Новейшая история ЗАТО Железногорск. Бурный январь 2007-го. ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПУСТЯК Новейшая история ЗАТО Железногорск. Бурный январь 2007 года. В первый же рабочий день директор 91 школы с телеэкрана провозгласила «Позор нашей власти!» за то, что Серый дом не дал ей 80 тысяч для покупки места в энциклопедии «Лучшие люди России». Два дня спустя Валерий Головкин принёс зрителям извинения «за тон, которым давалось интервью». А деньги Митюкляевой пообещал Горно-химический комбинат. Государственный инспектор по труду Галина Аносова призывает к порядку владельцев гипермаркета «Алпи Сити». На 79 млн рублей удалось в 2006-м Серому дому продать муниципального имущества и собрать арендной платы. Прокуратура отчитывается: в 2006 году по ЗАТО обозначился 17-процентный рост числа преступлений (3.399 штук). Что характерно, 47 жалоб поступило на сотрудников службы судебных приставов, 23 из них признаны обоснованными. МП «ПАТП» отметило полувековой юбилей. Банкет удался, похоже, т.к. в заметке «СГ-26» сообщается, что автопарк предприятия составляет 1012 единиц транспорта. Для двадцати трёх маршрутов не многовато ли? Кстати. В 2005 году муниципалитет выделил МП «ПАТП» дотацию в 108 млн рублей, в 2006 году – 78 млн рублей, на 2007 год запланировано 49 миллионов. Американская программа приобщения российских студентов к благам цивилизации TIPS неожиданно для железных горцев клонировалась. Её близнец TISP придуман и реализован, как ни странно, родным братом Говарда Керра. Местная «Единая Россия» к выборам запустила прожект «Галерея народного признания». Видели в ДК портреты передовиков труда? ГИБДД рапортует: в 2006 году в Железногорске было зарегистрировано 1.735 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 105 человек, 14 погибли. У Натальи Ботовой в «Гнезде» опять проблемы с персоналом. Краевая компенсация в размере 3.000 рублей предназначена для родителей, чьим детям не хватило места в садиках. Фокус в том, что сервис этот – заявительный. То есть, о нём как минимум нужно знать. Экс-начальник Комитета по управлению муниципальным заказом Серого дома Валерий Перцев восстановлен в должности. Ненадолго, впрочем. 1.152 квартиры были приватизированы за прошедший год в Железногорске. СЭС по жалобе горожан обнаружила возле «Алпи Сити» зловонный ручеёк. «Жизненный опыт подсказывает, чем здесь пахнет. Скорей всего, это фекальные воды», - комментирует Михаил Симонов. 12 тысяч железногорских семей получили в 2006 году субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. На счета горожан было перечислено 95 млн. рублей, деньги также доставлялись через почтовые отделения. Служба судебных приставов передала здание хлебозавода МП «ТД «Пищекомбинат» на ответственное хранение предпринимателю Александру Бривкальну. Депутат Госдумы Раиса Кармазина и зампред горсовета Владимир Фомаиди без ложной скромности сообщают журналистам: «Мы воевали за то, чтобы 500 миллионов дали на кремний». «Краскон» намеревается разместить своё производство на площадях железногорской кондитерской фабрики. Более восьми тысяч семей получили социальную поддержку при рождении ребенка в 2006 году. «Главный городской коммунальщик Сергей Свиридов считает: власти города, наблюдая, как муниципальные предприятия катятся в пропасть, сознательно ничего не предпринимают», - бьёт во все колокола «Информ-Экспресс». Реконструкция здания СМУ-2 на Кольце под деловой центр «Европа» неожиданно застопорила работу почты. Строители Базая-младшего перекрыли дорогу к Дому связи. 790 безработных горожан зарегистрировано Центром занятости населения с первого января 2007 года. Росимущество и ГХК пытаются в суде оттяпать у фирмы «Исток» управление железнодорожного транспорта с окрестностями. Предгорсовета Владимир Тюрин вещает: «Мы выступали с инициативой, выступаем, что пора давно принять закон о борьбе с металлоломом. И мы добьём всё равно это дело!» Генерал-майор Виталий Набоков, зам начальника департамента по режимным объектам МВД, устроил новый разнос железногорским правоохранителям. Уровень оплаты за тепло и горячую воду в ЗАТО в текущем году составляет 86-89%. Остальное компенсирует бюджет. Около 200 детишек ждут места в детских садах ЗАТО, между прочим. Зампред краевого Законодательного Собрания Анатолий Ромашов срывает покровы: «Руководитель «Росатома» немножко слукавил, будем говорить, если не обманул всех жителей закрытых административно-территориальных образований…» Партия «Справедливая Россия» проводит конференцию и семинар в о/л «Горный». Там Ромашова назначат кандидатом в депутаты на будущие выборы. На заливке фундамента Железногорской ТЭЦ работают 50 человек. Ленточку на пусковом комплексе назначено перерезать в 2008 году. «Сибирская губерния» разыгрывает среди покупателей сто призов. Ведёт церемонию культуртрегер Алексей Поливин. Автомобиль, в частности, достаётся берёзовскому милиционеру Сергею Жукову. Бюджетное финансирование ГХК в 2006 году было увеличено почти на 16%. Налогов комбинат уплатил 183 миллиона. Суд Советского района Красноярска вынес приговор натуральной банде педофилов. Среди них затесался и заколючинский педагог Ярошенко , успевший поработать в 100-й и 104-й школах. 