Исаакиевский собор передаётся церкви, и точка. Опубликован документ о плане передачи Исаакиевского собора РПЦ На сайте комитета по имущественным отношениям опубликовали распоряжение «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А», предполагающее передачу Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. Согласно документу, до 1 марта КИО с комитетом по культуре должен определить возможность изъятия музея из оперативного управления учреждением без предоставления взамен обеспечивающих его деятельность помещений. До 1 июня нужно будет составить перечень музейных предметов. В течение 2 лет – заключить договор о передаче в безвозмездное пользование музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в храме. Затем в течение месяца – принять решение о подготовке распоряжения об изъятии объекта из оперативного управления музея. Отметим, что документ был издан 30 декабря 2016 года, в этот день «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Опубликовано распоряжение было после пресс-конференции, данной представителями патриархии и Смольного. В ответ на вопрос журналистов о том, когда появятся официальные нормативные акты, вице-губернатор Михаил Мокрецов обратился в КИО с указанием повесить на сайт документ. fontanka.ru . *** Умеет ли РПЦ обращаться с памятниками культуры? Губернатор Петербурга заверил, что собор сохранит свою «музейно-просветительскую функцию», а в РПЦ отметили, что смена собственника «позволит усилить мировое значение собора как музея и святыни» — однако у некоторых горожан происходящее вызывает беспокойство . «Исаакиевский собор и до революции (когда церковь не была отделена от государства) не принадлежал ни епархии, ни даже синоду. Он находился в подчинении министра внутренних дел», — напомнил историк Лев Лурье. По словам ученого, непонятно, как епархия планирует содержать «гигантский Исаакий, заполненный реликвиями». «Медуза» попросила архитектора и реставратора Александра Попова рассказать, что происходит с памятниками культуры после того, как они переходят в ведение РПЦ… Любая современная постройка отличается от памятника тем, что памятник хранит в себе определенную информацию. Русская православная церковь, как правило, за наши же деньги уничтожает такие памятники. Представьте, что у вас есть картина Рафаэля или Андрея Рублева. Вы отдали ее на реставрацию, а вам после этого выдают какую-то мазню. Примерное то же самое происходит со всем, что берет под свое управление РПЦ: когда им передают памятники, они с ними совершают какую-то еврореставрацию. Например, в Архангельской области деревянные памятники обшивают сайдингом — это все равно, что их уничтожить. В Вологодской области, в соборе Спаса Преображения они провели реставрационные работы — поставили пластмассовые подоконники, пластиковые окна. Таких примеров огромное количество. Музейщики пытаются сохранить наше культурное наследие, а у РПЦ свои задачи. Насколько я себе представляю, РПЦ будет брать деньги за просмотр Исаакиевского собора. Что будет с этими деньгами дальше — пойдите проследите. Насколько важен этот собор для РПЦ, я сказать не могу, но понимаю, что доходы здесь будут гораздо больше. Весь мир сохраняет свою национальную культуру. Вот, например, Италия: каждый кусочек земли в Италии дороже, чем нефтяные залежи на Ближнем Востоке, потому что они пропитаны культурным наследием. В Риме есть огромный кусок города прямо в центре, который является археологическим раскопом, куда приезжают миллионы туристов — только ради этого. Исаакиевский собор — место культовое. Трудно сказать, собираются ли они менять его. Самое главное, что проблемы памятников архитектуры не дают решать профессионалам. Вместо этого на междусобойном уровне какие-то группы людей проявляют свои интересы, не заботясь о том, что Исаакиевский собор — это национальное достояние. Оно не принадлежит ни РПЦ, ни городу Санкт-Петербургу, а принадлежит всему миру. Его надо соответствующим образом сохранять. Исаакиевский собор в свое время олицетворял тот факт, что Санкт-Петербург был главным городом Европы, и это памятник европейской культуры. По нему устанавливали линию, выше которой нельзя строить. Это памятник мирового культурного наследия, который нужно хранить. meduza.io . *** Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. "Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры", — сказал С.