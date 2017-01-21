 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Под предлогом развития бизнеса  
Суббота, 21 Январь 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Под предлогом развития бизнеса Печатать E-mail
Пятница, 20 Январь 2017

Деньги у железных горцев есть, это хорошо.

В Железногорске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 17 миллионов рублей

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск задержали злоумышленника, подозреваемого в мошенничестве, совершенного в особо крупном размере.

Стражи порядка установили, что мужчина под предлогом развития бизнеса заключил со своими четырьмя знакомыми договоры займа на получение денежных средств, обещая ежемесячно выплачивать проценты за пользование. Однако после получения денег, злоумышленник, осуществив несколько платежей, прекратил выплаты. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей. Пострадавшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел. По данному факту в отношении злоумышленника следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

мвд.рф.
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
C Новым Годом!
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
21.01.1955
утвержден первый состав комитета по физической культуре и спорту (председатель – Дежурных А.Т.)

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Доска объявлений
объявления железногорска
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить