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И айфон с айпадом говорит Печатать E-mail
Среда, 18 Январь 2017

Рекламный рынок Нашгорода не велик. На всех не хватает.

ФОР ЗА ВИКТОРИ(Я)

Вообще редакция не очень любит все эти автодрочерские темы, всякие группы «Чрезвычайные происшествия», почему-то на 95% состоящие из фотографий как два аутиста не смогли разъехаться на скоростных автобанах Железногорска, да и вообще автомобильную тематику. Однако одна тема всплывает снова и снова…

Автозаправку с непривычным русскому уху названием Форза (Forza) заметили еще в конце мая 2016 года. Она заменила располагавшийся ранее Курс на УПП. Ребята, занимающиеся проверкой бензина на местных АЗС, отметили что «По цвету оба бензина похожи на мочу...» (92-й, 95-й). Дальнейшие характеристики топлива так же не были в пользу Форзы. По итогу эксперты решили, что это очередная заправка (а их в городе немало, но речь не о том….), торгующая непонятной бурдой, разогнанной присадками до приемлемого октанового числа. Прямо как разливное пиво со спиртом по акции «2+1»!

Однако в отличие от большинства местных заправок, Форза решила не сдаваться и агрессивно зайти на рынок, прибегнув к вирусному маркетингу. Конкурсы репостов посыпались как из рога изобилия! Карты скидок! Айфоны седьмые за репост! Сто (и даже двести) литров бензина! Церемонии награждения с фотографом и тамадой! Бесконечные лотереи и розыгрыши! Фактически, этот контент и есть основное наполнение молодого открытого в октябре 2016 паблика. Веселье рекой струилось вместе с бензином из этой замечательной АЗС.

Что забавно, подмазали всех, кого смогли купить. В списке партнеров числятся (далее цитата) «Благодарим партнеров Фитнес клуб "Максимум" , магазин "Розовая пантера" и Автотехцентр "Южный" за предоставленные призы!!! Также благодарим Администрацию ПКиО им.С.М. Кирова за помощь в организации мероприятия!!!» (конец цитаты). Даже так называемая Железногорская Федерация Автоспорта радостно измазалась в их пиаре по уши. Одному богу известно, сколько седьмых айфонов занесли за это Шелепову… Последним на данный момент аккордом является партнерство с компанией Gipfel, торгующей всяким барахлом для кухни в Аллее. Автор этой заметки как то раз там термокружку купил за три цены…

Что сказать-то хотели? На сегодняшний момент заправка Форза (и ее побратимы под руководством Виктории М.) является, пожалуй, самой одиозной заправкой города и поэтому рекомендуем Вам избегать ее, как огня. Еще были свежи в памяти претензии к качеству топлива от народной проверки, как тут же подъехали претензии к непосредственному руководству от бывших работников. «Доброго времени суток, сегодня меня уволили с работы только за то, что супруг лайкнул плохой отзыв о заправке Forza где я работала оператором. …» - пишет бывшая сотрудница заправки Елена Журавская.

К сожалению, из официальной группы Форзы все претензии по качеству и всему остальному мистическим образом исчезают. Но к счастью, у нас есть много других замечательных сообществ. Например, все тот же паблик, изначально проверивший качество бензина на Форзе и классифицировавший его как мочу, прямо сейчас проводит опрос на худшую заправку города. И, угадайте, кто побеждает с солидным перевесом? Угадали.

Что ж. Ждем еще пяток седьмых айфонов за репост. Однако даже они не в состоянии покрыть стоимость убитых движков, о которых сообщают несчастные, которым "посчастливилось" впустить в себя Форзу. Ну а пока, чтоб не быть голословными (боже упаси) предлагаем почитать актуальную тему по этой заправочке - https://vk.com/wall-84809763_5702. Увлекательнейшее чтиво с участием разгневанных потребителей и руководства проблемной заправки. На момент написания статьи все в лучших традициях добротного срача, с тактическим удалением комментов, оскорблениями и переходом на личности. Vox populum - страшная вещь!

Ну а мы желаем всем хорошего бензина и теперь, надеемся, вы знаете, где не стоит заправлять своего железного коня.

vk.com.

 
 
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