Деньги у железных горцев есть, это хорошо. В Железногорске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 17 миллионов рублей Сотрудники Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск задержали злоумышленника, подозреваемого в мошенничестве, совершенного в особо крупном размере. Стражи порядка установили, что мужчина под предлогом развития бизнеса заключил со своими четырьмя знакомыми договоры займа на получение денежных средств, обещая ежемесячно выплачивать проценты за пользование. Однако после получения денег, злоумышленник, осуществив несколько платежей, прекратил выплаты. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей. Пострадавшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел. По данному факту в отношении злоумышленника следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. мвд.рф .