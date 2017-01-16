Как генерал ФСО сражался за дачу Хрущёва. Как генерал Лопырев за дачу Хрущева воевал Обвиняемый в коррупции глава Федеральной службы охраны на Кавказе добился освобождения от жильцов коттеджа в Пицунде, в котором во время отрешения от власти в октябре 1964-го отдыхал лично генеральный секретарь ЦК КПСС. Уже месяц находится под арестом глава Службы охраны на Кавказе Геннадий Лопырев. Генерала ФСО России обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, Лопырев брал деньги от бизнесменов при заключении госконтрактов. Именно он отвечал за строительство и ремонт государственных объектов на юге страны, включая резиденции президента и премьера. Но Sobesednik.ru стал известен еще один эпизод деятельности спецслужбиста, связанный с Черноморским побережьем. Отдых охраны Высокопоставленному сотруднику Федеральной службы охраны (ФСО) вменяется получение взяток на общую сумму 6,2 млн рублей. Немного, особенно если учесть, что возглавляемое им ведомство за последние пять лет назаключало госконтрактов более чем на 18 млрд. И документы генерал подписывал лично. Стоит подпись Геннадия Лопырева и под имеющимся в распоряжении редакции письмом заместителю главного судебного пристава РФ Татьяне Игнатьевой. В нем фэсэошник требует выселить семью бывшего военнослужащего Горожанинова из занимаемой квартиры. Все бы ничего, но речь идет о территории другого и вроде как независимого государства – Республики Абхазия. Лопырев призывал приставов освободить от жильцов часть коттеджа в Пицунде. В советское время здесь были госдачи, находящиеся на балансе ЦК КПСС. В одной из них, как известно, во время его отрешения от власти в октябре 1964-го отдыхал лично Никита Хрущев. Теперь на месте бывшего партийного курортного комплекса располагается база ФСО, которую Абхазия передала России в долгосрочную аренду. Она окружена внешней бетонной оградой с колючей проволокой. А внутри – сетчатым забором с системами сигнализации и видеонаблюдения. По рассказам местных жителей, отдыхать в последние годы здесь полюбили российские силовики с большими звездами на погонах. В том числе и генерал Геннадий Лопырев, который базу курировал. – Все праздники, майские или на 4 ноября, он тут веселился. Как День Победы – так девочки на столах пляшут. А подвыпивших командиров потом под руки разводят. Хорошо отдыхали, теперь не знаю, как будет, – рассказывает местная жительница, супруга военнослужащего Вера. Наш суд – на весь мир После отдыха в Пицунде, как считают местные, у Лопырева и родилась идея расширить свои владения. Несколько лет назад он начал планомерно зачищать территорию от жителей соседнего коттеджного поселка. Формально это абхазская территория, но Служба охраны объявила домики служебным жильем для военнослужащих. В советское время здесь действительно расквартировывались военные, но по соглашению между Абхазией и Россией военнослужащие и гражданский персонал получили право владения занимаемыми помещениями. Только вот приватизировать жилье семьям так и не дали. Сначала семье Горожаниновых предложили уехать «по-хорошему». Когда те ответили отказом, спецслужбисты обратились в суд. Но не в абхазский, а Хостинского района российского Сочи. В рамках нашей правовой системы свой иск ФСО с блеском выиграла. Суд постановил: «Выселить Горожанинова Михаила Федоровича и его супругу Горожанинову Людмилу Гуламжановну из жилого помещения, расположенного по адресу: Республика Абхазия, город Пицунда, ул. Лидзавское шоссе, д. 25, кв. 1». Так был создан прецедент распространения юрисдикции краснодарского суда на заграничную недвижимость. Притом что супруги Горожаниновы, помимо российского, имеют еще и абхазское гражданство. С вещами в Сочи Но проштамповать постановление оказалось половиной дела. Нужно было его еще исполнить. С этой целью генерал Лопырев в конце прошлого года и обратился к судебным приставам, которые по его задумке должны были просочиться через госграницу и именем Российской Федерации избавить граждан Абхазии от собственности на абхазской же территории. Однако в других ведомствах на столь дерзкую международную операцию все же не решились. В Минюсте указали, что Россия собственником недвижимого имущества не является и у приставов нет полномочий исполнить судебное решение. Об отсутствии каких-либо оснований в своем письме сообщил и зам. директора правового департамента МИД РФ Дмитрий Гончар (копия также имеется в распоряжении Sobesednik.ru). Гончар указал, что спорное владение не пользуется дипломатическими привилегиями и иммунитетами. Однако решить проблему в свою пользу Геннадий Лопырев все-таки успел еще до ареста. Но весьма своеобразным и далеким от права способом. – Меня в это время в Пицунде не было, а ключ от домика я оставляла своему знакомому. Командир воинской части по фамилии Мамай потребовал у него отдать мои ключи. После этого все мои вещи просто куда-то выкинули. При этом ни моего представителя, ни вызванную абхазскую полицию просто не пропустили, – рассказала мне Людмила Горожанинова. Сейчас она живет в России. Предложения уехать поступают уже и ее бывшим соседям. Они уверены, что большие чины в ФСО решили возвести на месте их домов постройки 50-х годов прошлого века еще одну базу отдыха. Впрочем, у российской Службы охраны на Кавказе есть и своя правда. Ведь Михаилу Горожанинову как бывшему военнослужащему была-таки предоставлена трехкомнатная квартира в сочинской новостройке. Спорный момент заключается в том, что и половину домика в Пицунде семья Горожаниновых считает не служебным жильем, а своим собственным. Что станет с бывшей дачей Хрущева после ареста Геннадия Лопырева, еще неизвестно. Пока же резиденция ФСО на берегу Черного моря в Абхазии находится в запустении. Несмотря на то, что опальный генерал часто там отдыхал, деньги на обустройство базы отдыха тратил скудно. Полноценного ремонта не было уже много лет, а сантехники вынуждены даже самостоятельно изготавливать прокладки из старых шин. – Вот и думайте, почему у Лопырева при обыске нашли миллиард рублей, – говорят местные жители. Как стало известно Sobesednik.ru, после возбуждения уголовного дела против главы СОК ФСО в Пицунду с ревизией приезжали члены ведомственной комиссии по внутренней проверке. За забором Список нежилых объектов резиденции ФСО: — спортивные площадки (три волейбольные, три теннисные) — пляжные домики — пирс — плавательный бассейн — здание для копчения рыбы — питомник для собак — стрелковый тир — склад ядохимикатов Контрольный звонок Эльдар Ампар, глава села Лдзаа: – Жители спорной территории, включая и прекрасно знакомую мне Людмилу Горожанинову, обратились с просьбой провести инвентаризацию жилых домов и садовых участков и принять их на баланс нашей администрации. Сейчас на уровне района создана специальная комиссия, которая разбирается в ситуации. Сам я не юрист, и кто прав в этой ситуации – жители или ФСО России, – не мне судить. Как комиссия решит – так и будет. "Собеседник" .