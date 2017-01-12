Молочная продукция дешеветь не собирается. С чего бы? Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла В прошлом году молочные продукты вопреки инфляции подорожали до 17%, в этом году их цена вырастет еще. Уходящий 2016 год стал тяжелым для молочной отрасли – вместо ожидаемого роста российской экономики продолжились падение реальных доходов и сокращение покупательной способности населения. По данным опроса Nielsen, 20% покупателей стали покупать меньше молочной продукции и 36% экономили на категории молочных продуктов. Кроме того, обещанная отрасли государственная поддержка не просто поступала не вовремя, но и к концу года была существенно сокращена. По оценкам эксперта молочного рынка, директора консалтингового агентства Марины Петровой, молочный рынок в 2016 году опустился на дно. Производство молока-сырья снизилось. Кроме того, продолжилось сокращение поголовья крупного рогатого скота, а небольшой рост его продуктивности не способен компенсировать выбытие стада. Плюс инфляция и рост цен на энергоносители повысили себестоимость производства молока и цены на него в ноябре к октябрю 2016 года выросли на 3,3%, а к ноябрю 2015 года – на 9,6%. Повышение стоимости сырья не могло не отразиться и на стоимости молочных продуктов. По данным Спецучета в АПК, цены на питьевое молоко жирностью 2,5% за год (октябрь 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года) выросли на 7,8%, а на молоко жирностью 3,2% – на 5,5%. Также на 17% за год подорожало сливочное масло, на 9% – полутвердые сыры и более, чем на 10% – твердые сыры. Рост цен и общее снижение потребительского спроса привели к падению объемов производства многих молочных продуктов. С января по октябрь 2016 года производство сливочного масла в России сократилось на 6%, творога – на 1%. Если говорить о прогнозах на наступивший год, то ключевой проблемой отрасли остается недостаток и растущая стоимость молока-сырья. В начале года эксперты ожидают увеличения его стоимости еще на 12-15%, а следовательно, произойдёт рост цен на все молочные продукты. Он повлечет за собой сокращение спроса на сыр и сливочное масло (примерно на 5%) и очередное увеличение потребления сырных продуктов и спредов/маргаринов. Что не есть хорошо. Трансжиры, входящие в состав этих спредов и маргаринов, Всемирная Организация Здравоохранения признала самым вредным компонентом питания современных людей. Потребительский спрос не будет однородным: покупатели «премиального» сегмента не изменят своих предпочтений и будут выбирать качественные натуральные продукты. Покупатели в сегменте «средний плюс» будут совершать меньше покупок, но выбирать продукты хорошего качества. Покупатели в «среднем» сегменте сократят до минимума покупки сливочного масла и сыра, однако уровень потребления цельномолочной и кисломолочной продукции останется на прежнем уровне. Наконец, покупатели сегмента «средний минус» практически полностью откажутся от потребления сливочного масла и сыра в пользу спредов и сырных продуктов, а потребление ими творога также сократится на 10%, при этом предпочтение будет отдаваться недорогим кефирам и йогуртам. mk. *** Резервный фонд России за минувший год сократился на 73,3%, или в 3,7 раза. Его размер составляет 972,13 миллиарда рублей. Фонд национального благосостояния также показал отрицательную динамику: он уменьшился на 16,6%, до 4,36 триллиона рублей. Такие данные сообщило министерство финансов РФ на официальном сайте. При этом только за декабрь 2016 года Резервный фонд уменьшился на 58,2%, а Фонд национального благосостояния — на 5,81%. Это связано с тем, что часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах 6,87 миллиарда долларов, 6,44 миллиарда евро и 1,21 миллиарда фунтов стерлинга была реализована за 966,90 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. При этом в 2016 году доходы от размещения средств фондов были зачислены в федеральный бюджет дважды — в январе и в декабре, а не только в январе, как в предыдущие годы, говорится в сообщении министерства. Причиной стала смена процентных периодов, по завершении которых Банк России уплачивает проценты по размещенным на счетах в иностранной валюте средствам суверенных фондов. znak.com . *** Российские миллиардеры с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США разбогатели на 29 миллиардов долларов. Об этом пишет американский журнал Forbes. В частности, акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон (первое место российского списка Forbes 2016 года) и Геннадий Тимченко увеличили свои состояния на 1,9 и 1,8 миллиарда долларов из-за 16-процентного роста акций компании. Другие участники первой десятки рейтинга самых богатых бизнесменов РФ, Алексей Мордашов (совладелец «Северстали») и Владимир Лисин (совладелец Новолипецкого металлургического комбината) стали богаче соответственно на 1,6 и и 1,4 миллиарда долларов. Состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова выросло на 1,8 миллиарда, считают в Forbes. По оценке издания, росту состояния российских миллиардеров способствовало подорожание акций российских компаний, укрепление рубля, увеличение цен на нефть, а также надежды на улучшение отношений РФ с США и Евросоюзом. Совокупное увеличение состояния миллиардеров из РФ оказалось больше, чем в какой-либо другой стране кроме США. В среднем российские миллиардеры стали богаче на 7,1 процента с момента победы Дональда Трампа (американские — на 2,8 процента). В рейтинг миллиардеров, который составляет журнал Forbes, в 2016 году вошли 77 россиян. meduza.io . *** Следственный комитет (СК) РФ арестовал имущество экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил заместитель председателя СК Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант" . "У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей. Следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемых для его последующего ареста в целях обеспечения исполнения уголовного наказания", - сообщил Краснов. Говоря о подтверждении факта получения взятки экс-министром, Краснов заверил: "В распоряжении следствия имеются соответствующие фото- и видеоматериалы. Но в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ. А мнение следователя в соответствии с уголовно-процессуальным законом должны учитывать все". Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По данным СК, Улюкаев был задержан при получении 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти". Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере"). newsru.com .