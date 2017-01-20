Россия намеревается жить по своим собственным правилам. «Ничего никому не должны» Конституционный суд постановил не исполнять решение Европейского суда по делу акционеров ЮКОСа. 19 января Конституционный суд России ожидаемо счел «невозможным» для российских властей выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере 1,8 млрд евро, которую им присудил Европейский суд по правам человека за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство на родине. «Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ», — заявил глава КС Валерий Зорькин во время оглашения решения. По словам Зорькина, постановление ЕСПЧ противоречит нормам российской Конституции. При этом компенсация, назначенная ЕСПЧ, в решении характеризуется как «беспрецедентная» и противоречащая «принципам равенства и справедливости». КС также постановил, что ЮКОС использовал «изощренные незаконные схемы» и проявил себя как «злостный неплательщик налогов», который прекратил существование, оставив крупную непогашенную задолженность. Согласно постановлению, деятельность компании «имела праворазрушающий эффект, препятствуя стабилизации конституционно-правового режима и публичного правопорядка». Как постановил КС, государству пришлось применить «меры ответственности», чтобы компенсировать причиненный ущерб. Материальные потери ЮКОСа КС назвал следствием «незаконных действий самой компании». Это решение стало итогом рассмотрения запроса Минюста РФ «о невозможности исполнения» постановления ЕСПЧ о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 1,8 млрд евро компенсации. Обсуждение этого запроса проходило в декабре 2016 года. Заседание проходило в открытом режиме в Санкт-Петербурге. Председательствовал лично глава КС Валерий Зорькин. В начале заседания Зорькин озвучил просьбу адвоката Пирса Гарднера, представляющего интересы заявителей по «делу ЮКОСа» против России» в ЕСПЧ, прочитать его письменный отзыв на запрос Минюста. «Господин Гарднер извинился и сообщил, что не может присутствовать на заседании. Но мне кажется, ничто не мешало ему приехать и выступить, задать вопросы участникам», — заявил Зорькин. И отзыв Гарднера читать не стали. Слово сразу перешло к уполномоченному России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Георгию Матюшкину. Так, согласно материалам дела, 31 июля 2014 года в рамках дела «ОАО Нефтяная компания «ЮКОС» против России» ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в возмещение материального ущерба в 1,8 млрд евро акционерам компании по состоянию на момент ее ликвидации в ноябре 2007 года и, в зависимости от ситуации, их преемникам и наследникам. ЕСПЧ пришел к выводу, что ЮКОС понес ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 гг. (1,3 млрд евро), 7% исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 млрд евро), непропорционального характера исполнительных производств. Все это, постановил Страсбург, должно быть компенсировано. Минюст РФ, в свою очередь, пришел к выводу «о невозможности» реализации решения, «поскольку оно основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней в истолковании ЕСПЧ, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ». — Исполнение постановления ЕСПЧ невозможно, — говорил Матюшкин. — Законность штрафов, взысканных с компании ЮКОС, и законность исполнительского сбора подтверждена постановлениями КС РФ, где сбор определен как штрафная санкция за противодействие налоговым органам. Кроме того, компенсация присуждена неопределенному кругу лиц, в отношении которых не было установлено каких-либо нарушений Конвенции и которые не являлись стороной судебного процесса в ЕСПЧ. К тому же после завершения процедуры банкротства компания ЮКОС осталась должна кредиторам более 220 миллиардов рублей, из них 70 миллиардов — государству. Эти суммы не были взысканы с акционеров. ЕСПЧ посчитал: нет компании — нет и долгов. Но надо быть последовательными: нет компании — нет прав и обязанностей. Представитель президента России Михаил Кротов поддержал Матюшкина, заявив, что, во-первых, ЮКОС «занимался мошеннической деятельностью», во-вторых, выплата компенсации акционерам «может отразиться на доходах россиян» — с учетом того, что «беспрецедентная» сумма взыскивается из федерального бюджета, «усматривается нарушение положений Конституции о социальном государстве». «Необоснованное увеличение размера компенсации, которая присуждается ЕСПЧ, в том числе с учетом роста инфляции, со всей очевидностью отразится на финансовой нагрузке российских налогоплательщиков. И, как следствие, на уровне их итогового дохода». «Категорически» не исполнять решение Страсбурга по «делу ЮКОСа» призвал КС и представитель правительства Михаил Барщевский. По его словам, Россия «никому ничего не должна»: «Если бы я писал отзыв на запрос Минюста, я использовал бы всего два слова, как в старом еврейском анекдоте: никому ничего. Принять решение ЕСПЧ — значит дать ЕСПЧ право толковать нашу Конституцию. Это невозможно». Полпред генпрокурора в КС Татьяна Васильева поддержала общее мнение: ЕСПЧ при вынесении этого решения «вмешался в национальный суверенитет России». Возмутилась Васильева и суммой компенсации: «Размер компенсации по этому делу значительно превышает размеры компенсаций, когда-либо присужденных по жалобам как против других стран, так и России. ЕСПЧ признал нарушенными права лиц, которые сами являются нарушителями закона. Компания ЮКОС умышленно нарушала российское законодательство, намеренно уходила от уплаты налогов…» Под конец слушаний Зорькин попросил судью-докладчика все же процитировать отзыв Гарднера, заметив, что «заседание должно быть состязательным». В бумаге барристер оспаривал сам запрос Минюста в КС: «Чтобы решение ЕСПЧ было исполнено в Российской Федерации, оно не должно противоречить Конституции РФ. Постановление ЕСПЧ по «делу ЮКОСа» предусматривает выплату справедливой компенсации. Эти требования ни в коей мере