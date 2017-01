Киностудия имени Дзержинского Постулат про цель и средства иезуиты только сформулировали. Киностудия ФСБ Как спецслужбы снимают компрометирующее видео в отелях. Недавно Дональд Трамп оказался в свете скандала из-за информации о том, что российские спецслужбы скрыто записали на видео, как он развлекается с проститутками в московском отеле. Проверить эту информацию сложно, однако The Insider удалось выяснить, что компрометирующие записи приезжих иностранцев – распространенная практика для сотрудников ФСБ. Среди прочего The Insider узнал, как организуется сбор видеокомпромата, какие подразделения спецслужб в этом участвуют и как могли наблюдать за Дональдом Трампом… Кураторы Все московские крупные отели, где останавливаются иностранцы, курирует Оперативно-поисковое управление ФСБ (ОПУ). В задачи «опушников» входит проверка личности зарубежных гостей, сбор информации, а также помощь другим управлениям ФСБ, проводящих свои контрразведывательные мероприятия в гостиницах. За каждым сотрудником ОПУ закреплен гостиничный номер, в котором он проводит конфиденциальные встречи, отдыхает или «режется» в компьютерные игры. Среди персонала имеются добровольные осведомители из числа администраторов, охранников, официантов, горничных и поваров. Руководство отелей «стукачей» недолюбливает, но вынуждено их терпеть. Как рассказал The Insider бывший куратор одной из крупных столичных гостиниц, «когда начальство требовало результатов, я просил завербованную горничную наклоняться как можно ниже, чтобы иностранец видел ее трусики». Иногда приманка срабатывала, и вскоре на столе у начальства оказывалось видео с интимным компроматом, а в отношении незадачливого гостя вовсю проводились другие вербовочные подходы. В другом случае, опушник попросил «свою» проститутку незаметно вынести ботинки постояльца и их проверили на наличие «маячков». Разумеется, свой куратор сидит и в Ritz-Carlton на Тверской улице. Так, в 2009 году во время официального визита президента США Барака Обамы в Россию, прикрепленный к отелю сотрудник ОПУ ФСБ Роман Л. задержал гражданина Нигерии Обаси Принца Хенри, пытавшегося под видом секьюрити пройти в президентские покои. При обыске у Обаси обнаружили дипломатическую карточку №014265, выданную Департаментом государственного протокола МИД Нигерии, а сам он представился директором экономического отдела посольства. Однако в посольстве Нигерии заявили, что никаких дипломатических документов земляку не выдавали и не знают, с какой целью он хотел встретиться с президентом Обамой. У кураторов отелей из ОПУ ФСБ имеется своя скрытая видеоаппаратура и при случае, как было сказано выше, они сами могут снять нужное кино. Для более сложных сценариев к делу подключаются «режиссеры» из Управления оперативно-технических мероприятий (УОТМ) ФСБ или привлекаются сотрудники дружественных ЧОПов и детективных агентств, укомплектованных все теми же бывшими ФСБ-шниками. Последним не нужно просить санкции у судьи или руководства на проведение негласных оперативных мероприятий, и в случае чего, их всегда «отмажут». К примеру, в столице долгое время выполнял деликатные просьбы коллег бывший сотрудник УОТМ ФСБ Алексей Смирнов, имевший целый арсенал «жучков» и скрытых видеокамер, вмонтированных в галстуки, пуговицы и очки. В 2013 году на экс-чекиста пожаловался в ФСБ высокопоставленный чиновник, которого шантажировали «банными» съемками. Но допросить Смирнова не успели, поскольку он странным образом скончался в своем автомобиле. При обыске в его квартире обнаружили объемный видеоархив с компроматом на нескольких чиновников, крупных бизнесменов, в том числе, и на своих бывших сослуживцев из УОТМ ФСБ. Отель Пятизвездочный отель Ritz-Carlton крайне редко попадает в криминальные сводки, но все же такое случается: в основном, это кражи телефонов и денег у постояльцев. Пожалуй, самый громкий случай произошел 7 ноября 2012 года, когда из окна отеля выпала и разбилась насмерть уроженка Красноярского края 25-летняя Наталья Л. По некоторым данным, девушка подрабатывала проституцией, и ее заказал пьяный бизнесмен, прибывший из Санкт-Петербурга. Владельцем Ritz-Carlton является бывший глава администрации президента Казахстана Булат Утемуратов. В 2011 году он приобрел отель за $700 млн и, по словам экспертов, за сделкой маячила фигура самого Нурсултана Назарбаева, который во время визитов в Москву останавливается в президентском номере. Собственно говоря, гостиничного номера под названием «президентский» в Ritz-Carlton нет. Зато имеются пять люксов: самый маленький — «представительский» с отдельной зоной отдыха — 64 м2. Самый большой — «Люкс Ritz-Carlton», с библиотекой, роялем и переговорной занимает общую площадь 237 м2. Из окон «открывается незабываемый вид на Кремль, Красную площадь, храм Василия Блаженного и Храм Христа Спасителя». В 2015 году в номере был сделан ремонт и полностью изменен дизайн. Стоимость ночи — $18 тыс. В 2009 году во время официального визита в РФ в этом номере останавливался президент США Барак Обама со своей супругой Мишель. Судя по докладу бывшего сотрудника английской разведки Кристофера Стила, в 2013 году в «Люкс Ritz-Carlton» расположился и Дональд Трамп, прибывший для переговоров о строительстве спортивных объектов