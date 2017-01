Золотой дождь в Санкт-Петербурге Определённо, президентство Дональда Трампа будет не скучным. Компромат на Трампа: «золотой дождь» в номере Обамы и связи с ФСБ Одно из самых популярных американских интернет-изданий BuzzFeed опубликовало 35-страничное досье, подготовленное «бывшим британскими агентом» Кристофером Стилом (ныне работающим частным консультантом), в котором говорится о контактах членов избирательного штаба Дональда Трампа и российских спецслужб во время кампании, а также о наличии у России компромата на избранного президента. Сам Трамп назвал досье «фейком» и «охотой на ведьм», а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (который, согласно досье, был в Кремле главным апологетом идеи поддержки Трампа и борьбы с Клинтон) назвал его «очередной фальшивкой». Авторство досье сразу начал приписывать себе некий анонимный пользователь 4Chan и почему-то эта версия получила широкое распространение, но никаких подтверждений авторства он не привел, так что нет никаких оснований полагать, что 4Chan имеет хоть какое-то отношение к тексту, тем более что для этого явно требовалось чуть больше, чем просто сбор информации по открытым источникам. Звучали также мнения, о том что язык досье полон грамматических ошибок, однако опрошенные The Insider переводчики сошлись во мнении, что текст написан носителем языка. Некоторые проверяемые детали в досье указывают на то, что он как минимум является не полностью вымышленным. Так, например, Леонид Волков обратил внимание , что на его последней странице доклада упоминается конкретная хакерская организация, якобы участвовавшая в заражении компьютеров Демократической партии — «XBT/Webzilla», связанная с неким Алексеем Губаровым. XBT — это крупный международный ИТ-холдинг (зарегистрированный в Люксембурге), хостинг-провайдер; Webzilla — их подразделение, которое предоставляет облачные сервисы. Как показывает ЕГРЮЛ, в России у XBT действительно есть дочерняя компания; ООО «Единая сеть», оператор связи, предоставляющий услуги связи под брендом Exepto и услуги хостинга под брендом Servers.ru. Холдинг XBT купил ООО «Единая сеть» в сентябре 2015 года у прежних совладельцев, но один из них остался миноритарным акционером; его зовут Алексей Губарев (не Губаров). Таким образом, как минимум одна из фамилий в докладе не взята с потолка. Есть и другие интересные детали. Так, например, в докладе упоминается Игорь Дивейкин, ранее занимавший должность замглавы управления президента России по внутренней политике, замруководителя аппарата Госдумы – якобы именно он встречался с советником Трампа, а также якобы он сообщал о наличии компромата на Трампа. Между тем, ранее в одной из компаний, занимающейся кибер-безопасностью и расследовавшей взлом Демократической партии, имя Игоря Дивейкина называли как человека, курирующего от Администрации президента работу хакеров из Fancy Bear. Этой информации ранее не было в открытых источниках. (Напомним, Игорь Дивейкин — выпускник Московского военного института погранвойск и РАНХиГС, работал в службе безопасности главы государства, затем отвечал за безопасность первого замглавы АП Вячеслава Володина, после чего возглавил его аппарат, а в 2015 году стал замглавы УВП АП). The Insider публикует полный перевод текста. *** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО / ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ИСТОЧНИК РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ КОМПАНИИ 2016/080 ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАНДИДАТА ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА В РОССИИ И КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ С КРЕМЛЁМ Резюме: — Российский режим в течение как минимум 5 лет взращивал ТРАМПА, поддерживал и помогал ему. Цель, одобренная Путиным, состояла в том, чтобы стимулировать разделения и расхождения в западном альянсе. — К настоящему моменту ТРАМП отклонил множество сделок по недвижимости, которые ему предлагали в России с целью укрепить свое влияние на него. Тем не менее, он и круг его приближённых принимали регулярные разведданные, поступавшие из Кремля, в отношении Демократической партии и других политических противников. — Высокопоставленный офицер ФСБ в отставке утверждает, что ФСБ подставило ТРАМПА в рамках его деятельности в России в достаточной мере, чтобы иметь возможность его шантажировать. По данным из нескольких достоверных источников, во время своего пребывания в Москве он участвовал в извращенных половых актах, которые были организованы ФСБ и происходили под ее наблюдением. — Российская разведывательная служба в течение многих лет составляла компрометирующее досье на Хиллари КЛИНТОН, которое состоит в основном из содержания прослушанных переговоров во время её многочисленных визитов в Россию и содержания прослушанных телефонных разговоров, и практически не включает доказательства какого-либо постыдного поведения. Досье находится под контролем представителя Кремля по связям с общественностью Дмитрия ПЕСКОВА, который напрямую подчиняется ПУТИНУ. Тем не менее это досье пока не было передано за рубеж, в том числе и ТРАМПУ. Российские намерения в отношении его публикации пока неясны. Подробно: 1. В разговорах с соотечественников, чья информация заслуживает доверия, источники А и Б (видный чиновник Министерства иностранных дел и офицер Российской разведки в отставке, всё ещё имеющий влияние в Кремле) последовательно выяснили, что российские власти взращивали и поддерживали кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда ТРАМПА как минимум в течение 5 лет. Источник Б подчеркнул, что операция «ТРАМП» проводилась при поддержке и под управлением Владимира ПУТИНА. Цель её заключалась в том, чтобы посеять раздор и разногласия как внутри самих США, так и (что важнее) в Трансатлантическом альянсе, который считается враждебным, с точки зрения российских интересов. Источник В, один из высокопоставленных российских чиновников в финансовой сфере, сказал, что операция «ТРАМП» должна рассматриваться в рамках устремлений ПУТИНА вернуться к политике «Великой державы» XIX века, основанной скорее на интересах отдельных стран, чем на идеалах международного порядка, установленного после Второй Мировой войны. Он(а) слышал(а), как ПУТИН обсуждал это со своими приближёнными в различных ситуациях. 2. Говоря подробнее, источник А сообщил, что Кремль скармливал ТРАМПУ и его команде ценные разведданные на его оппонентов, включая кандидата от Демократической партии Хиллари КЛИНТОН, в течение нескольких лет (подробнее – ниже). Это подтвердил источник Г, близкий союзник ТРАМПА, который организовывал и руководил его последними поездками в Москву, и который также сообщил в июне 2016 г., что российская разведка «очень помогла». Операция Кремля по взращиванию ТРАМПА также включала в себя многочисленные предложения весьма выгодных сделок, связанных с недвижимостью в России, особенно в связи с приближающимся Чемпионатом мира по футболу (2018). Тем не менее, по неизвестным причинам, ТРАМП пока не принял ни одно из предложений. 3. Однако существуют и другие аспекты связей ТРАМПА с российскими властями. Одним из них, принесшим наибольшие плоды, стало исследование личных пристрастий и сексуальных извращений ТРАМПА, чтобы собрать на него подходящий «компромат» (компрометирующие сведения). В соответствии с данными источника Г, пребывание ТРАМПА в Москве включало в себя аренду номера в отеле “Ritz Carlton”, в котором во время одного из своих официальных визитов в Россию останавливались президент ОБАМА и его супруга (которых ТРАМП ненавидит). Затем он осквернил кровать, в которой они спали, наняв несколько проституток, чтобы те исполнили шоу «золотой дождь» (акт мочеиспускания) у него на глазах. Известно, что отель находится под контролем ФСБ, и во всех главных номерах стоят скрытые камеры и микрофоны, которые позволяют записать любую нужную информацию. 