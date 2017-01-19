Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК… Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». Поскольку за отчётный период в новостных лентах рунета за очевидным преимуществом побеждали Северск и Заречный, придётся уделить им чуть больше внимания, нежели прочим. Это ведь справедливо? ГОРОД-ПРИЗРАК Довольно странно такие вещи писать про самое крупное атомное ЗАТО страны, но карты нынче уж как-то особенно изощрённо легли. Туман слухов и сплетен над бывшим Томском-7 сгустился и поглотил его чуть более, чем полностью. Фактически ясно одно. Если вам захотелось попасть в Северск на шпионскую экскурсию, достаточно будет приобрести билетик в тамошний зоопарк. И я нисколечко не шучу, между прочим. Точно так же серьёзно было РИА «Новости», опубликовавшее аккурат в пятницу, тринадцатого, гневную отповедь клеветникам следующего содержания: «»Пресс-служба "Сибирского химического комбината" (СХК) официально опровергла сообщения региональных СМИ о том, что в ходе визита генерального директора Росатома Алексея Лихачева на СХК якобы обсуждалась возможность "открытия" Северска в 2018 году. "На совещании речь об открытии ЗАТО Северск в 2018 году не велась", — говорится в заявлении. "Сибирский химический комбинат" был создан для наработки оружейного плутония и изготовления компонентов ядерных зарядов. В 2008 году на СХК было полностью прекращено производство делящихся материалов оружейного назначения. Сегодня основу СХК составляют пять заводов по обращению с ядерными материалами и ТЭЦ. Сейчас прорабатывается возможность создание в Северске территории опережающего социально-экономического развития» ( отсюда ). Последнее как-то особенно сильно впечатляет и убеждает, не правда ли? ПО ФИНАНСОВОЙ ЛОГИКЕ ВЫЖИВАНИЯ Если задушенная властями томская телекомпания ТВ-2 относится к региональным СМИ, то придётся отметить, что данный пресс-релиз журналистов абсолютно не впечатлил. Семнадцатого числа на одноименном сайте размещена была заметка с очень говорящим названием «Прощай, закрытый город»: «Новость о возможном открытии Северска естественным образом легла в информационную картину событий, происходящих на главном предприятии закрытого города. В августе прошлого года стало известно о закрытии Химико-металлургического завода. В октябре мы писали о возможном закрытии самого прибыльного подразделения СХК — Завода разделения изотопов. Спустя несколько дней, в начале ноября, президент ТВЭЛ фактически подтвердил, что в течение нескольких лет разделительное производство будет перенесено из Северска в другой город. Тогда же Юрий Оленин и губернатор Томской области Сергей Жвачкин заверили общественность , что вместо закрывающихся производств в Северске будет реализован проект «Прорыв», а именно построен реактор на быстрых нейтронах «БРЕСТ» вместе с модулями по подготовке топлива и переработке отработанного топлива. А на минувшей неделе стало известно, что, вероятнее всего, никакого «БРЕСТа» в Северске строить не будут . В тот же день пришла новость о вероятном открытии Северска уже в 2018 году… Пожалуй, лишь закрытие Химико-металлургического завода СХК можно объяснить тем, что завод действительно выполнил свое предназначение. Изначально на этом заводе изготавливали начинки для атомных бомб, а в течение двух последних десятилетий ХМЗ участвовал и в реализации российско-американской программы ВОУ-НОУ по переработке ядерных боезарядов в топливо для атомных станций. В настоящий момент эта программа завершена, а весь оборонный заказ передан на челябинский завод «Маяк». С закрытием Завода разделения изотопов ситуация иная — экономическая. По мнению бывшего главного инженера ЗРИ Виктора Водолазских, переводя оборудование из Северска, ТВЭЛ преследует цель сконцентрировать всё разделительное производство в двух городах России (в Зеленогорске и Новоуральске) и, следовательно, снизить затраты. На фоне снижения мирового спроса на атомную энергетику ТВЭЛ минимизирует издержки, чтобы сохранить прибыль. Что же касается отказа от так