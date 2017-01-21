Экспорт Пока инновационные производства запаздывают... Подмосковными полицейскими изъято около 800 граммов cпайса «В г. Люберцы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России, а также с коллегами из УНК УМВД России по Липецкой области и ОНК МУ МВД России «Люберецкое» по подозрению в хранении наркотических средств задержали 24-летнего жителя г. Железногорск Красноярского края. Взяли подозреваемого с поличным, в момент изъятия наркотиков из тайника у одного из домов по ул. Черёмухина. В ходе осмотра тайника был обнаружен и изъят пакет с неизвестным веществом внутри», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – кристаллом, которое используют для изготовления наркотика «cпайс». Общий вес наркотика составил около 800 граммов», - добавила Татьяна Петрова. По данному факту СУ МУ МВД России "Люберецкое" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. мвд.рф . Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад] Реклама







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