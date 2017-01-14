Будни города Жо. Будет вам что почитать на выходных))) БУДНИ ГОРОДА ЖО. ВНУТРЕННИЙ ГЛОБУС МОНОГОРОДА НА ЗАКАТЕ ВРЕМЁН Железногорск Железногорску в России, как известно, не друг, не брат и даже не однофамилец. Но коли назвался горшком, то либо в печь, либо под кровать, без вариантов… ГЕОГРАФИЯ – НАУКА ДЛЯ КУЧЕРОВ Давненько мы манкировали этим обзором. Так давно, что пропущены оказались два совершенно запредельных события. Помните, как в Красноярске-26 в морозы добровольцы-волонтёры искали исчезнувшего пациента Клинической больницы №51? Ну, дядечку ещё потом охотники обнаружили замёрзшего в лесу за третьим КПП? Так вот, дорогие мои: всё было не так и не тут. Без бутылки не разберёшь. «Полиция Железногорска нашла тело исчезнувшего Ю. Голованова, - сообщил своевременно своим читателям курский портал cod46.ru . К сотрудникам правоохранительных органов 16 ноября поступило сообщение об исчезновении Голованова Ю., который, выйдя из терапевтического отделения Клинической больницы, перестал выходить на связь со своей супругой. Оперативники начали поиски. В пресс—центре Курского областного ГУМВД России журналистам рассказали о том, что стражам порядка удалось найти тело исчезнувшего мужчины. Выяснилось, что Голованов Ю. был обнаружен лесниками на 3—ем КПП в сугробе без каких-либо следов насильственной смерти. На данный момент полиция выясняет, по каким именно причинам скончался мужчина и почему он оказался на территории лесополосы». Удивительная история, не правда ли? Человек восторженного образа мыслей тут вполне может вспомнить про матрицу и поехать крышечкой. Но мы-то с вами не таковы, слава богу, и просто проверим, как работает данный смертоносный для СМИ механизм формирования параллельной реальности. Для примера возьмём вот этот случай: «Местная жительница нашла на одном из сайтов объявление о продаже породистой собаки. Созвонившись с продавцом, она договорилась о покупке. В разговоре мошенник узнал данные карты покупательницы и подключил мобильный банк, сняв с ее счета 50 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МУ МВД России по ЗАТО Железногорск». Ну-с, вам теперь какую пилюлю дать, зелёную или красную? «В пресс—центре ГУ МВД РФ по Курской области журналистам рассказали о том, что в Железногорске попытка купить породистого щенка закончилась потерей 50 000 рублей. Потерпевшая связалась со злоумышленником, увидев объявление о продаже щенков нужной ей породы в сети Интернет. Не подозревая о подвохе, она сообщила продавцу все данные своей расчетной карты. Мужчина, подключив услугу «Мобильный Интернет», снял все имеющиеся финансовые средства. По данному факту было возбуждено уголовное дело». Мдя. Либо курские полименты самым изощрённым образом издеваются за что-то над одним-единственным интернет ресурсом, либо отечественная журналистика доросла до той черты, когда вставать с дивана вообще не имеет смысла. Причём вторая версия более реальна, т.к. оба этих сообщения по-прежнему болтаются в интернете, не возбуждая, однако, никаких недоумённых вопросов у коллег по поводу несуществующих учреждений, объектов и событий. «Как напишем, так и будет» (с). УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ Раз пошла такая пьянка, я тоже два раза вставать не хочу. «Уже два месяца не даёт знать о себе родным и близким 35-летний житель города Шарыпово Красноярского края Дмитрий Николаевич Кумачёв, приехавший в пос. Новобирюсинский Тайшетского района на заработки в конце сентября. В последний раз молодой человек выходил на связь 4 октября 2016 года. Родным он сообщил о намерении выехать в тайгу, где должен был работать бригадиром в группе лесозаготовителей в ООО «Вектор». Однако впоследствии от мужчины никаких сигналов не поступало. Родственники связались с руководством компании, однако те сообщили, что Дмитрий Кумачёв уволился, проработав всего две недели, а затем ушёл в неизвестном направлении вместе со своим приятелем из г. Железногорска Красноярского края». Чего беспокоятся, спрашивается? Большой мальчик. В гости к другу, наверное, пошёл. Пешком. Зимой. По тайге. Глядишь, в курском ГУВД что-нибудь расскажут вскоре журналистам… А вот история совсем другого плана: «7 января 17-летняя студентка Наталья Гоголева отправилась отмечать день рождения к друзьям из Железногорска в Сосновоборск. Утром следующего дня девушка вызвала такси до Красноярска, поехав в гости к своему знакомому, позже в тот же день она отправилась к другу, также проживающему в Красноярске. Друг пропавшей сообщил, что она уехала от него 11 января, но куда он не знает. После этого девушку никто не видел, ее телефон недоступен». Даже для очень подвижной девушки три застолья за день – это явный перебор, так что, может, ничего особо страшного и не случилось. Зато в курском Железногорске