фактически и не начавшегося строительства «БРЕСТА», то причина этого прямо указывается в пояснительной записке заместителя гендиректора «Росатома» Першукова к соответствующему проекту постановления правительства: «отказаться от старта строительства инвестиционного проекта «БРЕСТ» до момента стабилизации экономической ситуации в стране». Один из собеседников ТВ2 еще в 2015 году высказывал сомнение в возможности успешной реализации проекта «Прорыв», мотивируя это тем, что «идея строительства реактора на быстрых нейтронах слишком сыра и не проработана». Еще более категоричен в оценке «БРЕСТа» журналист и писатель Виктор Лойша, который называет «Прорыв» прожектом по закапыванию денег. Один из собеседников ТВ2 предположил, что само упоминание про НИОКР в данном контексте свидетельствует о недостаточной изначальной проработке проекта. Именно «Прорыв» преподносился общественности в качестве компенсации за те заводы, которые закрываются или будут закрыты. В частности, 2 ноября официальный сайт администрации Томской области приводил слова губернатора Сергея Жвачкина: «Сегодня на всем Сибирском химическом комбинате работают 3,5 тысячи человек. Проект «Прорыв» даст работу двум тысячам, еще столько же будут работать в сервисных и вспомогательных производствах». Как следует из пояснительной записки «Росатома» к проекту решения правительства о замораживании второй и третьей очередей «Прорыва», данный документ был согласован с Минэкономразвития письмами от 17, 19 августа и 2 сентября. То есть о том, что «Росатом» планирует заморозить строительство было известно как минимум за два месяца до того, как губернатор Томской области говорил прямо противоположное. Возникает закономерный вопрос: это «Росатом» дезинформировал Сергея Жвачкина или сам Жвачкин дезинформировал общественность? Таким образом, уже в среднесрочной перспективе Северск перестанет быть городом атомщиков. И государству нет никакого резона держать закрытым городской периметр, за которым проживают более ста тысяч человек. Достаточно будет охранять территорию бывших объектов, некоторые из которых нужно будет выводить из эксплуатации в течение десятков лет. Вывод: информация о возможном открытии жилых районов Северска в 2018 году представляется достаточно достоверной, тем более, что она подтверждена уже из трех независимых источников… В 2016 году расходная часть бюджета Северска составила 3 млрд. 798 млн. рублей. При этом расходы на образование составили более половины бюджета — 2 млрд. 291 млн. рублей. Несложно посчитать, что все остальные расходы бюджета закрытого города составляют 1 млрд. 506 миллионов. Так вот: вышеупомянутые дотации за закрытый режим составляют 866 770 миллионов рублей, то есть 57% от всего остального бюджета за исключением образования. Очевидно, что расходы на образование практически невозможно сократить, поскольку нельзя закрывать школы и детсады. Поэтому в случае, если Северск лишится такой федеральной дотации, то весь городской бюджет просто рухнет. «Я надеюсь, — говорит директор «Агентства развития предпринимательства — Северск» Олег Бояринов, — что в случае открытия города федеральная дотация в бюджет не будет ликвидирована сразу, что даст городу время адаптироваться к новой экономической реальности. Резонно предположить, что в случае открытия Северска какую-то часть доходов привезут с собой гости нашего города. Кто-то в кафе пообедает, кто-то просто мороженное купит. Соответственно и северский бизнес подстроится под новые условия на рынке. Порядка семнадцати тысяч северчан работают сейчас в Томске, и ничего страшного в этом нет». Чудесное представление о выживании целого города, оцените? Оптимистом в России можно быть, только получая зарплату из бюджета… OMNIA VANITATUM По информации Отдела ЗАГС, в Лесном в 2016 году родилось 625 малышей (в 2015 – 583). Из них 314 – мальчики и 311 – девочки. В девяти семьях родились двойни. В 208 семьях на свет появился первенец; 300 детей стали вторым ребёнком у родителей, 89 малышей – третьим, 14 – четвертые дети в семье, 4 – пятые. В трёх семьях родился шестой по счету малыш. *** Самым