4. Происшествие в московском отеле “Ritz Carlton” подтверждает также источник Д [вычеркнуто – прим. перев.], который сообщил(а), что он(а) и другие члены команды знали об этом как во время, так и после указанных событий. Он(а) уверена, что события произошли в 2013 г. Он(а) представил(а) русского по происхождению сотрудника компании источнику Е, которая работала в отеле во время визита Трампа, и она также подтвердила эти данные. Во время другого разговора в 2016 г. источник Б (офицер Российской разведки в отставке) подтвердил, что неординарное поведение ТРАМПА в России в течение многих лет дало властям этой страны достаточно компрометирующих материалов в отношении теперь уже кандидата от Республиканской партии на пост президента США, чтобы при желании его шантажировать. 5. Когда его спросили о предполагаемой передаче разведданных Кремля ТРАМПУ в течение последних лет (включая досье с «компроматом» на Хиллари Клинтон, которое получило распространение), источник Б подтвердил, что эти файлы существуют. Он(а) полагается на информацию заслуживающего доверия соотечественника, что досье много лет собирало Управление К ФСБ, начиная с периода, когда её супруг Билл [Клинтон – прим. перев.] был президентом. Досье содержит больше информации, собранной в результате прослушивания, чем доказательств неординарного или постыдного поведения. Часть разговоров записана с прослушки комментариев, которые КЛИНТОН делала во время своих многочисленных визитов в Россию, и фокусируются на противоречиях её нынешней позиции по разнообразным вопросам. Другие, по всей видимости, получены благодаря прослушиванию телефонов. РОССИЯ / КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ: СИНОПСИС НАСТУПАТЕЛЬНЫХ (НЕЛЕГАЛЬНЫХ) ОПЕРАЦИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОД ЭГИДОЙ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, И НЕ ТОЛЬКО Резюме: — В России существует масштабная программа наступательных киберопераций под эгидой государства. Внешние цели включают в себя зарубежные правительства и крупные корпорации, прежде всего, банки. Кибердеятельностью в рамках государственного управления руководит ФСБ. Определённого успеха добились атаки на высшие зарубежные цели, такие как правительства стран Большой семёрки, службы безопасности и международные финансовые учреждения, но гораздо заметнее достижения в поддержке атак первого уровня через IT-уязвимости на представителей корпораций и других посетителей России. — ФСБ часто использует принуждение и шантаж, чтобы вербовать самых способных деятелей в кибер-пространстве России для участия в операциях под эгидой государства. Также широко используются (с их ведома или без такового) эмигранты из стран СНГ, которые работают в международных корпорациях, а также русские по происхождению государственные служащие близлежащих стран (например, Латвии и т.д.). — Например, успехом завершилась российская кибероперация, нацеленная на западного бизнесмена, посетившего Россию. Это дало скрытый доступ к значимым западным учреждениям. — Например, к гражданину США российского происхождения обратилось ФСБ и предложило «стимул» в виде потенциального расследования его бизнес-деятельности во время визита в Москву. — Однако и для самих российских властей представляют проблему столкновения с местными хакерами и киберпреступниками, которые действуют вне государственного контроля. Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества, оцениваемые в миллиарды рублей . — Отдельные данные по ведущим негосударственным российским группам киберпреступников. Подробно: 1. В июне 2016 года несколько российских специалистов, обладающих детальными данными по национальным киберпреступлениям, как под эгидой государства, так и нет, поделились информацией о текущем положении дел в данной сфере. Высокопоставленный офицер разведки в отставке разделил российские наступательные кибероперации под руководством государства на четыре категории (в порядке приоритетности): 1) атаки на иностранные, прежде всего западные, правительства; 2) внедрение в ведущие зарубежные корпорации, прежде всего банки; 3) внутреннее наблюдение за элитами; 4) атаки на политических оппонентов как внутри страны, так и за её пределами. Высокопоставленный офицер разведки в отставке сообщил, что именно Федеральной службе безопасности (ФСБ) принадлежит ведущая роль в организации киберопераций в рамках российского государственного аппарата. 2. В контексте успешности российских наступательных киберопераций на данный момент, зарубежный правительственный чиновник сообщил, что удалось добиться лишь ограниченного успеха в проникновении в зарубежные цели первого порядка. Это включает в себя западные (прежде всего, G7 и НАТО) правительства, службы безопасности и разведки, банки и международные финансовые учреждения. Чтобы компенсировать этот факт, значительные усилия (завершившиеся куда более значительным успехом) были направлены на атаки на «вторичные цели», прежде всего, на западные частные банки и правительства меньших стран-союзников Запада. Он(а) упомянул(а) в этом контексте Латвию. Завербованы сотни агентов, тех, кто сознательно сотрудничает с ФСБ, и тех, чьи личные и профессиональные IT- системы были взломаны без их ведома. Многие из них связаны с Россией этнически или семейными узами и/или вынуждены сотрудничать под финансовым давлением. Такие люди часто получают взамен финансовое вознаграждение или контрактные преимущества от российского правительства или его агентов. Это создало сложности для частей российского госаппарата по выполнению обязательств, например, Центральный банк осознанно вынужден прикрывать операции по отмыванию денег таких агентов с использованием российской финансовой системы. 3. В контексте вербовки ФСБ самых способных специалистов в кибер-сфере для выполнения её (в лучшем случае спорных) наступательных киберопераций, российский IT-специалист, располагающий достоверными данными, сообщил в июне 2016 года, что подобная вербовка как правило происходит с применением принуждения и шантажа. Что касается «иностранных» агентов, ФСБ выходило на связь с гражданами США русского (еврейского) происхождения во время их бизнес-визитов в Россию. В одном из случаев гражданин США российского происхождения приехал в Москву, чтобы привлечь инвесторов к своей новой программе информационных технологий. ФСБ очевидно знало об этом и предложило ему начальный капитал в обмен на доступ и возможность модифицировать его IP <так в тексте — The Insider> с тем, чтобы получить доступ к приоритетным зарубежным целям, заразив программное обеспечение Троянским вирусом. Гражданину США сообщили, что это распространённая практика. ФСБ также добилось определённого оперативного успеха, когда пользователи скачивали дешёвые российские IT-игры, заражённые вирусами, на свои ПК и другие платформы. 4. В результате более продвинутой и успешной операции ФСБ, IT-сотрудник одного из ведущих российских государственных предприятий, которого приняли для осуществления общепринятой (оборонительной) работы, в течение последнего года получал инструкции осуществлять наступательные кибероперации против одного из иностранных директоров этой компании. Несмотря на то, что упомянутый директор, по всей видимости, нечасто посещает Россию, ФСБ успешно проникло в его личную IT-систему и получило доступ в значимые западные учреждения. 