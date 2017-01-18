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Заветам генерала Кияева верны Печатать E-mail
Среда, 18 Январь 2017

"Спецстрой" тихо умереть не может. Даёшь шоу!

ЗАВЕТАМ ГЕНЕРАЛА КИЯЕВА ВЕРНЫ

Чёрный юморок определённо вновь прорезался у окружающей среды.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции с поличным задержали злоумышленников, которые пытались похитить металлические конструкции с территории предприятия, - сообщили сегодня в горУВД. - В полицию поступило сообщение от бдительных горожан, что неизвестные пытаются похитить металл. Стражи порядка задержали троих местных жителей, двое из которых ранее были судимы. Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск  в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».

А после обеда началось вот это:

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***

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***

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Ваш корреспондент заглянул в расписание работы городского суда. Чудесные наши персонажи, в принципе, могли там появиться на процессе камрада Батукаева, но не всей же толпой? Зачем? Поневоле приходишь к выводу, что это именно бывшее руководство ФГУП «ГУССТ-9 при Спецстрое России» намеревалось на улице Ленина некие металлические конструкции похитить. Сейфы с уголовными делами из следственного комитета, может быть?)))

Image

Отдельное удовольствие ваш покорный слуга намеревается получить от пафоса, с которым заколючинские СМИ, получившие почти год назад от гг Буланцевой, Гулина и Ко по сотне тысяч на отстирку мундира, станут их сегодня гневно клеймить. Пойду в магазин за кукурузой. Её явно очень много понадобится. Шоу маст го он.

 

 
 
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