

493 семьи в ЗАТО с начала действия программы погасили жилищные кредиты средствами материнского капитала на общую сумму более 153,5 млн. рублей.

Количество нетрезвых водителей выросло на треть, жалуются в ГИБДД.

Начальник цеха Федерального хранилища Юрий Разумник стал вторым в номинации «Женское лицо профсоюза» на отраслевом фотоконкурсе «Мой профсоюз».

Сгорело помещение религиозной общины «Возрождение» (дом был в аренде).

ОАО «ИСС» посетила делегация оператора связи «Space-Communication Ltd», по заказу которого в Нашгороде был произведён телекоммуникационный спутник «AMOS-5».

Вокруг постановки грантового мюзикла «WWW.SILICON.NET» кипят страсти. Педагогическое начальство в недоумении.

В МП «ПАТП» за две тысячи рублей в час сосновоборский психолог учит кондукторов разговаривать с пассажирами.

Александр Ломакин отказался в студии городского радио озвучивать статистику по онкологии. «Не имею права», типа.

Полуночные гонщики до того достали власть, что площадь Ленина стали на ночь закрывать.

«Вестник ГХК» признан лучшей корпоративной газетой Красноярского края. Пальму первенства с железными горцами разделило издание «Православное слово Сибири», главным редактором которого является митрополит Красноярский и Ачинский.

У жителей ЗАТО на руках официально имеется 3.724 единицы оружия.

Вадим Медведев избран председателем Ассоциации глав местного самоуправления центральной группы городов и районов Красноярского края. Что это такое и зачем, вам знать не надо.

На Ленинградском в припаркованный грузовичок второй раз бьётся иномарка. На сей раз в аварии погибла женщина.

6,59 тысячи человек имеют в Нашгороде долги по налогам.

240 млн рублей - долг по квартплате.

В городском суде стартовал процесс Ивана Чернышёва, отстрелившего ногу охраннику в клубе «Зебра».

В поликлинике закрывается буфет. Временно – юрлицо станет обществом с ограниченной ответственностью.

В Сером доме опять совещались по поводу строительства замещающего теплоисточника. «Существенных перемен нет», - признал Сергей Пешков.

Всего 23 блокадника осталось в Нашгороде.

МП «ГЖКУ» предложило населению в добровольном порядке согласовать увеличение расходов на содержание и ремонт жилого фонда прямо с 1 января. Идею эту поддержало на удивление много народу: 24 дома в первом ЖЭКе, 31 во втором, 6 в третьем, 10 в пятом, 27 в шестом, 8 в седьмом и 4 в восьмом.

ГХК проводит пресс-тур по поводу ленинградского ОЯТ. Пётр Гаврилов: «Я приглашаю псевдоэкологов, они не едут, боятся узнать правду».

Более десятка уголовных дел по квартирным мошенничествам расследуется в горУВД.

Завод поликристаллического кремния отправлен в простой до первого апреля.

Паром выставят на торги за 2,5 млн рублей. На вырученные денежки чиновники обещают прикупить катер на воздушной подушке «Хиус».

«Решетнёвская фирма» планирует в наступившем году произвести дюжину запусков.

Аномальные морозы конца месяца больно ударили по общественному транспорту («около десяти сходов») и коммуналке («В отдельных домах перемёрзли трубы горячей и холодной воды, но до аварий не дошло»).

Знаменитые часы на площади Ленина переданы, наконец, официально в ведение ГЖКУ. Ремонт вроде бы обойдётся в триста тысяч.

«Росатом развивает кластерные проекты в Ульяновской области и Красноярском крае», - отрапортовал россиянам Владимир Путин. А замминистра экономического развития Клепач отметил, что «инновационные города могут рассчитывать на дополнительное финансирование из федерального бюджета и налоговые льготы».

На радостях пара слесарей с градообразующих предприятий объявила, что «Сибирь поднимается на защиту Путина». От кого, интересно?

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