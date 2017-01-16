Как в Якутии осваивают бабло инвестиционных проектов. Родственные связи на вечной мерзлоте Как в Якутии растворяются деньги, выделяемые на инвестиционные проекты. За период текущего кризиса долги регионов увеличились в геометрической прогрессии на десятки миллиардов рублей. Исключение не составила и Якутия, “лидер” среди субъектов Дальнего Востока – 43,5 миллиардов рублей против 24-х в 2014 году. С начала года власти республики активно берут займы, однако экономией на домашней территории не отличаются: сразу ряд инвестиционных проектов Якутии провалился, а деньги растворились в воздухе, пишет федеральный антикоррупционный портал Russiangate. Откуда взялся РИК В начале 90-х государственные предприятия в России массово приватизировали, однако Якутия тогда оказалась в стороне от этого процесса. Поэтому в середине «нулевых» вокруг некоторых ее госактивов возникли споры о разграничении имущества между федеральными и республиканскими властями. В частности, речь шла о холдинговой компании «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь». В итоге Росимущество подало на местные власти в Высший арбитражный суд: часть акций компаний к тому моменту уже приватизировали, но республика сохраняла за собой контрольные пакеты. Вопрос решался долго, так как судебный процесс сопровождался переговорами в высших властных кругах. В итоге компромисс был найден: акции были оставлены в регионе, но не в местном бюджете, а в специально созданной компании, которая были призвана эти активы продать и направить деньги на строительство железной дороги и других важных для региона инфраструктурных проектов. Этой компанией стала ОАО «Республиканская инвестиционная компания» (РИК). Весной 2007 года ее статус прописали в мировом соглашении, уточнив, что власти республики должны оставаться единственным собственником РИК вплоть до завершения исполнения этого соглашения – в течение практически десяти лет. Срок уже почти подошел: условие действует до 1 января 2017 года. Продать акции оказалось несложно: государственные 75% «Якутугля» выкупил уже владеющий остальными 25% «Мечел». Он же приобрел почти 40% республиканских бумаг «Эльгауголь». В 2007 же году после уплаты всех налогов РИК выручил за обе компании 37,4 миллиардов рублей. «Многие сейчас воспринимают деньги РИК как что-то само собой разумеющееся. Это ведь далеко не так. Это деньги, которые республика, по сути, выиграла по результатам судебного спора с правительством России», − сообщил тогда генеральный директор РИК Петр Алексеев. Из вырученной суммы 14,3 миллиардов рублей, как было оговорено, пошли на строительство железной дороги до поселка Нижний Бестях. В эту сумму были включены расходы не только на само дорожное строительство, но и на инфраструктуру, и на возведение многоэтажек для жителей бараков на месте стройки. Строительство идет до сих пор, пассажирский поток планируется запустить в 2017 году. Кроме того, 8,4 миллиардов израсходовали на газификацию 96 населенных пунктов Якутии, а также строительство автодорог, аэропорта, объектов электроэнергетики и многого другого. Фуд-корты как социально значимые объекты В настоящее время РИК продолжает свою деятельность как инвестор социальных проектов, чистая прибыль от которых частично попадает и в бюджет Якутии. Однако целесообразность самой схемы заработка, при которой доходы от национальных природных ресурсов направляются на коммерческие проекты, неоднократно вызывала вопросы у местных общественников. Наглядный пример: в конце 2011 года в центре Якутска ввели в эксплуатацию самый крупный в Республике Саха Торгово-развлекательный центр «Туймаада». РИК выступил его инвестором, причем, как сообщали республиканские СМИ, здание под ТРК было выкуплено почти за 300 миллионов рублей, и вдвое больше – вложено в реконструкцию. «Мы считаем, что торгово-развлекательный центр «Туймаада» — социальный проект. Потому