Красноярский губернатор приступает к большой распродаже. КНП обвинили в уводе средств После продажи компании край рискует попасть в рабство к нефтяникам. Что происходит? «В Красноярском крае стартовал масштабный сезон рождественских распродаж. Губернатор открыл сезон распродаж», — сыпали в соцсетях остротами красноярцы 10 января. В этот день на совещании с министрами глава региона Виктор Толоконский объявил о продаже госпакета акций компании «Красноярскнефтепродукт». Главной причиной он назвал падение прибыли: «Этот актив не дает нам никакой эффективности, отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня». Однако финансовые отчеты предприятия в базе «СПАРК» рисуют несколько иную картину. В 2013 году чистая прибыль компании составила 162 млн руб., в 2014 году — 300 млн руб., в 2015 году — 101 млн руб. Еще пару лет назад никто из краевых властей о продаже этого актива и не помышлял: краевые министры и депутаты оценивали работу компании в позитивных тонах. В 2013 году компания заплатила в бюджет налогов на 0,3 млрд. В 2014 году КНП уплатило налогов почти на 0,5 млрд руб., рассказывал в 2015 году краевой министр промышленности Алексей Цыкалов. Тогда же была принята и программа развития КНП до 2018 года: планировалось построить АЗС в 4 районах края, накапливать большие резервы бензина. Кому принадлежит КНП? На чем оно вообще зарабатывает? На рынке топлива «Красноярскнефтепродукт» выглядит динозавром — во всех уголках края компании принадлежит 137 АЗС и 4 нефтебазы. В Красноярске, согласно данным справочника 2ГИС, у компании 26 колонок: больше только у сети «25 часов» (43 АЗС) и у «Газпромнефти» (37). В конце 2015 года на заправках КНП заливался каждый 5-й литр бензина — компания контролирует 18 % розничного и 10 % мелкооптового рынка. Большая часть акций компании принадлежит государству: агентство по управлению госимуществом контролирует 58 % акций, остальные акции — у частных компаний, среди которых и кипрские офшоры (10 % акций). В Красноярском крае компания действует с размахом, заправляя гигантское число предприятий от игарского аэропорта на севере до учреждений Минусинска на юге и автопарка Законодательного собрания. В прошлом году по итогам торгов КНП заключило 1654 соглашения на поставку ГСМ на сумму в 2,4 млрд руб. В 2015 общая сумма госконтрактов предприятия составила почти 1,7 млрд. Как компания с такими показателями оказалась неэффективной? Член совета директоров КНП, представитель мелких акционеров Евгений Максименков заявил, что буквально за год прибыль компании снизилась в 125 раз. В 2015 году компания заработала 101 млн, в 2016 году компании выставили плановый показатель прибыли всего в 700 тыс. руб. «На предприятии в течении долгих лет складывалась очень странная система закупок [топлива]. Фактически она позволяла выводить деньги с предприятия. КНП — покупал топливо у одних игроков и перепродавал его. КНП никогда не покупал топливо на бирже. Всегда появляются посредники, которые перепродавали [уже КНП] топливо с комиссией. В начале 2016 года КНП закупало мазут по цене 11 тыс. руб. за тонну при возможности купить этот мазут по цене 4 тыс. руб.», — утверждает собеседник. По его словам, большинство поставщиков бензина для КНП — относительно мелкие компании. Максименков не исключает, что сделки с ними могли заключаться из-за того, что кто-то из сотрудников КНП связан с этими фирмами, в итоге предприятие недополучило прибыль в несколько десятков миллионов рублей. Также Максименков обвиняет КНП в том, что компания фактически «заморозила» около 200 млн руб. В 2015 году они были размещены на счетах в «Нота-банке», который лишился лицензии. В целом же нынешнее руководство компании Максименков считает неэффективным: «Решение о приватизации нужно было предпринимать еще несколько лет назад. У КНП постоянно снижается рынок сбыта. Конкуренты КНП строят новые заправки, развивают сеть, а у компании число заправок почти не меняется. Раньше компания была единственным поставщиком топлива на север. Теперь многие компании предлагают более выгодные цены». Все эти претензии мы передали в министерство промышленности, руководитель которого является членом совета директоров КНП. В министерстве падение прибыли КНП объяснили общим падением розничного рынка ГСМ. На жесткие обвинения акционера о «потерянных 200 млн руб.» и о «покупках топлива по завышенным ценам» в министерстве обещали дать подробный ответ на следующей неделе. Глава Красноярского края Виктор Толоконский считает, что «прибыль предприятия невелика и ее съедают издержки на обслуживание банковских кредитов». В финансовых отчетах КНП говорится, что общий долг предприятия равен почти 2,3 млрд. руб. Шлейф судов и скандалов Ранее руководство КНП уже оказывалось в центре громких историй. В 2008 году прокуратура обвинила КНП в загрязнении Енисея в районе нефтебазы, оценив ущерб в 18 млн руб. В 2012 году прокуратура оштрафовала руководство КНП за загрязнение атмосферного воздуха. Высказывались к компании и финансовые претензии. В 2012 году акционеры обвинили руководство КНП в том, что компания в качестве благотворительности незаконно перевела спортклубам Красноярска 