Родина по-прежнему щедро дарит деньги на жильё чиновникам. Представить к ордеру Государство щедро выделяет субсидии на элитное жилье руководству ФСИН и Службы судебных приставов. В январе 2009 года премьер-министр Путин подписал постановление № 63 «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». В этом документе речь идет не только о нуждающихся в квартирах, но и о тех, у кого нет жилищных проблем, но кому верховная власть на деньги налогоплательщиков, то есть на наши с вами, решила подарить квадратные метры, как сказано в постановлении правительства РФ, «для повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей». Речь в данном случае идет не о рядовых сотрудниках, а о «руководителях и помощниках (советниках) высшей группы должностей». То есть квартирами мотивируют начальников. Возьмем, к примеру, Службу судебных приставов, на которую распространяются жилищные привилегии согласно постановлению. Все высшее руководство ФССП РФ уже обеспечило себя жильем, как написано в постановлении, «по решению руководителя федерального государственного органа», то есть в данном случае по распоряжению директора ФССП — главного судебного пристава России Артура Парфенчикова. Например, субсидии на жилье уже получили заместители Парфенчикова — Татьяна Игнатьева, Сергей Сазанов и Владимир Воронин. В своих декларациях они не указали полученные субсидии как доход. Причем у этих заместителей директора ФССП уже были квартиры, и не маленькие — более ста метров. Но им оказалось мало, они захотели еще. И конечно, новые жилища данные граждане приобрели исключительно в центре Москвы. Ну а кроме того, покупались эти жилплощади не по рыночной, а по муниципальной цене, поскольку принадлежали городу Москве. То есть и субсидия, и льгота по цене. Купленная Игнатьевой на бюджетные деньги квартира через пару лет стала для нее уже маленькой. Ну действительно, как-то не солидно жить вдвоем с мужем в квартире размером всего в 55,6 кв. м. Притом что на покупку этой квартиры Игнатьева в 2010 году дважды получила субсидии. Это прямо противоречит статье 53 (дополнительные государственные гарантии гражданских служащих) Федерального закона «О государственной службе Российской федерации» и Правилам предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, где сказано, что федеральным гражданским служащим предоставляется единовременная субсидия на приобретение жилого помещения «1 (один) раз за весь период государственной гражданской службы в Российской Федерации». В приказе Парфенчикова вторая субсидия для Игнатьевой называлась очень просто — «увеличение субсидии сверх установленного норматива». Однако уже в 2014 году Игнатьева указывает в декларации о доходах сумму, во много раз превышающую ее средний годовой доход — 15154355,52 руб. Источник этих денег заместитель директора ФССП не сообщает, но в этой же декларации значится и новая жилплощадь Игнатьевой — 109,2 кв. м, то есть в два раза больше прежней квартиры. Новое жилье Игнатьевой находится в элитном комплексе бизнес-класса на ул. Кастанаевской, д. 18, притом что местом регистрации постоянного местожительства Игнатьевой остается ее квартира в Петрозаводске на ул. Станционной, д. 23. Так откуда у госслужащей Игнатьевой деньги на очередную новую элитную квартиру в Москве? Могла ли это быть третья субсидия от государства? В 2011 году главный судебный пристав Парфенчиков решил и собственный квартирный вопрос — выписал сам себе субсидию на жилье в Москве. В декларации о доходах о полученных от государства миллионах Парфенчиков умолчал. Четырехкомнатная квартира размером в 159,3 кв. м, которую приобрел Артур Парфенчиков, находится в элитном новом доме на ул. Композиторской, д. 17, в районе Арбата. А ведь у главного пристава уже была «обитель» в 218,8 кв. м, а у его супруги — ныне зампредседателя Верховного суда Карелии — еще одно «гнездо» в 69,1 кв. м. Но пристанища эти в Петрозаводске, а Парфенчиков с 2007 года — в Москве. Где жить госчиновнику? «А я ведь шесть лет прожил фактически в общежитии и до сих пор живу там, — жаловался Парфенчиков в феврале 2013 года одному из своих приближенных на непонимание рядовых подчиненных, — без семьи, сын вырос уже фактически без отца. И я шесть лет не давал себе права на субсидию. Ну да ладно, я все воспринимаю в своей жизни как благо, значит, я это должен перенести». Причем надо отметить, что жаловался Парфенчиков в то время, когда в его новой квартире в центре Москвы уже вовсю шли ремонтные работы. То, что главный пристав России считает «общежитием», является отдельно стоящим