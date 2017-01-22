Современная Адыгея очень по-феодальному выглядит. Уляпский клан Рокировка по-адыгейски: на смену главе Республики Адыгеи Аслану Тхакушинову пришел его заместитель и друг Мурат Кумпилов, завязанный на всех схемах своего шефа. 12 января 2017 года Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Республики Адыгеи − Мурата Кумпилова. Вячеслав Яковлев выяснял, почему это решение не стало неожиданностью, кто такой «Мурик-пылесос» и заодно обнаружил коллекцию часов за 6 миллионов рублей. На встречу с президентом Мурат Кумпилов и Аслан Тхакушинов, бессменный глава Адыгеи уже 10 лет, приехали вместе. «Знаю, что вы подобрали себе сменщика? − начал встречу Владимир Путин. − Сколько лет вы в проработали вместе?» Тхакушинов ответил − восемь лет. Восемь лет «эффективной работы в сфере экономического развития республики». Президент поблагодарил за работу экс-главу республики и пожелал успехов в работе Кумпилову. В конце встречи кандидат на должность главы республики пообещал, что сосредоточится на социально-экономическом развитии, а его команда уже сформирована и готова работать. Так у Республики Адыгеи появился новый исполняющий обязанности главы. Вероятнее всего, он станет действующим главой после непрямых выборов в сентябре 2017 года. А у самого Кумпилова появился почетный помощник, которым станет Тхакушинов. В 2015 году сам Тхакушинов заявлял, что главу республики должен выбирать народ прямым голосованием. Но в начале 2016 года парламент принял абсолютно противоположное решение: решать, кому руководить республикой, будут депутаты Государственного совета (Хасэ). Правда, есть одна тонкость: Мурат Кумпилов − племянник жены Тхакушинова. И это только один из родственников, которыми окружил себя бывший глава республики за годы своего правления. Уляпский клан Аслан Тхакушинов родился в 1947 году в ауле Уляп Адыгейской автономной области, окончил Адыгейский государственный педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». До 2000 года его карьера была связана с образованием, культурой и молодежной политикой. Кроме этого, он был ректором созданного им Майкопского технологического университета. В 2000-м он принял активное участие в выборах президента как доверенное лицо Владимира Путина, а в 2002-м сам принимал участие в выборах президента республики, но на прямых выборах набрал всего 2,6% процента голосов населения. Тхукушинов занимал депутатское кресло вплоть до 2006 года, когда его кандидатуру на выборах на должность главы республики поддержал Владимир Путин. На этих выборах победа была абсолютной − за Тхакушинова проголосовало 52 из 53 депутатов. С этого момента началось восхождение не только Тхакушинова – «уляпский клан» постепенно забрался на вершину власти в Адыгее. «Единая Россия» тоже не была забыта: в 2011 году партия одержала уверенную победу на выборах, после чего через пару дней глава региона был переназначен на второй срок. Правда, интересы партии и семьи сходятся: по данным издания On Kavkaz, даже политсовет «Единой России» в Адыгее на 70 процентов состоит из родственников Тхакушинова. В своей декларации за 2015 год бывший глава республики Тхакушинов задекларировал доход 2,8 миллиона рублей, годом раньше − 3 миллиона. В собственности у главы республики несколько домов общей площадью 1143 квадратных метра, 35 соток земли и квартира площадью 61 кв. метр. Бывший глава Адыгеи любит появляться на публике в разных часах. Коллекция экс-губернатора впечатляет: он отдает свое предпочтение дорогим швейцарским брендам. В его собрании есть Ulysse Nardin Functional (1,5 млн рублей), Blancpain Fifty Fathoms (1,3 млн рублей), Breguet Marine (1,35 млн рублей), предположительно HUBLOT Classic Fusion (440 тыс. рублей) и классические Rolex (1,4 − 1,6 млн рублей приблизительно). Стоимость комплекта часов «на каждый день» для главы Адыгеи (регион занимает 77 место из 85 в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ) можно оценить как минимум в 6 млн рублей. Далеко не радужное положение дел никогда не мешало Тхакушинову рассказывать о мифических успехах республики, в чем его неоднократно уличали оппозиционные журналисты Адыгеи. Например, редактор «Свежей газеты Адыгеи» прямо заявляла, что цифры из доклада Владимиру Путину расходятся с данными, опубликованными на официальном сайте республики. Например, 1679 детей, которые ждут очереди в детский сад, превратились в 3500 на сайте правительства. Это же касалось и средних