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Эх, Федя, Федя... Печатать E-mail
Суббота, 14 Январь 2017

Горно-химический комбинат получил лицензию на ОДЦ.

Новые производства ГХК получили лицензию на «горячие» материалы

После проведения комплекса соответствующих мероприятий и испытаний, новые производства изотопно-химического завода Горно-химического комбината получили Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «на эксплуатацию ядерных установок» и на «эксплуатацию пункта хранения ядерных материалов». В частности, технологическая линия пускового комплекса ОДЦ, ранее прошедшая отработку на «холодных» материалах, теперь имеет лицензию для переработки реального отработавшего ядерного топлива. Также получены изменения к условиям действия Лицензии на эксплуатацию пункта хранения ядерных материалов. В соответствии с данными изменениями, разрешается работа с ядерными материалами в новых зданиях «сухого» хранилища ОЯТ ФГУП «ГХК». Таким образом, завершен важный этап ввода в действие новых производств Горно-химического комбината: ОДЦ и «сухого» хранилища ОЯТ в полном развитии.

sibghk.ru.

На ГХК построен самый современный в мире пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра по радиохимической переработке ОЯТ реакторов АЭС, в котором будут применяться новейшие, экологически чистые технологии. Пусковой комплекс позволит отработать технологические режимы переработки ОЯТ в полупромышленном масштабе. В перспективе на базе ОДЦ планируется создать крупномасштабный завод по регенерации отработавшего топлива различных типов реакторов для атомной отрасли.

Особенностью технологий, которые применят на ОДЦ, будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов. Таким образом, у российских специалистов появится уникальная возможность впервые в мире доказать на практике, что переработка ядерных материалов возможна без ущерба для окружающей среды. По мнению специалистов, этими технологиями сейчас не обладает никакая другая страна, кроме России. Строительство центра стало технологически самым сложным проектом за всю новейшую историю ГХК.

ria.ru.
 
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