что мы предоставляем условия для проведения досуга. Наш торговый центр — один из самых популярных центров для любой категории населения. Это единственный центр в городе, куда можно пойти отдохнуть, где располагаются магазины, точки общепита и развлекательные центры в одном месте. Все продумано, выдерживается концепция», − отчиталась перед журналистами директор владельца ТРК ООО УК «Центр» (дочерняя компания «РИК») Айталина Вишнякова. Она подчеркнула, что средства, выделенные на проект, являются полностью возвратными, кредитная ставка по ним составляет 11%. Вскоре после этого центр начал приносить убытки, и так продолжалось в течение первых лет эксплуатации, и тогда Вишнякова заявила, что если «Центр» не сможет расплатиться, то республика его просто продаст. При этом судить о том, покроет ли это все затраты на строительство, она не взялась. Способ, которым РИК выбирает проекты для финансирования, объяснить непросто. Об этом свидетельствует случай с парламентарием, бизнесменом и гендиректором ОАО «Якутцемент» Алишем Мамедовым, который за некоторое время до истории с «Туймаадой» предложил компании построить 20 детских садов на два миллиарда рублей. Он получил отказ, поскольку, по информации РИКа, такая инвестиция не приносит прибыли. Петр Алексеев в интервью республиканским изданиям подтвердил, что компания инвестирует в первую очередь в то, что приносит доход. Также в интервью Ykt.ru он заявлял, что госкомпаниям не нужно бояться коммерческих проектов. «Порядок расходования денег, полученных от приватизации акций «Якутугля», был определен мировым соглашением с федеральным центром. Все 37 миллиардов были направлены на строительство железной дороги, инфраструктурные и социальные объекты. Теперь что касается средств, заработанных в ходе размещения: РИК — компания специализированная и создана для исполнения мирового соглашения, но при этом никто не отменял закон об акционерных обществах, который подразумевает получение обществом определенной прибыли. То, что мы возвели ТРК «Туймаада», − это в том числе и определенное коммерческое вложение, и сейчас никто не скажет о том, что ТРК «Туймаада» работает плохо. Мы создали современный торговый центр, отвечающий всем передовым требованиям, привлекли знаменитые франшизы и т. д. Я считаю, что это хороший бизнес. Еще раз повторяю, что мы реализовали проект ТРК «Туймаада» за счет временно свободных средств, и это никак не сказалось на финансировании объектов, предусмотренных мировым соглашением. Деньги в проект были вложенны путем займа. Сейчас наша дочерняя компания возвращает заем с неплохой доходностью в пользу РИК», − рассказал Алексеев. Многие депутаты местного госсобрания (Ил Тумэн) остались недовольны итогами приватизации, полагая, что деньги пошли в итоге не на нужды Якутии, ведь по закону приватизация должна принести преференции в местный бюджет. В итоге Счетная палата начала проверку ОАО «РИК», однако в целом ей не удалось обнаружить серьезных нарушений. Тогда палата все же отметила, что с 2008 года РИК имеет тенденцию к уменьшению прибыли. «Существуют риски получения убытков или неэффективного управления активами в связи с низким уровнем контроля представителей интересов [Республики Саха (Якутия)] над операциями, совершенными доверительными управляющими», − говорится в отчете. При этом у компании есть и вовсе провальные проекты, в пример можно привести как минимум две инициативы. Очень родственные связи В ситуации с РИКом запутаться очень легко: компания породила множество «дочек», а те в свою очередь − «внучек». Одна из ветвей этой схемы начинается, к примеру, с «Центра кластерного развития Якутия», который в 2009 году купил ООО «Юридическая фирма “Чайка”». Как впоследствии пояснит журналистам Петр Алексеев, «Чайка» создавалась с одной-единственной целью: выбить деньги вкладчика «дочки» РИКа − «РИК-финанс» из основанного якутским олигархом Дьулустан Борисовым столичного «НР-Банка». Однако тут все не так просто: «НР-Банк» сам