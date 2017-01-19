Рекламный рынок Нашгорода не велик. На всех не хватает. ФОР ЗА ВИКТОРИ(Я) Вообще редакция не очень любит все эти автодрочерские темы, всякие группы «Чрезвычайные происшествия», почему-то на 95% состоящие из фотографий как два аутиста не смогли разъехаться на скоростных автобанах Железногорска, да и вообще автомобильную тематику. Однако одна тема всплывает снова и снова… Автозаправку с непривычным русскому уху названием Форза (Forza) заметили еще в конце мая 2016 года. Она заменила располагавшийся ранее Курс на УПП. Ребята, занимающиеся проверкой бензина на местных АЗС, отметили что «По цвету оба бензина похожи на мочу...» (92-й, 95-й). Дальнейшие характеристики топлива так же не были в пользу Форзы. По итогу эксперты решили, что это очередная заправка (а их в городе немало, но речь не о том….), торгующая непонятной бурдой, разогнанной присадками до приемлемого октанового числа. Прямо как разливное пиво со спиртом по акции «2+1»! Однако в отличие от большинства местных заправок, Форза решила не сдаваться и агрессивно зайти на рынок, прибегнув к вирусному маркетингу. Конкурсы репостов посыпались как из рога изобилия! Карты скидок! Айфоны седьмые за репост! Сто (и даже двести) литров бензина! Церемонии награждения с фотографом и тамадой! Бесконечные лотереи и розыгрыши! Фактически, этот контент и есть основное наполнение молодого открытого в октябре 2016 паблика. Веселье рекой струилось вместе с бензином из этой замечательной АЗС. Что забавно, подмазали всех, кого смогли купить. В списке партнеров числятся (далее цитата) «Благодарим партнеров Фитнес клуб "Максимум" , магазин "Розовая пантера" и Автотехцентр "Южный" за предоставленные призы!!! Также благодарим Администрацию ПКиО им.С.М. Кирова за помощь в организации мероприятия!!!» (конец цитаты). Даже так называемая Железногорская Федерация Автоспорта радостно измазалась в их пиаре по уши. Одному богу известно, сколько седьмых айфонов занесли за это Шелепову… Последним на данный момент аккордом является партнерство с компанией Gipfel, торгующей всяким барахлом для кухни в Аллее. Автор этой заметки как то раз там термокружку купил за три цены… Что сказать-то хотели? На сегодняшний момент заправка Форза (и ее побратимы под руководством Виктории М.) является, пожалуй, самой одиозной заправкой города и поэтому рекомендуем Вам избегать ее, как огня. Еще были свежи в памяти претензии к качеству топлива от народной проверки, как тут же подъехали претензии к непосредственному руководству от бывших работников. «Доброго времени суток, сегодня меня уволили с работы только за то, что супруг лайкнул плохой отзыв о заправке Forza где я работала оператором. …» - пишет бывшая сотрудница заправки Елена Журавская. К сожалению, из официальной группы Форзы все претензии по качеству и всему остальному мистическим образом исчезают. Но к счастью, у нас есть много других замечательных сообществ. Например, все тот же паблик, изначально проверивший качество бензина на Форзе и классифицировавший его как мочу, прямо сейчас проводит опрос на худшую заправку города. И, угадайте, кто побеждает с солидным перевесом? Угадали. Что ж. Ждем еще пяток седьмых айфонов за репост. Однако даже они не в состоянии покрыть стоимость убитых движков, о которых сообщают несчастные, которым "посчастливилось" впустить в себя Форзу. Ну а пока, чтоб не быть голословными (боже упаси) предлагаем почитать актуальную тему по этой заправочке - https://vk.com/wall-84809763_5702 . Увлекательнейшее чтиво с участием разгневанных потребителей и руководства проблемной заправки. На момент написания статьи все в лучших традициях добротного срача, с тактическим удалением комментов, оскорблениями и переходом на личности. Vox populum - страшная вещь! Ну а мы желаем всем хорошего бензина и теперь, надеемся, вы знаете, где не стоит заправлять своего железного коня. vk.com .