исчезнувшую в прошлом году девушку нашли мёртвой, но причины смерти следствие установить не сумело, после чего жители «соловьиного края» повели себя в точности так, как железные горцы из Красноярского края: стали писать жалобы по всем адресам и генерировать одну за другой самые страшные теории. Попасть в историю и влипнуть в неё – давно одно и то же. «Напомним, 25-летняя Юлия Андреева пропала в городе горняков в ночь на 14 сентября. Девушку искали все - и родственники, и волонтеры, и общественность, и полицейские... Через неделю ее обгоревшее тело нашли неподалеку от трассы рядом с лесополосой возле деревни Моршнево. По подозрению в убийстве был задержан молодой человек, с которым Юлия ушла из одного из развлекательных заведений Железногорска. Однако этот парень свою вину в убийстве не признал и сообщил, что девушка сама умерла в его доме, а он, испугавшись, вывез тело в сельскую местность и поджег…» Скучают россияне без настоящих ужасов. Война – так где-то на Украине. Репрессии – так почти сто лет назад. Неинтересно жить. Отсюда буйные фантазии про бритвенные лезвия, вмонтированные в детские горки, и про маньяков, которые стадами рыщут за соседским домом. «В городе говорят, что в 12-о микрорайоне и в поселке СМП неизвестный поздно вечером нападает на женщин, бьет их по голове гаечный ключом. Однако полицейские зарегистрировали всего один такой случай. Так что ни о какой массовости не может быть и речи. Сообщается, что в декабре в одном из подъездов многоэтажки в 12-м микрорайоне неизвестный мужчина догнал у лифта женщину и ударил. Пострадавшей удалось выхватить гаечный ключ, а мужчина немедленно скрылся. Также известно, что «маньяк» не пытался ничего украсть». Правильно и сделал, что сбежал. С железногорскими женщинами связываться смертельно опасно. Не верите? Зря. «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ» «Две молодые жительницы Железногорска оказались на скамье подсудимых за попытку убить 54-летнего мужчину. Потерпевший пригласил к себе двух женщин, одной из них – 25 лет, другой – 27. Компания выпивала, и в процессе между хозяином и гостьями произошел конфликт. Причиной стало отсутствие среди угощения бананов. - Женщины стали наносить потерпевшему удары руками и ногами по телу и голове, затем одна из них взяла нож и дважды ударила им мужчину в живот. – сообщают в пресс-службе Прокуратуры по Курской области. - В это время другая ударила его утюгом по голове. Но и на этом женщины не успокоились – они били мужчину по голове табуретом с железными ножками, ножом в шею. Полагая, что их жертва умер, женщины скрылись с места преступления. Мужчина выжил лишь благодаря помощи медиков. Это не единственное преступление 25-летней подсудимой. Она признана виновной в совершении разбоя с применением предметов, используемых в качестве оружия. На этот раз жертвой девушки стал 50-летний житель Железногорска. Распивая с ним спиртные напитки, женщина решила завладеть его деньгами. Для этого она потребовала компенсацию за якобы прожженную сигаретой футболку. Мужчина отказался. После этого подсудимая, схватив металлический совок, начала им бить потерпевшего. После этого потерпевший передал ей 700 руб. Предполагая, что в квартире есть еще деньги, она лезвием нанесла порезы в области живота и спины мужчины. Не добившись желаемых результатов, подсудимая вылила спиртовой лосьон на голову потерпевшего и подожгла, продолжая требовать деньги и избивать. Суд приговорил 27-летнюю преступницу к 8 с половиной годам лишения свобода, ее 25-летней знакомой предстоит провести в местах лишения свободы 10 лет. Отбывать назначенное наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима» ( отсюда ). Справиться с такой валькирией (в алкогольном смысле слова, ага) можно только в одном случае, наверное – если бить первым. Вот как этот бухарик: «Суд приговорил 32-летнего жителя Железногорск-Илимского Иркутской области к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за покушение на убийство. Установлено, что вечером 27 июля 29-летняя хозяйка одного из дачных домов садово-огороднического товарищества "Лесная поляна" в Железногорск-Илимском решила провести разъяснительную беседу со знакомым мужа, который в состоянии алкогольного опьянения пришел к ним домой и ожидал прихода своего друга. Мужчина разозлился, схватил нож и нанес множественные удары женщине. В это время проходившая мимо соседка по дому, увидев в окно происходящее, громко закричала, тем самым спугнув злоумышленника». Поскольку Госдума декриминализовала семейное насилие, то фразу «Бьёт - значит, любит» мы вправе модернизировать до «Убил – значит, восхищался». А следующий эпизод брачных войн следовало не в суде обсуждать, а в ЗАГСе: «Суд вынес приговор 35-летнему жителю Железногорска. Он признан виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни и порнографических материалов через Интернет. В июне мужчина, решил отомстить своей бывшей девушке за расставание, и разместил в одной из социальных сетей видео порнографического содержания из ее частной сексуальной жизни. Свою вину в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства он признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд дал ему 3 года условно, с испытательным сроком на два года». За что, спрашивается? За что??? СТАРИК КАБАЕВ НАС ЗАМЕТИЛ Фу, какая мрачная картина складывается. Срочно надо что-то позитивненькое найти. О, хотя бы вот эта сусальная сказочка вполне подойдёт, например: «Школьница из 91-гимназии в составе делегации Красноярского края побывала 26 декабря на новогодней елке в Кремле. Влада с 5 лет занимается спортом, имеет первый разряд по художественной гимнастике, участник краевой сборной. Плюс девочка отлично учится. За свои успехи в учебе и спорте она и была награждена поездкой в столицу. Влада отправила на сайт президента РФ письмо. Ей очень хотелось увидеть на празднике руководителя государства и взять у него автограф на память. Но… Московские каникулы прошли весело. Кроме новогодней кремлевской елки, дети побывали в Историческом музее и в цирке на проспекте Вернадского. Перед отъездом домой раздался звонок. - Влада? – услышала девочка мужской голос. – Это Владимир Владимирович. Мужчина спросил, где она живет, уточнил название улицы и номер дома. История умалчивает, звонил ли сам президент или помощник-тезка из его администрации. Естественно, этого девочка не спросила. Рассказала родителям о телефонном разговоре, но мама и папа не приняли рассказ ребенка всерьез. Однако спустя две недели,12 января, в 91-ю гимназию приехал Александр Щукин, федеральный инспектор Красноярского края Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе . На четвертом этаже собрали торжественную линейку, где Щукин выполнил поручение Путина - подарил маленькой сибирячке портрет президента с автографом». Спасибо муниципальной газете за подробный рассказ . В нём пропущено, правда, имя девочкиной мамы – Анна – а папино не указано почему-то совсем. Я бы на этот фактик нипочём не обратил внимания, если бы не одна деталь. У Лёши Николаенко, помнится, жену как раз Анной звали. А Лёша Николаенко после запротоколированной смерти Евгения Юненко и устойчивых слухов об убийстве на зоне Александра Косенко остаётся на сегодня единственным, якобы, живым членом криминального триумвирата «Трёх хохлов». Но и это тоже было бы чепухой, если бы означенный Лёша не был широко известен в Нашгороде своей изобретательностью и фантазией. Большой затейник! Я надеюсь, что директор 91 школы у красноярского чиновника документы проверила хотя бы. А то ведь всякое случается… *** Вы будете смеяться, но в социальных сетях недавно появилась целая поэма, посвящённая кабаку в «Теле», где базировались «Три хохла» в лучшие времена своей жизни. Как ни странно, в декабре 2002 года в Нашгороде было зарегистрировано ООО «Ресторан «Лель» (да-да, Лель) под командовнием Елены Валентиновны Колмыковой. Ныне, правда, фирма числится в Емельяновском районе, в селе с чудесным названием Дрокино (к чему здесь это уточнение, я объясню чуть ниже). Итак, стих : Моим друзьям и сослуживцам ресторана "Тель" г.Железногорска. С моим глубоким уважением и любовью. Часть 4. ( СтрЕла.) Ходил в ресторан к нам Володя Стрельцов. Прикольный , в компании, парень. Спортсмен, футболист и всегда- молодцом. Вот только мозги часто "парил". Придёт, покутит, потусуется там, На трёшку- пятак погуляет. А к ночи "подснимут" подвыпивших дам. А чем угощать их- не знают. Однажды подходит ко мне, просит в долг. -Люд, дай нам "на вынос" сухое. Часы оставляю до завтра, в залог. -Ну, нафиг! Зачем мне чужое? Решила я шутку с ним злую сыграть. Чтоб так, покуражиться малость. -Ты брюки до завтра мне должен отдать. Прими мою просьбу, как шалость. -Ну, нет, как же так? Я без брюк не могу. Ответил на это мне Стрела. -А как же в трусах я с девчонкой пойду? Я так прикольнуться хотела. Ведь дам всё-равно им до завтра вина. Так пусть поволнуется Стрела. -Без брюк пробежишь через зал, Сатана. Кредит заработаешь смело! -Нет, стой, не спеши, пусть рассядутся все. Мне нужен аншлаговый зритель. Ну, вот, раздевайся, а брюки дай мне, Хотите того, не хотите ль! Блин, Стрела остался в спортивных трусах. Без брюк он смотрелся не хило! И вот, он прошёлся рысцой через зал, Чем всех в кабаке "притопило". И долго гудело у всех в головах: " Поехала крыша " у Стрелы, Он бегал по "Телю" в семейных трусах! Астафьева так захотела! Вино, я, конечно же, в долг им дала, Потешив всех, виденным, вволю... Да, странные были тогда времена! За это могли и уволить. Милла Астафьева-Сыроватская. КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЁТЕ… Недавние ценные указания красноярского гауляйтера подведомственным мартышкам на ближайшее тысячелетие по-прежнему будоражат воображение широкой общественности. «Аргументы