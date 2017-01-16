Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ Политкорректность – величайшее достижение цивилизации. Подводя итоги новогодних каникул, «сити-менеджер» Пешков объявил, что праздники «в целом прошли стабильно и спокойно. Были локальные случаи, которые довольно быстро устранялись. 6 января было кратковременное отключение котельной в п. Подгорный. Теплоснабжение в целом осуществлялось по графику. Был порыв водовода в районе Дома быта по ул. Андреева». И даже уровень преступности снизился, якобы. ОДЦ И ХОЯТ ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИИ Новые производства ИХЗ могут работать с ядерными материалами. Технологическая линия пускового комплекса опытно-демонстрационного центра по радиохимической переработке ОЯТ, прошедшая отработку на «холодных» материалах, теперь имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для переработки реального топлива. Также получены изменения к условиям действия лицензии на эксплуатацию пункта хранения ядерных материалов. ЕЩЁ ДВА «ЭКСПРЕССА» «Решетнёвская фирма» приступила к изготовлению новых спутников. Телекоммуникационные аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» будут изготовлены на базе платформы среднего класса «Экспресс-1000». Полезную нагрузку предоставляет, как всегда, европейская компания «Thales Alenia Space». Запуск планируется на 2019 год. Гарантийный срок активного существования спутников составит 15 лет. ЛЮДИ В БЕЛОМ КБ-51 отметила день рождения и назвала лучшего врача. Бывшей ЦМСЧ стукнуло нынче шестьдесят пять. «Ваша работа требует особого набора компетенций, поскольку Железногорск – город атомщиков, - пояснил на торжественном собрании Вадим Медведев. - С честью справляться с этой задачей вам помогает современное высокотехнологичное оборудование и передовые методики, но главное - опыт и уровень мастерства врачевания». Лучшим врачом года объявлена по итогам голосования терапевт Наталья Малюкова, второе место досталось хирургу Илье Фокину, замкнул третьим стал врач ультразвуковой диагностики Сергей Кирик. ЛЮДИ В СИНЕМ День прокуратуры в Железногорске отметили без фанатизма. В 2016 году подчинённые Олега Пугача выявили 1.709 нарушений закона, внесли 109 протестов на незаконные правовые акты, направили в суд 424 исковых заявления. По материалам прокурорских проверок было возбуждено пять уголовных дел, семьдесят три человека привлечены к административной ответственности. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР Уровень безработицы в ЗАТО никак не дотянет до процента. В 2017 году 242 работодателя заявили в Центр занятости сведения о 4.488 вакансиях, в том числе 3.191 по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество относится к строительству, образованию и здравоохранению. По состоянию на 1 января 480 человек были зарегистрированы в качестве безработных, это 0,9%. Любопытно, что меж запросами на кровельщиков и бетонщиков наблюдаются вакансии менеджера и инженера. ФЕМИДА НОН-СТОП С новой силой возобновились трудовые споры в «Спецстрое». За первую неделю нового года уже пятеро сотрудников ГУССТ-9 отметились в городском суде с исками к предприятию. На второй позиции по популярности – Горно-химический комбинат ( четыре процесса разного плана ). МП «ГЖКУ» ведёт жилищные разбирательства с г. Суворовым. А.В.Шамро пытается истребовать свои денежки у гр. Дегтяревой, а экс-депутат Баховцев – с гр. Ашимовой . НОСИТЕЛИ ОСТРОГО ВЗГЛЯДА Медведев и Пешков рассказали журналистам про журналистов. По случаю Дня российской печати Серый дом поясняет: «Вы принимаете участие во всех значимых мероприятиях Железногорска, первыми доносите информацию до читательской аудитории. Рассказываете о достижениях наших предприятий, о достопримечательностях, истории, природе, выдающихся жителях. Ваша работа – интересна и увлекательна! Ваш острый взгляд видит недочёты, проблемы, которые нам вместе с вами необходимо решать. Именно поэтому так важна ваша точность, грамотность, ответственность». Угу. Например, проводное радио требуется срочно удавить, чтоб не маячило перед глазами со своими проблемами. ЗОРКОЕ ОКО ДЕПУТАТА Сергей Лопатин обнаружил, что у нас больше нет парома. Отсутствие скорой медицинской помощи в Шиверах руководитель группы ФХ ГХК предлагает компенсировать организацией проезда через тоннель под Енисеем, либо восстановлением паромной переправы, бесславно разорённой Серым домом. Примерно аналогичные достижения демонстрирует слуга народный на улице Ленина, где коммунальщики старательно перекапывают газоны, что ни год. На сей раз Лопатин обещает привести участок в порядок будущей весной. Если не шутит. ОКР «КАНТАТ» ЗАВЕРШЕНЫ АО «ИСС» изготовило оборудование для поиска скрытых дефектов. Создание высокоэффективных методик испытаний бортовой электронной аппаратуры космических аппаратов производилось по заказу ГК «Роскосмос». «Автоматизированные технологии неразрушающего контроля позволяют многократно повысить точность и сократить время проведения исследований внутренней структуры материалов и изделий космического применения», - говорится в специальном релизе. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ Рособрнадзор разжаловал ещё три ВУЗа. По результатам проведённых проверок частично утратил государственную аккредитацию филиал Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева в г. Железногорске. Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным образовательным госстандартам, напоминает tass.ru . В случае приостановления или лишения действия аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. ГИМНЫ ВСЁ ЕЩЁ В МОДЕ Пожарно-спасательная академия провела конкурс песенников. Факультету инженеров пожарной безопасности предложено было сочинить гимн учебного заведения. Победили второкурсники, «проявившие настоящее поэтическое мастерство. Ребята написали отличное произведение, посвященное вузу и профессии пожарного. В конкурсе елочных игрушек выиграл третий курс. В конкурсе по украшению кабинетов первое место поделили между собой представители финансово-экономического отделения и библиотеки». ВЕЛЕНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ Шестьдесят пятый день рождения отметило ГЖКУ в Центре досуга. На торжественном собрании сотрудникам муниципальной управляющей компании вручали грамоты и благодарственные письма. Неизбежный г-н Чебурашкин «подчеркнул со сцены важность работы коммунальщиков, отметил, что благодаря им город живет и развивается, но и призвал совершенствоваться». Просто чемпион по количеству бессмысленных словоизвержений. «СНЕГУРОЧКУ» НАКАЖУТ Кишечная инфекция в д/с №60 не на пустом месте возникла. Санитарное расследование выявило целый ряд нарушений: заболевшие дети не своевременно выводились из детского учреждения, запоздало проведение противоэпидемических мероприятий, часть сотрудников не прошла гигиеническое обучение и аттестацию, мытье посуды и текущая дезинфекция проводились с нарушением регламента. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. В целях локализации очага выданы предписания о проведении медицинского наблюдения и лабораторного обследования контактных детей и сотрудников, плюс заключительной и текущей дезинфекции. Ну, и муниципальная газета заведующую «Снегурочки» легонечко напинала в профилактических целях. *** За новогодние каникулы в ЗАТО Железногорск родилось 32 и умерло 50 человек.