5. Что касается других технических IT-платформ, кибероперативники ФСБ обратили повышенное внимание на «Telegram», зашифрованный частный мессенджер, который вызывает особое беспокойство и поэтому является важной целью для ФСБ, не в последнюю очередь потому, что этой системой часто пользуются российские политические активисты и оппозиционеры. Он(а) считает, что ФСБ успешно взломало программное обеспечение коммуникационной системы, а значит, использовать её уже небезопасно. 6. Правительственный российский чиновник, процитированный ранее, также сообщил, в самой России для правительства и властей всё большую проблему представляют кибероперации, к которым государство не имеет отношения. Центральный банк утверждает, что стал объектом более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, которые обошлись банку в миллиарды рублей из-за хищений. Обобщая, он(а) уверен(а), что в России действует около 15 ведущих организованных преступных группировок, вовлечённых в киберпреступления, и все они широко действуют вне контроля государства и ФСБ. В список включены группировки, известные под названиями «Anunak», «Buktrap» и «Метель». РОССИЯ: СЕКРЕТНЫЕ КРЕМЛЁВСКИЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ, НА КОТОРЫХ ПРИСУТСТВОВАЛ СОВЕТНИК ТРАМПА КАРТЕР ПЕЙДЖ (ИЮЛЬ 2016) Резюме: — Советник ТРАМПА Картер ПЕЙДЖ провёл секретные встречи в Москве с СЕЧИНЫМ и высокопоставленным чиновником по делам внутренней политики ДИВЕЙКИНЫМ. — СЕЧИН поднял вопрос о будущем двустороннем сотрудничестве России США в энергетической сфере и привязал к нему отмену санкций против России, вызванных событиями в Украине. ПЕЙДЖ не дал никаких обязательств. — ДИВЕЙКИН обсудил возможную публикацию досье с «компроматом» на соперницу ТРАМПА Хиллари КЛИНТОН, но также намекнул, что аналогичное досье имеется и на самого ТРАМПА. Подробно: В июле 2016 года источник, близкий к президенту «Роснефти», близкому союзнику ПУТИНА, находящемуся под санкциями США Игорю СЕЧИНУ, заявил, что СЕЧИН раскрыл подробности секретной встречи между ним и советником по внешней политике кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда ТРАМПА Картером ПЕЙДЖЕМ. По словам приближённого к СЕЧИНУ, президент «Роснефти» на встрече с ПЕЙДЖЕМ поднял вопрос о будущем двустороннем энергетическом сотрудничестве и перспективах, привязав их к отмене западных санкций против России, введённых в связи с событиями в Украине. ПЕЙДЖ позитивно отреагировал на этот демарш СЕЧИНА, однако никаких обязательств в ответ не дал. В другом разговоре, также в июле 2016 года, сотрудник, приближённый к главе Администрации Президента С. ИВАНОВУ, сообщил соотечественнику, что руководящий сотрудник Управления внутренней политики Администрации Президента ДИВЕЙКИН (дальнейшего описания нет) также провёл секретную встречу с ПЕЙДЖЕМ во время его недавнего визита. Повестка встречи включала в себя обнародование досье с «компроматом», которым располагает Кремль, на соперницу ТРАМПА в президентских выборах в США, кандидата от Демократической партии Хиллари КЛИНТОН, и возможную передачу этого досье Республиканскому избирательному штабу. Как бы там ни было, чиновник Кремля, приближённый к С. ИВАНОВУ, добавила(а), что ДИВЕЙКИН намекнул (или даже категорически подчеркнул), что российское руководство также располагает «компроматом» на ТРАМПА, и ему стоит это учитывать в процессе переговоров. РОССИЯ – ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США: КРЕМЛЬ ОБЕСПОКОЕН, ЧТО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗЛОМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США ВЫХОДЯТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ Резюме: — Кремль обеспокоен, что политические последствия взлома электронной почты Национального комитета Демократической партии США выходят из-под контроля. Соратники ТРАМПА крайне обеспокоены масштабом негативного внимания и комментариями в СМИ. — Россияне, тем временем, стараются снизить накал и отрицать развивающуюся операцию в поддердку ТРАМПа и против КЛИНТОН. Таким образом, резкое развитие наступательных действий в обозримом будущем маловероятно. — Близкий к штабу ТРАМПА источник подтверждает, что регулярный обмен информацией с Кремлём существует минимум 8 лет, включая разведданные, поступавшие из США, в отношении действий там российских олигархов. — По-видимому, россияне пообещали не использовать «компромат», которым они располагают на ТРАМПА, в качестве средства давления, учитывая высокий уровень добровольного сотрудничества, исходящий от его команды. Подробно: В конфиденциальном разговоре с приближённым сотрудником в июле 2016 года российский эмигрант, близкий к избирательному штабу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда ТРАМПА, прокомментировал политические последствия скандала со взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии США. Эмигрант заявил, что в команде ТРАМПА царит высокий уровень обеспокоенности в результате самых разных обвинений против них, а также в результате того, что и Кремль, и президент ПУТИН, и другие представители российского руководства считают, что проблема зашла слишком далеко и теперь выходит из-под контроля. Развивая тему, приближённый к ТРАМПУ эмигрант высказал мнение, что в Кремле хотят, чтобы ситуация улеглась, сохраняя «правдоподобное отрицание» в отношении (масштабных) операций в пользу ТРАМПА и против КЛИНТОН. Он(а) пришёл/ла таким образом к выводу, что хотя бы в ближайшее время такие операции не будут набирать обороты. Как бы там ни было, в контексте установленных оперативных связей между командой ТРАМПА и Кремлём, эмигрант подтвердил, что обмен разведданными между ними происходит уже как минимум 8 лет. В этом смысле главным запросом ПУТИНА были разведданные в отношении деятельности (деловой и не только) в США ведущих российских олигархов и их семей. ТРАМП и его сотрудники тщательно соблюли это требование и снабдили Кремль запрошенной информацией. Наконец, эмигрант заявил, что по его/её пониманию, Кремль располагает большим количество разведданных на КЛИНТОН и её кампанию, но он не знал деталей, когда и будет ли эта информация опубликована. Что же касается «компромата» (компрометирующих данных) на ТРАМПА, несмотря на то, что этой информации немало, Кремль пообещал не использовать эти данные против кандидата в президенты США от Республиканской партии, с учётом того, каким плодотворным было сотрудничество с ним и его командой на протяжении многих лет, и особенно – в последнее время. РОССИЯ / США: РАСТУЩЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ В КРЕМЛЕ ВЗЛОМУ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США (ДНК) И ОПЕРАЦИЯМ В ПОЛЬЗУ ТРАМПА Резюме: — Глава Администрации Президента ИВАНОВ сожалеет о российском вмешательстве в президентские выборы в США и чёрном PR против Хиллари КЛИНТОН и ДНК. Голоса за то, чтобы не предоставлять PR-оперативникам Кремля новых разведданных. Сторонники этого сидят тихо и всё отрицают. — Пресс-секретарь президента ПЕСКОВ – главный поборник кремлёвской кампании по поддержке ТРАМПА и борьбе с КЛИНТОН. Сейчас он напуган и боится стать козлом отпущения для руководства, обеспокоенного реакцией в США. Проблема усугубляется его неумелым вмешательством в недавний турецкий кризис. — Кабинет премьер-министра МЕДВЕДЕВА разгневан взломом почты ДНК и последовавшей антироссийской волной в СМИ. Они хотят хороших отношений с США и возможности ездить в эту страну. Отказываются помогать, поддерживать или прикрывать ПЕСКОВА. — В Кремле заговорили о выходе ТРАМПА из президентской гонки, но это всё ещё скорее мечты и надежды более либерально настроенных элементов в Москве. Подробно: Во время бесед в начале августа 2017 года два высокопоставленных и заслуживающих доверия источника в Кремле подчеркнули разногласия и отрицательную реакцию в Москве, возникшие в результате утечки электронных писем Национального комитета Демократической партии США (ДНК) и расширения операции в поддержку ТРАМПА в США. Главу Администрации президента Сергея ИВАНОВА разгневал недавний поворот событий. Он считает, что вовлечённая в эти события кремлёвская команда под руководством Дмитрия ПЕСКОВА зашла слишком далеко во вмешательстве во внешнюю политику и ведёт себя, как «слон в посудной лавке чёрного PR». ИВАНОВ утверждает, что он всегда был против того, чтобы эта PR-«команда» располагала и использовала разведданные. По следам резкого сопротивления подобному иностранному вмешательству в политику США ИВАНОВ считает, что единственно разумным будет «сидеть тихо и всё отрицать». Продолжая тему, близкий к ИВАНОВУ источник сообщил, что ПЕСКОВ сейчас «напуган до смерти» перспективой стать козлом отпущения для ПУТИНА и Кремля, и что именно его назначат ответственным за жёсткое противодействие российскому вмешательству в американские выборы. ИВАНОВ был твёрдо намерен не позволить ПЕСКОВУ играть независимую роль в развитии отношений с США, и источник уверен, что пресс-секретарь президента теперь заляжет на дно. Позицию ПЕСКОВА не укрепляет и провалившаяся попытка вмешаться в неуспешный переворот в Турции с точки зрения отношений с позиции GR [отношения с органами государственной власти – прим.перев.] (дальнейшая информация отсутствует). Распространение дурных предчувствий и раскола в Москве, вызванные жёстким противодействием российскому вмешательству в американские выборы, подчеркнул и второй источник, близкий к премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ (ДАМ). Он(а) сказал(а), что российский премьер и его приближённые стремятся к хорошим отношениям с США, вне зависимости от того, ко находится там у власти, не в последнюю очередь потому, что хотят ездить в США как по рабочим, так и по личным вопросам. Они открыто отказались прикрывать ПЕСКОВА и других, вовлечённых в ДНК/ТРАМП операцию или поддерживать контрнаступление, которое предполагало ответные обвинения в адрес американского правительства, которое якобы организовало хакерские атаки на российское правительство и государственные органы. Согласно первому источнику, близкому к ИВАНОВУ, в Кремле обсуждали возможность заставить ТРАМПА выйти из президентской гонки в результате общих последствий недавних ситуаций, прежде всего, опираясь на его психологическое состояние и неспособность занимать такой высокий пост. С учётом всех обстоятельств это было бы не так уж и плохо для России, но, по мнению источника, это остаётся лишь мечтами тех представителей режима, которые находятся в оппозиции ПЕСКОВУ и его провалившимся операциям, по крайней мере, на данному этапе. РОССИЯ / ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США: ДРУГИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА МАСШТАБНОГО СГОВОРА МЕЖДУ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ШТАБОМ ТРАМПА И КРЕМЛЁМ Резюме: — Дальнейшие свидетельства того, что между избирательным штабом ТРАМПА и Кремлём существует масштабный сговор, санкционированный на самом высоком уровне и происходящий с участием российского дипломатического корпуса в США. — Близкое к ТРАМПУ лицо признаётся, что Кремль стоит за недавним появлением электронных писем Национального комитета Демократической партии США на WikiLeaks, несмотря на то, что остаётся возможность это отрицать. — Согласованный обмен информацией в обоих направлениях. Команда ТРАМПА использует своих агентов в Национальном комитете Демократической партии США и хакеров как в США, так за их пределами – в России. ПУТИНА мотивируют страх и ненависть к Хиллари КЛИНТОН. Россияне получают разведданные на российских олигархов и их семьи в США. — Механизм передачи разведданных включает использование в качестве прикрытия выплаты «пособий» российским эмигрантам, проживающим в США, с использованием консульских сотрудников в Нью-Йорке, Вашингтоне и Майами. — Источник, близкий к ТРАМПУ и МАНАФОРТУ, предполагает, что избирательный комитет Республиканской армии рад использовать Россию в качестве медийного «жупела», который прикрывает масштабные коррупционные бизнес-связи с Китаем и другими развивающимися странами. Подробно: 1. В ходе конфиденциального договора с соотечественником в конце июля 2016 года источник Д (этнический русский, близкий к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду ТРАМПУ) признал, что между ним лично и российским руководством существует детально разработанный сговор о сотрудничестве. Со стороны ТРАМПА этот договор обеспечил Пол МАНАФОРТ, руководитель избирательной кампании республиканского кандидата, который в качестве посредников использовал советника по внешней политике Картера ПЕЙДЖА и других. У обеих сторон есть общие интересы в поражении кандидата от Демократической партии Хиллари КЛИНТОН, к которой президент ПУТИН, очевидно, относится со страхом и ненавистью. 2. Среди прочего, источник Д признал, что российский режим стоит за недавней утечкой компрометирующих писем Национального комитета Демократической партии США на платформу WikiLeaks. Использование WikiLeaks было вызвано «правдоподобным отрицанием», а сама операция происходила с ведома и при полном одобрении ТРАМПА и руководящих членов его избирательной кампании. В обмен команда ТРАМПА согласилась поддержать российское вторжение в Украину в рамках тем кампании и повысить оборонительные обязательства США / НАТО в странах Балтики и Восточной Европы, чтобы отвлечь внимание от Украины, что является приоритетом для Путина, которому надо «замять» эту тему. 3. Шире говоря о сотрудничестве Кремля и избирательного штаба ТРАМПА, источник Д утверждал, что разведсеть, которую используют против КЛИНТОН, состоит из трёх элементов. Прежде всего, в структуре самой Демократической партии есть агенты / помощники, во-вторых, есть российские эмигранты и IT-оперативники, ведущие активные действия в сотрудничестве с разведкой, в-третьих, киберспециалисты, которые работают в России под государственным управлением. Все эти три элемента играли важную роль до нынешнего момента. Что касается механизма вознаграждения «ресурсов», находящихся в США, и двустороннего потока разведданных и другой полезной информации, источник Д утверждает, что российский дипломатический корпус в ключевых городах (Нью-Йорк, Вашингтон и Майами) использует в качестве прикрытия систему выплат и распределения эмигрантских «пособий». Таким образом успех операции зависит от ключевых людей в русском эмигрантском сообществе. Речь идёт о десятках тысяч долларов. 4. Когда речь шла о разведданных, которые ТРАМП и его команда обеспечивали Кремлю, источник Д сообщил, что прежде всего эта информация касалась деятельности и ресурсов российских олигархов и их семей в США – вопрос, который исключительно занимает Кремль и ПУТИНА. 