дорогим автомобилем, купленным зареченцами в 2016 году, стал эксклюзивный внедорожник «Mercedes-AMG GLE 63 S» стоимостью 12 миллионов. Вторую строчку рейтинга занимает «Range Rover» за 4,5 миллиона. На третьем месте расположился «Lexus GX 460» за 4,2 миллиона с холодильником и салоном, отделанным перфорированной кожей. На четвертой строчке «Toyota Land Cruiser 200» стоимостью 3,9 миллиона. Технические характеристики внедорожника впечатляют – автомобиль способен распознать своего владельца по лежащему у него в кармане ключу и сам открывает ему дверь. Замыкает рейтинг Audi Q7 за 3,8 миллиона. *** Из Зеленогорска пишут: «В ГЖКУ новые тарифы на содержание жилья согласовали более 80% жильцов. Средний тариф составляет 16 рублей 93 копейки за квадратный метр. Самый низкий – в пределах 11,5 рублей (в прошлом году – 9). В Красноярском крае средний тариф – 23-24 рубля. В управляющей компании ООО «ЖКУ» средний тариф составил 19 рублей за квадратный метр. Жильцам было предложено повышение на инфляционную составляющую 5%, однако, большая часть отказалась. В итоге, компания передала утверждение новых тарифов в муниципалитет». *** *** В России выпущена марка к столетию со дня рождения Евгения Забабахина. Дополнительно выпущены конверты первого дня для Москвы и закрытого города Снежинска. Там находится физический НИИ, названный в честь ученого. Забабахин участвовал в разработке первой советской атомной бомбы, также работал над боеприпасом улучшенной конструкции и усовершенствовал физическую схему ядерных зарядов. В эту субботу, позволю себе заметить, на жителей Снежинска обрушится ещё один праздник: «День обнимашек» («На главном катке города «Стадион Комсомолец» в этот день соберутся десятки людей, желающих безвозмездно дарить тепло и радость. Дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина»). Грипп будет очень рад, короче говоря. *** Директор одного из подразделений Ядерного центра, математик и суперкомпьютерщик Вячеслав Соловьев встал во главе всего предприятия в должности научного руководителя. Об этом в понедельник сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на официальный твиттер госкорпорации «Росатом».В новейшем десятилетии ИТМФ значительно преуспел в разработке суперЭВМ. Если восемь лет назад руководитель сравнивал наши технологии с 80-ми годами XX века, то к концу прошлого года рассказывал об отечественных процессорах , защищённых каналах связи с Саровом и кратном ускорении машин. *** В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании банкротом ООО «Агрофирма Уральская», расположенного в Новоуральске. Кредитор заявил требования в 522 тысячи рублей. Учредителями ООО «Агрофирма» являются ООО «Уралагро», Юнна Сапожникова и Марат Салихов. Последний является депутатом думы Новоуральска. Агрофирма была создана в советские годы при «Уральском электромеханическом комбинате». В 2013 году предприятие продало актив. По итогам 2015-го компания показала убыток в 36,9 млн рублей». Гораздо быстрее они свернулись, чем железногорский совхоз. Новые времена настали? «СЕНАТОР» НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ? В Озёрском городском суде после новогодних каникул возобновились слушания по уголовному делу в отношении бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, обвиняемого в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере. «Защитник экс-сенатора зачитал ответ из аппарата госкорпорации «Росатом», полученный на запрос стороны защиты. В документе четко говорилось: ни члены Совета Федерации, ни кто-либо другой, не являющийся штатным сотрудником корпорации, не может быть делегирован от «Росатома» в трехстороннюю комиссию по выборам сити-менеджеров закрытых городов. Напомним, в ходе процесса сторона обвинения неоднократно пыталась инкриминировать Константину Цыбко оказание давления на процесс назначения в 2011 году главой администрации Озерска Евгения Тарасова, ставшего впоследствии главным свидетелем обвинения по делу экс-сенатора. Перед началом судебного заседания и после его окончания бывший член Совета Федерации не скрывал своих эмоций по поводу состоявшейся в канун