и факты на Енисее» тот же самый текст изложили, как собственное интервью: - Вы говорите, что наблюдается развитие во всех сферах, есть перспектива. А что касается атомной промышленности? Социальное самочувствие закрытых городов вызывает тревогу. - Проблемы у этих городов были всегда, они и сейчас есть, - отвечает Виктор Толоконский. - Во-первых, у населения таких территорий гораздо выше требования к зарплате, уровню обустройства, перспективам. Второе, инвестиционные перспективы Железногорска и особенно Зеленогорска сохраняются абстрактными, конкретных проектов сегодня мало. Но я не вижу здесь особых проблем, ведь у этих городов настолько мощный потенциал, что всё равно проекты придут. Например, в Железногорске Горно-химический комбинат освоил технологию производства нового вида топлива - убеждён, что именно он будет востребован на внешнем рынке. Думаю, что в ближайшее время там появятся инвесторы… Лично мне представляется, что ни инвесторов, ни сколько-нибудь пристойных «резидентов» мы в заколючинском промпарке не увидим. И знаете, почему? Название подкачало. Смотрите: в курском Железногорске спутники не клепают и атом на кусочки не рвут, а профильная фактурка побогаче нашей имеется, тем не менее. «Мясоперерабатывающий комплекс российской компании "АгроПромкомплектация" с объемом инвестиций 8 миллиардов рублей и мощностью 108 тысяч тонн мяса в год открылся в Курской области. Строительство новой мясохладобойни велось в Железногорском районе в течение двух лет с привлечением кредитов Россельхозбанка и господдержкой Минсельхоза. "Подобного класса инновационное оборудование и передовые технологии мясопереработки применяются всего на двух комплексах в мире – в Швейцарии и в Германии. Производственная мощность нового комплекса - 300 голов в час, или 1,8 миллиона в год. При выходе на расчетную мощность он будет производить 108 тысяч тонн мяса в год", - говорится в сообщении . Продукцией предприятия станет свинина охлажденная и замороженная, субпродукты, полуфабрикаты крупнокусковые, мелкокусковые, порционные, рубленые, колбаски в современной упаковке. "Безотходность производства обеспечит цех технических фабрикатов, где уже сегодня в сутки производят 24 тонны мясокостной муки и 9,6 тонны технического жира", - сообщают областные власти». Это, конечно, не покорённый глубокий космос и не новые тайны атомного ядра, разумеется, но зато наглядный результат проделанной работы можно собственными увидеть и даже в желудок положить. А у нас что? Кремний? Кондитерская фабрика? Коллаген-хитозановые перевязочные материалы? Кроме бесконечных и бестолковых разговоров про инновации – ничего. Ничегошеньки! *** И это я ещё вас не стал расстраивать упоминанием о том, что почти год назад Железногорск-Курский подписал договор о партнёрстве с германским городом Шпремберг. Вряд ли немцы студенческие спектакли там ставить собираются… Да, про названия-то! «В Железногорском районе неизвестные ночью «вломились» в местный магазин и похитили из него продукты, табачные изделия, спиртные напитки и бытовую химию. Индивидуальная предпринимательница, которой и принадлежал магазин обратилась в полицию. Она рассказала, что грабители забрали товар на 22 тысячи рублей. Подозреваемыми оказались двое мужчин – один из них гражданин без определенного места жительства, а второй – житель соседней области. Задержанные дали признательные показания. Похищенное частично изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело». Знаете, как эта заштатная деревенька-то называется? Парсеково, ёпта! Парсеково, а не Дрюкино или Нью-Васюки какие-нибудь. Пиар территории – это вам не секс, дорогие мои. Им мало просто заниматься на досуге… ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ С тех пор, как каратели сбросили в шахту в полном составе всю местную ячейку подпольной организации «Молодая гвардия», а бывший её председатель скрылся в Законодательном Собрании, сопротивление захватчикам практически полностью сошло на нет. Однако гестапо на этом не остановилось и создаёт собственный гитлерюгенд с повязками и удостоверениями. Следы его то и дело обнаруживаются во всемирной сети, причём в самых неожиданных местах. «Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия: «Я двумя руками за то, что надо возрождать молодежный, уличный спорт. Потому что, посмотрите, что делается – куда не посмотришь, молодежь сидит с телефонами, планшетами. На самом деле это тоже очень интересно, и тоже, безусловно, нужно. Ведь это совсем другое поколение. Совершенно по-другому образованные люди, которые знают очень много. Но мы точно знаем, что если человек ходит один час в неделю, то он проживает на 7-12 лет больше, чем его сверстники. Это данные всемирно известной клиники имени братьев Мейо в Рочестере, штат Миннесота. А что происходит дальше? Если человек начинает ходить час, то у него появляется потребность увеличить эту нагрузку, и он начинает ходить два часа. Когда он начинает ходить два часа, то он еще дополнительно идет в бассейн. Далее он обращается к футболу, волейболу, воркауту. И вот на этом, скажем, в тех же США построена вся политика. У них потрясающий университетский спорт. Там зрителей бывает больше, чем на играх профессионалов. Потому что это всем интересно». Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап – сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации – завершится 19 февраля. Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству. Второй этап пройдет с 06 марта по 26 марта в формате открытого Интернет-голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов. В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 19-21 апреля в Гостином дворе в Москве, финалисты представят свои видеоролики на Молодежном фестивале «Моя альтернатива». 5 победителей Конкурса будут определены Конкурсной комиссией, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций, представители СМИ. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями: I место (1 победитель) – 75 000 рублей, II место (2 победителя) – 50 000 рублей (каждому), III место (2 победителя) – 30 000 рублей (каждому). За 4 года в конкурсе приняли участие более 2,5 тыс. уникальных видеоработ от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всех концов страны. География Конкурса самая широкая – более 1 тыс. городов, сел и поселков от Севастополя до Владивостока. Так, например, в 2016 году первое место занял молодой человек из Железногорска, сумевший сплотить большую команду единомышленников, которая проводит массовые спортивные мероприятия по всей Сибири» ( отсюда ). Если не ошибаюсь, тут упомянута заколючинская федерация «ЗОЖ», которой страсть как необходимо легализовывать свои доходы. А то как ни сунутся тамошние бригадиры на выборы, очень неприятно получается. Работы нет, доходов ноль – несолидно… Зато в курском Железногорске партизаны из «Молодой Гвардии» не только живы, но и активно сражаются за лучшее будущее нашей страны: «Парковочные места для инвалидов занимают вполне здоровые люди, вновь к такому выводу сегодня пришли представители "Молодой Гвардии". Буквально за пару минут было оштрафовано 5 автомобилей, и один автомобиль забрал эвакуатор, что самое интересное водителям совсем не мешало парковаться ни машина ДПС, ни сотрудники ГИБДД. Места для инвалидов располагаются по всему городу, вот только занимают их далеко не люди с ограниченными возможностями. По закону штраф за парковку автомобилей без соответствующего знака на парковочном месте для инвалидов составляет от 3 до 5 тысяч рублей, но походу людей это сумма вовсе не пугает. Руководитель Железногорского отделения ВОО «МГЕР» Сорокина Дарина: "Хотелось бы, чтобы водители обращали внимание на людей, которым требуется помощь. Мы проводим этот рейд не для того, чтобы наказывать нарушителей, а чтобы с помощью средств массовой информации донести до наших граждан простую мысль – вокруг нас есть и другие люди, к которым нужно уважительно относиться!" ( отсюда ). Знаете, мне всегда интересно было, что получится, если заколючинские нацики схлестнутся с кем-нибудь вроде Новокрещинова? Чёрт, как им вообще удаётся всё время проскальзывать мимо крупной рыбы – врождённое чутьё или личные знакомства? Надо бы у Лёши Николаенко уточнить. Да заодно и насчёт путинского автографа тож. ЗАКОН МИНУС ПОРЯДОК Что-то попритихли в последнее время скандальчики в МП «ПАТП». Придётся ещё раз у президентской администрации поинтересоваться, каким же таким образом может в закрытом городе нелегально работать целая махновская фирма-пассажироперевозчик. А пока я буду сражаться с ленью, почитайте, пожалуй, следующую заметку: «Каждый из нас хотя бы раз в жизни был на курском автовокзале. У входа в здание всегда поджидает толпа мужчин, навязчиво предлагающая отправиться в Белгород, Обоянь, Рыльск, Железногорск. И все они – нелегалы. Они, конечно же, не утруждают себя прохождением медосмотров, техосмотров своих машин, а порой и с правилами дорожного движения знакомы весьма посредственно. Тем не менее пассажиры после пары минут уговоров готовы переплатить и отправиться в путь на свой страх и риск. Как рассказал управляющий партнёр коллегии адвокатов, сопредседатель «Центра правозащиты перевозчиков» Александр Терновцов, рынок неофициальных перевозок составляет порядка 30–40%. Эти данные взяты из опросов официальных перевозчиков, которые встречают нелегалов на дорогах каждый день: «Нелегальных перевозчиков можно разделить на две части: нелегальные такси и нелегальные пассажирские перевозки. Так вот, последние для того, чтобы уйти от контроля и ответственности, просто стали переоборудовать машины на другую категорию. Предположим, покупается категория В, которая по законодательству относится к легковым автомобилям и предполагает 8 мест, а после