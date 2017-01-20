"Эту битву с Левиафаном мы на текущий момент проиграли". Сенсационные данные: Ту-154 взорвали извне? Власти замалчивают истинные причины крушения российского Ту-154 в Черном море? Эту версию высказала российская "Экспресс-газета". Еще в декабре 2016 года к российской прессе попала информация, переданная европейским спутником Sentinel-1B, который пролетал над Черным морем 25 декабря - в день крушения военного самолета Ту-154, который направлялся в Сирию с дозаправкой в Адлере. По версии "Эксперсс-газеты", из данных спутника следует, что военный лайнер был сбит в результате воздействия извне некими миниатюрными взрывными устройствами, которые как магнит были прикреплены к лайнеру в аэропорту. Серия внешних мини-взрывов объясняет тот факт, что обломки самолета были разбросаны на расстояние нескольких километров друг от друга. Эти взрывные устройства якобы сорвали с самолета стабилизатор, гондолу с шасси, а также закрылок, который попал в двигатель и сломал турбину. По мнению издания, именно эта серия мини-взрывов моментально вывела Ту-154 из строя. Пилоты не могли ничего сделать, и самолет неизбежно рухнул в Черное море. Если версия о диверсии действительно верна, дело за малым - найти предполагаемых диверсантов, которые подготовили взрывы. При этом в настоящий момент крупные российские СМИ и официальные ведомства не подтверждают информацию, изложенную в "Экспресс-газете". Никаких реальных документальных свидетельств описанной версии не представлено. 25 декабря потерпел крушение военный самолет Ту-154, который вез основной состав ансамбля Минобороны РФ имени Александрова и журналистов ведущих телеканалов в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. 29 декабря правительственная комиссия завершила активную фазу поисков обломков самолета и останков погибших. Как сообщили официальные власти, данные «черных ящиков» говорят о том, что взрыва на борту российского лайнера не было. Минобороны подчеркивает, что прямо перед падением на борту Ту-154 отказала техника, и пилоты успели сообщить об этом. А именно - пилоты жаловались на закрылки. Однако сам по себе отказ закрылков не мог привести к падению самолета. Есть версия, что пилоты могли слишком сильно потянуть штурвал на себя, что привело к сваливанию и падению в море. Как рассказал источник ТАСС, перед катастрофой нос лайнера был сильно задран вверх, а потом самолет опрокинулся влево и упал в воду. Полный анализ двух «черных ящиков» и эксплуатационного самописца завершится в январе 2017 года. Тогда, надеемся, российские власти внесут ясность в расследование катастрофы над Черным морем. newsbabr.com . *** «Запоете - арестуем!» В Фэйсбуке набирает популярность пост Степана Приморского о том, как проходило отпевание жертв Ту-154 на Мытищинском мемориальном кладбище. С первого раза в описанные факты трудно поверить…. Вот и похоронили мы дорогого нашего Ваню…. Солиста Ансамбля им.Александрова старшего сержанта российской армии Столяра Ивана Витальевича Иван Столяр . И с ним еще троих солистов, артистов хора, балета – девочек совсем молодых, летчиков и всех, кого удалось найти и опознать после страшной авиакатастрофы над Черным морем этого ржавого ведра с болтами – древнего военного Ту-154, поделился на своей странице в фейсбуке Степан Приморский. Эти три недели были крайне тяжелыми. Вдова Вани – Надя Столяр Naya Shamberovich-Stolyar осталась с тремя детьми, чуть с ума не сошла от горя, подорвала здоровье, оказалась в больнице, но духа своего не утратила! Я думаю, что с родственниками и других погибших была примерно аналогичная ситуация. Но поскольку не был утрачен дух, то все это время Надя и другие близкие Ване люди, а также родственники других погибших боролись, такое ощущение, со всем российским миром, дабы не позволить замять, забыть, умолчать, скрыть подробности темной истории и умалить светлую память людей, которых разорвало в мелкие клочья за никому не понятные интересы, за никому не нужные цели. Приходится констатировать, что эту битву с «Левиафаном» на текущий момент мы проиграли. Я высказываю сейчас сугубо свое мнение, говорю лишь от своего лица и ни с кем свои слова не согласовываю. Возможно, кто-то посчитает, что мы чего-то добились – договорились об отпевании усопших, например, прямо во время прощальной церемонии, договорились об участии огромного соборного хора певцов, подняли шум в СМИ. Ха-ха-хааа, а в реальности: про отпевание решили и без нас, сократив его чин втрое; хор, лучших певцов страны – выгнали на мороз, запретив петь под страхом ареста; журналисты – как всегда всё переврали, преследуя свои «желтые» цели…. (ну, слава Богу, не все журналисты). А информации о расследовании причин авиакатастрофы как не было, так и нет – СМИ на эту тему писать, говорят, запретили «сверху», ходят безумные слухи, и известно, что гриф там чуть ли не «гостайна», и даже серьезные чекисты разводят руками, ничего узнать не могут. Мы хотели, Надя хотела, родственники хотели, чтобы перед похоронами наших друзей отпели по православному обряду, пусть в закрытых гробах, но чином очного отпевания. Мы хотели, чтобы на отпевании пел лучший в стране Соборный хор – друзья Вани Столяра и других артистов Ансамбля собрались и приехали из нескольких регионов страны, среди них Заслуженные артисты России, солисты Большого театра, Геликон-оперы, Новой Оперы, Музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко, Хор Сретенского монастыря, Хор Свято-Данилова