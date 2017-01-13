Заколючинское спутникостроение развивается на заёмные средства. В России приступили к созданию новых спутников связи серии "Экспресс" Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева приступила к созданию спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", которые планируется запустить в третьем квартале 2019 года. "Работы по созданию новых спутников связи официально стартовали со вступлением в конце декабря в силу контракта, заключённого между АО "ИСС" и ФГУП "Космическая связь" в середине прошлого года", — говорится в сообщении компании. Отмечается, что "Экспрессы" будут построены на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000". Партнёром "ИСС" выступает европейская компания Thales Alenia Space. Полезная нагрузка будет включать 38 (у "Экспресс-80") и 37 (у "Экспресс-103") основных транспондеров для работы в сантиметровом и дециметровом диапазонах. Предприятие уже начало изготовление приборов и систем наземного оборудования. Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. ria.ru . *** Кредит для ГЛОНАСС АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС») в конце декабря получили у ВТБ первый транш ранее открытой кредитной линии под развитие проекта «Глонасс». Пока речь идет о сумме в 1 млрд руб. из предусмотренных 3,3 млрд. Позже ВТБ гарантировал комании кредитное субсидирование на сумму в 8 раз больше. Напомним, что именно компания ИСС является основным исполнителем по космическому комплексу глобальной навигационной спутниковой системы. В частности, для модернизации орбитальной группировки ГЛОНАСС предприятие производит навигационные спутники «Глонасс-К» и «Глонасс-К2». Сегодня в состав орбитальной группировки входит 27 космических аппаратов (КА), из них 25 КА «Глонасс-М», два КА «Глонасс-К». Летом стало известно, что Минфин дополнительно сократит финансирование российской космической программы на ближайшие три года. И больше всего «ужаться» придется проекту ГЛОНАСС, практически на треть. Эксперты уже тогда отмечали, что серьезнее всех пострадает при этом ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва. Однако в компании ищут другие пути. В начале зимы ИСС получили от ВТБ гарантию на сумму свыше 8,1 млрд руб. для выполнения работ по развитию спутниковой системы. Срок ее действия — до 2021 года. Это позволит предприятию выполнить опытно-конструкторские работы в рамках государственного контракта, не «отвлекая при этом из оборота значительные собственные средства». Сейчас ВТБ выдал предприятию 1 млрд руб. в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в объеме 3,3 млрд руб., открытой в апреле 2015 года. Как ранее агентству ТАСС сообщал глава ИСС Николай Тестоедов, в 2017 году систему ГЛОНАСС планируется пополнить несколькими новыми аппаратами. На орбите появится от двух до шести спутников. В рамках графика, составленного на 2017 год, запланировано несколько запусков. Выводить на орбиту новые аппараты будут «по мере надобности» - то есть по мере выхода из строя действующих аппаратов. Развитием ГЛОНАСС занимаются сообща. Осенью стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» намерена направить 1,84 млрд руб. на исследования о возможном расширении сфер применения российской спутниковой навигационной системы при работах под землей, под водой и на Луне. Об этом, в частности, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок. iksmedia.ru . *** ГПКС обезопасился на 100% ФГУП "Космическая связь" полностью застраховала спутниковую группировку на 2017 г. Общая страховая сумма для всех спутников составляет 41,3 млрд руб. Страховщиками на условиях сострахования выступили три компании - ОСАО "Ингосстрах", АО "Согаз" и ОАО "Альфастрахование". В 2016 г. часть космических аппаратов ГПКС, произведенных в РФ, были застрахованы не на 100%. Чтобы избежать такого в 2017 г., ГПКС и страховые компании провели большую работу. Компании застраховали риски эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ33", "Экспресс-АМ44", "Экспресс-АТ1", "Экспресс-АТ2", "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6", "Экспресс-АМ7", "Экспресс-АМ8" и "Экспресс-АМУ1". Как ранее сообщал ComNews, для заключения договора на страхование девяти спутников связи ГПКС объявила в ноябре 2016 г. открытый конкурс (см. новость ). Согласно закупочной документации, на конкурс поступила одна заявка, поданная совместно тремя страховыми компаниями. Как следует из материалов "Ингосстраха", генеральный полис заключен по результатам открытого конкурса на условиях сострахования. Страховщиком-координатором стал "Ингосстрах" с долей ответственности 60% от страховой суммы. Доли других компаний распределены так: СОГАЗ – 30% и "АльфаСтрахование" – 10%. Полисы покрывают риски полной и (или) частичной гибели космических аппаратов. Период страхования составляет год – с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г. Совокупная максимальная страховая премия, которая выплачена по контракту за страхование всех спутников, составила 536,9 млн руб. Как сообщила ComNews член Правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова, доля риска страховщиков по договору страхования спутников ГПКС размещена в перестрахование в АО "РНПК" в конце 2016 г. Условия сделки не раскрываются. Напомним, в 2015 г. поставщиками услуг страхования для спутниковой группировки ГПКС были "Ингосстрах" и "СОГАЗ". Страховщиком-координатором являлся "Ингосстрах" с долей ответственности 70% от страховой суммы, а состраховщиком - "СОГАЗ" (30%). Запуск и первый год эксплуатации "Экспресса-АМУ1" страховали уже три компании - "Ингосстрах", "СОГАЗ" и "АльфаСтрахование". "Учитывая, что стоимость спутников и полезной нагрузки, как правило, высока, страхование их несколькими компаниями совершенно логично. Так компании разделяют между собой не только деньги, но и всевозможные риски", - отметил заместитель генерального директора ИК "Финам" Ярослав Кабаков. "Во всем мире принята подобная система страхования крупных рисков. За счет сострахования обеспечивается надежность самого страхования", - заметил официальный представитель компании "АльфаСтрахование". По его словам, для того чтобы ГПКС смог полностью застраховать спутниковую группировку на 2017 г., была проделана большая работа. Напомним, в 2016 г. впервые в истории часть космических аппаратов ГПКС, произведенных в РФ, были застрахованы не на 100%, а на 70%. "Мы не смогли разместить защиту этой группировки на 2016 г. в полном объеме. Сейчас на 100% застрахованы только космические аппараты "Экспресс-АМ33", "Экспресс-АМ44", "Экспресс-АТ1", "Экспресс-АТ2", "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМУ1". И на 70% застрахованы спутники "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6" и "Экспресс-АМ8", - говорил вице-президент ОСАО "Ингосстрах" Александр Подчуфаров на конференции Satcomrus 2016 (см. новость ). Это было связано с чередой космических аварий, произошедших в 2015 г. (гибель MexSat из-за сбоя в работе "Протона-М", гибель "Прогресса М-27М", спутника EgyptSat, а также гибель спутника Amos-5, построенного в АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева"). Из-за этого негативного фона западные андеррайтеры практически отказывались страховать российские спутники связи, а это негативно влияло и на бизнес российских страховщиков, которые обычно перестраховывают риски на Западе. В январе 2016 г. ИСС в отчете назвало наиболее вероятной причиной отказа Amos-5 попадание в аппарат метеороида. При этом предприятие так и не представило страховому рынку однозначную причину отказа Amos-5 и доказательства ее нераспространения на другие спутники на базе платформы "Экспресс". В результате в апреле 2016 г. ИСС в Париже провело брифинг для игроков отрасли спутниковой связи по теме страхования российских спутников при эксплуатации на орбите. 27 сентября в Лондоне прошла техническая презентация космических аппаратов ГПКС, входящих в состав действующей орбитальной группировки. 4 октября в Железногорск, где расположено производство ИСС, прибыло 15 представителей мирового страхового сообщества. ИСС продемонстрировало им модель ситуации, которая произошла с Amos-5 на орбите. "Тот резкий негативный настрой, который был в апреле в Париже, на прошлой неделе в Лондоне был уже не столь сильным. Надеюсь, что группировка будет застрахована полностью", - говорил на Satcomrus 2016 гендиректор ГПКС Юрий Прохоров. Как подчеркнул вчера представитель пресс-службы "Космической связи", предприятие совместно с ИСС "провело комплекс мероприятий, чтобы обеспечить страхование космических аппаратов орбитальной группировки в полном объеме". В сентябре другой крупный спутниковый оператор - ОАО "Газпром космические системы" (ГКС) объявило тендер на страхование спутников связи "Ямал-300К", "Ямал-402" и "Ямал-401" в 2017 г. (см. новость ). Согласно протоколу по подведению итогов, размещенному на портале госзакупок, победителем тендера стало АО "СОГАЗ". comnews.ru .