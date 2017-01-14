|Только не детское порно!
|Пятница, 13 Январь 2017
|
ФГУП "ГХК" свой интернет для развлечения не использует.
Трафик внешней сети ГХК под контролем
В связи с публикацией недостоверных сведений на сайте nesterov.pw, которые были в дальнейшем неверно интерпретированы рядом интернет-ресурсов, Горно-химический комбинат информирует, что входящий и исходящий трафик интернет-соединений внешней сети предприятия контролируется в установленном порядке с целью исключения внеслужебного использования. Как следствие - в числе ip-адресов, с которых по сведениям авторов публикаций запрашивались материалы сомнительного содержания, отсутствуют ip-адреса, закреплённые за ФГУП «ГХК». Данные обстоятельства легко может проверить каждый с помощью общедоступных интернет-сервисов. Атомщикам не чуждо чувство юмора, однако следует отметить, что в данном случае за служебные компьютеры предприятия недобросовестные «блюстители морали» выдают компьютеры частных пользователей, которые являются абонентами интернет-провайдера зависимого общества комбината. Юристы предприятия уже приступили к защите деловой репутации ФГУП «ГХК» с целью опровержения опубликованных недостоверных сведений, при необходимости - и в судебном порядке.
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами