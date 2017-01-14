|Дай бог, не последняя
|Пятница, 13 Январь 2017
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Пятница, тринадцатое, закончилась. Пора к столу.
Чтоб не повторяться, тост на сей раз будет простым.
Дай вам бог находить деньги повсюду,
но при этом не забывать про малых сих.
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Уран-Батор
|Главная Публикации Удивительное рядом Дай бог, не последняя
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Суббота, 14 Январь 2017
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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