5. Комментируя негативные отзывы в СМИ в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США и поддержкой ТРАМПА, источник Д сказал, что, по его мнению, республиканский кандидат и его команда относились к этому достаточно расслабленно. Такие комментарии отвлекали внимание СМИ и Демократической партии от бизнес-сделок ТРАМПА в Китае и других развивающихся странах. В отличие от России, эти сделки были реальными, и включали выплату крупных взяток и откатов – стань информация об этом общедоступной, по кампании был бы нанесён серьёзный удар. 6. Наконец, относительно минимальной (как утверждается) инвестиционной деятельности ТРАМПА в России, другой источник, располагающий достоверной информацией, заявил, что никто к этому и не стремился. Предыдущие усилия ТРАМПА были нацелены на исследование бизнес-возможностей в сфере недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве, но в итоге ему пришлось предпочесть услуги местных проституток деловому успеху. РОССИЯ/ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США: ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В КРЕМЛЕ РАССКАЗЫВАЕТ О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ТАКТИКИ В ОПЕРАЦИИ В ПОЛЬЗУ ТРАМПА И ПРОТИВ КЛИНТОН Резюме — Глава Администрации Президента (АП) ИВАНОВ дает оценку вмешательства Кремля в ход президентских выборов в США и рассказывает о продумывании операции российскими властями. — Новых утечек не предвидится, поскольку это было бы слишком рискованно политически, вместо этого предполагается дальнейшее использование уже распространенных материалов (WikiLeaks) для обострения разногласий. — Образованная молодежь в США выбрана в качестве целевой аудитории протестов (против КЛИНТОН) с целью склонить симпатии этой группы избирателей на сторону ТРАМПА. — Российские власти, включая ПУТИНА, празднуют текущее успешное создание раскола между американскими «ястребами» и элитой. — Кремль взаимодействует с несколькими высокопоставленными игроками в США, включая СТАЙН, ПЕЙДЖА и (бывшего главу Разведывательного управления Министерства обороны Майкла Флинна) и финансирует их поездки в Москву. Подробно: В конфиденциальном разговоре с близким коллегой в августе 2016 года руководитель Администрации Президента России (АП) Сергей ИВАНОВ дал оценку влияния и результатов вмешательства Кремля в ход президентских выборов в США на текущий момент. Несмотря на то, что большинство комментаторов было уверено, что за утечкой электронной переписки Национального комитета Демократической партии/КЛИНТОН стоит Кремль, технически это можно было отрицать. Таким образом, Россия не стала бы создавать дополнительную угрозу своей текущей позиции за счет новых утечек, даже такой третьей стороне, как WikiLeaks. Более вероятной тактикой было распространение слухов и неточной информации о содержании уже имевших место утечек и придумывание нового содержания. Развивая эту тему, ИВАНОВ сказал, что целевой аудиторией таких операций была выбрана образованная американская молодежь, поскольку, по оценке АП, все еще оставалась вероятность, что она проголосует за кандидата от Республиканской партии Дональда ТРАМПА в качестве жеста протеста против вашингтонского истеблишмента (в лице кандидата Демократической партии Хиллари КЛИНТОН). В АП надеялись на то, что даже в случае победы КЛИНТОН ее деятельность будет осложнена необходимостью решать внутренние разногласия в США, что не позволит ей сосредоточиться на внешней политике, которая могла бы навредить интересам России. Это также дало бы президенту ПУТИНУ больше пространства для маневра в ходе президентских выборов в самой России в 2018 году. ИВАНОВ заявил, что, хотя Кремль недооценил силу СМИ в США и реакцию либералов на кибератаку на Национальный комитет Демократической партии и на связи ТРАМПА с Россией, ПУТИН в целом был доволен текущим ходом антиклинтоновской операции. Он [Иванов – прим. перев.] недавно отметил этот успех, подняв тост с ПУТИНЫМ. С точки зрения ИВАНОВА, США попытались расколоть российскую элиту при помощи санкций, но потерпела поражение, тогда как им, напротив, удалось создать широкий раскол между американскими «ястребами», испытывающими неприязнь к России, и вашингтонской элитой в целом, половина которой отказалась поддержать любого из кандидатов в результате российского вмешательства. В отдельном разговоре, также имевшем место в августе 2016 года, официальное лицо Кремля, вовлеченное в отношения с США, прокомментировало аспекты российской операции на текущий момент. Операция преследовала тройную цель – узнать у симпатизирующих акторов в США, как Москва может им содействовать, собрать релевантные разведданные и создать и распространить компрометирующую информацию («компромат»). В ее ходе Кремль поддержал разные политические фигуры в США, включая прямое финансирование их недавних поездок в Москву. В данном контексте источник назвал делегацию от Линдона ЛАРУША, кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл СТАЙН, советника ТРАМПА по иностранным делам Картера ПЕЙДЖА и бывшего главу Разведывательного управления Министерства обороны Майкла Флинна и отметил успех в плане результатов. РОССИЯ/ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США: РЕАКЦИЯ В ШТАБЕ ТРАМПА НА НЕДАВНИЕ НЕГАТИВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТАКТИКИ В БУДУЩЕМ Резюме: — Источник в избирательном штабе ТРАМПА сообщает, что недавние утечки электронной переписки из Национального комитета Демократической партии США были нацелены на то, чтобы настроить симпатии избирателей, поддерживающих САНДЕРСА (протесты), на ТРАМПА вместо КЛИНТОН. — Признает, что штаб республиканцев недооценил последовавшую в результате негативную реакцию американских либералов, элиты и СМИ и в итоге вынужден был поменять курс. — Сейчас штаб стремится извлечь преимущество из того, что КЛИНТОН в своей предвыборной кампании использовала образ ПУТИНА для запугивания, хотя имеет место негодование в связи с предполагаемыми попытками российского президента не просто повлиять на изменчивый ход президентских выборов, но и подорвать всю политиечскую систему. Подробно: В своем конфиденциальном заявлении, сделанном 9 августа 2016 года, русский по происхождению сотрудник кандидата в президенты США Дональда ТРАМПА высказался о реакции внутри избирательного штаба и о пересмотре тактики в связи с недавними негативными публикациями о тайном вмешательстве Москвы в ход предвыборной кампании. Сотрудник ТРАМПА сообщил, что утечка электронной переписки Национального комитета Демократической партии США, обнародованная WikiLeaks, во время съезда Демократической партии была нацелена на то, чтобы настроить симпатии избирателей, поддерживающих Берни САНДЕРСА (протесты), на ТРАМПА вместо Хиллари КЛИНТОН. Эти избиратели рассматривались как занимающие активную позицию, возражающие против статуса-кво и против истеблишмента – в этом смысле им были близки многие параметры предвыборной кампании ТРАМПА, включая органическое неприятие Хиллари КЛИНТОН. Эту цель осознавал и работал над ней советник ТРАМПА по иностранным делам Картер ПЕЙДЖ, который непосредственно обсуждал ее с упомянутым русским сотрудником. Продолжая эту тему, русский сотрудник ТРАМПА дал оценку, согласно которой проблема состояла в том, что штаб ТРАМПА недооценил силу негативной реакции либералов и в особенности консервативной элиты на российское вмешательство. Это вынудило штаб заново осмыслить и с большой вероятностью изменить тактику. Главной краткосрочной целью было обратить внимание общественности на то, что кандидат от Демократической партии Хиллари КЛИНТОН успешно использовала устрашающий образ ПУТИНА/историю о российском вмешательстве, чтобы выставить ТРАМПА в невыгодном свете, тем самым сыграв на руку собственному (патриотическому) имиджу. Для этого штаб ТРАМПА сосредоточил свои усилия на том, чтобы добиться поддержки американских телевизионных СМИ – источника, который, как поняли в штабе, до того момента не был задействован в полной мере. Однако сотрудник ТРАМПА также признал, что в команде кандидата от Республиканской партии имело место