зданием в доме отдыха «Ершово», расположенном в бывшей графской усадьбе Олсуфьевых близ Звенигорода. Помимо отдельных апартаментов Артур Олегович имел возможность в доме отдыха плавать в бассейне, заниматься фитнесом, играть на бильярде и даже стрелять в пейнтбольном клубе «Войнушка». Еще в «Ершово» директор ФССП России Артур Парфенчиков устраивал семинары-совещания с заместителями руководителей территориальных органов ФССП России и начальниками подразделений по противодействию коррупции. Директора дома отдыха «Ершово» главный пристав Парфенчиков систематически награждал грамотами и медалями… А потом вдруг здравницу, ставшую для директора ФССП уже, можно сказать, родным домом, Парфенчиков называет «общежитием»… Кстати, весьма интересна в контексте личной жилищной истории Парфенчикова его реакция на недавний законопроект Министерства юстиции, который позволяет лишать должников их единственного жилья в счет погашения кредита. По мнению главного пристава, «предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов». Ну а теперь про главное — как отразились на работе ФССП полученные их руководителями субсидии от государства? Ведь в постановлении правительства четко сказано, что субсидии руководящему составу полагаются для «повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей». Вот сухая статистика из официальных отчетов ФССП по прогнозируемым и фактически оконченным исполнением исполнительных производств. Судя по цифрам, с 2009 года показатели качества работы судебных приставов из года в год неуклонно снижаются. Если в 2009 году фактически исполненных производств было 76,8%, то в 2015 году только 38,6%. То есть результативность работы приставов-исполнителей за этот период уменьшилась больше чем в два раза. Тогда за какую «эффективность» высшие руководители ФССП выдают себе субсидии на квартиры? Исполнительные производства не выполняются по многу лет. Знаю это по себе. Судебные приставы почти семь лет не хотят исполнить решение суда по гражданскому делу, где я являюсь истцом, а ответчиком выступает бывший председатель ФКЦБ Игорь Костиков. Приставы неоднократно незаконно прекращали производство, так и не выполнив решение суда. Суд, в свою очередь, неоднократно выносил решения о незаконности постановлений судебных приставов об окончании судебного производства. Но решение суда судебные приставы-исполнители так до сих пор и не выполнили. Прокуратура неоднократно выявляла факты утраты исполнительных листов судебными приставами и массовые случаи фальсификации документов для незаконного прекращения исполнительных производств. «Как можно утратить исполнительный лист? Судей за аналогичные нарушения привлекают к дисциплинарной ответственности», — возмущалась зампред Мосгорсуда Галина Агафонова, констатируя низкую результативность работы приставов. Чем же занят в условиях постоянно ухудшающегося коэффициента полезного действия судебных приставов директор ФССП — главный судебный пристав России Артур Парфенчиков? Если внимательно изучить сайт ФССП, то выяснится, что главное дело главного пристава России Парфенчикова — ездить по стране и вручать региональным службам знамя ФССП. В октябре 2105-го президент Путин вверил такое знамя Парфенчикову. Главный пристав много лет добивался выдачи ведомству профильного стяга. И вот, получив сокровенное, Парфенчиков теперь вручает территориальные знамена руководителям судебных приставов. 29 регионов России, в том числе Магаданская область, Чукотский автономный округ и Камчатка, уже получили свои стяги из рук директора ФССП. А сколько еще впереди областей, республик и краев! Главный пристав помимо знамен делегирует своим подчиненным образы святого великомученика Феодора Стратилата, которого патриарх Кирилл (Гундяев) в 2010 году определил судебным приставам в качестве небесного покровителя. Так что есть, на кого надеяться. Коморка для ФСИНовца В апреле 2013 года вышло еще одно постановление правительства РФ о привилегиях для госслужащих, подписанное на этот раз премьер-министром Медведевым. Это постановление № 369 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения и строительства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов РФ». В этом документе, также как и в постановлении правительства от 2009 года, говорится, что «сотрудникам, замещающим в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти должности высшего начальствующего состава», то есть начальникам, можно выдавать квартиры, даже если они в них и не нуждаются. Согласно Указу президента РФ от 3 октября 2016 г. № 519 «О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний», в центральном аппарате ФСИН таких начальствующих должностей сейчас 26. Из них 11 персоналий уже получили свои миллионы на жилье. Это генерал-лейтенант в/с, первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый; генерал-лейтенант в/с, замдиректора Валерий Бояринев; генерал-майор в/с, замдиректора Валерий Максименко; генерал-майор в/с, начальник управделами Ирина Ветрова; полковник в/с, замдиректора Александр Сапожников; генерал-майор в/с, начальник управления охраны и конвоирования Александр Хабаров и ряд других высших чинов ФСИН РФ. К примеру, у первого заместителя директора ФСИН РФ Анатолия Рудого на момент прихода в Службу исполнения наказаний уже были две квартиры: 63,3 и 38,8 кв. м. Но в 2013 году он получает по распоряжению директора ФСИН субсидию на жилье в сумме 16 154 028 рублей. Как написано в декларации Рудого за 2013 г. , он внес «вступительные и паевые взносы для участия в инвестированном строительстве жилого дома с целью получения жилого помещения в виде отдельной квартиры за счет средств единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения». То есть Рудый не стал покупать готовое жилье, а вложился в него на стадии строительства. Конечно, так выгодней. Логично предположить, что у Рудого на тот момент не стоял остро вопрос, где жить, иначе бы он как можно быстрее приобрел уже готовую крышу над головой. Когда в 2014 году у общественности и журналистов возникли вопросы о выделении генералам ФСИН миллионных субсидий на квартиры, замдиректора ФСИН и одновременно руководитель жилищной комиссии Олег Коршунов (кстати, судя по декларации, Коршунов обладатель целого парка мотосредств: автомобилей «Мерседес Бенц», «Кадиллак Эскалэйд», мотоцикла «Харлей Девидсон», катера «Карвер», скутера «Ямаха», моторной лодки «Бриг») по поводу денег для Рудого заявил: «Ну это же не совсем нормально, когда первый замдиректора ведомства Анатолий Рудый, который живет в Балашихе, стоит в пробках по пять часов, вместо того чтобы в это время работать на благо всех сотрудников ФСИН. Да и как иначе, если не жильем, мотивировать нужных сотрудников?» Итак, Анатолий Рудый получил субсидию из госбюджета в 2013 году, но стал собственником квартиры метражом в 75,9 кв. м на Мичуринском проспекте, д. 26, в охраняемом комплексе бизнес-класса только 27 сентября 2016 года, то есть спустя три года. А как же пробки, о которых так переживал коллега Рудого Олег Коршунов? Ну а кроме того, мы обнаружили, что генерал Рудый в 2012 году нарушил требования законодательства о государственной службе Российской Федерации и противодействии коррупции, сообщив недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Рудый не указал в своей декларации , что продал земельный участок и жилой дом в Московской области, в Балашихинском районе, в д. Русавкино-Романово, массив застройки «Вьюнка». За сокрытие этой информации генерала Рудого как минимум должны дисциплинарно наказать. Многомиллионные субсидии на квартиры получили не только генералы центрального аппарата ФСИН, но и руководители региональных управлений. Например, полковник Анатолий Тихомиров во времена своего руководства УФСИН по Москве в 2012 году получил из госбюджета 27 757 420 рублей. По тогдашнему курсу это примерно один миллион долларов США. Хотя на тот момент у полковника Тихомирова уже была квартира метражом 74 кв. м. Собственность на квартиру размером 122,4 кв. м в новом охраняемом элитном комплексе на ул. Профсоюзной, д. 91, Тихомиров оформил только в феврале 2014 года. За что высокие чины Федеральной службы исполнения наказаний получают многомиллионные субсидии на квартиры? Ведь деньги ненуждающимся в квартирах высшим чиновникам ФСИН, согласно постановлению премьера, даются не просто так, а «в целях учета особенностей профессиональной и служебной деятельности сотрудников и повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей». А вот как раз по поводу эффективности работы ФСИН есть большие вопросы. Например, на сайте ФСИН в главе «Информация о достигнутых результатах» говорится: «Условия содержания в СИЗО в целом соответствуют требованиям статьи 23 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Средний размер санитарной площади, приходящейся на одного человека, соответствует норме, установленной законодательством Российской Федерации, и составляет 4,3 кв. м». Увы, все не так. Содержащиеся в московских СИЗО уже много лет находятся в переполненных камерах, иногда перелемит там достигает 100%. Заключенные вынуждены спать по очереди, у них нет