аффилирован с РИКом. Ситуацию уже в тот момент, когда за скандалом начали активно следить местные СМИ, Алексеев объяснил так: «РИК-Финанс не был основателем «НР-Банка», он лишь в 2007 году разместил там депозит на сумму порядка 700 миллионов рублей со ставкой в 7% годовых. В кризис 2009 года банк не смог вернуть все деньги, поэтому частично долг пришлось отдавать активами банка. (Компания-владелец банка − «Высокие технологии+» − передала 43% акций, а также зданий в Москве и Анапе «Центр-проекту»). «Это аффилированная структура, созданная еще тогда, в 2009 году, для возврата финансовых средств из «НР-Банка». И поэтому передергивать факты, что «НР-Банк» − это отдельная операция, а «Чайка» − отдельная, неправильно. Все было увязано в свое время», − резюмировал Алексеев. Вернуть деньги, согласно документам, так и не удалось. В августе 2015 года Арбитражный суд Москвы постановил завершить конкурсное производство в отношении ООО «Высокие технологии +». Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, посчитали погашенными. Однако 4 июля 2011 года ООО «Чайка», созданная, по словам Алексеева, только для выбивания денег у «НР-банка», продала «материнской» структуре − ОАО «РИК» − три векселя на общую сумму 782 миллиона рублей под 9% годовых. Другими словами, компания, созданная «РИК-финанс» для получения 700 миллионов рублей в 2009 году, в 2011 получила из «головы», самого РИКа 782 миллиона рублей. Кстати, еще в 2009 году в процессе работы «Чайка» создала ОАО «Центр-проект», в уставной капитал которой, согласно данным ЕГРЮЛ, заложила примерно ту же сумму − 742,5 миллиона рублей. Эти деньги компания инвестировала в упомянутый выше ТРЦ «Туймаада». В срок «Чайка» деньги не вернула, и в 2012 году РИК передал эти векселя в доверительное управление своей «дочке» – ООО «Рик-Финанс». Та, в свою очередь, обратилась в арбитражный суд с иском к дочерней «Чайке» на сумму, которая со всеми штрафами и пенями составляла порядка миллиарда рублей. В 2014 году арбитражный суд иск удовлетворил, однако «Чайка» была признана банкротом. В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям. Интересно, что изначально эти деньги должны были быть вложены в социальные проекты Якутии или же возвращены в бюджет региона. Госгарантия на миллион Есть в истории с РИКом еще одна небезынтересная схема. В 2005 году в Якутии появилась строительно-инвестиционная компания «РФА-Инвест», которая занималась развитием системы ипотечного жилищного кредитования в регионе. При этом 49% ее акций владеет Государственное унитарное якутское предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха» − то есть, по сути, власти республики. Правительство Республики Саха в рамках целевой программы «Жилище» определило компанию как исполнителя в части привлечения и использования внебюджетных средств путем выпуска облигаций. С 2011 года она начала брать кредиты под госгарантии, причем впоследствии «РФА-инвест» стала одним из крупнейших получателей республики. Гарантии выдавались как бюджетом республики, так и государственными предприятиями, в частности, более половины в качестве поручителя взяло на себя уже упомянутое ОАО «РИК». Всего гарантии позволили компании взять около трех миллиардов рублей. Свой основной доход «РФА-инвест» получала и до сих пор получает не от инвестирования в строительство жилья, а от операций с ценными бумагами на бирже. Например, за первое полугодие 2011 года объем выручки «РФА-инвест» от игры на бирже составил 1,34 миллиарда рублей (или 92,7% от всего объема выручки). На долю строительства пришлось всего 85,5 миллионов рублей – 5,9 процента от выручки компании. Буквально в процессе оформления гарантий глава Якутии Егор Борисов назначил главу «РФА-Инвест» Валерия Жондорова исполняющим обязанности министра финансов. Это означает, что окончательные бумаги по сделке подписывал именно он, хотя Жондоров сам же и подавал заявку на гарантию. На его место пришел его экс-зам Борис Григорьев, который и сейчас, разумеется, считается в республике «человеком министра». 