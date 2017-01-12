Легендарное "Ласточкино гнездо" полностью закрыли для туристов. «Ласточкино гнездо» выпадает из туристического сезона: находиться на его территории опасно В замке-музее «Ласточкино гнездо» ввели ограничения на посещения: не больше 5 человек в здании и еще максимум 10 на видовой площадке. В условиях штормового предупреждения и при скорости ветра выше 18 м/с людей на территории замка быть не должно. Ограничения введены приказом министра культуры Крыма Арины Новосельской на основании решения Госкомитета по охране культурного наследия, в чьем ведении находится замок. Особый режим доступа в музей действует с конца декабря и «до устранения аварийности». Доступ к балконам здания и в помещения основания башни должен быть закрыт полностью. Администрации музейного учреждения поручено подсчитать убытки от ограничения доступа посетителей для сокращения госзаказа на 2017 год, вести мониторинг состояния конструкций здания и в случае активизации деформации закрыть объект совсем. Напомним, на реконструкцию и сохранение объектов культурного наследия Крыма из федерального бюджета было направлено 1,2 млрд руб. Однако средства пришлось вернуть в казну без шансов получить их вновь, поскольку итоговые сметы застряли в минэкономразвития РФ, а местные органы экспертизы не обладают достаточными полномочиями. Год назад министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что с остояние замка «Ласточкино гнездо» исследуют специалисты из Санкт-Петербурга, которые примут решение, каким образом укрепить здание и скалу Аврора под ним. На первоочередные мероприятия по укреплению скалы планировали в прошлом году потратить 132 млн руб в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Однако администрация Ялты внесла скалу в схему размещения нестационарных торговых объектов и дала разрешение предпринимателю на обустройство аттракциона на скале. Ниже подпорной стены дворца в скальном массиве была выдолблена траншея, что не могло не сказаться на состоянии замка. newdaynews.ru. *** «Волкам» место в лесу Байкеры Хирурга могут лишиться земли в Севастополе. Арбитражный суд Севастополя принял к рассмотрению иск Балаклавского рудоуправления (БРУ) к правительству города и мотоклубу «Ночные волки». Предприятие требует вернуть в свое пользование 266,55 га земли у горы Гасфорт — тот самый скандальный участок, который после «русской весны» севастопольские власти в лице бывшего губернатора Сергея Меняйло отдали в аренду за 1,4 млн рублей (скидка составила 99,9%) «Хирургу» и его команде для проведения байк-шоу. — Участок был получен рудоуправлением в бессрочное пользование еще в 1977 году, — рассказал «Новой газете» пресс-секретарь БРУ Олег Левандовский. — Правительство города не имело права передавать его без нашего согласия. На спорной территории находятся движимые и недвижимые активы рудоуправления: например, здание столовой рудника «Гасфорт» и несколько дробильных комплексов. Их общая стоимость — около 100 млн рублей. БРУ и раньше судилось с севастопольскими властями за землю у Гасфорта, но добилось лишь установления обеспечительных мер на часть своих активов. — Сейчас появились новые юридические аспекты для подачи иска, — отметил Олег Левандовский. Раскрывать детали искового заявления он не стал. В правительстве Севастополя от комментариев насчет судебного разбирательства с БРУ тоже воздержались, попросив направить письменный запрос. А вице-президент «Ночных волков» Феликс Черняховский на вопрос о севастопольских землях и претензиях рудоуправления отреагировал странно, отправив SMS следующего содержания: «Добрый день. У Вас неверная информация. С наступающим Старым Новым годом!» После этого дозвониться до него не удалось, чтобы уточнить, какая именно информация неверна. В этой истории, впрочем, не менее юридически важны аспекты политические и хозяйственные. Летом прошлого года в Севастополе появился новый губернатор. Лояльного «волкам» Сергея Меняйло, предоставившего мотоклубу баснословную скидку на аренду земли, сменил Дмитрий Овсянников. Новый врио главы города немедленно установил дружеские отношения с главными оппонентами байкеров — командой «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого. Последний, напомним, сразу