существенное возмущение и негодование, вызванное тем, что воспринималось как попытки Путина не просто ослабить КЛИНТОН и усилить позиции ТРАМПА, а подорвать демократическую систему в целом. В настоящий момент непонятно, как этот фактор проявит себя в последующие недели. РОССИЯ/США: ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЕМЛЕ ВСЛЕДСТВИЕ ОСВЕЩЕНИЯ СМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В АМЕРИКАНСКУЮ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ КАМПАНИЮ Сводка: Кремль указывает высокопоставленным чиновникам воздерживаться как в интервью СМИ, так и в частных беседах от голословных рассуждений о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию Однако один из высокопоставленных чиновников подтверждает суть обвинения и сообщает, что ИВАНОВ уволен с поста главы администрации за плохой совет, данный им ПУТИНУ по этому вопросу. ВАЙНО выбран в качестве его замены отчасти потому, что он не участвовал в этой проТРАМПовской, антиКЛИНТОНовской операции. У россиян есть еще компромат на КЛИНТОН (из электронной почты), который предполагается распространить после думских выборов в конце сентября. Пресс-секретарь президента Песков продолжает призывать к этому. Однако не менее важна другая цель Кремля — изменить политический консенсус в после-обамовской Америке в пользу России – независимо оттого, кто победит. Оппозиционный настрой обоих кандидатов в президенты по отношению к Транстихоокеанскому партнерству и Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству рассматривается как результат. Высокопоставленный российский дипломат отозван из посольства в Вашингтоне в связи с риском потенциального разоблачения его участия в операции, связанной с президентскими выборами в США. Подробности: В откровенном разговоре с доверенным соотечественником в середине сентября 2016 года, высокопоставленный член Администрации Президента РФ (АП) прокомментировал политические последствия недавних откровений западных СМИ о московском вмешательстве в американские президентские выборы – в поддержку Дональда ТРАМПА и против Хиллари КЛИНТОН. Он сообщил, что эта проблема стала невероятно чувствительной, и что Президент ПУТИН издал прямой приказ, адресованных работникам Кремля и правительства – не обсуждать это публично или даже в частном порядке. 2.Несмотря на это, данный чиновник АП подтвердил, на основании имеющихся у него прямых сведений, что, по сути, все эти данные правдивы. ПУТИН получал противоречивые советы по поводу вмешательства от трех отдельных экспертных групп. С одной стороны, посол России в США Сергей КИСЛЯК, Министерство иностранных дел и независимая, неформальная сеть (network), возглавляемая президентским советником по внешней политике Юрием УШАКОВЫМ (предшественником КИСЛЯКА в Вашингтоне), призвали к осторожности и указали на возможные отрицательные последствия для России от этой операции. С другой стороны, экс-глава АП, Сергей Иванов, которого в этом поддержала Службы внешней разведки России (СВР), сообщил Путину, что анти-КЛИНТОНовская операция будет эффективна, а участие в ней можно будет отрицать, а непредвиденные последствия должны быть минимальны. Первая группа смогла доказать свою правоту, и это стало катализатором решения Путина уволить Иванова (неожиданно) с поста главы АП в августе. Его преемник, Антон ВАЙНО, был отобран для этой работы отчасти потому, что он не был вовлечен в операции по президентским выборам в США. Продолжая эту тему, высокопоставленный чиновник АП отметил, что Кремль имеет также компромат на КЛИНТОН и планирует слить его через каналы, связь с которыми можно будет отрицать, после выборов в Думу. Однако, вынашивается также мысль, и у нее тоже есть свое лобби, что можно заставить КЛИНТОН выглядеть «слабой и глупой», провоцируя ее ругать Путина и Россию, т.е. даже без необходимости сливать другие ее письма. Пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ остается ключевой фигурой в этой операции, хотя окончательное решение о распространении нового компрометирующего материала будет принято самим Путиным. Высокопоставленный представитель ПА сообщил также, что вмешательство Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию преследует и такую цель, как сдвиг американского политического консенсуса в интересах России – независимо от того, кто выиграет. В основном, замысел состоит в том, чтобы уводить КЛИНТОН от политики Президента. Лучшим примером этого было то, что оба кандидата сейчас открыто выступают против Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, которые были оценены в Москве как ущерб российским интересам. Другие вопросы, по которым Кремль хочет сменить политический консенсус в США, это Украина и Сирия. Однако в целом, результат президентских выборов по-прежнему считается слишком непредсказуемым. Наконец, в ходе разговора один на один все с тем же соотечественником, высокопоставленный чиновник российского МИДа сообщил, что один из ведущих российских дипломатов, Михаил Кулагин, был для профилактики отозван из Вашингтона в короткий срок, поскольку в Москве опасались, что его активное участие в операции по американским президентским выборам, в том числе, в так называемом обмане с ветеранскими пенсиями (о чем сообщалось ранее), будут разоблачены в СМИ. Однако, заменивший его Андрей БОНДАРЕВ был чист в этом отношении. Комментарий организации: Суть того, что выше сообщил высокопоставленный чиновник российской ПА в пунктах 1 и 2, в том числе, касательно причин увольнения Сергея ИВАНОВА, была независимо подтверждена бывшим высокопоставленным офицером российской разведки и кремлевским инсайдером, также в середине сентября. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ: СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КРЕМЛЕМ И «АЛЬФА-ГРУПП» Сводка: Высокопоставленный российский чиновник подтверждает, что сейчас «Альфа-Групп» близка к ПУТИНУ. Обе стороны оказывают друг другу значительные услуги, Фридман и Авен по-прежнему неофициально дают советы Путину, особенно по поводу США. Ключевой посредник – Олег ГОВОРУН, в настоящее время заведующий отделом Администрации Президента, а в 1990-х гг. – один из руководителей «Альфа-Групп», который возил черный нал напрямую ПУТИНУ. Под давлением коллег, а также в связи с возможностью использовать это в качестве рычага при переговорах с представителям «Альфа-Групп», ПУТИН перестал интересоваться нынешним отсутствием инвестиций «Альфа-Групп» в Россию. Подробности: 1.В разговоре с доверенным соотечественником в середине сентября 2016 года высокопоставленный чиновник российского правительства прокомментировал историю и нынешнее состояние взаимоотношений между президентом ПУТИНЫМ и компанией «Альфа Групп», возглавляемой олигархами Михаилом ФРИДМАНОМ, Петром АВЕНОМ и Германом ХАНОМ. Он сообщил, что, хотя у них были свои взлеты и падения, в настоящее время руководители «Альфа Групп» в очень хороших отношениях с ПУТИНЫМ. Обе стороны оказывают друг другу значительные услуги – политические для Путина и бизнес-услуги и юридические услуги для «Альфа Групп». Кроме того, ФРИДМАН и АВЕН продолжают неформально давать Путину советы по внешней политике, и, в особенности, по США, где он не доверяет рекомендациям, которые дают чиновники. 2.