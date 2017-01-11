Железногорск

Дичайший уголовный процесс идёт в Ангарске. Кровавая летопись ангарского маньяка Серийный убийца продолжает признаваться в преступлениях прошлых лет. На последней неделе уходящего 2016 года Иркутский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Попкова, ангарского милиционера, уже получившего пожизненное заключение за убийства 22 местных жительниц и нанесение ещё двум жертвам тяжких телесных повреждений. Однако в колонию особого режима маньяк ехать не торопится. Сейчас он находится под следствием за очередную серию кровавых расправ с женщинами, которых ночью подсаживал в свою машину и предлагал подвезти до дома. К сегодняшнему дню Попков признался уже в 60 убийствах, совершённых с 1992 по 2007 годы. В это число не вошли преступления, за которые он был осуждён 14 января 2015 года. На заседание областного суда, где решался вопрос о продлении срока содержания под стражей, обвиняемого ввели в зал двое сотрудников в форме с логотипом ОМОН. Даже в так называемой позе «лебедя», лицом вниз, с заведёнными за спину вверх руками, как положено передвигаться осуждённым на пожизненный срок, маньяк выглядел здоровым и сильным. На вопросы судьи Павла Рукавишникова он отвечал спокойно и не испытывал ни малейшего волнения, когда председательствующий перечислял десятки фамилий убитых им женщин, в основном молодых. Зато в зале суда стало плохо потерпевшей, которая решила присутствовать на этом заседании и специально приехала для этого из посёлка Михайловка Черемховского района. Пенсионерка Екатерина Ильинична подрабатывает в магазине уборщицей и до сих пор не понимает, как могло случиться такое несчастье. Ведь ничто его не предвещало. Дочка с подругой отправились знакомиться с будущей свекровью, было ещё не очень поздно. «Иду домой, мамочка, не волнуйся», – это были последние слова, которые Екатерина Ильинична услышала от своей 20-летней дочери по телефону. Домой девчонки не вернулись, в декабре 1998 года чуть в стороне от дороги обнаружили их трупы. Попков на следствии рассказал, что предложил подвезти девушек. Они жили с ним в одном квартале и знали о его службе в милиции, а потому без колебаний доверились доброжелательному солидному мужчине. Он порешил обеих сразу. Это лишь один эпизод из новой серии убийств, расследует которые следователь по особо важным делам СУ СКР России по Иркутской области Евгений Карчевский. Он ходатайствовал перед судом о продлении срока стражи на четыре месяца для обвиняемого Попкова Михаила Викторовича, 1967 года рождения, женатого, имеющего средне-техническое образование. В приложенных документах, оглашённых судьёй, причастность к серии особо тяжких преступлений обоснована, обвинение подтверждается собранными по делу доказательствами, для чего сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы. Срок стражи, по словам следователя, продлевался неоднократно. Это связано в первую очередь с тем, что Попков, находясь в камере СИЗО-6, строчит одну за другой явки с повинной, рассказывая о неизвестных ранее трупах. Ещё не был оглашён первый приговор о нападении на 24 женщин, как маньяк начал признаваться в новых преступлениях. Речь в них по-прежнему шла о ночной «охоте» на женщин в Ангарске и его окрестностях, вплоть до окраин Усольского района. Да и орудиями убийств были всё те же предметы, что фигурировали и в первой серии преступлений, за которую маньяк уже получил наивысшую на сегодняшний день меру наказания. В дело шли топор, лопата, ножи, молотки, верёвки, ремни, бита, даже отвёртки из ящика с инструментами, который Попков постоянно возил в своей машине. Впрочем, иногда он душил женщин собственными руками, бил кулаками. Трупы либо присыпал землёй, листьями или снегом, либо просто бросал в лесу, на обочине объездной дороги, поблизости от трассы М-53, за городским кладбищем. Письмо Попкова с признаниями, датированное 17 ноября 2014 года, вошло уже в материалы нынешнего уголовного дела. Готовясь выслушать приговор с пожизненным заключением, маньяк в декабре 2014 года на допросе следователя перечислил приметы жертв, незаслуженно обойдённых вниманием в ходе завершавшегося судебного процесса. Решил, так сказать, восстановить справедливость, не желая, чтобы его убойную работу недооценили потомки. Никакого раскаяния бывший оперативный дежурный Центрального РОВД Ангарска, ветеран органов внутренних дел, совмещавший борьбу с преступностью и совершение зверских убийств, при продлении срока стражи не демонстрировал. Когда судья Павел Рукавишников переспрашивал его, сколько всё же убийств за ним числится, он лишь пожимал плечами: «Точно сказать не могу, я их не записывал». Эксперты характеризовали эту черту личности садиста термином «эмоциональная холодность». Видно, что к жизни в неволе Попков уже приспособился. Известно, что вскоре после задержания в июне 2012 года, при водворении в СИЗО-6, он пытался покончить жизнь самоубийством. А через некоторое время уже хвастал перед сокамерниками, что его дело по объёму нисколько не уступает делу рекордсмена по убийствам Чикатило. У ростовского потрошителя на счету 53 доказанных убийства. В декабре 2015 года, при очередном продлении срока содержания под стражей, Попкову инкриминировалось 38 преступных эпизодов. На сегодняшний день обвинение предъявлено уже по 47 убийствам. Подследственный, отвечая на вопросы судьи Павла Рукавишникова, неизменно с уверенностью отвечал: «Вину признаю в полном объёме». Прозвучала даже такая фраза: «Совершая убийства, я руководствовался своими внутренними убеждениями». И если, выступая в судебном процессе по предыдущему уголовному делу, он пытался выставить себя этаким «санитаром общества», освобождающим его от аморальных женщин, и даже