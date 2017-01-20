ОДИННАДЦАТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 19 января 2017 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил награды лидерам в области качества на российском рынке. Самая престижная государственная награда в сфере качества присуждается по итогам масштабного отбора номинантов, который проводится на протяжении всего года. Звание лауреата премии получают предприятия, полностью оптимизировавшие свою деятельность для выпуска высококачественной продукции или оказания услуг на высоком уровне. Среди победителей отбора традиционно крупный и малый бизнес, организации социальной и экономической сферы, промышленники. Все они получат призы и дипломы Правительства РФ, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах, что немаловажно для имиджа компании. «По традиции (уже в 20-й раз) мы отмечаем успехи российских компаний, которые достигли значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрении высокоэффективных методов управления в стране. За 20 лет, конечно, наша страна сильно изменилась, как и компании, которые здесь присутствуют. Некоторых из них 20 лет назад просто не существовало, кто-то уже работал, но в любом случае все вы активно трудились в последнее время и достигли действительно значимых успехов в области эффективности на своих производствах, в подготовке кадров и в продвижении своей продукции на рынке. И являетесь бизнес-лидерами в тех сферах, которые сегодня здесь представляете», - сказал Дмитрий Медведев в ходе церемонии вручения премии. Лауреатами 2016 года стали: -АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область, город Волжский) – производство стальных труб и трубной заготовки; -АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) – строительство и ремонт судов; -федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (Томск) – подготовка бакалавров, специалистов и магистров по 35 направлениям и специальностям, в том числе атомная и водородная энергетика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии и другие; -ФГУП «Горнохимический комбинат» (Красноярский край, город Железногорск) – оказание услуг по транспортировке и хранению отработанного ядерного топлива, выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и отходов, производство топлива для АЭС; -федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет "МЭИ"» (Москва) – образовательная и научная деятельность; - АО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан, город Нижнекамск) – переработка нефти и создание современных мощностей по производству востребованных на рынке нефтепродуктов; -государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Свердловский областной медицинский колледж» (Екатеринбург) – образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования по 10 специальностям; - ООО «Управляющая компания "Содружество"» (Калининградская область, город Светлый) – управление финансово-промышленными группами и холдингами; -ЗАО «БИОКАД» (г.Санкт-Петербург, посёлок Стрельна) – разработка и производство лекарственных препаратов; -ООО «ТаграС-РемСервис» (Республика Татарстан, город Альметьевск) – управление коммерческой деятельностью хозяйствующих субъектов, в том числе по вопросам организации управления (руководства) их текущей хозяйственной деятельностью в нефтеперерабатывающей отрасли; - ООО «Компания "Черномор"» (Севастополь) – туристическая деятельность Кроме того, по итогам анализа статистических данных о производственном потенциале, количеству и качеству поданных заявок, числу лауреатов и дипломантов премии был определен ТОП-10 российских регионов, ориентированных на выпуск качественной продукции. Первые места в этом рейтинге заняли Республика Татарстан, Москва и Московская область, а также Краснодарский край. Что примечательно, некоторые компании становятся лауреатами премии не в первый раз. Так, Томский политехнический университет и Свердловский областной медицинский колледж получили премию также в 2005 и 2010 годах. Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества возглавляет Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В его состав также входят представители Аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной Думы ФС Российской Федерации, профильных федеральных органов исполнительной власти, организаций в области качества, промышленных и общественных ассоциаций. Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации: «В этом году премии Правительства РФ в области качества исполнится 20 лет. За прошедшие годы в конкурсе приняли участие 1477 организаций из всех российских регионов, и некоторые – не один раз. Так, пятнадцать участников стали лауреатами дважды. Такие показатели говорят о стремлении отечественных компаний повысить свою конкурентоспособность на рынке, что, безусловно, является показателем развития промышленности. Самое главное, что объединяет всех лауреатов премии, – это желание работать, опыт современного управления и эффективный труд. Минпромторг России продолжит проводить политику, направленную на увеличение количества таких организаций в целом по стране. Мы ставим перед собой непростые задачи, но это влечет за собой изменение качества жизни каждого российского гражданина». Справочно: Премия учреждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 года № 423 и присуждается ежегодно на конкурсной основе за выдающиеся результаты в области качества продукции и услуг, внедрение эффективных методов менеджмента качества. Проект направлен на поддержку организаций и бизнес-предприятий, определивших повышение качества своей продукции или услуг одним из главных направлений своего развития. В рамках конкурса проводится специальная оценка деятельности конкурсантов в области качества. Лауреаты конкурса получают призы и дипломы Правительства РФ, а также право использовать символику Премии для повышения имиджа своей деятельности. Премия является самым крупным общенациональным проектом в области менеджмента качества в России. Среди аналогичных на международном рынке - Европейская премия по качеству (EFQM Excellence Award, существует с 1991 г.), Премия Деминга в Японии (Deming Application Prize (DAP), с 1951 г.), Премия по качеству им. М. БолдриджавСША (Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), с 1987 г.) и др. minpromtorg.gov.ru .