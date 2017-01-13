Ужос третьей категории Сибирский Ракун-Сити извёлся уже в ожидании зомби-апокалипсиса. Разжигатели таки реально существуют, как видите. На фоне атомных взрывов прочие страшилки смотрятся бледно, согласитесь. Даже более реальные. Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад]