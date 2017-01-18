Осёл и морковка обязательно должны быть на нашем гербе. ОРДЕН ХЛЕСТАКОВА Осёл и морковка непременно должны украсить герб Красноярска-26. Причём на пололожении морковки относительно осла я не настаиваю, так и запишите.. Что бы там ни хныкали маловеры, ЗАТО Железногорск неуклонно двигается прямиком в светлое высокотехнологичное будущее вместе со всей цивилизацией, и даже чуть впереди неё. Да и с чего бы нам отставать, спрашивается, с нашим-то наследством? В Китае разрабатывается сейчас дрон-такси, а в Штатах – беспилотный автожир . Откуда идея взялась? Из «Гостьи из будущего», ясен пень! Солнечная энергия стала дешевле угля для выработки электричества? Но разве не об этом издревле писали едва ли не все советские фантасты и разве не в бывшем Соцгороде активно обсуждается сейчас снижение тарифов на тепло? Короче, скептики посрамлены и уползают, подобно гадюкам и жабам, от слепящего света истины в самые узкие и глубокие щели самых тёмных подземелий. А вослед им несётся триумфальное: «Эксперты Гайдаровского форума обсудили лучшие практики управлениями инновационных кластеров, в чисто которых вошел красноярский «Технополис «Енисей». Вице-премьер правительства Красноярского края Наталья Рязанцева выступила с докладом на экспертной дискуссии. Отметим, предварительно экспертами Минэкономразвития РФ было отобрано 11 кластеров-лидеров в масштабах страны. В их число вошел красноярский проект. По данным правительства края, реализация «Технополиса «Енисей» позволит к 2020 году создать более 7500 высокопроизводительных рабочих мест, привлечь 40 миллиардов рублей инвестиций, а также обеспечить трёхкратный рост совокупного объема выручки организаций-участников кластера от несырьевого экспорта». Понятно вам, недоумки? Пускай осень и подсчёт цыплят снова переносится, и теперь сразу на три года вперёд, но разве семь с половиной тысяч рабочих мест и сорок ярдов инвестиций не стоят мессы? Это ли не победа технологического прогресса в наиболее чистом его виде и, как говорят профессионалы, в полном развитии? «Первоначально инновационный кластер Красноярского края, ядро которого было расположено в ЗАТО, был ориентирован на атомные и космические технологии. Однако для увеличения количества малых и средних инновационных компаний, расширения инвестиционной активности, было принято решение о пересмотре траектории развития Железногорского инновационного кластера. Разработанная стратегия предполагает формирование агломерационного кластера «Технополис «Енисей», в который, помимо предприятий Железногорского инновационного кластера, вошли высокотехнологичные компании, локализованные в Красноярске и городах-спутниках. Сформированный кластер ориентирован на достижение глобального лидерства на рынках Национальной технологической инициативы — АэроНэт, ТехНэт и ЭнерджиНэт», — отметила г-жа Рязанцева». Видите, как всё строго логично у нас? Сперва были созданы промышленный парк и ядерно-космический кластер в бывшем Красноярске-26. В точном соответствии с высочайше утверждёнными планами уже в 2015 году в первый Ангар-На-Болоте въехали семеро высокотехнологичных «резидентов», создали 225 рабочих мест и произвели продукции на 1,43 млрд рублей, из которых 315 миллионов внесены были в бюджет в качестве налогов, как известно. Специально для проживания молодых специалистов новых производств муниципалитет обеспечил коммунальной инфраструктурой район жилой застройки площадью почти 57 гектар. И когда стало понятно, наконец, что проект начинает терять темп, настало время распространить заколючинский опыт на более широкие пространства. Изменить траекторию, как было точно подмечено мадам Рязанцевой чуть выше. Она по части ценных указаний и блистательных прогнозов вообще является достойной сменой мадам Рухуллаевой, краевого «министра» инвестиций и инноваций. Тогда же, в конце 2015 года, «выступая на открытии форума, заместитель председателя Правительства Красноярского края сказала : «Я вас прошу проникнуться атмосферой этого места, Промышленного парка Железногорска. Еще неделю назад здесь не было электричества. Три дня назад появилось тепло. А через два дня здание приобретет свой законный вид – промышленного цеха, в котором начнут работать новые, инновационные производства. Желаю всем собравшимся быть такими же мобильными в достижении наших целей». Золотые слова! Мобильность – наше второе имя. Если учесть, что возиться с обокластером мы начали ещё в 2010-м, а сама идея технопарка впервые озвучена была муниципальными провидцами из Серого дома и того раньше, аж четырнадцать лет назад, достигнутые за это время успехи можно смело заносить