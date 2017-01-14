ФГУП "ГХК" свой интернет для развлечения не использует. Трафик внешней сети ГХК под контролем В связи с публикацией недостоверных сведений на сайте nesterov.pw, которые были в дальнейшем неверно интерпретированы рядом интернет-ресурсов, Горно-химический комбинат информирует, что входящий и исходящий трафик интернет-соединений внешней сети предприятия контролируется в установленном порядке с целью исключения внеслужебного использования. Как следствие - в числе ip-адресов, с которых по сведениям авторов публикаций запрашивались материалы сомнительного содержания, отсутствуют ip-адреса, закреплённые за ФГУП «ГХК». Данные обстоятельства легко может проверить каждый с помощью общедоступных интернет-сервисов. Атомщикам не чуждо чувство юмора, однако следует отметить, что в данном случае за служебные компьютеры предприятия недобросовестные «блюстители морали» выдают компьютеры частных пользователей, которые являются абонентами интернет-провайдера зависимого общества комбината. Юристы предприятия уже приступили к защите деловой репутации ФГУП «ГХК» с целью опровержения опубликованных недостоверных сведений, при необходимости - и в судебном порядке. sibghk.ru .