Хотя недавно ФРИДМАН напрямую встречался с ПУТИНЫМ в России, большая часть диалогов и деловой активности между ними осуществлялась через высокопоставленного чиновника Администрации Президента Олега ГОВОРУНА, который в настоящее время возглавляет департамент, ответственный за социально-экономическое сотрудничество с СНГ. ГОВОРУН пользуется доверием ПУТИНА и недавно сопровождал его в Узбекистане, где они почтили память бывшего президента КАРИМОВА. Однако, по словам высокопоставленного чиновника в российском правительстве, в ходе 1995 ГОВОРУН, будучи главой департамента по связям с правительством в «Альфа-Групп», на самом деле исполнял у ФРИДМАНА и АВЕНА роль «курьера», который возил в больших количествах черный нал будущему российскому президенту, в то время – заместителю мэра Санкт-Петербурга. С учетом этого, а также принимая во внимание необходимость правдоподобного отрицания связи между ними, большая часть контактов (между олигархами и Президентом) теперь носит косвенный характер и возложена на ГОВОРУНА. Высокопоставленный чиновник российский правительства описал связь между ПУТИНЫМ и «Альфа-Групп» как кнут и пряник в обе стороны. У «Альфа-Групп» есть компромат на Путина и его коррумпированную предпринимательскую деятельность с 1990-х годов. В то же время, ПУТИН, хоть его лично и не слишком беспокоит нежелание «Альфа Групп» реинвестировать доходы от продажи нефтяной компании ТНК в российскую экономику, может, ссылаясь на недовольство Кремля, давить на ФРИДМАНА и АВЕНА, вынуждая их поддерживать его политические ставки. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КАНДИДАТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Сводка: — Два осведомленных санкт-петербургских источника утверждают, что кандидат от Республиканской партии Трамп давал взятки и участвовал в сексуальных развлечениях, но главные свидетели помалкивают, и улики получить трудно. Оба предполагают, что подробности должен знать деловой партнер ТРАМПА, азербайджанец Арас АГАЛАРОВ. Подробности: В разговоре с доверенным соотечественником в сентябре 2016 года два осведомленных источника, находящихся в Санкт-Петербурге, – один из политической/бизнес-элиты, другой из местной индустрии сервиса и туризма – прокомментировали деятельность в городе республиканского кандидата в президенты США Дональда ТРАМПА. Оба знали, что ТРАМП неоднократно приезжал в Санкт-Петербург в прошлом и проявлял интерес к бизнесу в сфере недвижимости. Представитель местной бизнес/политической элиты сообщил, что ТРАМП давал взятки для продвижения своих интересов, но очень осторожно и только через аффилированные компании, так что доказать что-либо очень трудно. Источник из местной индустрии сервиса сообщил, что Трамп также участвовал в секс-вечеринках, но все прямые свидетели этого недавно «притихли», т. е. были подкуплены, или их заставили исчезнуть. Два вышеупомянутых источника считают, что азербайджанский бизнесмен Арас АГАЛАРОВ (имеющий офисы в Баку и Лондоне) был тесно связан с ТРАМПОМ в России и знает побольше о том, чем именно республиканский кандидат в президенты занимался в Санкт-Петербурге. РОССИЯ: КРЕМЛЕВСКАЯ ОЦЕНКА ТРАМПА И ВМЕШАТЕЛЬСТВО РОССИИ В ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США Сводка: «Раскаяние покупателя» в Кремле – вследствие операции в поддержку ТРАМПА на президентских выборах в США. Российское руководство разочаровано тем, что слитые электронные письма КЛИНТОН не возымели большего влияния на ход кампании. Россия слила по каналам, связь с которыми можно отрицать, дополнительный (компрометирующий) материал, который скоро всплывет, но лучший компромат уже стал общественным достоянием. ПУТИН зол на высокопоставленных чиновников, которые слишком много “наобещали” по поводу Трампа, и вскоре, вероятно, полетят новые головы. Министр иностранных дел Лавров может оказаться следующим. Кремль поддерживает ТРАМПА, потому что видит в нем кандидата, способного расколоть американский истеблишмент и встряхнуть нынешний международный статус-кво, изменить его в пользу России. Ведущая роль в операции ТРАМП перешла от Министерства иностранных дел к ФСБ, а затем – к Администрацию Президента, за которой и остается до сих пор. Подробности: В разговоре с глазу на глаз с доверенным соотечественником в начале октября 2016 года высокопоставленный представитель российского руководства и представитель министерства иностранных дел сообщили о последних событиях, связанных с кремлевской операцией по поддержке республиканского кандидата Дональда ТРАМПА на выборах президента США. Первый отметил, что в российском руководстве до определенной степени развилось «раскаяние покупателя» в отношении ТРАМПА. Путин и его коллеги были удивлены и разочарованы тем, что слив взломанных электронных писем демократического кандидата Хиллари Клинтон не оказал более значительного влияния на кампанию. Продолжая эту тему, представитель высшего руководства отметил, что дополнительная порция взломанной почты КЛИНТОН уже слита Кремлем в соответствующие западные СМИ, такие как Викиликс, который, по крайней мере, позволяет «правдоподобно отрицать причастность», так что слив будет продолжаться в течение октября и вплоть до выборов. Однако, насколько он понимает, самый лучший материал уже был слит ранее, и особого влияния на игру не оказал. Представитель МИД РФ, имевший прямой доступ к операции по поддержке ТРАМПА, сообщил, что ПУТИН зол на своих подчиненных за то, что они перехвалили шансы на победу и надежность республиканского кандидата, а также за их неспособность скрывать и сдерживать американскую реакцию на вмешательство Кремля. Скорее всего, полетят новые головы – и самая легкая цель это МИД. По иронии судьбы, несмотря на его последовательные призывы к сдержанности в этом вопросе, министр иностранных ЛАВРОВ может стать следующим, кого уволят. Когда его попросили объяснить, почему ПУТИН и Кремль развернули такую агрессивную операцию в поддержку ТРАМПА, представитель МИД заявил, что России нужно было расстроить международный либеральный статус-кво – в том числе, в том, что касается связанных с Украиной санкций, которые серьезно влияют на Россию. В ТРАМПЕ видят кандидата, способного расколоть американский истеблишмент и разрушить всю политическую систему США, а также прагматика, с которым можно вести дела. Когда операция в поддержку ТРАМПА уже набрала обороты, контроль над ней перешел от МИД к ФСБ, а затем к Администрации Президента, где и остался до сих пор, отражая возросшую значимость этой организации. Также в Кремле есть мнение, что ТРАМП сохранит свое значение (раскольнической) политической силы, даже если потеряет президентский пост – он сможет баллотироваться и быть избранным и на другие политические должности. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ: ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОДРОБНОСТИ О СВЯЗИ КРЕМЛЯ С КАМПАНИЕЙ ТРАМПА Сводка: Близкий соратник СЕЧИНА подтверждает его тайную встречу с Картером ПЕЙДЖЕМ в июле в Москве. Содержанием встречи было предложение крупного пакета акций «Роснефти» в обмен на снятие санкций с России. ПЕЙДЖ подтверждает это намерение ТРАМПА. СЕЧИН продолжил считать, что ТРАМП может победить на выборах президента до 17 октября. Теперь хочет перепрофилировать свое взаимодействие с США. Кремлевский инсайдер подчеркивает важность адвоката ТРАМПА, Майкл КОЭНА, в агентурных отношениях с Россией. Жена КОЭНА русского происхождения, а ее отец – ведущий застройщик в Москве. Подробности: В разговоре с доверенным соотечественником в середине октября 2015 года один из приближенных Президента «Роснефти» и союзника ПУТИНА Игоря СЕЧИНА рассказал о секретной встрече между последним и Картером ПЕЙДЖЕМ, членом внешнеполитической команды республиканского кандидата в президенты США, состоявшейся в Москве в июле 2016 года. Факт секретной встречи был подтвержден ему/ей высокопоставленным работником СЕЧИНского персонала, а также и самим Президентом «Роснефти». Встреча состоялась 7 или 8 июля. В