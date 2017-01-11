В арбитраж поступило заявление о банкротство ОАО "КрасЭКО".

В суд поступил иск о банкротстве «Красноярской региональной энергетической компании»

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск о банкротстве принадлежащей региону «Красноярской региональной энергетической компании» (КрасЭКО).

Как сообщили в суде, заявление подало ООО «Дорожно-строительная компания «КЭСС». «Основанием для обращения в суд послужила задолженность общества перед заявителем в размере 18,1 млн руб. Отметим, что данная задолженность подлежит взысканию с АО «Красноярская региональная энергетическая компания» на основании решения Арбитражного суда Красноярского края», – рассказали в суде. Речь в иске идет о взыскании оплаты подрядных работ на объектах электроэнергетики. В июле 2016 г. суд удовлетворил требования истцов, а в декабре это решение подтвердила апелляционная инстанция.

Определением от 9 января суд оставил иск без движения.

Отметим, что «Красноярская региональная энергетическая компания» была создана в 2004 г. Изначально она осуществляла деятельность в форме ООО, а затем была преобразована в акционерное общество. 100% акций принадлежат Красноярскому краю в лице агентства госимущества. Компания управляет электросетевыми активами в районах и городах региона.

dela.ru .

«Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мухлыгиной Е.А., при рассмотрении вопроса о принятии к производству заявления общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «КЭСС» (ИНН 2460210226, ОГРН 1082468040489)

установил :

27.12.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «КЭСС» о признании акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» банкротом, согласно которому заявитель просит суд:

- признать должника банкротом;

- признать требование заявителя обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований должника в размере 18 133 483,6 руб.;

- утвердить временным управляющим должника Пака Сергея Николаевича, являющегося членом Некоммерческого партнерства Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение арбитражных управляющих «ЛИДЕР» (125167, г Москва, ул. Планетная, д.29, помещение 1, комната 2)».

Что представляется интересным на первый взгляд в этом раскладе. Интернет-портал rusprofile.ru называет директором* ООО «ДСК «КЭСС» некоего Евгения Михайловича Фадеева. А в «КРЭКе» заместителем главного инженера по эксплуатации ТЭЦ трудится Михаил Петрович Фадеев. Может быть, это чистое совпадение. А может, и нет. Вы же помните, с какой тороватой организацией мы имеем дело?