25 февраля 2016 года наступил срок погашения облигаций «РФА-инвест». В финотчете говорилось о долге по облигациям в 1,1 миллиарда рублей, причем последний купон составляет 32,9 миллиона рублей. Однако согласно финансовому отчету за первый квартал 2016 года, средств на погашение у компании нет. За первые девять месяцев 2015 года чистый оборотный капитал компании ушел в серьезный минус – 903 миллиона рублей. Таким образом фактически компания находилась в состоянии банкротства. Новые гарантии на такую большую сумму в кризис дать не решились, тем более что в республике огромный госдолг. 16 августа министр финансов Жондоров заявил, что объем госдолга находится на безопасном уровне, соответствует Бюджетному кодексу и не превышает 50% от собственных налоговых сборов, хотя по итогам первого полугодия он составлял 43,6 миллиарда рублей. При этом, по данным РИА-рейтинг, по сравнению с другими регионами ситуация не представляется критической: Якутия занимает 26 место (долги оцениваются по возрастанию − Russiangate). Тем не менее, по скорости роста госдолга Якутия оставляет все остальные регионы позади. Таким образом, денег в республике нет, а виноваты во всем, по мнению экспертов, оказываются президент республики и региональное Министерство финансов. Политическая и экономическая ситуация в регионе непростая, поэтому конфликт, судя по словам Злобина, необходимо замять. Ситуация усугубляется тем, что Жондоров, как утверждают источники, знакомые с ситуацией в правительстве Якутии, обладает удивительным умением брать займы, без которых республике не обойтись. При этом регионам-донорам всегда непросто получать дополнительные субсидии, а с 2013 года каждая копейка на счету. «Поэтому «РФА-Инвест», видимо, было решено подставить, а Жондорова отмазать и спасти от всяческих связей с компанией», − считает источник в республике, пожелавший остаться неизвестным. Ровно через месяц после того как «РФА-Инвест» не перечислила деньги, в конце марта 2016 года, в офисе компании прошли обыски, причем их цель так и не была обнародована. 20 июля глава республики Егор Борисов провел встречу с Путиным, на которой отчитался о положении дел в регионе, а 25 июля глава «РФА-Инвест» Борис Григорьев стал фигурантом уголовного дела. Инициатива по его возбуждению исходила от Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По мнению следователей, Борис Григорьев в течение 2012−2015 годов за счет заключения договоров займов со своими знакомыми вывел 158 миллионов рублей, которые, согласно официальной версии, он проиграл на бирже. Из материалов дела следует, что вывод этих средств никак напрямую не связан с фактическим дефолтом компании. Как считает местный журналист Александр Злобин, уголовное дело призвано было стать формальной причиной для снятия Григорьева. «В любой крупной компании при желании можно найти нарушения. И Боря наверняка грешил. Но сняли его вовсе не из-за 158 миллионов, речь идет о гораздо большей сумме и политической ответственности. Он просто стал разменной фигурой», − считает Злобин. Любопытно, что рассказавший на страницах СМИ об итогах приватизации в Якутии журналист Николай Седалищев в настоящее время проходит фигурантом по делу о клевете по иску от главы республики Егора Борисова. Между тем, опыт с продажей ресурсных предприятий через РИК в Якутии сочли успешным. Было решено продать 7%-й пакет акции одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний «Алроса», которая добывает около 95% алмазов в России. На долю компании также приходится примерно 25% от всех добываемых алмазов в мире. Организатором приватизации в Якутии вновь назначили «РИК». В ноябре 2013 года еще одна специально созданная «дочка» компании – «РИК+» – получила 18 миллиардов рублей. Деньги планировали пустить на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, развитие газовой инфраструктуры, строительство онкоцентра и других социальных объектов. scandaly.ru .