26 млн руб.: в итоге зарплата некоторых спортсменов доходила до 300 тыс. руб. 2 года акционеры безуспешно пытались оспорить это решение в судах. В середине 2015 года руководитель КНП был уволен за нецелевое использование средств: поездки в командировки в личных целях. Однако подтверждения обвинениям Максименкова в архивах контрольных органов обнаружить не удалось. «Финансовое положение ОАО "КНП" стабильное, предприятие чувствует себя уверенно», — заявили в 2012 году по итогам проверки аудиторы Счетной палаты. При этом они признали, что оборудование КНП изношено, на его ремонт и замену требуется 6–7 млрд руб. Мнение против продажи Подозрительным резкое снижение прибыли КНП кажется и руководителю «Федерации автовладельцев России» в Красноярске. «На многих заправках в последние годы закрывались на реконструкции. Для чего все это делалось, если предприятие убыточное? Есть подозрение, что это делалось для того, чтобы подготовить решение о продаже». К самой идее продажи госпредприятия Фролов относится отрицательно. По его словам, полугосударственный КНП использовался краевыми властями для сдерживания роста цен на бензин. Отказываясь повышать цены вслед за другими игроками, компания способствовала тому, что и другие игроки рынка не могли бесконтрольно взвинчивать цены. Об этом же ранее говорили представители краевых властей, называя КНП регулятором рынка. Огромные долги КНП Фролов объясняет тем, что, по сути, через него кредитовались сельские предприятия: госкомпания поставляла бензин в период посевных и уборочных в рассрочку. Этот же факт нам подтвердил и член совета директоров КНП Евгений Максименков. Фролов опасается, что новый собственник откажется от таких методов работы и мелкие агрофирмы попросту будут не в состоянии покупать топливо за наличный расчет. За сколько будет продан КНП и кто его купит? Краевые власти пока только готовят компанию к продаже. Пока никакие цифры не называются, предложения о продаже планируется подготовить к 1 февраля. Руководитель «Сибирской финансовой компании» Валентин Богомолов госпакет акций «Красноярскнефтепродукта» оценивает в сумму 4–8 млрд руб. По его словам, конечная сумма будет зависеть от того, будет ли предприятие продаваться целиком, или из его активов выведут участок под нефтебазу, от состояния оборудования и его износа, от общего объема долгов и кредитов. «Можно сказать, что время для продажи пакета акций КНП выбрано неудачно. Активы принято продавать на пике. Мы же видим, что финансовые показатели предприятия снижаются. Однако, продав акции сейчас, краевое правительство рассчитывает заткнуть брешь в бюджете», — говорит аналитик. По его оценкам, интерес к покупке КНП может выразить только «Газпромнефть» или «Роснефть», а местным игрокам, например, просто не хватит ресурсов, чтобы закрыть эту сделку. Евгений Максименков затруднился с оценкой активов компании, однако также предположил, что купить такой актив под силу или «Газпромнефти» или «Роснефти». Судя по всему, именно эти компании в качестве покупателей рассматривает и Виктор Толоконский, который заявил, что «в качестве партнеров мы ждем крупные нефтяные компании». Что станет с качеством бензина и ценами? Судя по голосованию, около 40 % наших читателей качество бензина на заправках КНП считало низким, остальных же топливо вполне устраивало. В 2015 году эксперты ЦСМ установили в образце бензина на одной из колонок незначительное занижение октанового числа: 91,5 вместо 92. Однако в целом присвоили бензину с КНП второе место. По словам Егора Фролова, по качеству топлива заправки КНП среди других игроков не выделялись. Например, на Шахтеров общественники обнаружили в бензине примеси металлов. «Были подозрения, что с помощью присадок бензин "разгоняли" до 98-го. Однако такие же нарушения есть и на других заправках», — признается общественник. Ухудшения качества бензина после продажи КНП никто из опрошенных нами экспертов не ожидает. «По большому счету нет такого понятия как "бензин КНП". Поставляется продукция "Роснефти" и "Газпромнефти"», — говорит глава организации «Топливо26» (тестирует качество бензина на АЗС) Владимир Курбанов. В 2015 году активисты выявили понижение октанового числа в бензине на одной из заправок КНП в Железногорске. Однако после скандала качество топлива изменилось и больше примесей обнаружено не было. Красноярский общественник Егор Фролов опасается, что после продажи акций КНП государство лишится возможности регулировать цены: «Если "Газпром" или "Роснефть" выкупит КНП, то именно эти компании будут диктовать цены на рынке, край только потеряет». Обе эти компании сейчас активно развивают свои сети в Красноярске. Например, под бренд «Газпромнефти» перешли АЗС сети «Фортуна». Однако в краевом министерстве промышленности высказываются в том духе, что рынок ГСМ в Красноярске высококонкурентный и будет регулировать себя сам. Если покупателем окажется «Роснефть» или «Газпромнефть», то точку в сделке придется получать в Москве, в центральном аппарате антимонопольной службЫ, рассказали нам в краевом УФАС. Ранее в ведомстве говорили, что именно Москва одобрила покупку «Краскома» структурами СГК. ngs24.ru .