монастыря, Хор Новоиерусалимского монастыря, Хор Давидовой пустыни, Хор Саввино-Сторожевского монастыря, многие другие известные православные певчие, не удивлюсь, если пара-тройка Народных артистов России приехала, я всех не успел даже увидеть. Мало?! Еще перечислять?! Лучше этих людей у нас никто в стране не поет! Более сотни человек приехало!! Об их участии в отпевании и церемонии прощания договаривались неделю. Вышли на всех – на митрополита Ювеналия и даже на Патриарха. Со стороны Минобороны вышли на всех, до кого смогли добраться – до Шойгу не дотянулись, но военные и не возражали, и даже бесплатно выделили специальный большой автобус для трансфера хора. Да и РПЦ наша не возражала. На словах. В итоге Соборный хор собрался, люди приехали в Мемориал в Мытищи для участия в церемонии. Военный комендант Москвы генерал-лейтенант Селезенев Е.А. лично распорядился разместить хор в зале, чтобы те могли петь всю службу. И тут… о, да, «любимое» ЗАО «РПЦ» проявило себя во всей красе! Некто епископ Роман Серпуховской (Гаврилов) (возглавляющий обряд отпевания) – скучный дед с серым лицом и пустыми глазами, послал одного из своих многочисленных "холуёв" к военным с требованием не допустить «непонятный Соборный хор» к пению. Заявил из разряда: «если они запоют – я остановлюсь!». У всех паника, у военных тоже. Пауза… «Сапоги» не свистят, но скрипят мозгами... родные погибших рыдают над закрытыми гробами. Думали они не долго – выгнали весь хор из 100 человек на улицу, на мороз. Сказали: запоете – арестуем. Певцы не успели понять ничего…. Я был внутри с родственниками, наружу если бы вышел, обратно бы не пустили, ничего поделать не мог! Федя Тарасов и Леша Татаринцев пытались в шоке кого-то убедить, но бесполезно: «серый епископ» брякнул, что ему, дескать «не разрешило Министерство обороны» и прошмыгнул служить трижды укороченное отпевание с какими-то батюшками-певчими в количестве пяти человек. Пять человек нестройно пели, а огромный хор певцов в растерянности…. разошелся и разъехался. Это беда и позор, люди!!... Не, я могу понять трусость и тупость подмосковного архиерея – он наверняка думал о том, что телевидение снимает, о том «как бы чего не вышло», о том, что он не контролирует этих певцов, а вдруг они «политически некорректного чего» запоют?! Но с тобой же согласовывали каждый день в течение недели! Тебе звонили, писали, просили твоих «холуёв» получить твое трижды никому не нужное «благословение»! Ювеналию писали, в Патриархию звонили! Получили же, вроде как, «устное благословение» правящего архиерея (и это не ты)! И вообще, благословляет Бог, а ты, проводник бородатый, Его должен слушать, да людей, паству твою! Тьфу, позорище!!! Эти люди, что ты на мороз выгнал, лучшие певчие страны, они на всех главных службах и православных концертах поют…. лично тебе они сто раз до этого «многолетие» пели. Они пришли проводить в последний путь своих друзей, они хотели спеть для них!! Ты там вообще не главный был – главные там были люди, чьих тел мелкие части в закрытых капсулах в гробах лежали, да их родственники, которые ждали этот хор и этого пения!!! Одна лишь Надя неделю под капельницей этого добивалась, и звонила, писала, звонила, и писала в прединсультном состоянии! А ты их всех взял и выгнал на мороз, красавец!!... Надеюсь, лишит тебя твой «директор» Ювеналий «корпоративной премии», собранной с подмосковных приходов от нищих старух. В итоге, самые стойкие певцы не разошлись, остались. Спели на улице, у могилы. Да как спели!!! Я такого пения не слышал. Да и многие такого не слышали… Слезы текли и высохнуть не могли… Когда стреляли пушки, военный духовой оркестр играл гимн России, так никто из нас этого не слышал даже, мы пели. Потом на видеозаписи оказалось, гимн сзади звучит. Наира Асатрян…. спела соло «Любовь Святую» Георгия Свиридова с хором, как ангел спела,… а в это время рядом закапывали могилы…. Это невозможно описать словами, да и видео не всё передаёт… Ансамбль им.Александрова, его сотрудники, – молодцы, спасибо им огромное, очень стараются помочь! Минобороны , в целом, тоже хорошо, скрипят, копают «от столба и до обеда». Журналисты…. некоторые из них, переодевшись врачами, пробрались к Наде в больницу, с целью выяснить, как она собирается делить со свекровью тело погибшего мужа…. Журналисты, кароче, тоже ма-ла-дцы!((... Попы выступили по-полной, и получают от меня заслуженное 1-е место в рейтинге «благодетелей». Все вокруг помогали как могли – деньгами, льготами, транспортом, Префектура ЦАО и Управа «Хамовники» по собственной инициативе зал для поминок предоставили и стол на 60 человек за свой счет накрыли (шикарный стол!) и смиренно ждали до полпервого ночи, пока все наплачутся и напоются, люди из Минобороны , соцслужб звонили и спрашивали, чем помочь, присылали врачей и психологов бесплатно, лечили в лучших палатах, Собянин даже, оторвавшись от плитки и парковок, раньше всех деньги заплатил и еще обещает помочь, ну – нормальные все люди! Русская же Православная Церковь Московского Патриархата молчит. Еще тупит. Трусит. И, как видите, еще и гадит. Где-то пробегала информация, что Патриарх помолился за погибших в авиакатастрофе. И всё?! Ни утешения, ни помощи, ни даже денег. Нахрена вы вообще нам тут нужны, а?! Вы даже свой собственный хор выгнали на улицу!! Я православный христианин, а вынужден такие обличающие слова писать, вместо того, чтобы радоваться доброте, пониманию и милосердию Церкви нашей… Больно мне за этот мрак и лицемерие, что я вижу! Да все видят, кто не слеп. newizv.