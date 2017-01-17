Жадность - плохое чувство, правда-правда. Невыгодное. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА На минувшей неделе дознавателями горУВД было возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств после того, как на Школьной задержали ранее судимого мужчину 1979 года рождения, у которого при себе обнаружилось наркотическое вещество растительного происхождения массой 6,19 грамма. По части первой статьи 228 УК РФ за коноплю можно подсесть на три года, напоминают в полимилиции. ПОЖАРНАЯ ЭСТЕТИКА Сам по себе сгоревший садовый дом – никакое не событие, разумеется. Но размещённые в сети фотографии на контрасте очень живописными смотрятся, согласитесь. В ЕДДС сигнал о возгорании постройки на ул. Заезжей в с/т №2 (где-то в районе ул. Красноярской) поступил около половины шестого утра. К приезду пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнём и возникла угроза распространения пламени на соседние. В результате один (48 кв.м.) таки сгорел, у второго пострадала кровля и внутренняя отделка. «Ж» КАК «ЖАДНОСТЬ» Готовый сценарий для дурацкой комедии: «В дежурную часть обратилась продавец торгового павильона с заявлением о том, что из установленного на улице холодильника похищена продукция. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Женщина пояснила, что в ночное время проезжала мимо киоска и увидела, что у холодильника открыта дверь, а также, что в нем отсутствует газированная вода». Пятьдесят шесть бутылок газировки, если что. Онижедети… «В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое молодых людей 2000 и 2001 г.р., один из которых ранее судим за кражу. Установить причастность подозреваемых в совершении преступления оперативникам помогла видеозапись с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»)». ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Индивидуальный предприниматель, производивший вместе с бригадой ремонт в помещении на ул. Свердлова, хватился электропилы стоимостью примерно в три тысячи рублей и пошёл жаловаться в МУВД. Искать виновного долго не пришлось, как всегда. Ноги инструменту приделал один из работников. Ранее судимый 29-летний мужчина так увлёкся работой, надо полагать, что после окончания трудового дня расстаться с пилой не смог (холостой, надо полагать). Возбуждено дело, по тарифу это до двух лет принудительного отдыха. ОХОТА НА ДОРОГАХ Как уверяют муниципальные журналисты, на этих фото изображён муниципальный автобус, который «застрял в сугробе при попытке развернуться. Происшествие случилось утром в районе библиотеки Горького на Крупской. Там произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями, которые не соблюли дистанцию. *** Машины перегородили проезд. Автобус ПАТП с пассажирами попытался развернуться, чтобы объехать аварию, и застрял. В течение получаса его забрала техпомощь предприятия». За исключением русского языка, никто больше не пострадал. Но и этому не привыкать. *** *** ПИЛ-КУРИЛ-БОЛЕЛ? Подведены итоги профилактических мероприятий «Быт». Их основная цель - профилактика и пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых в быту. Участковые уполномоченные полиции проверили по месту жительства неблагополучные семьи и граждан, склонных к совершению противоправных деяний в сфере семейно-бытовых отношений. Всего было проведено 53 проверки. Выявлено 4 преступления в бытовой сфере, составлено 68 административных протоколов, из них 46 - за нарушения антиалкогольного законодательства. Зафиксировано 6 фактов нарушения запрета о курении. За неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей составлено 2 административных протокола ( отсюда ). Хорошая затея. С большим КПД, как видите. ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ «Сотрудники Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск организовали и провели футбольный матч с учащимися Школы космонавтики. Перед началом состязаний старший специалист по работе с личным составом майор внутренней службы Алексей Олегович Шишалов поприветствовал участников спортивного мероприятия и пожелал командам честной игры. Игра получилась захватывающей и интересной, так как обе команды проявили настойчивость и волю к победе. В результате упорной борьбы с небольшим преимуществом победу одержали сотрудники полиции. Подобные спортивные мероприятия с детьми полицейские проводят регулярно. Стражи порядка уверены, что такие встречи не только помогают поддерживать физическую форму, но и дарят радость общения и оставляют приятные воспоминания, что не менее важно». Ну конечно. Если только газировку принимающая сторона выставляет)))