этот же день или на следующий день КАРТЕР сделал публичное выступление в Высшей школе экономики в Москве. Что касается содержания встречи, приближенный СЕЧИНА заявил, что президент «Роснефти» был настолько заинтересован в отмене персональных и корпоративных западных санкций, наложенных на компанию, что предложил ПЕЙДЖУ/ соратникам ТРАМПА до 19 процентов пакета акций «Роснефти» в виде уплаты за это. ПЕЙДЖ выразил заинтересованность и подтвердил, что если ТРАМПА изберут президентом США, санкции в отношении России будут отменены. По словам приближенного СЕЧИНА, президент «Роснефти» продолжил считать, что Трамп может заполучить пост президента США к 17 октября, но не позднее. СЕЧИН был заинтересован приспособиться соответствующим образом и закинуть удочки на предмет других деловых и политических контактов в США, вместо (Трампа). Говоря один на один с тем же соотечественником в середине октября 2016, кремлевский инсайдер с прямым доступом к руководству подтвердил, что в настоящее время ключевую роль в секретных отношениях между ТРАМПОМ и Кремлем играет личный адвокат кандидата от Республиканской партии Майкл КОЭН. Комментарий источника: Приближенный СЕЧИНА высказал мнение, что, хотя ПЕЙДЖ не заявил этого СЕЧИНУ в явной форме, он явно подразумевал, что, комментируя намеки ТРАМПА насчет отмены антироссийских санкций в случае избрания его президентом, он говорил от имени и по поручению республиканского кандидата. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ: ВАЖНАЯ РОЛЬ АДВОКАТА ТРАМПА, КОЭНА В ТАЙНОЙ СВЯЗИ С КРЕМЛЕМ Сводка: Кремлевский инсайдер описывает важную роль, которую играет адвокат КОЭН в тайной связи с российским руководством. Роль КОЭНА в попытках прикрыть скандал вокруг МАНАФОРТА и разоблачение ПЕЙДЖА, его тайная встреча в ЕС с кремлевскими чиновниками в августе. Эти тайные контакты продолжаются, но сейчас отданы на откуп доверенным агентам в институтах, связанных с Кремлем, чтобы можно было «правдоподобно отрицать причастность» российского режима. Очередное подтверждение, что увольнение и назначение ВАЙНО и КИРИЕНКО связаны с необходимостью прикрыть кремлевскую по поддержке ТРАМПА. Подробности: В доверительном разговоре со своим соотечественником и давним другом в середине октября 2016, кремлевский инсайдер подчеркнул важность адвоката республиканского кандидата в президенты Дональда ТРАМПА, Майкла КОЭНА, в существующих тайных отношениях между нью-йоркским магнатом и российским руководством. Роль КОЭНА возросла после ухода Пола МАНАФОРТА с поста менеджера избирательной кампании ТРАМПА в августе 2016 года. До этого МАНАФОРТ был с ТРАМПОМ. По данным кремлевского инсайдера, КОЭН был активно вовлечен как в операцию прикрытия, так и в операцию по ликвидацию последствий возможного разоблачения взаимоотношений. Преследую эту цель, КОЭН тайно встречался с несколькими должностными лицами юридического отдела Администрации Президента России в одной из стран ЕС в августе 2016 года. Наиболее актуальными вопросами были сдерживание дальнейшего развития скандала, связанного с коммерческой и политической ролью Манафорта в России/Украине, и ограничение ущерба от разоблачения тайных встреч бывшего советника ТРАМПА по вопросам внешней политики, Картера ПЕЙДЖА, с российскими лидерами в Москве в прошлом месяце. Общей целью было «замести все под ковер и убедиться, что ничто не может быть полностью установлено и доказано». Все стало еще «жарче» с августа месяца. По данным кремлевского инсайдера, это означает, что прямые контакты между командой ТРАМПА и Россией были отданы Кремлем на откуп надежным агентам влияния, работающим в провластных политических институтах – таких, как Институт законодательства и сравнительного правоведения. Однако КОЭН продолжил руководить командой ТРАМПА. Возвращаясь к (неожиданному) увольнению Сергея ИВАНОВА с поста главы АП в августе 2016 года, его замене Антоном ВАЙНО и к назначению бывшего российского премьера Сергея КИРИЕНКО на другую руководящую должность в АП, кремлевский инсайдер повторил, что это было напрямую связано с операцией по поддержке ТРАМПА и с необходимостью прикрыться, когда правительство США и западные СМИ выставили ее напоказ. Комментарий организации: Кремлевский инсайдер был не уверен насчет личностей чиновников АП, с которыми КОЭН тайно встречался в августе, или насчет точных дат и мест их встреч. В АП были приняты значительные меры внутренней безопасности, когда проблема ТРАМПА стала более противоречивой и угрожающей. Однако он/а продолжил/а свои попытки получить эту информацию. США/РОССИЯ: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ТАЙНОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ КОМАНДОЙ ТРАМПА, КРЕМЛЕМ И СВЯЗАННЫМИ С НИМ ХАКЕРАМИ В ПРАГЕ Сводка: В августе/сентябре 2016 года трое коллег сопровождали представителя ТРАМПА и КОЭНА в Праге на тайных переговорах с представителями Кремля и связанными с ним хакерами. На повестке стояли вопросы, как провести тайные платежи этим хакерам; планы действий по сокрытию всего в случае непредвиденного развития ситуации; и действия в случае победы КЛИНТОН. Некоторые подробности об вовлеченных российских представителях/оперативниках; нанятых румынских хакерах; использование Болгарии как места для “залегания на дно». Хакерам, взламывавшим КЛИНТОН, платила и команда ТРАМПА, и Кремль, но они были лояльны в первую очередь главе АП, ИВАНОВУ и его преемнику. Подробности: Мы уже сообщали ранее (2016/135 и /136) о секретном совещании, состоявшемся в Праге, Чехия в августе 2016 года с участием представителя тогдашнего республиканского кандидата в президенты Дональда ТРАМПА, Майкла КОЭНОМ, и его собеседниками из Кремля, работающими под прикрытием российской НПО «Россотрудничество». 2. <…> представил дополнительные подробности этой встречи и связанных с ней операций, направленных против КЛИНТОН и Демократической партии. КОЭНА в Праге сопровождали трое коллег, а сама поездка состоялась либо в последнюю неделю августа, либо в первую неделю сентября. Один из их переговорщиков с российской стороны был Олег СОЛОДУХИН, действовавший под прикрытием «Россотрудничества». По данным <…>, на повестке дня стояли вопросы, как провести тайные денежные выплаты хакерам, работающим в Европе под руководством Кремля против КЛИНТОН, и как действовать в непредвиденных обстоятельствах для сокрытия этих операций и всей тайной связи между Москвой и ТРАМПА. <…> сообщил, что за период с марта по сентябрь 2016 года компания под названием XBT/Webzilla и ее филиалы использовали бот-сети и порно-трафик для передачи вирусов, кражи данных и проведения «операций» против руководства Демократической партии. Юридические лица, связанные с Алексеем ГУБАРОВЫМ были задействованы для хакерских атак — они набирали хакеров при содействии ФСБ. Коэн согласовывал план действий на случай победы Хилари Клинтон на выборах. Важно отметить, что все причитающиеся денежные выплаты за хакерские услуги были произведены быстро и незаметно. В практических целях стороны решили отступиться от “румынских хакеров” (которые базировались на родине или в соседних странах Европы), остальные члены группы должны отправиться в Пловдив, Болгария и “залечь на дно”. Что касается платежей, заявлено, что участники операции получили деньги от обеих сторон, в том числе, и Кремля, хотя получали команды и подчинялись ИВАНОВУ, главе президентской администрации, который, таким образом, несет полную ответственность за работу операцию, также как и его преемник, занявший место главы АП в августе. theins.ru . Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад] Реклама







Ваша реклама на сайте