Нового года отставки начальника управления ФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева. «Я еще месяц назад говорил, что Ахримеева скоро снимут. И вот, пожалуйста: Николай Сандаков по видеосвязи на «моем» процессе рассказывает, как начальник ФСБ фабрикует уголовные дела, а через неделю Ахримеева снимают. И это только начало. Теперь, когда угроза преследования со стороны этого «серого кардинала» миновала, многие просто мечтают рассказать немало интересного о годах его руководства областным управлением ФСБ. Будут еще и отставки (и не только в ФСБ), и уголовные процессы», – заверил корреспондента Цыбко». *** «Бывший сенатор в связи с назначением Ахримеева на должность заместителя гендиректора АО «НПО автоматики» официально обратился к новому работодателю генерала. В 2013 году неизвестный источник распространил в Интернете фотографии протоколов допросов бывшего мэра Озерска Тарасова. Заместитель генпрокурора по УрФО ставил перед Ахримеевым вопрос о том, как могли появиться в сети данные протоколов. Но ФСБ под руководством генерала так и не смогло выяснить источник появления вышеуказанных документов. А возможно, просто особо и не пытались найти ответ на этот вопрос. Экс-сенатор сейчас пишет, что по его мнению, Ахримеев не имеет достаточной квалификации для того, чтобы эффективно работать на новом месте работы. В частности, противодействовать риску взломов секретных баз данных». *** «Возможно, мы просто являемся свидетелями внутриэлитарной борьбы за власть, - развивает тему ozersk.ru . - Одна сторона это местная властная элита Озерска, поддерживаемая «Маяком» и «Росатомом», и вкупе с ними силовые ведомства. С другой стороны – Юревич, Сандаков, Цыбко… ну вы поняли. В бытность Юревича губернатором между Челябинском и Озерском имели место периоды напряженности в отношениях. Предположим, что экс-губернатору было интересно поглубже залезть в дела «сороковки», которая этаким анклавом маячила на фоне депрессивных уездных городов Южного Урала. Местная элита Озерска вряд ли приветствовала посягательство на собственный «суверенитет». Скрепя зубами, снесли «пришлого» сити-менеджера. Допустим, что это ставленник от партии Юревича-Сандакова-Цыбко. Но вот политическая конъюнктура понемногу изменилась, и команду Юревича разметали. Цыбко еще не осужден и, может статься, не будет осужден. Но сам факт уголовного преследования столь крупной политической фигуры примечателен. Вы спросите, а была ли взятка? А имеет ли это значение в таком контексте? Экс-сенатор в суде и вне его стен ведет себя более чем уверенно. Расточает улыбки, охотливо общается с журналистами, грозит карьерными неудачами своим неприятелям в погонах, учинивших над ним беззаконие, и, конечно, всячески демонстрирует непоколебимую уверенность в собственной победе». ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ Глава города Трехгорного Евгений Сычев и глава администрации Владимир Беляков и ответственные руководители совершили объезд улиц города для проверки качества уборки улиц от снега. Евгений Сычев оценил работу двух подрядчиков как неудовлетворительную. Не добросовестным подрядчикам будут выставлены претензии, им грозят штрафы. Замечания касались некачественной уборки улиц, тротуаров, лестничных маршей, внутриквартальных территорий. Отдельно затронули вопрос по «подснежникам»: брошенные автомобили мешают качественной работе коммунальщиков. *** В Озерске около 20 часов вечера из закрытого колодца на перекрестке улиц Строительная и Кирова более двух часов бил родник. Учитывая, что в городе было минус 25 градусов мороза, вода моментально превращалась в ледяную кашу. В результате лед покрыл проезжую часть улицы Строительная на несколько сотен метров, затронув пересечение с улицами Чапаева и Бажова. Отключением воды в жилых домах и повышенной аварийностью на обледенелых участках дороги последствия аварии не ограничились. Есть пострадавшие и среди владельцев автомобилей, которые были припаркованы в непосредственной близости от аварийного участка. «Машина обледенела, слой льда 2 см. Полностью задняя часть и водительская сторона покрыты