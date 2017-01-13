|А кто к нам пришёл? Не-ет, не Дед Мороз...
|Пятница, 13 Январь 2017
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Шутка юмора, извините. Какие времена на дворе - такие и праздники. Только и остaётся, что шутки шутить...
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Уран-Батор
|Главная Публикации Горячие новости А кто к нам пришёл? Не-ет, не Дед Мороз...
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Пятница, 13 Январь 2017
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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