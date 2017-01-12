ФГУП "ГХК" выведено из-под действия закона о госзакупках. ФГУПам определили спецрежим Правительство опубликовало согласованный с администрацией президента (АП) список ФГУПов, которым разрешено заключать госконтракты без соблюдения закона о госзакупках в связи с их особым значением для обеспечения прав граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства. В список избранных ФГУПов, которым не придется переходить на жесткий режим госзакупок по закону о контрактной системе, введенный для унитарных предприятий с 1 января 2017 года, вошли 64 из более чем 1 тыс. организаций. До этого ФГУПы выбирали поставщиков по правилам, установленным законом о закупках госкомпаний, что позволяло министерствам и ведомствам непрозрачно осваивать с помощью подведомственных ФГУПов бюджетные средства. Чтобы заблокировать такие схемы, а также стимулировать ФГУПы к акционированию, которое планируется завершить к 2018 году, правила закупок были для них ужесточены. Однако перед Новым годом Госдума по инициативе кремлевской администрации приняла поправки к закону о контрактной системе, позволяющие правительству по согласованию с АП выводить из-под действия этого закона ФГУПы, имеющие "существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства". Напомним, аналогичные критерии ранее были установлены для стратегических (не подлежащих приватизации) ФГУПов, список которых с 2004 года превысил 500 позиций, но на данный момент насчитывает менее 200 предприятий. Ряд из них попали и в новый список привилегированных госзаказчиков: это крупнейшие телекомпании и информагентства — ВГТРК, ИТАР-ТАСС, "Россия сегодня", телецентр "Останкино" и оператор связи "Российские телевизионные и радиовещательные сети", НИИ радиосвязи (Ростов-на-Дону), предприятия атомной промышленности Горно-химический комбинат (Железногорск), Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (Сосновый Бор), НИИ "Квант" (Москва) и "Базис" (Калуга), а также предприятие ФСБ "Орион Москва" и "Госзагрансобственность" УДП. По данным источника "Ъ" в Белом доме, для включения в новый список госзаказчиков отбирались в основном ФГУПы, для которых переход на систему госзакупок грозил потерей конкурентоспособности на рынке,— в частности, поэтому в список попал "Атомфлот", а также предприятия, раскрытие закупок которых может нанести вред безопасности. В итоге, кроме СМИ, ядерных центров и других очевидно связанных с безопасностью предприятий Росатома, Минобороны, ФСО и ФСБ, в список попали строительные ФГУПы Спецстроя и Минобороны, а также ряд управлений гостиницами и квартирно-эксплуатационных управлений Минобороны и ФСБ. Кроме того, осуществлять закупки без жестких правил и электронных аукционов разрешено дирекции по сохранению объектов культурного наследия Минобороны и подведомственному ему издательству и типографии газеты "Страж Балтики" (Калининград). В свою очередь, УДП удалось включить в список "Книжную экспедицию", "Межбольничную аптеку", предприятие по поставкам продукции, "Президент-Сервис", торговый дом "Кремлевский". В ходе обсуждения в Госдуме этих привилегий ряд депутатов предлагали ввести для этого списка хотя бы ограничения, "касающиеся свободных, неконкурентных закупок товаров, оборудования, недвижимости", однако идея поддержана не была. В июне 2015 года о том, что унитарные предприятия необходимо ликвидировать как форму собственности, заявлял министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов — со ссылкой на данные Росстата о низкой производительности их труда. При этом Счетная палата, "Открытое правительство" и Росимущество неоднократно упрекали министерства в саботаже акционирования ФГУПов и стремлении сохранить над ними контроль. kommersant.