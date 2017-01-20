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Сегодня на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи депутаты рассмотрели проект постановления «О деятельности АО «Красноярская региональная энергетическая компания». В частности, в нем рекомендовано правительству края продолжить работу по снижению тарифов на тепло— и электроэнергию, изучить возможность создания единого узла по обеспечению тепловой энергией на территории ЗАТО г. Железногорск, обеспечить контроль за сроками и этапами реализации инвестиционной программы компании.

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АО "Красноярская региональная энергетическая компания" (КрасЭКо) отрицает наличие долга в 18 млн руб., из-за которого ее могут признать банкротом, сообщили "Право.ru" в пресс-службе предприятия. Заявление о признании "КрасЭКо" банкротом (дело № А33-29620/2016 ) подал в АС Красноярского края 27 декабря прошлого года один из ее подрядчиков ООО "Дорожно-строительная компания „КЭСС“". Сообщалось, что основанием для этого послужило решение красноярского арбитража по делу № А33-6219/2016 о взыскании с энергетической компании 18,1 млн руб. в качестве задолженности и неустойки по договору подряда (см. "КрасЭко" требуют признать банкротом из-за долга в 18,1 млн руб .). В декабре КрасЭКо попыталась оспорить его в апелляции, но безуспешно.

9 января текущего года судья красноярского арбитража Елена Мухлыгина оставила иск без движения, указав , что заявитель не приложил к нему все необходимые документы, в частности, выписки из ЕГРЮЛ, доказательства направления копии заявления должнику, бумаги, подтвержлающие полномочия представителя, а также судебные акты, подтверждающие наличие долга.

В своем сообщении АО "КрасЭКо" официально заявило, что появившиеся в электронных СМИ и на сайте АС Красноярского края публикации, в которых указывается, что общество имеет денежную задолженность перед ООО "Дорожно-строительная компания "КЭСС", не соответствуют действительности, а долг, о котором пишут, является "эфемерным". В пресс-службе также добавили, что компания является финансово устойчивым предприятием. Так, в конце декабря 2016 года она увеличила уставной капитал со 182 млн до 4 млрд руб., а ее активы возросли на 3,8 млрд руб.