Отныне на хамон нельзя даже смотреть. Секретные резервы России Как и за сколько принимают и угощают зарубежные военные делегации в Министерстве обороны. Победы не всегда приходят только в кровопролитных сражениях и перестрелках и не всегда требуют применения жёсткой силы. Как показывает практика, за столами переговоров, особенно хорошо накрытыми, можно добиться даже более значимых побед. О том, как принимают и угощают зарубежных гостей в Минобороны, Лайф выяснил, проанализировав более 60 протоколов приёмов военных делегаций иностранных держав за два последних года. Все они есть в распоряжении редакции. С 2014 года в гостях у трёх подразделений этих организаций побывали военные представители десятков самых разных стран. При приёме гостей, судя по отчётам, царит армейский порядок и экономия. Швыряться деньгами у них не принято — закупки продуктов для банкетов проходят в супермаркетах средней ценовой категории и без излишеств, а обеды-ужины проходят не в самых дорогих ресторанах. Задокументирован и обоснован каждый потраченный рубль. Стоимость пребывания одной делегации зависит от количества гостей, составляя в среднем около 100 тысяч рублей (считаются лишь представительские расходы, без учёта проживания в отелях и перелёта). Хоть общий план приёма гостей примерно одинаков, в деталях и стоимости он существенно различается. Зато эффект вполне впечатляющий. Например, 5 декабря прошлого года, через несколько дней после озвученной 30 ноября инициативы Украины о совместном со странами НАТО патрулировании Чёрного моря, к нам прибыла военная делегация Минобороны Турции. Турки пробыли у нас три дня, а 12 декабря Москва получила гарантии от Анкары — хозяйки проливов — о выполнении Конвенции Монтре, регулирующей пребывание военных кораблей в Чёрном море. Турецкое правительство заверило Россию, что конвенция будет соблюдаться неукоснительно. А на приём гостей, который длился несколько дней, было потрачено всего лишь 149 тысяч рублей. Или вот пример: в конце октября к нам приезжали иранцы в составе международной делегации стран Каспия, и уже скоро было объявлено об использовании Россией иранской военно-воздушной базы Шахид Ноже в Хамадане. Приём высокой делегации обошёлся всего-то в 100 тысяч рублей. Первая статья расходов при приёме делегации: оплата ежедневных обедов, ужинов и выпивки. В основном все делегации водят в рестораны с русской кухней. Центр обеспечения военными силами ВМФ облюбовал для этой цели ресторан «Илья Муромец», в котором интерьер выдержан в сугубо русском стиле. Официанты в русских народных костюмах и кокошниках, как и банкетные блюда вполне способны произвести впечатление на иностранных офицеров. Швейцар-зазывала перед дверью одет в костюм русского богатыря. Военные моряки туда водят абсолютно все свои делегации, включая упомянутых турков и иранцев. Восточных гостей потчевали русскими разносолами, причём, судя по чекам, делегаты-мусульмане не брезговали и блюдами из свинины и салом, а уж пиво, водка, муромский самогон, хреновуха, перцовка и клюквенная и вовсе пошли на ура. Каспийских гостей (иранцев, азербайджанцев, казахов) кормили и поили там же и тем же. У египтян, посетивших в 2015 году Севастополь, также были на столе свиные отбивные, карбонад, жареные колбаски и сало. Не ясно, ели ли мусульманские гости свинину, но пиво предпочли безалкогольное. Представители ВДВ и ВКС Минобороны более разнообразны в выборе кабаков, но заведения выбирают попроще. Популярны у них кафе «Лимон», ресторан «Союзный», индусов даже как-то водили в «Крошку-картошку». Казахов угощали в ресторане «Армения», белорусов в «Тарасе Бульбе», сербов в «Восточном саду» — заведении с кальяном и восточными танцами. Кубинцев катали на яхте-ресторане «Чайка», а делегация стран — членов ОДКБ лакомилась грузинской кухней в ресторане «Батуми». И вообще, судя по всему, ВДВ и ВКС пытаются разным делегациям от одной страны устраивать обеды в разных местах — чтобы не приедалось. Например, за два года Россию посетило пять делегаций от Белоруссии, и всех гуляли в разных местах. Иногда, впрочем, делегаты поступают по-своему. Японцы вдобавок к русским разносолам заказывали в номер пиццу, а патриотичные белорусы захотели драников, из выпивки же вообще предпочли украинскую «Хортицу». Но украинское происхождение российских военных не смутило: этой водки для белорусских коллег не жалели. Делегация в составе шести человек, прибывшая в марте 2016 г. в Читу для участия в совместной воздушно-огневой конференции руководящего состава Воздушно-космических сил РФ и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, сумела за два дня выпить в совокупности 29 бутылок водки и 49 бутылок пива. Всего 32 проанализированные делегации от всех стран выпили 180 литров разнообразного алкоголя. Ещё в ВМФ иностранцев любят побаловать пирожками в любимой военными местной кулинарии (ООО «Кулинар»), но не слишком: например, на 10 членов турецкой делегации заказали только 40 пирожков — с капустой, мясом и яблоками. Иногда, впрочем, делегаты помимо всего этого закупают в супермаркетах продукты и, наверное, что-то где-то готовят сами. Например, индусы закупились в магазине лапшой «Роллтон», рисом, овощами, двумя десятками различных приправ, стерлядью и водкой «Белуга», видимо, устроив домашние посиделки, хотя ресторанов их не лишали. Дешевле всего нам обходятся наши постоянные союзники сербы и белорусы, они же и ездят к нам чаще всего. Сербов у нас традиционно плохо кормят, обычно в дешёвых безымянных кафешках и фастфуде. Не исключено, из за того, что, по мнению военных, Россия в 2016 году и так сделала много подарков. Например, к подаренным в 2016 году тридцати танкам Т-72С и тридцати БРДМ-2 с вооружением планирует добавить ещё 6 истребителей МИГ-29. А вот белорусам в еде не отказывают, обычно они наслаждаются своей национальной кухней, почти всегда в меню для них их есть свекольник с ботвой, деруны, вареники, борщи, окрошка, уха и драники. Предусмотрены и лёгкие перекусы для гостей, которые помогают делегатам пережить часы от обедов до ужинов и оставляют сладкие воспоминания о России. Для этого наши отправляются в супермаркеты — АШАН или АТАК — и скупают там иногда просто горы сладостей. Различные конфеты — российские «Мишки» и «Алёнки», иностранные «Рафаэлло», разнообразные шоколадки, печеньки, вафли, сушки, баранки, крекеры, сухарики, а также чай и кофе. Официальные ужины, за редким исключением, также неотъемлемая часть приёма делегаций. Они мало уступают неофициальным, просто появляются банкетные блюда. Там и стерлядь запечённая, и щука фаршированная, грузди в сметане, ноги ягнёнка и бараньи язычки, рулеты из сёмги, свиные окорока, жареная картошечка с белыми грибочками, салаты, пирожки и расстегаи, соленья, мясные и рыбные нарезки, и много другой вкуснятины. На спиртные напитки тоже не скупятся. Разве что чёрной икрой никого так и не накормили. Средний ужин обходится в 40–60 тыс. руб на несколько десятков человек. Почти всех иностранных гостей ждёт и культурный отдых. Экскурсии по городу, посещение музеев, главные из которых музеи Вооружённых сил и ВОВ, в особых случаях походы в театры и другие культурные заведения. У ВМФ в обязательную программу входит музей Великой Отечественной войны, куда водят абсолютно всех, возможно в том числе для демонстрации непобедимости России. Остальные экскурсии и развлечения добавляются по ситуации. Например, делегацию Турции сначала прогуляли по Красной площади, потом показали музей ВОВ, а напоследок отправили на Новодевичье кладбище. А вот делегатов от Минобороны США на кладбище водить не стали, более того, американцев даже в музей ВОВ не повели. Зато устроили посещение в Оружейную палату, на водное шоу в «Москвариум» и в театр им. Пушкина на спектакль «Девичник — CLUB». Видимо, тоже с намёком: действие спектакля происходит на кладбище, где у могил благоверных три верные своим умершим мужьям вдовы создают собственный клуб, где обсуждают женские проблемы. А вот делегацию Минобороны Великобритании водили в Большой театр, а делегацию Китая — в караоке. Приём проходил в караоке-клубе «Аврора», в котором им так понравилось, что всю неделю они оттуда просто не вылезали. В итоге только на караочные счета ушло 367 тысяч рублей. В итоге делегация Поднебесной оказалась самой дорогой из всех — всего было потрачено более полумиллиона рублей. "Лайф" . *** Ульяновский суд запретил россиянам смотреть на испанский х амон Борьба с санкционной едой входит в фазу абсолютного фарса. Любителям запрещенного в России хамона (кто не знает - это вяленая свинина) не разрешается теперь даже любоваться на испанский продукт по Интернету. С 15 ноября прошлого года адрес www.jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации «Роскомнадзора» на основании решения Ульяновского районного суда Ульяновской области по делу № 2а-685/2016. Это выяснилось случайно из новогоднего письма испанского поставщика хамона одному из российских потребителей, выступающего в «Живом Журнале» http://nl.livejournal.com/1353255.html под ником nl. Все оказалось правдой. Решением Ульяновского районного суда (председательствующая - Эльмира Рахимзяновна Касымова) россиян, уже огражденных от хамона, оградили и от информации о нем – дышите глубже! – «… в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». К слову, возможность ограничения информации предусмотрена статьей 9 Федерального закона № 149-ФЗ. Этой статьей воспользовалась прокуратура Ульяновского района Ульяновской области, в ходе проверки интернет-ресурсов обнаружившая, что россияне слишком часто заходят на сайт хамона, а некоторые даже покупают его через интернет-магазин. Вот по иску районного прокурора суд и прикрыл лавочку, а адрес. www.jamonshop.es внесен теперь в реестр запрещенной информации «Роскомнадзора». Но это не конец истории. Как пишет nl, испанский поставщик хамона разослал своим российским клиентам подробные инструкции, как обходить запреты ради любимого деликатеса, либо скачивать специальные бесплатные программы в Google Play Store, которые позволяют заходить на их сайт с «любой точки планеты». Это, конечно, провокация. В массе своей наши люди - патриоты и на такое не пойдут. Однако отдельные любители хамона не отличаются законопослушностью и эмоционально пишут в соцсетях, что воевать с едой глупо и бессмысленно. «Можно объявлять войну достойному противнику. Можно сражаться с несправедливостью, безграмотностью и цыпками на ногах. Можно драться за принципы, идеалы, правду. Но, б...ь, не с сыром! И не с орехами! (хотя речь идет о мясном продукте - ред.) Потому что страна, в которой люди борются с хамоном и которая пытается этих людей от хамона защитить, обречена на несчастья, страдания, уныние, разложение и мучительную гибель». Тут они, может быть, хватили через край… Но ведь и Ульяновский райсуд отмерил хамону по полной. newizv.