толстенным слоем льда. В машину залезть можно только через пассажирскую дверь», - сообщает в Сети один из озерчан. *** *** Глава администрации Заречного Пензенской области Олег Климанов призвал жителей закрытого города помочь коммунальным службам с уборкой улиц от снега. В своем блоге в «Живом журнале» он обратился с просьбой самостоятельно расчистить территории многоквартирных домов. Сам глава Заречного и сотрудники органов местного самоуправления своими силами расчистили двор у администрации, о чем горожане узнали также из «Живого журнала». *** А вот эта штучка должна железным горцам напомнить недавние события на Школьной: «Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о получении несколькими жителями различных травм при катании на ледяной горке в Новоуральске Свердловской области. "Одна из горок оказалась залита с нарушением правил безопасности, что привело к травмированию жителей города. В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит, имело ли место травмирование граждан, в том числе несовершеннолетней, а также тяжесть полученных травм", - отметили в пресс- службе. В ведомстве добавили, что также будет установлено, соблюдались ли при строительстве ледяной горки необходимые нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности граждан». *** Такого же уровня сенсационности новостюшку дарит читателям 1pnz.ru : «В Заречном мужчина едва не погиб, замерзая на глазах у сотни прохожих». Дальше, правда, социальный накал резко исчезает куда-то: «15 января, около 23.00, жильцы домов по проспекту 30-летия Победы увидели около подъезда мужчину, лежащего на полу лицом вниз. Местные незамедлительно вызвали бригаду «Скорой помощи». 35-летнего жителя закрытого города экстренного госпитализировали и доставили в реанимацию. У неге диагностировали общее переохлаждение тела. Как выяснилось, ранее житель Заречного привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». С тех самых пор и лежал, видимо? «О» КАК «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» Перед каникулами в закрытом Озёрске пересматривали схему теплоснабжения. Как правило, такого рода мероприятия унылы и неинтересны. Но только не в данном случае! «Большая часть тепловых сетей Озерска служит более 25 лет, имеет высокий физический износ – до 100%, что приводит к высокой степени вероятности аварий и инцидентов в системах теплоснабжения. На ряде участков отсутствует возможность регулирования температуры и напора горячей воды. Общий планируемый объем замены трубопровода – около 200 тыс. метров. В рамках планируемых мероприятий будет частично модернизировано оборудование на главном источнике – Аргаяшской ТЭЦ, а также на вспомогательных модулях – пиковой котельной ФГУП «ПО "Маяк"» и в поселках. Предыдущая схема теплоснабжения, отмененная год назад сити-менеджером Евгением Щербаковым по рекомендациям министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, являлась камнем преткновения между Озерском и АО «Фортум». При активной поддержке прошлого главы округа Александра Калинина общественность и местные власти поддержали вариант со строительством новой котельной и постепенный отказ от услуг Аргаяшской ТЭЦ, полвека назад построенной специально для снабжения закрытого города. Патриотизм – явление сложное, с медицинской точки зрения. На организацию автономного теплоснабжения города потребовалось бы более 1 млрд рублей, которых Озерску с дефицитным бюджетом взять было просто неоткуда. Схема теплоснабжения ЗАТО была утверждена с грубыми нарушениями федерального законодательства, и стала причиной перехода в открытую фазу конфликта между «Фортумом» и муниципалитетом, имеющим долги в сотни миллионов рублей. Еще ранее, осенью 2012 года, действовавший сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов вместе со своим заместителем и бизнес-партнером Валентином Гуниным организовал преступную группу, заключив фиктивный договор на проектирование схемы теплоснабжения для города. Из средств, выделенных из бюджета под давлением Тарасова и Калинина на разработку схемы, преступной группой Тарасова было украдено и обналичено более 22 