не противоречат Конституции РФ. Тем более что в запросе Минюста не отражены позиции ЕСПЧ, напрямую противоречащие Конституции. Таким образом, сам по себе запрос является недопустимым и ненадлежащим. Конституционный суд должен оставить его без рассмотрения». Единственным, кто поддержал ЮКОС, стал член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский. «Нет никаких оснований для выводов о том, что толкование Конвенции в решении Европейского суда как-либо расходится с положениями Конституции», — сказал он, отметив, что «нужно выстраивать не глухую стену, а мосты между нашей судебной системой и Европейским судом». Добавим, что за несколько дней до этого заседания КС Комитет министров Совета Европы опубликовал четыре резолюции, посвященные делам с участием России. Комитет, в частности, напомнил России о «безусловных обязательствах» по исполнению решений Европейского суда. Речь в том числе шла как раз о деле бывших акционеров ЮКОСа. Но не прислушались. В итоге создан прецедент, который, во-первых, способен вычеркнуть де-факто Россию из международно-правового пространства, а во-вторых, впервые закон, подписанный президентом, оказался значимее, нежели Конституционная норма. И вполне вероятно, соблазн воспользоваться этими механизмами будет возникать все чаще и чаще. novayagazeta. *** «За 100 тысяч вы Путина не увидите» Для участия в совещании с участием президента РФ Владимира Путина от местных чиновников требуют по 150 тысяч рублей – возмущается экс-мэр города Воркуты и член Общественной палаты Игорь Шпектор, который является также президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. По его словам, речь идет о запланированном на конец марта совещании по проблемам Арктики в городе Архангельске с участием президента РФ Владимира Путина, которое готовит Минэкономразвития РФ. Экс-мэр Воркуты рассказывает, что федеральное ведомство настоятельно рекомендовало провести параллельно с президентским совещанием и съезд союза арктических городов РФ, на который должны будут приехать все мэры. Правда за участие в президентском совещании придется заплатить по 150 000 рублей с человека. По словам Игоря Шпектора, рядом с министерством создана «специальная структура, которая зарабатывает деньги» на доступе к Владимиру Путину. «Вы что хотите, чтобы мы заплатили 150 тысяч, чтобы увидеть Владимира Владимировича?» — пересказывает свой разговор с чиновниками Минэкономразвития Шпектор. «В ответ мне сказали, что можно заплатить и только 100 тысяч, но тогда Путина вы не увидите, поскольку на пленарное заседание вас не пустят», — утверждает президент Союза городов Заполярья. По его словам, для руководства большинства арктических городов существенными будут даже транспортные расходы на поездку в Архангельск. А дополнительная плата за участие в президентском совещании может оказаться уже непосильной. В таких условиях я отменяю съезд Арктических городов – заявил в среду президент Союза. Сидевший рядом с экс-мэром Воркуты представитель Минэкономразвития ничего не возразил. Возражения и комментари от Минэкономразвития появились уже в конце среды после публикации «НГ».Комментарий пресс-секретаря Минэкономразвития России Елены Лашкиной: «Информация экс-мэра города Воркуты и члена Общественной палаты Игоря Шпектора о том, что за участие в якобы планирующемся «президентском совещании требуют денег», и создании «рядом с министерством специальной структуры, которая зарабатывает деньги на доступе к президенту», не соответствует действительности. Кроме того, не соответствует действительности утверждение о том, что «федеральное ведомство настоятельно рекомендовало провести параллельно с президентским совещанием и съезд союза арктических городов РФ, на который должны будут приехать все мэры». В Архангельске планируется проведение форума по проблемам Арктики. По распоряжению Правительства РФ № 2016 от 24 сентября 2016 года Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» с 2017 года будет проходить на регулярной основе (1 раз в 2 года) в г. Архангельске. Организацией мероприятия занимается Росконгресс — официальный оператор Форума, утверждённый распоряжением Оргкомитета. Росконгресс не является структурой, подведомственной Минэкономразвития России. Председателем Оргкомитета этого форума является заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. По существующей практике, Оргкомитетом утверждены «пакеты участников» Форума, информация о которых размещена на официальном сайте. На первый взгляд, эти комментарии чиновников опровергают тезис об организации платного доступа к Путину. Но так ли это на самом деле? Чтобы разобраться, давайте попробуем ответить на самые простые вопросы. Могут ли мэры северных городов бесплатно рассказать федеральным властям о своих проблемах на специально организованном арктическом форуме? Ответ: судя по заявлениям президента союза северных городов – нет, не могут. С них требуют деньги, чтобы поучаствовать в обсуждении с президентом и федеральными чиновниками проблем Арктики. Еще один вопрос. Кто именно решает – будет ли доступ к Путину платным или бесплатным? Ответ: вряд ли это решают технические организаторы мероприятия, в роли которых выступает некое коммерческое предприятие. Скорее всего, список «бесплатных» участников арктического форума согласуют федеральные чиновники. Но это как раз и означает, что именно чиновники участвуют в организации платного доступа к президенту. И наконец, последний вопрос — почему местные руководители возмущаются организацией платного доступа к федеральным властям, а московские организаторы уверены, что так и должно быть, и никаких причин для возмущения быть не должно? Ответ на этот вопрос состоит в том, что общегосударственные вопросы на подобных мероприятиях искусственно переплетены с коммерческими интересами конкретных компаний-организаторов. Должна ли существовать столь раздражающая схема подготовки правительственных или президентских мероприятий – это уже вопрос к федеральным властям. "Независимая газета" .