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Пятница, 20 Январь 2017

Интереные вещи про Железногорск рассказывают в краевом ГУВД.

Новый руководитель МВД по Красноярскому краю раскритиковал работу своего предшественника

В красноярской краевой полиции 19 января прошло расширенное совещание по итогам 2016 г.

Эти итоги раскритиковал новый начальник краевого министерства внутренних дел и пообещал жесткий подход. Причины – резко ушедшей в минус статистики новый глава краевой полиции нашел и в прошлом руководстве ведомства и в руководителях, которые сейчас на местах.

Начало этому разговору положено и в цифрах. В минус в 2016 г. ушла работа патрулей. Количество преступлений, которые им удалось выявить, сократилось в разы. Меньше выявлено и количество преступлений экономических: только 1,5 тыс., годом ранее было почти 2 тыс. Причем взяток в этом перечне смогли обнаружить меньше сразу на 70%, а налоговых преступлений на 65%. На 60% меньше нашли нарушений в сфере ЖКХ. Количество расследований по оргпреступности просело больше, чем на треть.

Не меньший провал и по приоритетному направлению: коррупция. В 33-х подразделениях МВД сотрудники не нашли ни одного факта коррупции, 22 района даже не отчитались по этому показателю. «Сегодняшнее положение дел меня совершенно не устраивает, а результаты работы оперативных подразделений говорят о том, что просто руководители игнорируют указания министерства внутренних дел России», – считает руководитель ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

А еще в 23 районах заметно снизилась раскрываемость особо тяжких преступлений.

Из того, что выросло – только количество пьяных преступников – в Мотыгино и Железногорске, например, сразу почти на 60%. А на 75% в этих районах стало больше подростковой преступности.

tvk6.ru.

Число зарегистрированных преступлений за год сократилось на 8,1% - но по Сибири и в целом в России эта цифра 9,6%. При том, что в 2016 году изъято в крае 120000 литров фальсификата, тема борьбы с алкоголизмом очень остра: рост числа преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, составил 13%. Наибольший рост - в Железногорске, Ужурском, Мотыгинском и Северо-Енисейском районах.

vk.com.
 
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открылся центр обслуживания 2-го микрорайона по пр. Курчатова, 54

20.01.2009
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск N 38п «О реорганизации МП «ОТРП». Объединение по телевидению и радиовещанию преобразуется в муниципальное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей»

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