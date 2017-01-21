Что такое радиоактивная вода и зачем она не нужна.

Выпуск нового российского топлива АЭС могут организовать под Красноярском

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Промышленное производство инновационного российского ядерного топлива для реакторов АЭС различного типа может быть организовано на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат".

Как сообщило корпоративное издание предприятия газета "Вестник ГХК", в 2016 году производственно-техническое управление комбината приступило к обоснованию размещения на ГХК производств смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-1200 и РЕМИКС-топлива для водо-водяных энергетических реакторов типа ВВЭР.

Ранее на ГХК было построено производство МОКС-топлива для реактора БН-800, действующего на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС. В 2016 году на ГХК была выпущена и передана на комплектацию тепловыделяющих элементов опытно-промышленная партия МОКС-топливных таблеток. Реактор БН-800 поможет отработать ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла, необходимых для развития атомной энергетики. Энергоблок с реактором БН-800 должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о строительстве которых будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800 на МОКС-топливе.

Разработанное в России ядерное РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture) получают из неразделенной смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В выделенную смесь добавляют небольшое количество обогащенного урана. Таким образом, повторно используется не только плутоний, содержащийся в ОЯТ, но и невыгоревший уран-235. По мнению разработчиков этого топлива, такая технология при масштабном производственном использовании позволит в будущем снизить потребление природного урана в атомной энергетике.

Первые сборки с РЕМИКС-топливом в июле 2016 года были загружены в активную зону реактора ВВЭР-1000 третьего энергоблока Балаковской АЭС. Они пройдут ресурсные испытания, которые должны подтвердить работоспособность нового топлива. После этого в 2020-2021 годах они поступят на послереакторные исследования, по результатам которых будет приниматься решение о внедрении этого топлива на АЭС. Осенью 2016 года реакторные испытания РЕМИКС-топлива начались на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (Димитровград, Ульяновская область).

Специалисты ранее отмечали, что производство МОКС-топлива для реакторов БН-1200 и РЕМИКС-топлива, в случае принятия решения об их создании, было бы целесообразно разместить на ГХК с точки зрения использования потенциала предприятия.

ria.ru .

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​ Под Красноярском запустили вторую очередь «сухого» хранилища отработанного топлива. Об этом говорится в корпоративной газете «Вестник ГХК». В него помещены первые сборки с ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. Сам корпус построили еще в 2015 году, однако пусконаладочные работы завершились только в конце 2016 года. После этого восемь сборок с отработавшим топливом реакторов ВВЭР-1000 были загружены в специальные пеналы, которые затем заполнили инертным газом и установили в гнездо зала хранения. Все системы второй очереди «сухого» хранилища отработали штатно.

Как уточняет агентство РИА Новости, «сухое» хранилище охлаждается воздухом — такой способ безопаснее и экономически эффективнее. Ранее реакторы охлаждались водой. Напомним, ранее была заказана установка по переработке ядерных отходов ГХК. Она позволит не сливать радиоактивную воду .