миллионов. Тарасов был осужден, но освобожден условно-досрочно…» ( отсюда ). Вот ведь и не захочешь, а произнесёшь заветные слова: «Да нам ещё, можно сказать, повезло с Железногорской ТЭЦ…» ГОДУ ЭКОЛОГИИ – ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! «Жители Новоуральска несколько месяцев протестуют против строительства в их городе завода по производству металлического кремния. Инициатором строительства выступает ГК "Титан", а непосредственно реализует проект ее дочернее предприятие ЗАО "НПО "Силарус". Экологи подозревают, что кремниевый завод – лишь прикрытие для более опасного производства, которое, к тому же, не будет оборудовано в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности. Впрочем, противостояние – не лучшее определение происходящего, поскольку ГК "Титан" за все это время выступила только с парой заявлений, в которых попыталась успокоить общественность, но при этом так и не предоставила ни одного документа из запрошенных экологами. В этой ситуации нельзя не вспомнить, что аналогичный завод в Омске ГК "Титан" построить не удалось из-за волны народных протестов. Смогут ли на этот раз отстоять свои права жители Новоуральска? Накануне стало известно, что общественная организация "Гражданин Урала" получила право на проведение общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) проекта строительства завода по производству металлического кремния. Экспертиза продлится 30 дней. Экспертную комиссию возглавит доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук и Академии промышленной экологии Владимир Кузнецов. Кроме него, в состав комиссии войдут доктора и кандидаты наук, врачи. Самое главное: инициатор строительства теперь, в соответствии с требованиями закона, обязан предоставить экспертному совету всю проектную документацию – то есть, удовлетворить изначальное требование экологов. Однако, отмечается в пресс-релизе "Гражданина Урала", найти представителей заказчика строительства - ЗАО "НПО "Силарус" - на месте не удалось: по адресу регистрации в Новоуральске находится пустая комната переговоров бизнес-инкубатора "Новоуральский", а входящая документация копится на стойке администратора. Очевидно, что негативный настрой по отношению к кремниевому производству только укреплялся после каждого заданного "Титану" вопроса, оставшегося без ответа. Логика общественности проста: если бы компании нечего было скрывать, проблем с предоставлением документации и открытым обсуждением будущего строительства не возникало бы» ( отсюда ). Логично, как минимум. ЛОСЬ. ПРОСТО ЛОСЬ Бонусом сегодня у нас – нечеловеческий заряд позитива из Заречного, как и было обещано. Прости мимо ссылки с заголовком «Видео с умиротворенным лосем взорвало Интернет» далеко не у всякого юзера получится. Лично мне представилось, правда, что слово «умиротворение» использовано было в смысле «Попытки к сопротивлению были подавлены» из «Алисы в Стране Чудес». Но нет, обошлось без дубинок и водомётов. Наоборот: «Житель закрытого города заснял дикое животное на камеру смартфона». «Житель Заречного опубликовал ролик с невозмутимым животным на видеохостинге YouTube. На кадрах видно, как лось преспокойно прогуливается по улицам города, в то время как ему на встречу идет человек. Животное даже не удосужилось поднять голову и посмотреть на зареченца, а просто пошло дальше своей дорогой». Угу. В зоопарк на экскурсию с билетом приехал, наверное. Наши законы ведь далеко не на всякого лося распространяются: «Неужто шпион? Правонарушитель въехал без соответствующих документов в город Озёрск Челябинской области. Суд признал орчанина виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей» ( orsk.ru ). Сравните: «Форвард-новобранец минского "Динамо" Фредрик Петтерссон рассказал : «После драфта отказов меня послали в фарм-клуб в "Саров". Но я там только тренировался, да и то не всегда. Саров — закрытый город, как иностранцу мне нельзя там проводить больше четырех недель в году. Кажется, я стал первым легионером, которого отправили в эту команду. Не знаю, как меня вообще туда пустили». Хм. Если билет имеется – почему не пустить?