Говорухин "Интерфаксу". В то же время он добавил, что не знает никаких подробностей о передаче, поэтому ему "тяжело комментировать". Вместе с тем глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил в четверг, что "передача Исаакиевского собора Русской православной церкви, несмотря на отрицательную позицию по этому вопросу некоторых групп граждан, является законной и обоснованной". По его мнению, передача собора не препятствует продолжению предоставления гражданам доступа к посещению данного объекта культурного наследия. В минувший вторник пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви, но сохранит и музейную функцию. Между тем в пресс-службе министерства культуры РФ "Интерфаксу" заявили, что сохранение музейных функций Исаакиевского собора при передаче Церкви возможно лишь теоретически. interfax.ru . *** Активисты в Петербурге провели несогласованную акцию у стен Исаакиевского собора, который решением губернатора Северной столицы будет передан РПЦ, передает корреспондент «Росбалта» с места событий. Пришедшие на акцию молодые люди встали перед собором на колени, после чего прочитали несколько статей из Конституции РФ. «Мы посчитали, что, несмотря на то, что передача собора осуществляется на основании федерального закона, и РПЦ давно ждет его в свою собственность, нас, как граждан, что-то коробит. У нас прописано, что церковь отделена от государства, но складывается ощущение, что это не так. Она получает земли, получает одобрения на крестные ходы», — рассказал «Росбалту» один из организаторов акции Алексей Назаров. Акция прошла без задержаний. rosbalt.ru . *** Напомним, летом 2015 года руководство РПЦ обратилось к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой о передаче Исаакиевского собора в ведение церкви. Тогда же была создана инициативная группа по проведению общегородского референдума по этому вопросу. После того, как против передачи храма РПЦ через сайт change.org высказалось около 100 тыс. человек, свою позицию по этому вопросу высказал министр культуры РФ Владимир Мединский, выступив против передачи собора РПЦ. Такую же позицию заняло правительство Петербурга. В Московской патриархии, в свою очередь, отказ передать собор церкви назвали незаконным, сославшись на то, что храм был построен для религиозных целей. rbc.ru . *** Мнение ярких оппозиционеров в ЗакСе, противников передачи Исаакиевского собора церкви, уже хорошо известно. Максим Резник («Партия Роста»): «Я думаю, что лучше отправить в отставку Полтавченко, чем отнять у города Исаакиевский собор». Борис Вишневский («Яблоко»): «РПЦ не намерена содержать Исаакий, она хочет лишь бесплатно им пользоваться, получая при этом не облагаемые налогами доходы от фактической продажи в виде «пожертвований». Содержать собор будет государство, то есть все мы – своими налогами, независимо от вероисповедания или его отсутствия». Алексей Ковалев («Справедливая Россия»): «Это нерациональное, неразумное и вредоносное решение, которое ударит по всей системе реставрации памятников в Санкт-Петербурге. Именно Исаакиевский собор обеспечивает 850 млн руб. дохода в год, которые тратятся на содержание и реставрацию как самого Исаакия, так и Спаса на Крови, Самсониевского собора. На эти же деньги был отремонтирован Смольный собор, а впоследствии так же передан церкви. Будет ли хотя бы часть этих средств (полученных в виде пожертвований РПЦ при использовании Исаакиевского собора – прим. ред.) потрачена на реставрацию собора? А как содержать остальные – Спас на Крови и Сампсониевский собор? Получается, что город должен будет вкладываться и в реставрацию Исаакия, и в другие соборы, пока РПЦ будет получать доходы. Сегодня содержание этих памятников не требуют дополнительных затрат из бюджета. Передача Исаакиевского собора РПЦ разрушает нынешнее благополучное финансовое состояние Спаса на Крови и, в особенности, Сампсониевского собора. Это нерациональное, неразумное и вредоносное решение, которое ударит по всей системе реставрации памятников в Санкт-Петербурге. nevnov.ru . *** Петицию против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви менее чем за два дня подписали более 25 тысяч человек. Всего обращение на сайте change.org , созданное год назад, поддержали более 130 тысяч человек. Авторы петиции полагают, что передача музея в ведение церкви приведет к ограничению его посещения туристами. «Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии. Будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая», — отмечается в тексте. Также жители города 11 января создали сайт, на котором размещено обращение с призывом не передавать Исаакий РПЦ. За сутки его подписали более 12 тысяч человек. lenta.ru .