автомобиль переоборудуется до 15–17 мест. Всё это происходит без всяких разрешений и исследований. Цель одна: уйти от контроля и «набить» как можно большее количество пассажиров в свой микроавтобус», – поделился Александр Валерьевич. Согласно исследованиям, в основном нелегальные таксисты – это те, кто не платит налоги. Однако проблема не только в наполняемости бюджета. Ведь у них может в любой момент сломаться машина, и водитель просто высадит пассажиров на трассе. Как выяснилось, такие случаи уже бывали, и не раз. Самая лучшая пропаганда – это качество услуг. Официальные перевозчики, безусловно, должны отвечать современным требованиям. Их автобусы должны быть комфортабельными, оснащены вай–фаем, телевизором. Помимо комфорта немаловажную роль играет и ответственность. Официальный перевозчик при нарушении лицензионных требований несёт очень серьёзную ответственность по законодательству. На данный же момент получается так, что даже такие «убитые» жёлтые «ГАЗельки» хоть и не могут конкурировать по комфорту с официальными перевозчиками, за счёт своей наглости просто «выдавливают» их с маршрута. Как оказалось, есть и ещё одно преимущество последних перед официалами. Нелегал может подъехать по требованию к каждому дому и завезти пассажира в любой микрорайон города, а не просто довезти до автовокзала. Мелочь – а приятно. Официальные перевозчики стреножены расписанием и данными тахогрофа, который фиксирует все отклонения от маршрута, в том числе и вынужденные. Наказания по нелегальным перевозчикам отсутствует, штрафные санкции по отношению к ним смешные. «Когда я получил свою должность в 2014 году, нелегалы настолько наглели, что просто подходили к кассам автовокзала, вырывали деньги за билет у пассажира и уговаривали его поехать с ними. После привлечения ЧОПа, в зале ожидания курского автовокзала этого уже нет, – рассказал генеральный директор объединения «Автостанция» Юрий Казначеев. – Зато в Железногорске буквально месяц назад был случай, когда нелегальные перевозчики играли в карты у кассы, а люди был вынуждены покупать билеты через них. Нелегалы знают расписание всех автобусов и просто ставят свои машины за 5–10 минут и спокойно собирают людей». Кроме того, использование нелегалами переоборудованных машин заставило официальные органы задуматься о привлечении бомбил уже не к административной, а к уголовной ответственности. «В настоящий момент прорабатывается вопрос применения статьи 238 УК – это «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Это уголовная ответственность, и там штрафные санкции до 300 тысяч», – заявили в Управлении государственного автодорожного надзора. Однако ни штрафы, ни редкие бессистемные рейды, о которых нелегалы почему–то зачастую узнают заранее, ни другие разрозненные действия до сих пор не смогли справиться с проблемой пассажирского пиратства на дорогах». ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ От транспорта естественным порядком переходим к жилищно-коммунальной сфере. «Поле битвы после победы принадлежит мародёрам, - пишет сайт Железногорска-Илимского korshuniha.ru . - Вот знаю этот принцип, а всё равно удивляюсь, с какой самоуверенной торопливостью победители думских выборов принялись дербанить всё, до чего способны дотянуться руки загребущие. Да и чего стесняться! Мандат получен, мандаты поделены, никто не отберёт ещё лет пять, можно отнимать и делить всё остальное - особенно деньги в чужих кошельках. Первым делом щипать начали собственников. Например, владельцев жилья. Тут вышла простая, наглая, но действенная двухходовочка по сравнительно честному отъёму. Нет, не через рост налогов, а ещё проще. Профильный комитет Госдумы принял ко второму чтению поправки к Жилищному кодексу, которые позволят тратить деньги, собранные на капремонт, на реконструкцию и восстановление домов после стихийных бедствий. Вы помните, как три года назад всем собственникам жилой недвижимости в многоквартирных домах вменили уплату взноса на капитальный ремонт? Мол, жильё ветшает, у государства на ремонт денег нет, да и не должно оно за свой счёт решать проблемы частников - короче, делайте взносы, господа. В итоге набежали приличные суммы в масштабе страны - 119 млрд руб. на конец октября. Конечно же было обещано, что на эти деньги будет ежегодно ремонтироваться ветхое жильё, чтобы не доводить его до состояния аварийного. Конечно, какие-то ремонты даже начались. Но вообще-то программа капремонта была составлена так, что главный объём работ приходился на период после 2028 года. К этому моменту нынешние депутаты и чиновники успеют выйти на пенсию и рвануть на Багамы. Кто-нибудь сомневается в том, что в региональных Фондах капитального ремонта многоквартирных домов деньги как раз закончатся? Но кто-то нетерпеливый, видимо, решил ускорить процесс. Для расходования наших с вами взносов на капремонт вводится ещё одна возможность. Под