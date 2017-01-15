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Железногорск
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Воскресенье, 15 Январь 2017
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Неоднозначный праздник Печатать E-mail
Суббота, 14 Январь 2017

Либо Дед Мороз - либо Христос, без вариантов.
 
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15.01.1953
началось автобусное движение Горо-Пасека и Город-Майка

15.01.1955
вступила в строй котельная АРЗа

15.01.1990
открывается магазин «Химик» на ул. Свердлова, 46

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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