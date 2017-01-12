Жителя Игарки всё-таки наградили за спасение погибавших. Тринадцать надгробий и святочный финал Поставлена точка в истории преследования и очернения пенсионера Николая Аносова. Президент Путин подписал указ № 608, а красноярский губернатор Толоконский вручил Аносову медаль «За спасение погибавших». Кроме него награды «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» получили еще четверо игарчан — Александр Алексеев, Николай Доронин, Иван Меркулов и Дмитрий Шкирко. 26 ноября 2015 года сразу после взлета рухнул на лед Енисея вертолет Ми-8Т авиакомпании «Турухан» с вахтовиками «Ванкорнефти» («дочки» «Роснефти»). 10 человек погибли на месте, 15 госпитализировали. Позже в реанимации скончались еще трое. Аносов первым добрался до места крушения (к тому моменту люди замерзали и истекали кровью уже более часа), потом подоспели и другие жители Игарки и острова Игарского. Благодаря их самоотверженности погибли и замерзли не все. 12 жизней продолжились. Госслужбы появились, когда всех подававших признаки жизни вахтовиков игарчане уже вывезли на «бурановских» железных санках (подробности — в «Новой газете» № 136, 137, 142 за 2015 год, № 17, 35 за 2016-й). Напомню лишь несколько фрагментов из рассказа Аносова — о том, что он видел собственными глазами: девчонки из аэропорта дотащили по глубокому снегу одни носилки и «еще советских 50-х годов запечатанные коричневые чемоданы» (медицинский комплект. — А. Т.). Когда появились, наконец, спасатели, у них даже отвертки не было, одни голые руки, позже привезли болгарку с одним диском, и он тут же сломался. «Поэтому освобождать зажатых металлом людей было нечем. Второго пилота, который уже не дышал, освободили только к вечеру второго дня». Не было ни медикаментов, ни одеял, ни носилок. «Руководители среднего звена не отрывали ручки от сотовых телефонов и смартфонов, с помощью их фотографировали и, наверное, передавали информацию своему начальству». Нельзя не ощутить явного диссонанса между миссией вахтовиков в Игарке: они, собственно, и наполняют бюджет России, — и отношением России к ним — вот этими коричневыми чемоданами советских 50-х годов, самими вертолетами, выпущенными в стране, которой нет уже четверть века. Между зарплатами топ-менеджеров «Роснефти» и организацией (да и в целом логистикой всех этих северных перелетов) зачастую по полтысячи верст. Последний яркий пример — еще одно крушение Ми-8, на сей раз на Ямале, 21 октября прошлого года, снова с вахтовиками подрядной организации «Роснефти». Борт летел с Сузунского месторождения (Ванкорский кластер) в Уренгой (!). Да, эти расстояния, как и климат, — данность, с этим ничего не поделаешь, но с метеопрогнозами, с состоянием авиатехники, с ответственностью топ-менеджмента, сидящего в Москве, что-то делать можно. Подчеркну: авиация, аэродромы, службы экстренного реагирования — это все не епархия «Роснефти», это ее подрядчики и смежники. Но сколько говорилось и говорится о том, что нефтепромыслы дадут импульс развитию всей окружающей жизни, «многопрофильной экономики», сколько было сказано о «синергетических», «кластерных», «мультипликативных» эффектах… Нет, отсюда только качают нефть. Это — заурядный колониализм. Для метрополии плохо одно — здесь еще живы люди, которые не могут мириться с этим. Если б Аносов достал телефон и взялся бы снимать груду железа, как это делали позже прибывшие «руководители среднего звена», он бы не нажил проблем. Но Аносов выполнил чужой долг, а потом еще и рассказал правду об организации спасательной операции. Героизм безнаказанным у нас не оставляют. Откликнулось МЧС. Начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко: «Всегда находятся люди, лжесвидетели, которые по непонятной причине, пытаются очернить работу служб. Мы считаем, что операция проведена на высоком профессиональном уровне. Все необходимые алгоритмы взаимодействия и дежурных служб и органов управления соблюдены». А замначальника городской пожарно-спасательной