для чемпионата мира по футболу. Англичанин ссылается на некие источники, которые утверждают, что номерах будто бы установлены скрытые видеокамеры. Цитата из доклада : «В соответствии с данными источника Г, пребывание ТРАМПА в Москве включало в себя аренду номера в отеле Ritz-Carlton, в котором во время одного из своих официальных визитов в Россию останавливались президент ОБАМА и его супруга (которых ТРАМП ненавидит). Затем он осквернил кровать, в которой они спали, наняв несколько проституток, чтобы те исполнили шоу «золотой дождь» (акт мочеиспускания) у него на глазах. Известно, что отель находится под контролем ФСБ, и во всех главных номерах стоят скрытые камеры и микрофоны, которые позволяют записать любую нужную информацию». Между тем, по словам все того же бывшего куратора гостиниц из ФСБ, «Фойе и коридоры Ritz-Carlton и так просматриваются камерами и съемки можно взять в службе безопасности отеля. А в президентском номере устанавливать стационарную скрытую видеоаппаратуру не нужно. Тем более, она с легкостью вычисляется специалистами из президентских служб безопасности и можно нарваться на большой скандал. Скорее всего, съемка «скрыткой» носила разовый характер, и миниатюрная видеокамера могла быть вмонтирована в авторучку, зажигалку, часы, чашку для чая, вазу или на худой конец в лифчик проститутки». Улыбнитесь, вас снимает ФСБ Помимо ОПУ ФСБ свой вербовочный интерес к гостиницам и особенно к саунам с девочками, куда нередко наведываются иностранцы, имеет Департамент контрразведывательных операций ФСБ (ДКРО). В ДКРО имеются свои «режиссеры» и им не нужно обращаться за техподдержкой в другие подразделения. Иногда, впрочем, тайные операции лубянских контрразведчиков выходят наружу. Так, совсем недавно выяснилось, что в нескольких столичных саунах с проститутками, работающих под вывеской ООО «Эледоз», были установлены скрытые видеокамеры ФСБ. Хозяином борделей являлся бывший сотрудник ГРУ 54-летний Игорь Латынин, занимающий пост ректора НОУ «Институт подготовки кадров для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности». Вместе с супругой Татьяной, еще одним бывшим грушником Эдуардом Туренко (имеет судимость) и экс-сотрудником ФСИН Вадимом Штефаном, ректор арендовал несколько помещений в разных районах Москвы. Пожалуй, самыми популярными борделями были сауна при гостинице «Берлин» на Каховке и интим-салон на Смольной улице. Помимо профессиональных проституток, к услугам богатых клиентов предлагались молоденькие студентки столичных вузов, юноши-геи и массажисты. Поначалу Латынин, как и все московские сутенеры, платил дань коррумпированным стражам порядка — от 50 до 70 тыс. рублей ежемесячно с каждой точки (в редакции имеется телефонная прослушка Латынина, где он рассказывает, кому платил за «крышу»). Так, в числе «крышевателей» он упомянул полковника уголовного розыска из УВД ЮАО Виктора Б. по прозвищу Бес. Еще во время службы в МВД Бес каким-то образом умудрился получить вид на жительство в США. Еще он известен тем, что попутно «крышевал» с десяток московских сутенеров, наркоторговцев и по оперативным данным, в 2010 году находясь на отдыхе в Доминиканской республике, по телефону консультировал, «куда вынести и спрятать тело» убитого в борделе старшего оперуполномоченного 1-го отдела ГУ МВД РВ по ЦФО Владимира Константинова, которого расстрелял из травматики охранник проституток Артем Рыбкин. Сейчас Бес скрылся, а на своей страничке в соцсетях разместил фото орлана на фоне американского флага. Вскоре для сутенера Латынина настали золотые времена: в ГУВД г. Москвы спецпочтой пришла официальная бумага из ДКРО ФСБ с просьбой «не проводить оперативные мероприятия в саунах, принадлежащих ООО «Эледоз» и стражам порядка строго настрого запретили не только брать мзду, но и даже близко приближаться к дверям интим-салонов. А самого хозяина борделей вызвали на Петровку-38 и провели с ним конфиденциальную беседу. Вот фрагмент имеющейся в редакции телефонной прослушки: Латынин: Я сам этого письма не видел, а высокие чины меня инструктировали, чтобы типа никаких наркотиков и чтобы меня менты не «хлопали». Ребята из ФСБ проводили свои мероприятия, они выставляли аппаратуру в саунах в Северном и Центральном округах. И многие подумали, что я под ФСБ и перестали брать деньги. Абонент: Нифига себе. И потом? Латынин: Короче, от меня отстали, я долго никому не платил. По своим каналам, The Insider раздобыл список сотрудников ООО «Эледоз», и одна из работниц сауны на правах анонимности рассказала, что из клиентов, которых чекисты снимали на видеокамеру, помнит «двух арабов и улыбчивого англичанина». Для экс-грушника Латынина «халява» закончилась в 2014 году: оперативники из ГУУР МВД расследовали гибель проститутки из Узбекистана и вышли на полицейскую «крышу», пытавшуюся замять уголовное дело. В поле зрения попал и ректор Латынин со своим банным хозяйством, имевший контакты с коррумпированными полицейскими. Однако, как мы помним, у него имелась охранная грамота от ФСБ и в дело лично вмешался глава МВД Владимир Колокольцев. Задержание Латынина показали по всем федеральным каналам, а высокие лица из столичного главка МВД пообещали, что сутенер будет наказан по всей строгости закона. Между тем, уголовное дело лежит без движения уже почти два года и основные фигуранты отпущены на свободу. theins.ru .