заработал прозвище Чистильщик, то теперь, насколько я поняла, эту маску борца за чистоту нравов маньяк отбросил. Многие из его жертв никак не тянули на «ночных бабочек», ищущих приключений. Обычные девчонки, как та же дочка сидевшей рядом со мной в зале суда Екатерины Ильиничны. В начале заседания Павел Рукавишников предупредил, что в случае, если речь пойдёт об интимных сторонах жизни обвиняемого либо сексуальном насилии, публику попросят покинуть судебные слушания. Но до этого не дошло. Следствие на этот раз вменяет Михаилу Попкову только многочисленные убийства женщин. Откуда у бывшего сотрудника милиции, семейного человека такая ненависть к женскому полу, при продлении срока стражи в суде не обсуждалось. Из первого уголовного дела уже известно, что эксперты выявили у него гомицидоманию с садистскими элементами, то есть влечение к убийству людей. После жестокого насилия у сотрудника правопорядка наступала разрядка, улучшались настроение, сон и аппетит. Судья Рукавишников зачитал характеристики по месту службы Попкова в милиции и от соседей. Обе были положительными, несмотря даже на шокирующую причину, по которой их затребовали. Видно, маньяк никак не проявлял среди коллег и соседей свои чудовищные склонности. В Центральном райотделе внутренних дел Ангарска он прослужил около десяти лет – сначала помощником оперативного дежурного, затем за добросовестность и грамотность его повысили, назначив дежурным смены. В характеристике из РОВД отмечено, что Попков пользовался в коллективе авторитетом, его знали как хорошего семьянина, спокойного, уравновешенного человека. Не забыло начальство упомянуть и о том, что, работая в дежурной части милиции, сотрудник таксовал по ночам, а во время отпусков и после увольнения из органов перегонял из Владивостока автомобили на продажу. Объяснили это стремлением добиться достатка в семье. Кстати, поездок на Дальний Восток Попков совершил около десятка. Можно предположить, что свой торговый путь маньяк тоже пометил трупами. Но о них он пока молчит. Вероятно, оставляет на потом, на третье уголовное дело. Ведь надо же будет ему чем-то заняться на пожизненном заключении. Явки с повинной, допросы, проверка показаний на местах преступлений – этими событиями уже пятый год наполнена жизнь убийцы. В ходе первого судебного процесса, да и сразу после приговора к пожизненному заключению в 2015 году, жена и взрослая дочь Попкова поддерживали его, ходили на свидания, носили передачи. И в телевизионном шоу «Пусть говорят» на Первом канале утверждали, что верят в его невиновность и продолжают любить. Но время идёт, бывшая супруга обосновалась теперь в другом регионе, у неё там новая жизнь, по слухам, другая семья. Покинула Ангарск и дочь Попкова, работавшая школьной учительницей. Они уже не оказывают поддержки родственнику, которого заклинило на признаниях в зверских убийствах, совершённых в течение 15 лет, прожитых, якобы, душа в душу с любящими домочадцами. Общаться маньяку в последние два года приходится больше со следователем по особо важным делам Евгением Карчевским. Кстати, это один из самых опытных и высококвалифицированных сотрудников регионального управления Следственного комитета России. В 2012 году за дело так называемых «академовских молоточников», которое тоже завершилось пожизненным приговором, Карчевский получил звание «Лучший следователь Иркутской области» и ключи от автомобиля из рук губернатора. Дело ангарского маньяка – ещё более сложное и резонансное. Евгений Карчевский уверен, что изменить обвиняемому меру пресечения и выпустить его из следственной тюрьмы до суда не представляется возможным: Попков слишком опасен. Кроме того, просьба в очередной раз продлить содержание подследственного под стражей мотивирована необходимостью провести большое количество процессуальных действий, комиссионных судебно-медицинских экспертиз по трупам. Ведь предстоит дополнительно собрать и оформить доказательства по более чем десяти эпизодам, о которых маньяк надумал вдруг «вспомнить» в последнее время. Понадобится также срок на ознакомление с материалами уголовного дела многочисленных потерпевших – родственников убитых женщин, подготовку обвинительного заключения для представления прокурору. Работы впереди ещё очень много. Уголовное дело уже сейчас составляет более 300 томов, а к окончанию предварительного расследования его объём значительно возрастёт. Судья Павел Рукавишников счёл «разумным и оправданным» предложение следователя продлить на четыре месяца содержание обвиняемого под стражей, поскольку это время необходимо для окончания производства по делу. «При этом права Попкова на рассмотрение его дела в суде в разумный срок не будут нарушены, – сказал Павел Рукавишников. – А освобождение из-под стражи грозит привести к тому, что он может воспрепятствовать расследованию или продолжить заниматься преступной деятельностью». Тут моя соседка Екатерина Ильинична тяжко вздохнула: «Ему уж там за решёткой-то, поди, невтерпёж, убивать страсть как охота». И в который раз удивилась: «Как же он смог враз двух здоровых девчонок насмерть прибить? Дочка-то у меня крепкая была». В новом уголовном деле Попкова подшиты, между тем, доказательства двух совершённых им двойных убийств (по прошлому делу их проходило три). Известно, что милиционер-маньяк очень силён, в молодости подрабатывал копкой могил на кладбище, занимался лыжами, является кандидатом в мастера спорта по биатлону. В камере СИЗО он поддерживает физическую форму, может отжаться 50 раз подряд. В нынешнем году ему исполнится 50 лет и, чтобы выжить в зоне особого режима, необходимо крепкое здоровье. – Вам решение понятно? – спросил судья человека в клетке. – Ходатайство следователя удовлетворено, срок вашего содержания под стражей продлён до 29 апреля 2017 года. vsp.ru .