своих спальных мест, раскладушки почти всегда сломаны, а если и есть, то их негде ставить, все пространство занято нарами. Арестанты в столичных изоляторах плетут между вторыми ярусами кроватей гамаки из простыней. С высоты этих плетенных кроватей заключенные падают на пол, получают травмы… А по отчетам ФСИН оказывается все в норме, каждому зэку по 4,3 кв. м. «В 2015 году бюджет ФСИН превысил 300 млрд руб. Это означает, что при общей численности «тюремного населения» в 650 тысяч человек бюджетные траты в расчете на одного заключенного составляют почти полмиллиона рублей в год. Рост по сравнению с 2003 годом просто фантастический — почти в 10 раз, — говорится в докладе Института проблем современного общества. — В таких условиях можно было бы ожидать, что ситуация с содержанием, питанием, медицинским обеспечением заключенных должна кардинально улучшиться. Однако в реальности этого не произошло. Дело в том, что основная часть бюджета ФСИН идет не на заключенных, а на сотрудников ведомства. Только прямые расходы на содержание персонала занимают почти 70% бюджета ФСИН. А с учетом расходов на обеспечение сотрудников жильем, а также других госзакупок общие затраты на сотрудников достигают 75—80% в бюджете ФСИН». По объему расходов из федерального бюджета ФСИН занимает шестое место среди всех министерств и ведомств. При этом Служба исполнения наказаний в последние четыре года еще и систематически позволяет себе перерасход по бюджету. Началось это с того времени, как службу возглавил Геннадий Корниенко. При этом советник директора ФСИН Владимир Седых недавно заявил, что в случае дальнейшего сокращения бюджета уголовно-исполнительной системы это приведет к дефициту питания заключенных в колониях. Иначе говоря, ФСИН и дальше будет тратить бюджетные деньги на обеспечение своих высокопоставленных сотрудников квартирами, а зэков можно будет и не кормить? Кстати, сам Корниенко субсидию на квартиру себе так и не выписал. У него как было при поступлении на службу во ФСИН две квартиры метражами 77,8 и 94,2 кв. м, так и остаются. Что, безусловно, не может не вызвать уважения. А ведь мог сам себе выдать субсидию, как это сделал главный пристав Парфенчиков. У директора ФСИН оказался другой интерес: он путешествует. Если директор ФССП сейчас все более занят вручением знамен региональным управлениям, то главный ФСИНовец вояжирует по миру — Куба, Польша, Мексика, Норвегия, Финляндия, Южная Корея, Швейцария, Израиль, Италия, Румыния, Бельгия, Австралия, США, Китай… И все не просто так, а для изучения мирового опыта пенитенциарной системы. Правда, непонятно, где это передовой опыт внедряется. Коррупция, пытки, неоказание медпомощи (смертность в российских тюрьмах в 1,5 раза выше, чем в Европе), мизерная зарплата заключенным за работу в исправительных колониях (три-четыре тысячи рублей в месяц), отвратительные условия содержания арестантов, резкое за последние годы снижение выхода заключенных по УДО — все это сегодняшние реалии системы исполнения наказания. Вот, например, за какие заслуги получил один миллион долларов бывший начальник УФСИН по Москве, а ныне начальник УФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров? Это именно в его бытность руководителем московского управления в московском СИЗО-4 «Медведь» на протяжении многих лет процветали коррупция и вымогательства. Криминал и часть сотрудников изолятора были одной организованной преступной группой. Сейчас по фактам преступлений, совершенных в стенах СИЗО-4, возбуждено уголовное дело, которое расследует ГСУ СК г. Москвы. «Новая газета» неоднократно рассказывала о том, что творится в СИЗО-4. Трудно предположить, что начальник московского управления Тихомиров не знал о беспределе в СИЗО «Медведь». Тем не менее вместо ответственности за преступления, совершенные его подчиненными, Тихомиров получил многомиллионную субсидию на квартиру и перевелся на аналогичную должность в область. Итак, что такое практика квартирных привилегий для высших чинов? Выдача многомиллионных субсидий на квартиры для определенной социальной группы — государственные служащие — нарушает конституционные права других граждан России. Ведь в статье 19 высшего нормативного правового акта страны — Конституции РФ говорится, что «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения…». В результате вышеуказанных постановлений правительства должности госчиновников дают им ничем не обоснованные преимущества в праве безвозмездного получения от государства материальных благ и улучшения условий своей собственной жизни. novayagazeta.