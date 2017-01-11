«В» КАК «ВОВЛЕЧЁННОСТЬ»

Ничто человеческое железным горцам не чуждо. Вообще ничто.

Обзор торрент-файлов, скачанных российскими чиновниками и депутатами в канун Нового года, появился в Сети.

Среди получателей гигабайтов трафика — IP-адреса федеральных НИИ, ведомств, корпораций, госпредприятий и дум российских городов. Данные включают информацию о входящем и исходящем трафике на конец декабря 2016 — начало января 2017 года. Так, 20 декабря в Смольном скачивали мультики «Рапунцель» и «Ежик в тумане», фильмы «Россия молодая», «Даун Хаус», «Иллюзию обмана» и бессмертный хит советского кинематографа «Служебный роман». Сотрудники ВГТРК в последние две недели перед Новым годом скачали «Свадебный переполох», «Отпуск по обмену», «Охотников за приведениями», «Джентльменов удачи», «Поймай меня, если сможешь» и ряд других фильмов.

Не менее интересные запросы — у служащих федеральных ведомств и госкорпораций. Так, на компьютер Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы 28 декабря кто-то скачивал «Ну, погоди!». Сотрудники Федеральной службы охраны в канун Нового года желали смотреть боевики и фильмы про шпионов «Агент Джонни Инглиш», «Преступник», «Сноуден», «Расплата», «Пассажиры», «Агенты А.Н.К.Л.». В Роспатенте кто-то трижды поставил на скачку «Реальных пацанов», после чего заказал себе фильм «Ликвидаторы». Сотрудники Росатома отличились утонченным вкусом: они пожелали слушать новинки группы «Ленинград» и смотреть фильм «Пеле: рождение легенды», а также заказали себе три полнометражных порнофильма с зарубежными актрисами.

Самый частый запрос — «порно», причем иногда он появляется и в сочетании со словом «детское». Абсолютным рекордсменом (тысячи скачанных фильмов) является предприятие Росатома «Федеральная ядерная организация ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск). В его трафике — десятки запросов на порно. Также активно качали порнофильмы служащие Минфина и Спецсвязи ФСО России. Как правило, торрент-программа после скачки файла по умолчанию ставит его же на выкачку (что подтверждается датами начала и окончания раздачи: чаще всего они отличаются на несколько часов или даже дней). Таким образом, за декабрь — январь с сайтов российских органов власти, госпредприятий и корпораций было роздано свыше полутора сотен порнографических фильмов и как минимум три фильма с детским порно, если верить выборке сайта nesterov.pw .

ura.ru .

От "Уран-Батора": интересно, это сам комбинат всё-таки имеется в виду или "Телеком"? Уж больно красиво звучит)))