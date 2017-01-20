 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Антологии arrow Сосновоборская Железногорская ТЭЦ arrow Гордиев узел  
Пятница, 20 Январь 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Гордиев узел Печатать E-mail
Пятница, 20 Январь 2017

Отопление - хороший бизнес, хоть у кого спросите.

Сегодня на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи депутаты рассмотрели проект постановления «О деятельности АО «Красноярская региональная энергетическая компания». В частности, в нем рекомендовано правительству края продолжить работу по снижению тарифов на тепло— и электроэнергию, изучить возможность создания единого узла по обеспечению тепловой энергией на территории ЗАТО г. Железногорск, обеспечить контроль за сроками и этапами реализации инвестиционной программы компании.

sobranie.info.

***

АО "Красноярская региональная энергетическая компания" (КрасЭКо) отрицает наличие долга в 18 млн руб., из-за которого ее могут признать банкротом, сообщили "Право.ru" в пресс-службе предприятия. Заявление о признании "КрасЭКо" банкротом (дело № А33-29620/2016) подал в АС Красноярского края 27 декабря прошлого года один из ее подрядчиков ООО "Дорожно-строительная компания „КЭСС“". Сообщалось, что основанием для этого послужило решение красноярского арбитража по делу № А33-6219/2016 о взыскании с энергетической компании 18,1 млн руб. в качестве задолженности и неустойки по договору подряда (см. "КрасЭко" требуют признать банкротом из-за долга в 18,1 млн руб.). В декабре КрасЭКо попыталась оспорить его в апелляции, но безуспешно.

9 января текущего года судья красноярского арбитража Елена Мухлыгина оставила иск без движения, указав, что заявитель не приложил к нему все необходимые документы, в частности, выписки из ЕГРЮЛ, доказательства направления копии заявления должнику, бумаги, подтвержлающие полномочия представителя, а также судебные акты, подтверждающие наличие долга.

В своем сообщении АО "КрасЭКо" официально заявило, что появившиеся в электронных СМИ и на сайте АС Красноярского края публикации, в которых указывается, что общество имеет денежную задолженность перед ООО "Дорожно-строительная компания "КЭСС", не соответствуют действительности, а долг, о котором пишут, является "эфемерным". В пресс-службе также добавили, что компания является финансово устойчивым предприятием. Так, в конце декабря 2016 года она увеличила уставной капитал со 182 млн до 4 млрд руб., а ее активы возросли на 3,8 млрд руб.

pravo.ru.
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
C Новым Годом!
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
20.01.1981
открылся центр обслуживания 2-го микрорайона по пр. Курчатова, 54

20.01.2009
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск N 38п «О реорганизации МП «ОТРП». Объединение по телевидению и радиовещанию преобразуется в муниципальное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей»

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Доска объявлений
объявления железногорска
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить