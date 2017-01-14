Пока люди - мусор, человеческого отношения к ним ждать нечего. 76:0 в пользу метанола Расследование иркутского отравления и выводы из него все больше напоминают очередное шоу. О жанровых особенностях спектакля. Дело «боярышника» развивается в заданном формате. В среду каналы информации сообщили: «начальник полиции Иркутской области обвинен в халатности в деле об отравлении «боярышником»; «глава иркутской полиции заподозрен в халатности»; «высокопоставленный полицейский задержан»; «начальник иркутской полиции задержан». И т.д. Разумеется, это фейк. В реальности задержан типичный стрелочник — ​ начальник отдела участковых и только лишь в одном из одиннадцати городских отделов полиции. А именно в четвертом. Денис Черемисин, 33 года, выпускник 2005 года местного техуниверситета, сам бывший участковый. Капитан полиции был на хорошем счету и стал маленьким начальником в райотделе совсем недавно. Подозревается он в халатности — ​ в том, что не организовал с 28 января по 31 декабря прошлого года (в период руководства отделом) работу участковых надлежащим образом. В результате, как формулирует СК РФ, «в одном из торговых павильонов была реализована спиртосодержащая жидкость <…>, что повлекло гибель людей». Иркутская катастрофа, поставившая мировой рекорд по числу погубленных метанолом, — ​ это не уровень участковых. Каким образом, даже поставив работу подчиненных «надлежащим образом», он мог раскрыть заговор отравителей? Это что, его подопечные — ​ местные колдыри — ​ друг друга потравили? Да, участковые должны следить за нелегальной торговлей. Но концентрат для принятия ванн продавали легально. При чем тут участковый? И почему бы тогда не посадить столичных участковых, на подведомственной территории которых расположены офисы крупнейших бизнес-корпораций и телекомпаний, министерств и ведомств, которые абсолютно легально сделали все, чтобы у людей, пьющих сейчас «боярышник», была вот такая жизнь, какая она есть? Которые сделали все возможное, чтобы этих людей смешали с придорожной пылью, с пищей для воробьев? Чтобы у них, даже работающих (среди 76 погибших только один бомж), не хватало денег на магазинную водку? Слушайте, бутлегерству — ​ 30 лет. Его крышуют серьезные люди. И вот нашли парня. Для публики, ждущей крови, назвали его в телевизоре начальником полиции Иркутской области. Для суда вменили парню в вину последние 11 месяцев. И что? А кто, собственно, наливал яд и зачем? По поводу иркутских событий публику тешат рассказами о нищете жертв и их слабохарактерности, недостатках в работе властей, и ничего — ​ об отравителях и их целях. А с какой стати правительство готовится повышать цену на водку? Почему ее производство накануне иркутских событий резко стало расти (в ноябре на 45% по сравнению с ноябрем 2015 года)? И как это сочетается с тем, что одновременно правительство озаботилось борьбой с алкоголизмом? С каких щей иркутский депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Чернышов высказывается за полный запрет продажи жидкостей, аналогичных «боярышнику»? Под контролем депутата торговый дом «Юрмико», один из крупнейших в Восточной Сибири поставщиков алкоголя. Он сам будет доплачивать пятикратную разницу между своим пойлом и «боярышником»? Нет? А откуда народу тогда взять деньги? Да, удивительно это все, действительно общество спектакля. Если верить сообщениям органов, по делу «боярышника» уже предъявлено обвинение двадцати двум ранее задержанным лицам. 8 заключены под стражу, 9 — ​ под домашним арестом, 5 — ​ под подпиской. Продавцы, водители, предприниматели, поставщики. Непосредственных производителей нет. Также нам сообщили, что среди них — ​ уроженец Сирии и пятеро выходцев из Азербайджана. В Приангарье, да и в подавляющем большинстве регионов Сибири бутлегерство с самого начала — ​ второй половины 80-х — ​ носит ярко выраженный этнический характер. Хотя, конечно, кто только водку не «катал», особенно в 90-е. Но как основной бизнес это выстроено только ими. Бизнес этот, безусловно, преступный, но бесспорно и то, что это не самые злодейские злодеи. Их предприимчивость обусловлена спросом на дешевый алкоголь, который государство удовлетворить не в состоянии из-за мощного водочного лобби. Бутлегеры не могли порушить свою жизнь, осознанно влив в пузырьки яд. Оригинальный и легальный «Боярышник» производило питерское ООО «Легат». Схема проста: заимствование популярного на «дне» бренда аптечных настоек, уход от акцизов и всех законных ограничений, касающихся оборота алкоголя, и на выходе — ​ хит продаж. Люди пили его годами. «Легат» закрылся, но от его имени из Питера продукция шла. Шел также этиловый спирт из Казахстана — ​ его тоже разливали в пузырьки с этикеткой «Боярышник» и с другими подобными этикетками, никого не вводящими в заблуждение, - «Витасепт», «Чистый С», несть им числа. Говорят, отлаженные потоки забарахлили потому, что не так давно изменилось законодательство относительно перемещения спирта. Но находится ли это в причинно-следственной связи с тем, что вместо этанола стали лить метанол, неясно. Из метанола традиционно готовят омыватель для стекол авто (естественно, левый). Зима началась давно, нераспроданной «незамерзайки» много. А тут — ​ близость Нового года, ажиотажный спрос на спиртное. Вроде мотив для преступления проясняется. С обнаруженного склада изъято более 10 тонн метанола и более 6 тонн уже изготовленного стеклоочистителя. Но нет, люди так свой бизнес не рушат. Кому понадобилось это массовое убийство, до сих пор неизвестно. Премьер ввел 30-дневный запрет на торговлю непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%. За исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Напомню, отравились именно парфюмерным концентратом, в котором содержался метанол. И метанол же — ​ в автомобильных стеклоомывающих жидкостях. Все это продают, как и раньше. Продают «Тройной» одеколон (в нем этанола меньше 25%), но перед Новым годом с витрин убирали шариковые дезодоранты и спреи для загара. Кроме того, под предлогом борьбы с людскими слабостями (чему есть диагноз — ​ игнорирование реальности) акцизы и далее будут повышаться. Это явствует из комментариев и курирующего алкоиндустрию вице-премьера Александра Хлопонина, и президента. В связи с уже состоявшимся с 1 января ростом акциза Минфин опубликовал проект приказа о повышении минимальной розничной цены на водку со 190 до 219 рублей за пол-литра (реальные цены намного выше). Хлопонин также считает необходимым ввести акцизы и на «спиртосодержащую продукцию двойного назначения». Например, на аптечные настойки боярышника, пиона. То есть на пузырьки с контролируемым качественным этанолом, а не на кустарный «парфюм». Резонанс получило и намерение продавать зеленку и валокордин по рецептам. Каким боком все эти меры по ужесточению контроля за оборотом спиртного или медпрепаратов со спиртом могут отразиться на том огромном сегменте рынка, что во тьме? Рост акцизов и рецепты на зеленку — ​ совсем не в тему иркутской истории. Это опять забота лишь о деньгах и бизнесе, но никак не о людях. У несчастных отбирают последние источники дешевого спирта — ​ видимо, в надежде, что они пойдут покупать водку в сетевых магазинах. Они не пойдут. Но в нелегальном секторе цена поднимется вслед за легальным. А зарплату этим несчастным не повышают никогда. Черемисин — ​ третье должностное лицо, задержанное по этому делу. Обвинения в халатности предъявлены также замначальника территориального управления Роспотребнадзора Михаилу Лужнову и замминистра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой. Известно, что иркутский Роспотребнадзор более полугода бомбардировали просьбами о запрете розничной продажи концентрата для ванн «боярышник» (с подобными предложениями областные власти обращались также в Минпромторг РФ — ​ еще весной). Роспотребнадзор отвечал, что проверить законность продажи невозможно, поскольку товар относится к парфюмерно-косметической группе и не является пищевым продуктом. Суд отказал в заключении Лужнова под стражу, он госпитализирован с сердечным приступом. Нефедову суд отпустил под подписку, отстранив от должности и назначив ей на период следствия пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения России. Сыщики полагают, что Нефедова имела основание обратиться в суд с иском о расторжении договора на аренду земли к тому предпринимателю, в павильоне которого продавался «боярышник», однако ограничивалась предупреждениями. Скорее всего, и Нефедова, и Лужнов вскоре вернутся к прежней жизни. Формально они закон не нарушали. При этом всякий половозрелый житель русских равнин понимает, что чиновники такого ранга способны были разобраться с ларьками. Как и мэрия, и обладминистрация, ссылающиеся ныне на свою беспомощность. Вот только зачем разбираться? Не говорю, что было прекрасно, но все как-то приспособились дышать в этой ледяной степи. Схема работала, потому что все ею были довольны. У бухарей (субъект №1) было чем похмеляться и закидываться вновь: условный «боярышник» в реальности является социальным алкоголем, продуктом в продовольственной корзине беднейших слоев, дешевым из-за отсутствия акцизов и никак не менее надежным, чем легальный алкоголь. Водка — ​ это лотерея, паленки много. Иркутск ​ не исключение. Здесь многие поэтому и переключились на «концентрат для ванн». Не только из-за дешевизны. И «концентрат» этот пили уже несколько лет. Пока кто-то не решил вмешаться и в его рецептуру. У детей пролетарского интернационализма, приехавших с окраин империи (субъект №2), — ​ востребованный бизнес. Местная братва (№3) и полиция (№4) — ​ имели с этого бизнеса. Разумеется, никого из руководителей ГУ МВД области не обвиняю, но если вспомнить 90-е и соседние регионы — там алкогольными деньгами (долей в этом бизнесе) кормили именно начальников УВД субъектов. Уж точно не участковых. Местные власти (№5) могли не сортирами заниматься и конкретными народными судьбами, а чувствовать себя великими, рассуждать одновременно о происках Запада и привлечении западных инвестиций. И федеральные власти (№6) это устраивало — ​ ведь никто не озаботился дать стране легальную дешевую водку, забрав, таким образом, доходы у этнических криминальных группировок, у крышующих их полицейских и местных бонз. Что прекратило бы массовые отравления и пополнило бюджет. Но нет, это не наш путь. Ну и есть еще седьмой субъект, при каждой новости о волне отравлений лосьонами рассуждающий о естественном отборе (то есть они — ​ венец этого отбора) и радующийся, что чернь не ропщет, пьет в анабиозе свой шмурдяк и разговаривает с телевизором. Словом, живи — ​ не хочу. Ну и не живем. Одномоментных жертв метанола получилось 76. Столько же, 76 человек, погибли за 7 лет до этого на Саяно-Шушенской ГЭС (повсюду значится 75, но я считаю иначе, одна погибшая женщина была беременной). Вскоре после новогодних праздников нам сообщили, что число отравленных «боярышником» выросло. Однако позже экспертиза это опровергла: и в Иркутске люди умирали уже не от метанола, и в Красноярске четверо скончались от того, что смешали с алкоголем «Фентанил». Нас тыкают числом 76 в один и тот же невыученный урок. Логика действительно повторяется. Крышку гидроагрегата сорвало потому, что его ремонтировала карманная фирма руководства, заимствовавшая название у «дочки» самой ГЭС. Убившие 76 иркутян тоже слямзили бренд у настойки боярышника. Одно время и на ГЭС, и в микрорайоне Ново-Ленино все обходилось. Но это всегда лишь до времени. Однажды такой бизнес проходит точку невозврата — ​ и крышку турбины срывает, а в «боярышник» льют метанол. Потому что если беда может случиться, она случается. На скамью подсудимых после катастрофы на СШ ГЭС сели семь менеджеров самой станции, ни к кому из московских начальников, кто, собственно, и решал, в каких режимах гонять станцию, кто создал для аварии все предпосылки, даже и вопросов-то не возникло. Осудили стрелочников. Сейчас в Иркутске похватали таких же. И выводы из очередной катастрофы делаются той же адекватности, что и прежде. novayagazeta. Р.S. Три человека насмерть отравились стеклоочистителем в Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трех человек. Они лежали в заброшенном доме на набережной Смоленки, 10. С ними соседствовал недопитый стеклоочиститель. Тела обнаженной женщины и двух мужчин на Смоленке начали последовательно находить с вечера 9 января. От изучения объеденных грызунами конечностей криминалистов отвлекла пятилитровая бутылка с надписью «Стеклоомывающая жидкость Дед Мороз». В ней плескались остатки розового цвета. Следственный комитет Василеостровского района 11 января возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть трех человек» (санкция до 10 лет). Скорее всего, василеостровские следователи уверены, что стеклоочиститель был продан не под видом напитка, и ныне покойные делали осознанный выбор, приобретая пять литров спиртосодержащей жидкости за 150 рублей. Как следует из открытых источников, оптовые поставщики «Деда Мороза» в Петербурге в своих аннотациях к продукции подчеркивают, что стеклоомывающая жидкость производится из этилового или его промышленного аналога – изопропилового. fontanka.ru .