после передачи «волкам» земель вокруг Гасфорта заявил: «Выделять почти 3 квадратных километра земли под полторы странички «хотелок» с подписью «Хирург» по меньшей мере странно». Уже через два месяца после назначения Овсянников публично усомнился в целесообразности использования «волками» всех 266 га земли, а позже объявил о новом претенденте на участок — Министерстве обороны РФ. Военных попросили представить свою модель развития территории. Изначально в Минобороны планировали открыть у Гасфорта парк «Патриот» и даже обязались представить его концепцию до 12 декабря (соответствующий документ подписал командующий Черноморским флотом адмирал Витко). Но, как сообщают севастопольские СМИ, никакой концепции городские власти до сих пор не получили. Между тем правительство Сева­сто­поля заявило о выделении 120 млн рублей на разработку плана развития Балаклавского района (на его территории находится Гасфорт) как центра туризма и яхтенной марины. И иск БРУ с требованием возврата земли оказался в данном случае очень кстати: еще в 2011 году севастопольский горсовет дал предприятию согласие на разработку рекреационной зоны в районе горы Гасфорт. Проект был разработан. Объем инвестиций на тот момент оценивался в $1,5 млрд. — Рудоуправление действительно планирует создать на участке рекреационную зону. Финансовые возможности изменились, но планы остаются в силе, — подтвердил Олег Левандовский. Помешать БРУ выселить байкеров с горы Гасфорт может только интерес к земле со стороны Минобороны и украинское прошлое самого предприятия, которое до декабря 2014 года принадлежало депутату Верховной рады Вадиму Новинскому. В рудоуправлении, впрочем, подчеркивают, что сейчас предприятие принадлежит российскому собственнику и «не имеет никаких отношений с Киевом». novayagazeta . Р.S. Дубовик объявил о «партизанской войне» в Севастополе Случай с хулиганом, который хотел разбить стекло в здании правительства, соратник Сергея Меняйло назвал "партизанской войной". Евгений Дубовик приписал дебоширу слова о "кровососущих" приезжих. Экс-заместитель губернатора Севастополя Евгений Дубовик, курировавший при Сергее Меняйло внутреннюю политику в городе, на своей странице в Facebook сообщил, что вчера вечером мужчина «разбил окно в здании правительства», после чего был задержан полицией. "Объяснил свой поступок словами: "Достали приезжие - ничего не делают, только кровь сосут", - поведал Дубовик, предложив догадываться, что так возмутило хулигана. При этом бывший подчинённый Меняйло, лишившийся должности после отставки своего шефа и отправки того в Сибирь, назвал произошедшее началом "партизанской войны". В беседе с ForPost он признался, что на месте инцидента его не было и о якобы произносившихся словах о приезжих он знает от "очевидцев". На вопрос ForPost о том, что он подразумевает под начавшейся "партизанской войной", Евгений Дубовик ответил: "В моём понимании партизанская война - это действия кого-то против кого-то. Это моё понимание произошедшего. Я так это вижу". Он предположил, что случившееся "выглядит как спланированная провокация", но данных о том, кому она выгодна и какие её мотивы, у Дубовика нет. Бывший вице-губернатор в такой же манере комментировал скандал с антироссийским демаршем на открытии общественно-экспертного совета при Меняйло в апреле 2016 года. Тогда на старте мероприятия заиграла искажённая, оскорбительная версия Гимна России. Евгений Дубовик успокаивал ТАСС, что происшествие не стоит слишком пристального внимания . И - опять же - он не был очевидцем произошедшего, но заявил, что "не нужно из этого делать событие". Другую версию случившегося у здания городского правительства озвучили в севастопольском управлении Росгвардии, сотрудники которого задерживали хулигана. "Неся службу по охране административного здания правительства Севастополя, сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии увидели молодого человека (как позже было установлено, 1988 года рождения), который достал из-за пазухи предмет и бросил его в стекло. Стекло треснуло, но не выпало. Сотрудники охраны приняли меры к его содержанию и вызвали группу задержания вневедомственной охраны. Задержанный гражданин ничего не пояснял", - сообщили ForPost в пресс-службе управления Росгвардии. sevastopol.su .