предлогом защиты пострадавших от стихийных бедствий. То есть, государство снимает с себя ещё одну свою функцию и перекладывает её на частных собственников. До сих пор все расходы по восстановлению жилья, пострадавшего от стихийных бедствий и техногенных катастроф, оплачивали бюджеты разных уровней. Специально для таких расходов там создавались Резервные фонды правительства или администрации. В эту копилку шло до 3% бюджетных доходов. И даже сейчас, когда денег нет, в этих фондах они есть. В общей сложности 47 млрд руб., не считая Резервного фонда Правительства РФ (его не надо путать с Резервным фондом Российской Федерации, куда идёт часть нефтяных доходов). Закон позволяет за счёт этих денег оплачивать восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах, за исключением работ, связанных с внутренней отделкой помещений. Собственно, так эта система и работала до сих пор. Но депутаты решили, что добавить в неё деньжат. Зачем? Ну, всякий, кто делал ремонт, понимает, как легко там раздуть бюджет даже в пределах утверждённого перечня работ и объёма стройматериалов. Если первоначальная смета вырастает меньше, чем на 50%, можно считать, что удалось легко отделаться. В случае с Фондами капитального ремонта многоквартирных домов отделаться легко явно не получится. Тем более, что парламентарии согласовали ещё одну лазейку. Поправки разрешают проведение реконструкции в рамках ремонта, что по существующим правилам запрещено. Но реконструкция - это совершенно резиновый термин. Понимать под ней можно весьма многое. Вплоть до устройства мансардных помещений в ходе реконструкции кровли…» *** Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй, естественно. Из Курской области сообщают: «В городе прошла очередная кампания очередных жуликов от ЖКХ (возможно, они еще вернутся не раз). В разных микрорайонах были вброшены в почтовые ящики и наклеены на двери подъездов объявления - о проведении «бесплатной диагностики и профилактики пластиковых окон» «в рамках областной программы «Теплый дом». Указан телефон - мол, записывайтесь, граждане дорогие, «количество заявок ограничено». Железногорцы задают резонный вопрос: что это было? Мы дозвонились в управление городского хозяйства, обратились в УК - возможно, речь идет об окнах в подъездах, то есть, общем имуществе многоквартирного дома. Увы, никто ничего не слышал и не знает про областную программу «Теплый дом»... Более того, нам подсказали, что ее приплели для вящей убедительности, а речь идет о замене пластиковых окон в квартирах коммерческими фирмами, которые, озверев от конкуренции, уже не знают, что придумать. «Бесплатная диагностика» в данном случае должна послужить приманкой на крючке платного заказа: придут, «намерят» утечку теплого воздуха (или приток холодного) - а дальше вас убедят, что окна у вас никудышные, их срочно надо менять, а то вы заболеете и умрете. Звонок по указанному телефону подтвердил эту версию: речь идет о попытке набрать клиентов на платную замену окон. Совсем недавно в городе и районе подвизались такие же коммерсанты под видом газовиков, втирая жителями ненужные газоанализаторы, более того - запрещенные к установке газовой сетевой организацией (бывший Горгаз), обслуживающей городские и районные сети. Так что граждане-железногорцы, будьте настороже…» *** Создаётся впечатление, что в Железногорсках как-то совсем плохо дела обстоят. То ли население особо тупое, то ли жулики на красивые названия толпами летят… Ан нет. Люди и ситуация везде одинаковые. «В Красноярске 400 семей требуют достроить их жилье. Сегодня обманутые дольщики перекрыли ул. Киренского. На акцию протеста вышли около 40 человек. Строительство высоток в жилом комплексе West Park заморожено. Дольщики уже 3 года не могут получить свои оплаченные квартиры. Многие из них покупали долевое в ипотеку. И теперь продолжают выплачивать кредиты за несуществующее жилье. «Влезли в ипотеку, родили ребенка. Я сейчас в декретном отпуске. Ежемесячная выплата у нас 16 тыс. руб. На 20 лет! Нам пришлось вернуться в Железногорск, так как здесь уже квартиру снимать не могли», – рассказала Анна Казанцева. Люди обращались к городским и краевым властям, писали жалобу в прокуратуру и даже обращение к президенту, но результата пока нет». Вариант с изменением политической конфигурации в стране им в голову, очевидно, не приходит. Поэтому сказочка про белого бычка звучит повсеместно и громогласно. ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В соответствии с федеральными законами о водоснабжении и об отходах производства полномочия по установлению тарифов в этих сферах отданы на уровень субъектов РФ. Сегодня кроме Иркутской области указанные полномочия осуществляют органы местного самоуправления только в двух субъектах России — Оренбургской области и Краснодарском крае. По данным службы по тарифам Прибайкалья, объем выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, подлежащих компенсации из бюджета Иркутской области увеличился с 2014 года (220,2 млн рублей) практически в три раза и составил 601,6 млн рублей, что может повлечь снижение расходов областного бюджета по другим социально значимым направлениям, отмечает пресс-служба губернатора и правительства региона. Практика осуществления контрольных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в отношении муниципальных органов показывает рост числа нарушений. Если в 2014 году было выдано 8 предписаний (в том числе города Иркутск, Черемхово, Усолье-Сибирское), то в 2015 году уже 12 предписаний (в том числе Ангарск). На 30 ноября текущего года выдано уже 18 предписаний. В Железногорске-Илимском были установлены завышенные тарифы на питьевую воду и водоотведение. По результатам проверки необходимая валовая выручка была снижена на 37,8 млн рублей… Необоснованный рост расходов областного бюджета в будущем необходимо снизить за счет возврата полномочий по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения твердых коммунальных отходов на уровень Иркутской области. Такой законопроект губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в Законодательное собрание региона» ( отсюда ). OMNIA VANITAS «В Железногорске утвердили бюджет-2017. Доходная часть запланирована в сумме около 1 млрд. 859 млн. руб., что ниже 2016 года. Однако, по словам начальника финансового управления Виктора Стекачева, утвержденного на этом же заседании, в бюджет-2017 пока не включили областные и федеральные субсидии. Когда включат, бюджет будет не ниже бюджета уходящего года. Планируемый сейчас дефицит бюджета — 87 млн.руб. БОльшую долю доходной части, как всегда, составит местный земельный налог — 31,6%, второй по величине НДФЛ — 24,5%, третий, на имущество — 20,6%, четвертый, ЕНВД — 7,7% (единый налог на вмененный доход. Расходы на социальную сферу составят 78,2% (15 муниципальных программ, 16 публичных обязательств). Часть муниципальных учреждений (спорта) приобретет статус бюджетных учреждений — для возможности платных услуг». Как видите, в Курской области пока не слишком спешили с экспериментами. *** «Заключение общественного обсуждения объекта государственной экологической экспертизы – «Технического проекта доработки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до горизонта –105 м» на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» г. Железногорск-Илимский. В ходе общественных обсуждений природоохранных мероприятий, принятых проектом, устных и письменных замечаний по возможному причинению вреда в адрес заказчика проектирования и строительства со стороны населения города не поступило. Присутствующие возражений не высказали и большинством голосов проголосовали за согласование проектной документации». *** А вот и Красноярск-26 очнулся, не желая уступать информационную повестку всяким там самозванцам: «По информации главного врача КБ №51 Александра Ломакина, в городском роддоме родились 896 малышей, что на 67 меньше, чем в 2015-м. Ломакин отметил, что к этой статистике нужно прибавлять еще 40-50 малышей, которые появились на свет в роддомах Сосновоборска и Красноярска, но имеют железногорскую прописку». Да-да. А если ещё родильные дома Майами и Бали посчитать… *** «Для удобства населения с 15 ноября на базе аптеки в женской консультации начал работу пункт выдачи продукции молочной кухни. В Железногорске это пятый пункт, где можно получить «молочку». Галина Чернышова, директор сети муниципальных аптек «Витафарм», подчеркнула, что пункт выдачи молочной продукции на Димитрова открыт по просьбам жителей микрорайонов №12 и №14. «Для того, чтобы получать продукцию в открывшемся пункте, необходимо прийти заранее и оформить заявку, в которой указать, что будете брать, в каком количестве. Уже на следующий день можно получать продукцию: молоко, биолакт, кефир, детский творог. Молочная кухня - уникальное предприятие. В нашей области таких кухонь две - в Курске и в Железногорске. Беременные женщины, молодые мамы и дети обязательно должны получать продукты, обогащенные кальцием для поддержки и сохранения здоровья. Наша продукция качественная, натуральная и всегда свежая. Срок ее хранения от 24 до 72 часов». Эхх, ностальгия! А помните, какие бури шумели в Нашгороде в момент закрытия молочной кухни ЦМСЧ-51? Какими проклятиями «Канал 12» покрывал ежедневно мэра Баховцева? Золотые годы… К слову – о политике. В курском Железногорске мэра недавно избрали по новому закону. Тут они нас тоже обошли на целый корпус, выходит. *** Ну, и последнее на сегодня: « Клуб интеллектуальных игр Нижнеилимского района приглашает . Дорогие друзья! Прикрепляю Положение о турнире "Тук-тук-тук" на Кубок Главы г.Железногорска-Илимского о жизни и творчестве Николая Николаевича Носова. Отпишитесь, кто будет участвовать!» Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт, да.