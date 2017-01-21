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Экспорт Печатать E-mail
Пятница, 20 Январь 2017

Пока инновационные производства запаздывают...

Подмосковными полицейскими изъято около 800 граммов cпайса

«В г. Люберцы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России, а также с коллегами из УНК УМВД России по Липецкой области и ОНК МУ МВД России «Люберецкое» по подозрению в хранении наркотических средств задержали 24-летнего жителя г. Железногорск Красноярского края. Взяли подозреваемого с поличным, в момент изъятия наркотиков из тайника у одного из домов по ул. Черёмухина. В ходе осмотра тайника был обнаружен и изъят пакет с неизвестным веществом внутри», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – кристаллом, которое используют для изготовления наркотика «cпайс». Общий вес наркотика составил около 800 граммов», - добавила Татьяна Петрова. По данному факту СУ МУ МВД России "Люберецкое" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде  лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

мвд.рф.
 
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