26 тысяч 589 пенсионеров проживают на данный момент в городе. За год назначена 1.789 пенсий, из них 198 по инвалидности. Алексей Воробьёв на «Канале 12» прогнозирует: «Настоящих морозов этой зимой не будет… Сегодня ночью намечается по-настоящему зимний мороз… Настоящие зимние морозы начнутся в конце января». И всё это за 15 секунд эфира. Более трёх тысяч железных горцев в 2006 году не уплатили налоги. В МП «ГЖКУ» свирепствует ОБЭП. Управленцы жалуются: за полгода, мол, предприятие пережило 28 ревизий! Совет депутатов отчитывается: в 2006 году проведено 17 сессий, на которых принято 142 нормативно-правовых акта, состоялось 121 заседание постоянных комиссий и трижды проведены публичные слушания. Зверски убит предприниматель Валерий Модин . «На перерыв футболисты ушли со знаком равенства», - рассказывает в «Информе» Эльвира Ерёмина. Краевая субвенция на социальную поддержку населения составит 291 млн рублей в наступившем году. В «Алпи-Сити» порвало канализационную трубу. Депутат Евгений Двоеглазов назначен директором МП «ТД «Пищекомбинат». Николай Кочубин переведён в заместители. Хлебозавод вынужденно переезжает на кондитерку. В сосновоборском Доме ребёнка для с патологиями рождения, приостановлено зарубежное усыновление. В 2006 году туда сдали 107 малышей, а усыновлён был только сорок один. Теперь и того меньше будет. Подполковник Вячеслав Бархатов назначен новым военным комиссаром Железногорска. На стройплощадке ЖТЭЦ в наступившем году предполагается освоить 103 млн долларов с тем, чтобы строительство было завершено в 2010-м. «После сдачи ТЭЦ в эксплуатацию администрация края будет рассматривать возможность расширения её мощностей и вести переговоры о выделении дополнительных средств на эти цели из краевого бюджета». 57 человек проживают в железногорском доме-интернате (норма – 55). Начальником управления городского хозяйства назначена Людмила Антоненко, ранее занимавшая должность руководителя технического отдела. Виталий Коробейников ушёл на пенсию. 50% юношей призывного возраста страдают различными хроническими заболеваниями, по результатам очередной призывной комиссии. Пётр Гаврилов в программе «Кстати» признаёт: «С самого начала была выбрана неправильная стратегия строительства кремниевого завода». 856 новых рабочих мест появилось в городе за 2006 год. Из них 691 – в сфере малого бизнеса. Возле ТЦ «Тель» умер 11-летний мальчишка. В 2006 году в администрацию ЗАТО поступило более 1.400 обращений, из них 1.178 личных и 200 коллективных, плюс 63 письма из администрации края, Заксобрания и органов государственной власти РФ. Вовремя не проведённые конкурсы по ОСАГО поставили под вопрос работу транспорта УВД, ЦМСЧ-51 и ПАТП. В итоге каждый обходит закон, как может. Директор ГЖКУ Сергей Свиридов первым заявился на выборы в Законодательное Собрание. Сопартиец Тюрин делает вид, что ничего об этом не знал. Более тысячи мобильных телефонов были украдены в Красноярске-26 в 2006 году. «67 лет назад блокада Ленинграда закончилась», - уверяют зрителей Андрей Баев и Юлия Третьякова («Новости. Железногорск»). Счётная палата края уверяет, что недофинансирование ЗАТО Железногорск составило в 2006 году порядка четырёхсот миллионов рублей. Геннадий Баховцев согласился практически со всеми замечаниями и отметил, что «для ЗАТО это был трудный год, поскольку он являлся переходным». 164 юноши призывного возраста поставлены на воинский учет с 20 января (17 не прибыли по повестке). По словам руководителя ООО «Горавтотранс» Олега Сушкова, госпредприятие «Красноярск-автотранс» и администрация краевого центра заинтересованы в развитии железногорских коммерческих перевозок и даже готовы выделить под это дело какие-то деньги. 3.523 рубля составил в IV квартале 2006 года прожиточный минимум для трудоспособного населения ЗАТО. Директор «Управляющей компании «Северный воздушный мост» Александр Ботов публично забивает баки землякам: «Мы спокойно и уверенно делаем платежи». Руководитель управления по культуре, молодежной и семейной политике Галина Тихолаз уволилась «по собственному». Исполняющей обязанности назначена Галина Вершинина, работавшая там же замом. Арбитраж обязал МП «Гортеплоэнерго» выплатить Горно-химическому комбинату 129,5 миллионов рублей долга за тепло, поставленное в марте-августе прошлого года. Явно нетрезвый депутат Госдумы Валерий Зубов объясняет в студии «Открытого города»: «Мы привыкли в первую очередь общаться, а не устраивать какие-то пиар-шоу». Одна аренда земли под озером в Новом пути будет обходиться бюджету ЗАТО в 6 млн рублей в год. Ничего себе подарочек сделал муниципалитету «Росатом»! Культурка рапортует: за год проведено 4.392 мероприятия, на которых побывало около трехсот тысяч человек. Театр кукол на краевом фестивале завоевал пять хрустальных масок, Дворец культуры открыл филиал при отделе ЗАГС. 185 человек встали на учет в Центре занятости населения за январь (статус безработного получили только 94, трудоустроены 122). За истекший год муниципалитет принял в собственность 400 объектов в Додонове и Шиверах, а также общагу Химзавода, лагерь «Орбита», жилой дом МЧС и кое-какое барахлишко СПАО «СХС». На 400 млн рублей получили в 2006 году железные горцы ипотечных жилищных кредитов и займов. Долги населения перед ГЖКУ составили 100 млн рублей. По словам аудиторов, это самая большая задолженность по краю. Продолжение следует.