зарплат в республике. По данным местных журналистов, ни о каких 18 тысячах, которые упомянул Тхакушинов, не идет и речи. Новый глава Мурату Кумпилову 43 года. Он родился в ауле Уляп Красногвардейского района (родной аул Тхакушинова). Закончил экономический факультет Ростовского института народного хозяйства. Сразу после окончания вуза его карьера началась в родном районе: сперва управление казначейства республики, потом налоговая служба. Во всех ведомствах он быстро занимает кресло руководителя. В 2002 году он становится главным налоговиком республики, возглавив Межрайонную налоговую инспекцию № 1. В 2008 году он переходит в политику: его назначают премьер-министром республики. В 2016 году избран председателем Государственного совета Адыгеи. С 12 января 2017 года исполняет обязанности временного главы республики. Также является членом партии «Единая Россия». Согласно декларации, Кумпилову принадлежит треть доли в доме площадью 852 квадратных метра и автоприцеп для перевозки квадроциклов. Его доход составил 1,2 миллиона рублей. Помимо собственности, Кумпилов на праве пользования (может проживать, но не распоряжаться недвижимостью) владеет квартирой площадью 59 квадратов и домом площадью 323 квадрата. Коррупционные скандалы Адыгея − закрытая для посторонних глаз республика. То, о чем люди говорят между собой, или то, что публикуют на местных ресурсах, редко попадает на страницы федеральных газет или телевидение. Более того, власти открыто преследуют людей, которые стараются привлечь внимание «центра» к проблемам коррупции и клановости в Адыгее. Например, Зарему Хаджирокову, которая работала в бухгалтерии Майкопского технологического университета и вскрыла коррупционные схемы. Результатом ее обращения в прокуратуру и МВД стало встречное обвинение в коррупции и приговор − 3 года условно. Или дело журналиста и писателя Василия Пурденко, который опубликовал на своем сайте статью о схемах назначения родственников на высокие должности. Суд признал публикацию «экстремистской» и приговорил пенсионера к штрафу в 100 тысяч рублей. Что говорить о простых людях, если даже местное отделение партии «Родина» обратилось к полпреду в Южном федеральном округе с просьбой остановить коррупцию в республике и пожаловалось на действия местного ФСБ и Центра «Э», которые оказывали давление на активистов. Ставленник клана Не все скандалы удавалось «замять» на республиканском уровне. Например, в 2012 году внимание прессы привлекло строительство моста через реку Лабу, на который выделили 600 миллионов бюджетных средств. Мост был построен , торжественно открыт, но оказалось, что он никуда не ведет и упирается в лес. На сегодняшний день дорога существует, но, по данным Google.Maps, это скорее грунтовка в лесу, чем асфальтированная многополосная дорога. В том же году проверяющие органы заинтересовались строительством мясоперерабатывающего комплекса «Киево-Жураки», которое было профинансировано «Россельхозбанком», под руководством брата Кумпилова. По версии следствия, в ходе строительства «Киево-Жураки» аффилированная фирма-подрядчик «Меркурий-2» завысила цены на работы по созданию комплекса и получила от государства необоснованный возврат НДС на сумму около 120 миллионов рублей. Это не единственный скандал, связанный с крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием Адыгеи. Местные экологи обвинили руководство комплекса в многочисленных нарушениях экологического законодательства, нехватке очистных сооружений и незаконном сбросе отходов мясоперерабатывающего комбината. Сам новый исполняющий обязанности главы республики был замешан в еще одном конфликте с экологами. По данным «Новой газеты», в 2009 году Кумпилова и нескольких высокопоставленных чиновников Адыгеи задержали в Кавказском заповеднике с незаконным оружием. Но тогда его имя в протокол занесено не было, а сотрудники заповедника отказались подтвердить, что видели Кумпилова на месте задержания. Но, видимо, браконьерство − меньший из грехов нового исполняющего обязанности. Местные СМИ приписывают ему такие прозвища, как «пылесос» и «50\50», а в комментариях к материалам местные жители жалуются на невозможность вести бизнес в Адыгеи без «сотрудничества» с чиновниками. И после «рокировки» вряд ли что-то изменится: на место главы республики пришел человек из клана, родственник и давний знакомый больших местных чинов. Никаких «чисток», перестановок и перераспределения прибылей. Спокойствие и только спокойствие, которые и так до этого успешно обеспечивал Тхакушинов. "РашаГэйд" .