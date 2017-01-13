|Ужос третьей категории
|Четверг, 12 Январь 2017
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Сибирский Ракун-Сити извёлся уже в ожидании зомби-апокалипсиса.
Разжигатели таки реально существуют, как видите.
На фоне атомных взрывов прочие страшилки
смотрятся бледно, согласитесь. Даже более реальные.
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