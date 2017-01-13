Сооружение бумажного занавеса вокруг России продолжается. Эксперты обсудят отмену закона Яровой Поводом послужила петиция на сайте Российской общественной инициативы, набравшая 100 000 подписей. Экспертная рабочая группа федерального уровня, которую возглавляет министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, 19 января рассмотрит вопрос об отмене закона Яровой. Группа соберется по итогам голосования на сайте Российской общественной инициативы (РОИ), завершившегося еще в августе, — тогда общественная инициатива с призывом отменить антитеррористические поправки набрала свыше 100 000 подписей. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к операторам. Информацию также подтвердил «Ведомостям» президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Принятие поправок Яровой стало одним из самых крупных поражений игроков рынка связи . У операторов есть полтора года, чтобы попытаться исправить ситуацию Представитель Абызова сказала, что обсуждение состоится в январе, но точную дату она пообещала сообщить позже. За отмену так называемого «пакета Яровой» проголосовали 100 098 человек, против отмены - 1439 человек, сообщается на сайте РОИ. «Госдума приняла так называемый «антитеррористический пакет», существенная часть которого посвящена интернету… Просим отменить данный закон, так как он требует огромных денег, может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов», - говорится в петиции. Кроме того, по словам инициаторов сбора подписей за отмену «пакета Яровой», он «противоречит Конституции России и абсолютно бесполезен с технической точки зрения». Срок принятия решения по инициативе – не более двух месяцев со дня направления, отмечается на сайте РОИ. Петиция обращена к президенту России Владимиру Путину и председателю кабинета министров страны Дмитрию Медведеву. Правительство не смягчит условия хранения информации по закону Яровой . Это следует из подзаконных актов, подготовленных Минкомсвязи Илья Массух поясняет, что если экспертная группа признает отмену необходимой, то она обратится в Госдуму и та должна будет пересмотреть вопрос о пакете антитеррористических поправок. Президент России подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым 7 июля. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству. Согласно «антитеррористическим поправкам» операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, а также иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Также операторы обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года. Сервис РОИ был создан в 2013 г. по указу президента. Чтобы поддержать вынесенную на голосование инициативу, нужно пройти регистрацию на сайте госуслуг, что серьезно затрудняет процесс голосования, но позволяет избегать искусственной накрутки голосов. Если предложение получит необходимую поддержку, оно передается на рассмотрение экспертной рабочей группы РОИ, которая проверяет целесообразность инициативы. За время существования РОИ барьер в 100 000 подписей преодолели всего 11 инициатив, из которых лишь пять были направлены на рассмотрение правительства, а законодательное воплощение получила только одна - о создании «зеленых щитов» вокруг мегаполисов. Пакет Яровой узаконил слежку за гражданскими активистами, считают правозащитники . Эксперты оценили влияние этих поправок на гражданское общество Человек, близкий к одному из операторов, говорит, что он не надеется на полную отмену закона, но рассчитывает, что рекомендации экспертной группы смогут способствовать изменению каких-то его частей. Представитель МТС знает, что тема будет обсуждаться, но от комментариев отказался. Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев. Директор «Мегафона» по связям с государственными органами Дмитрий Петров говорит, что, по мнению оператора, законопроект по-прежнему требует существенной доработки. Исходя из подхода Минкомсвязи, при пропускной способности сети « Мегафон » в 2600 Гбит/с (цифра будет увеличиваться по причине развития LTE) необходимо будет хранить с 2018 г. порядка 2,6 Эбайт, а с 2019 г. - 6,6 Эбайт (с учетом планируемого расширения пропускной способности до 3300 Гбит/с). На исполнение требований законодательства «Мегафону» потребуется потратить свыше 938 млрд руб., что превышает три годовых выручки. «Мы по-прежнему считаем правильным решением передать государству функционал по сбору, хранению и контролю трафика», - говорит Петров. Операторы, по его словам, могли бы частично профинансировать создание дата-центра для хранения данных: «МегаФон» уже выступал с предложением о создании нового дополнительного сбора с операторов связи в объеме 1% от выручки. Также для полноценной реализации требований законопроекта необходимо перенести срок его вступления в силу на несколько лет, считает Петров. vedomosti.ru . *** В законопроекте "О связи" появились точки Минкомсвязь хочет предписать операторам обмениваться трафиком через государство. Поправки к закону "О связи", разработанные в 2016 году профильным министерством, в ходе общественного обсуждения вызвали критику со стороны МТС и "Вымпелкома". Но по итогам дискуссии Минкомсвязь решила не смягчать, а, напротив, ужесточить проект, обязав операторов связи подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра. Эти изменения выгодны подконтрольной "Ростелекому" компании MSK-IX, а операторам грозят дополнительными затратами… Минкомсвязь предложила сделать обязательным использование операторами связи Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС). Операторы, оказывающие услуги по пропуску трафика, обязаны подключать используемые ими сети к точкам обмена трафиком из реестра в составе ГИС, говорится в новой версии проекта поправок к закону "О связи" на regulation.gov.ru. При пропуске трафика к взаимодействующим автономным системам других компаний оператор также обязан использовать сведения из ГИС, следует из документа. Минкомсвязь уточнила требования по хранению информации Таким образом, ГИС получит информацию о критической инфраструктуре рунета и маршрутах интернет-трафика. Финансировать работу системы Минкомсвязь предлагает из резерва универсального обслуживания, который наполняется за счет крупнейших операторов. Первая версия законопроекта, размещенная 10 ноября прошлого года, не предусматривала обязательного использования ГИС, а лишь давала операторам связи такое право. Речь идет не об ужесточении законопроекта, а о корректировке формулировок по результатам общественного обсуждения, настаивает представитель Минкомсвязи. При этом из опубликованной сводки предложений и замечаний к законопроекту неясно, какое из них подтолкнуло министерство к корректировке. Так, руководитель направления по совершенствованию отраслевого законодательства департамента управления регуляторными рисками МТС Наталья Великородная, напротив, предлагала исключить из законопроекта статьи о применении ГИС операторами. По ее мнению, "попытка управления автономными системами со стороны государства приведет к разрушению российского сегмента сети интернет и нарушению его взаимодействия с глобальным интернетом, включая национальные сегменты стран ЕАЭС". "Вымпелкому", согласно отзыву оператора, было "совершенно не ясно", на каком основании точки обмена трафиком включаются в реестр и можно ли будет использовать точки не из реестра. Как российский интернет защитят от угроз Норма об обязательном подключении к точкам обмена трафика из реестра ГИС избыточна, противоречит экономической логике и может привести к необоснованным затратам операторов, так как предполагает вмешательство государства в экономические отношения хозяйствующих субъектов, добавили вчера в пресс-службе МТС. Появление дополнительных требований к организации схемы пропуска интернет-трафика может повлечь дополнительные издержки, согласны в Tele2. Если российские операторы потеряют возможность обмениваться данными с зарубежными точками, их бизнес станет менее рентабельным, подтверждает исполнительный директор фонда развития сетевых технологий "Индата" Александр Степанов. Чиновников беспокоило, что внутренний российский трафик между субъектами РФ проходит через западных операторов, объясняет смысл законопроекта член правления RIPE NCC Дмитрий Бурков. "Но там обменивается только 1-2% российского интернет-трафика, он почти весь замыкается внутри страны",— указывает он. Кроме того, разработчики законопроекта в принципе переоценили значимость точек обмена трафиком, уверен эксперт. По его мнению, через них в России проходит не более 20% трафика, остальное пропускают между собой операторы связи. Основная точка обмена трафиком в России — это подконтрольная "Ростелекому" MSK-IX, уточняет он. Сотрудник иностранной компании, оказывающей в России услуги обмена трафиком, считает, что обязательное использование точек обмена трафиком из реестра ГИС выгодно MSK-IX. "Понятно, что они будут в реестре ГИС. Нам остается либо также войти в реестр, либо потерять клиентов",— рассуждает он. "Ростелеком" лоббировал этот законопроект, рассказывал ранее "Ъ" федеральный чиновник. Гендиректор группы SafeData, в которую входит MSK-IX, Павел Каплунов сообщил "Ъ", что у него нет информации о лоббировании законопроекта "Ростелекомом". "К MSK-IX и так подключены все основные операторы, для него эта норма ничего не меняет",— настаивает он. kommersant.