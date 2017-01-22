Полимилиция третий месяц не может отыскать пару клиентов.

Полицейские устанавливают местонахождение неизвестных лиц, подозреваемых в присвоении денежных средств, оставленных в банкомате по адресу ул. Курчатова, 3 «Г» в период с 13 часов 30 минут 29.10.2016 г. Приметы подозреваемых:

Мужчина 40-45 лет, рост около 180см, европейский тип лица, лицо овальное, нос прямой, брови дугообразные, глаза средние, рот средний, подбородок широкий, закруглённый, имеются мимические морщины на переносице и щеках. Был одет: дублёнка кожаная черного цвета с мехом на воротнике тёмного цвета, головной убор типа «Реглан» меховой темного цвета, штаны тёмные.

Женщина 40-45 лет, рост около 165см, европейский тип лица, лицо круглое, нос прямой, тонкий, брови узкие, прямые, скошены внутрь, глаза средние, рот маленький, уголки рта опущены, губы тонкие, имеются мимические морщины лба и щек. Была одета: пуховик тёмно-синего цвета, молния и внутренняя часть воротника светлые, шарф светло-коричневого и коричневого цветов, шапка вязаная светло-коричневого цвета с узорами цветов, штаны тёмные.

Уважаемые горожане! Если Вы располагаете какой-либо информацией, которая могла бы помочь в установлении местонахождения указанных лиц, сообщите в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а. (тел. 8-3919-74-58-58 или 02).