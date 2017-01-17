Крупная госкомпания оказалась просто бандой. Киллеры работали в офисе Крупная госкомпания оказалась ОПГ, с сотней заказных убийств в «послужном списке». На прошлой неделе в Мосгорсуде состоялось очередное заседание по делу банды Аслана Гагиева (он же Сергей Морозов), который в 2015 г. был арестован по ордеру Интерпола в Австрии и сейчас «дожидается» экстрадиции в Россию. Как сообщал 9 января «КоммерсантЪ», «по версии главного следственного управления (ГСУ) СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), Евгений Яшкин и два его сослуживца (их дела расследуются отдельно) еще в 2004 году вступили в ОПС Аслана Гагиева. В его составе орденоносец Яшкин, как правило, использовался в качестве водителя машин, в которых ездили исполнители покушений и убийств, а также перевозились похищенные люди или уже их трупы. Всего он принял участие в убийствах 25 человек, в том числе владельцев банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского, бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, а также следователя московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александра Леонова. Однако помимо известных людей жертвами преступного сообщества Аслана Гагиева становились и непубличные личности, в том числе и участники самого ОПС. Последних при участии спецназовца вывозили в московский офис ОАО «Финансово-лизинговая компания» (оно находилось под контролем Аслана Гагиева) либо на базу ОПС в подмосковные Химки. Там похищенных душили, их трупы расчленяли, а останки прятали». Вот отрывок из моей книги «Охота на банкира» («Не договаривая не обо всем»), посвященной событиям последних 20 лет, которая скоро увидит свет. «В середине нулевых, будучи депутатом Госдумы, я расследовал аферу «Финансово-лизинговой компании» («ФЛК»). Эта госконтора (контрольный пакет акций был у Федерального фонда имущества и правительства Татарстана) была создана в 2001 г. формально для поддержки самолетостроения. Я предложил правительству РФ для спасения авиапрома создать авиализинговую компанию «Ильюшин Финанс» («ИФК»), куда от правительства вошел «ВЭБ». Какие-то аферисты, поддержанные Казанью, типа в интересах КАПО (казанский авиазавод им. Горбунова), создали свою липовую подставку. Я полагал, что для хищения денег (ими было «успешно» украдено 15 млрд рублей), но дело оказалось посерьезнее. Идея состояла в том, что частный бизнес и государство вкладывают в капитал компании деньги, на которые она закажет самолеты и передаст их в лизинг авиакомпаниям. Я вложил в капитал «ИФК» в общей сложности порядка 6 млрд «живых» рублей. Авиазаводы в Ульяновске и Воронеже получили заказы, производство ожило. Были построены десятки новых российских воздушных судов. <…> «ФЛК», как и «ИФК», получала деньги из бюджета в 2002—2006 гг. Однако у ее менеджеров и стоявших за ними чиновников (за ними, как теперь выяснилось, тоже кто-то стоял) были на них другие виды. Для начала — особняк в центре Москвы, где только ремонт полов в кабинете гендиректора обошелся в… 12 млн долларов. Вместо производства самолетов они выдавали подконтрольным «однодневкам» займы, которые потом переводили на фирму FLC West в Люксембурге или тратили. Организаторами схемы были замгендиректора «ФЛК» Андрей Бурлаков и его гражданская жена, зампред правления «Мира банка» Анна Эткина, некий Евгений Зарицкий. Криминальную «крышу» им обеспечивал главарь банды киллеров Аслан Гагиев по кличке Джако Кровавый, который по бухгалтерии «ФЛК» проходил как Сергей Морозов, один из акционеров фирмы. Он прославился тем, что забетонировал в бочке и несколько дней пытал на летнем солнце председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского. Потом бочку с банкиром утопили на дне Канала имени Москвы. Ряд жертв отправили на тот свет прямо в офисе ФЛК, в соседней комнате с кабинетом, где проходили совещания с участием чиновников из правительства. Найден и список чиновников, которые получали откаты за распил в ФЛК. Это продолжалось ни много ни мало — с 2001 по 2008 год! Из компании украли порядка 500 млн долларов. Этого оказалось мало — с помощью «крыши» в правоохранительных органах было сфабриковано уголовное дело в связи с тем, что «ИФК» якобы неправильно проводила допэмиссию акций. Поначалу воронежская прокуратура (по месту регистрации «ИФК») провела проверку и не нашла никакого состава преступления. Однако в июле 2005 г. материалы затребовала Генпрокуратура в Москву. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Судья Солопова из Басманного суда, опять в тот же день, по представлению замгенпрокурора Бирюкова арестовала акции, принадлежащие частному акционеру, то есть мне. Деятельность компании была парализована. Дело потом развалилось, суд признал допэмиссию законной. Но «осадочек» остался. Не только у меня, надеюсь. Часть украденных у государства денег — более 300 млн долларов — Бурлаков потратил на приобретение у норвежской фирмы Aker Yards судостроительных верфей в Германии и на Украине. На базе этих активов была создана компания Wadan Yards. Бурлаков занял пост председателя совета директоров, Эткина — вице-президента по финансам. Часть мошенники потратили «на жизнь» — Бурлаков, например, коллекционировал дорогие кабриолеты. <…> Теперь понятно, что Бурлаков был, скорее всего, зиц-председателем Фунтом, а Гагиев — главарем ОПГ. Счетная палата в 2006 г. провела проверку, выявив… «нецелевое расходование» денег в «ФЛК» (хотя там уже растворились все активы). Правоохранительные органы лишь два года спустя «проснулись» и обнаружили, что вместо российских самолетов куплены немецкие верфи, причем не для госкомпании, а для ее бывших менеджеров. Самой «ФЛК» не принадлежало ничего, даже мебель в ее офисе оказалась арендованной. Мошенники успели выпустить несколько облигационных займов в виде credit-linked notes (CLN). Их через Dresdner Bank купили доверчивые западные инвесторы, которым вешали на уши лапшу про надежную лизинговую компанию, за которую отвечает государство. Эти деньги также были разворованы, а инвесторы, естественно, адресовали свои претензии российскому правительству, публикуя открытые письма в газете «Ведомости». <…> По факту событий в ФЛК возбудили уголовное дело, несколько офицеров управления «К», которые должны были присматривать за компанией, уволены со службы (это при бесследном исчезновении сотен миллионов долларов). Вскоре грянул кризис, и Wadan Yards обанкротилась. Эти верфи являются градообразующими для города Висмар земли Мекленбург — Передняя Померания, где находится избирательный округ Ангелы Меркель. В сентябре 2009 г. надвигались выборы в бундестаг. Видимо, исключительно из социальной ответственности за рабочие места, федеральный канцлер срочно летит в Сочи и просит тогдашнего президента Дмитрия Медведева «решить вопрос». К этому времени «Новая газета» и журнал Spigel опубликовали уже не одну статью-расследование о хищениях в ФЛК. Исключено, что в правительстве ФРГ их не читали. Вопрос «решил» спецпредставитель президента по международному энергетическому сотрудничеству Юсуфов, чей сын «купил» Wadan Yards (позже переименованную в Nordic Yards) за 40 млн евро. Забавно, что компания, попав в процедуру банкротства, вышла из нее за месяц — обычно на это уходят годы. <…> Судьба фигурантов «дела ФЛК» оказалась трагична — лучше бы они не покидали «Матросскую тишину» под залог: 29 сентября 2011 г. наемный убийца расстрелял Бурлакова и Эткину в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте, где они встречались с журналистом НТВ Максимом Гладким. Бурлаков погиб, Эткина (сейчас скрывается в Израиле) получила тяжелые ранения. На счету банды их «делового партнера» Гагиева, который обвиняется в заказе, более ста жертв, среди которых мэр Владикавказа Виталий Караев, банкиры, следователи, другие «авторитеты». Итог. Хищение денег из бюджета России через ФЛК обострило проблемы авиастроительной отрасли страны, нанесло ущерб инвестиционному климату, вызвало кризисную ситуацию на севере Германии, которая обсуждалась на высшем уровне. Ну ладно, ну украли 500 млн долларов — не так уж много за семь лет… В мире в год крадут больше триллиона. Но что делать с тем фактом, что эта госкомпания (посмотрим, кто возглавлял ее совет директоров?), получившая огромные вливания из бюджета, оказалась крышей и по факту контролировалась бандой отморозков с сотней убийств на счету? Забавная у меня получается книга, правда? novayagazeta.