части МЧС в Игарке Михаил Гаврилов подал на Аносова в суд, утверждая, что и он, и в целом сотрудники МЧС в Игарке свои функции выполняют в полной мере. В суде, рассказывал Аносов, Гаврилов высказал пожелание присоединить к ответчикам и «Новую газету», но потом от своего намерения отказался. Меж тем в «Новую», написавшую о том, что «Роснефть» предпринимает для обеспечения безопасности своих работников, еще до этого прислал крайне эмоциональное письмо пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Казалось, в таком традиционном ключе и завершится «разбор полетов». «Новая» писала о просьбе игарчан наградить Аносова, а его тем временем расспрашивали органы: откуда у него такой точный расклад по времени всех событий (вообще-то из мобильного телефона, где отпечатались все безуспешные звонки в экстренные службы и успешные — супруге: она находилась в городе и призвала земляков на помощь). Местная газета, депутаты, администрации города и района все вопросы Аносова игнорировали: у них все было в порядке, все службы сработали оперативно и слаженно. Неплохо на этом фоне было уже то, что «Роснефть» обеспечила полную и бескомпромиссную лекарственную поддержку вахтовикам в реанимации. Что оперативный штаб компании, заседая в Игарке, предложил «дополнительные меры по повышению авиационной безопасности». В частности, было заявлено о решении «Роснефти» менять авиатехнику подрядчиков на собственный вертолетный парк. И было обещано создание совместного предприятия с итальянской Finmeccanica S.p.A. с локализацией не менее 50% производства вертолетов модели AW189 на территории России. И до 2017 года (кстати, уже начавшегося) была обещана поставка от Agusta Westland десяти таких машин. И действительно: перед новогодними праздниками «Вертолеты России» получили право осуществлять ТО и ремонт AW189, а ранее заявлялось, что в Подмосковье в интересах «Роснефти» на российско-итальянском СП «ХелиВерт» уже началась сборка AW189. Но еще до этого что-то произошло: Игорь Сечин прилетел в Красноярск и, взяв с собой губернатора, навестил в краевой больнице своих пострадавших работников. Помимо этого Сечин заявил о решении наградить игарчан — тех самых «лжесвидетелей». И вскоре гендиректор «Ванкорнефти» Аркадий Кузнецов на самом деле вручил благодарственные письма Аносову и всем тем жителям острова Игарского и города Игарки, кто спасал людей из разбившегося Ми-8. Все получили от нефтяников по 100 тысяч рублей. Кроме того, Сечин пожелал усилить медицину Игарки — как базового пункта развития группы месторождений Ванкорского узла. И месяц назад в Игарке при поддержке «Ванкорнефти» действительно открылось новое хирургическое отделение на 16 коек. Его позиционируют как часть создаваемого медцентра экстренного реагирования. Приведена в порядок дорога от больницы до вертолетной площадки санавиации. А суд отказал должностному лицу МЧС Гаврилову в удовлетворении его иска к Аносову. И теперь еще и президент подписал указ о награждении Николая Аносова. Вот что Аносов сказал «Новой»: – После вручения медали я произнес небольшую речь: самое дорогое у нас — это народ, его надо беречь и ценить. Проявлять заботу о человеке труда, который летает в Игарку со всех субъектов России. Летают здоровые, крепкие, молодые парни и мужики, а гарантий, что они защищены во время полетов от Игарки до нефтяных скважин Ванкора, — нет! Поэтому необходимо в Игарке создать центр экстренного реагирования. Такие есть в Норильске, в Красноярске. А там, где вертолеты взлетают, как пчелы, где идет большой поток пассажиров — центра нет. Нефть, добываемая в Туруханском районе, наполняет доходную часть бюджетов всех уровней. Надо беречь самое главное богатство страны и беречь каждую жизнь. Ну и последнее. На территории Туруханского района, говорит Аносов, по-прежнему не работает даже экстренный вызов «112». Так и есть. Сроки, когда он заработает, неясны. Точка поставлена в отношении претензий к Аносову. Относительно же всего того, что вынудило его рисковать жизнью, — так уж заведено, многоточие. novayagazeta.