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Железногорск
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Рокировка в "Яблоке" Печатать E-mail
Среда, 11 Январь 2017

Депутат Баховцев всё-таки сложил полномочия.

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Десять запросов было, помнится мне.
 
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