на любые доступные скрижали. Такой опыт вызывает у специалистов и экспертов поистине глубокие зависть и трепет. Они-то понимают, насколько чудовищная работа проделана нашими беззаветными чиновниками. «Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, выступивший модератором дискуссии, отметил, что в 2016 году Минэкономразвития РФ провело конкурсный отбор в рамках приоритетного федерального проекта "Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня". Экспертами ведомства было отобрано 11 кластеров-лидеров. По мнению Олега Фомичева, победители федерального приоритетного проекта "окрепли" и готовы к решению амбициозных задач, связанных с выходом на мировой уровень конкурентоспособности». То есть, в России мы уже всех-всех конкурентов победили, завалили страну необходимой, качественной, дешёвой продукцией и вот-вот вырвемся на внешние рынки, сметая на своём пути все эти «Самсунги», «Майкрософты» и прочую мелюзгу. Ну, и синкретические бонусы всякие для города тоже никак не получается не заметить: «По мнению вице-премьера, формирование инновационного кластера позволило создать в Железногорске особую среду развития территории». Каковую среду мы теперь смело несём в отсталые районы в комплекте с неизбежным процветанием «для увеличения количества малых и средних инновационных компаний, ориентированных на выход на глобальные рынки, расширения инвестиционной активности, внедрения проектного механизма управления кластером, усиления взаимодействия с федеральными институтами развития». Простая русская душа, мадам Рязанцева ничего из передового нашего опыта управления процветанием от окружающих не скрывает: «В рамках стратегии развития инновационного кластера "Технополис "Енисей" реализуются три стратегические инициативы. В частности, для достижения технологического лидерства на глобальных рынках начато формирование технологических консорциумов с участием вузов, учреждений науки и наукоемких предприятий края. Кроме того, существенные усилия направлены на развитие технологического предпринимательства. Третье направление – это развитие талантов. Мы планируем уже в феврале на Совете при Губернаторе края по инновационному развитию представить для рассмотрения проект "Кадры для передовых технологий", который ориентирован на создание сквозной системы подготовки кадров для наукоемких отраслей экономики». Некоторым диссонансом в ликующем гимне Светлого Бу звучит, правда, сообщение «вице-премьера» о том, что «одной из важнейших задач является завершение формирования команды кластера». Сиречь, она до сих пор отсутствует, как медицинский факт – во что просто невозможно поверить, учитывая всё сказанное выше. Но, может быть, это чисто неграмотные журнализды традиционно переврали что-нибудь? Ведь не дрогнула же у них рука написать, будто на недавних торжествах во Дворце культуры самые уважаемые люди Нашгорода наперебой обещали оказать содействие Клинической больнице №51 в благородном деле спасения ея от московских вивисекторов. Как будто у главврача Ломакина есть какие-то другие проблемы по жизни, кроме одной – куда потратить трёхсоттысячную инноваторскую зарплату. Справочка, к слову: «18 августа состоялась встреча руководителей приемных Общественного совета Госкоропорации «Росатом». Руководители приемных поблагодарили Госкорпорацию «Росатом» за ответственный подход к решению проблем медицинского обслуживания в городах расположения предприятий отрасли. - Это крайне важно, так как горожане часто сетуют*1 на снижение качества и доступности медицинских услуг. Мы опросили более 600 жителей Железногорска. Такие исследования проводились и в Зеленогорске, и в Новоуральске. Стало очевидно, что эту проблему необходимо незамедлительно решать, - отметил Владимир Пилипенко, руководитель приемной в Железногорске ». Попробуйте угадать, в августе какого именно года произнесены были эти проникновенные речи? Подскажу лишь, что к незамедлительному решению проблемы мы приступили в 2013-м, как только она возникла на горизонте*2 (мало ли что, вы могли и забыть. Лет-то многовато прошло.) А мобильность – наше второе имя, как ни крути. Вызовы времени мы одной левой в правую переправляем. Только в глазах мелькают. И относительно недорого. *1 «Руководитель ФМБА В.В. Уйба отметил, что сегодня медицинские организации вынуждены проводить мероприятия по оптимизации. Дальнейшее снижение федерального финансирования усугубит их проблемы, острейшей из которых является кадровая» ( отсюда ). *2 «Вадим МЕДВЕДЕВ, глава ЗАТО: «Мы подписали от имени руководителей территорий обращение в министерство здравоохранения РФ, ФМБА, госкорпорацию «Росатом» о том, чтобы 2014-й сделать годом переходным. Именно тогда решение будет более взвешенным».