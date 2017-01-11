Единственная реальная ценность нашего промпарка - это пиар. В ПРЕДЕЛАХ СВОИХ КОМПЕТЕНЦИЙ Можете называть это место территорией опережающего экономического развития, обокластером или моногородом, главное одно – никакого развития здесь не будет. Какая может быть экономика у саранчи? Светлое будущее пришло, откуда не ждали. В понедельник красноярский гауляйтер решил устроить вверенным ему территориям промывку мозгов, каковую особо трепетные журнализды поименовали уже Пятью Волшебными Сигналами Губернатора. Впервые, мол, среди обычных для такого жанра смысловых конструкций прозвучали очень конкретные указания как собственной команде, так и жителям края. Все предыдущие выступления Толоконского, выходит, были просто ни о чём. А нынешнее «послание»? О, тут много всего интересного, разумеется. К примеру, сигнал первый «Хватит работать на процесс». Если вы успели подумать, что эффективность работы чиновников с 2017 года начнут оценивать по результатам означенной работы, то вы сильно ошибаетесь. Просто теперь протирание штанов и публичный бред про развитие и рывки будут основываться на т.н. проектном методе и… децентрализации управления. Как это вписывается в путинскую вертикаль и что за магия поможет Толоконскому одержать победу там, где блистательно провалился Лидер Нации, не уточняется, к сожалению. «Скорее всего, в структуре правительства края появится новый орган, отвечающий за ТЭК и коммунальное хозяйство», - осторожно предполагают соловьи новой перестройки. Слово «отвечающий» тут явно лишнее, ибо основополагающий тезис Толоконского «Для нас освоение проектного подхода к управлению – это самоцель» как раз и подразумевает полное отсутствие какой-либо ответственности. Второй «сигнал» куда более понятен, ибо зеркально дублирует путинское указание распродавать на уровне регионов всё, что ещё не распродано, т.к. денег у федерального центра нет. Буквально на виолончели и Сирию не хватает. «По словам Виктора Толоконского , госпредприятий у края много, однако отдача от них слабая, а управление — индифферентное». На первых порах с молотка пойдут пакеты акций «Красавиа» и «Красноярскнефтепродукта». А затем я бы предложил по-быстрому реализовать «КРЭК». Думается мне, Василий Кузичев с удовольствием вернётся в прежний кабинет и покажет нам всем, что такое настоящий эффективный менеджер. Третий «сигнал» касается экологии , но тут некоторый системный раздрай наблюдается пока. Сам гауляйтер лопочет что-то о переходе «от спекуляции на экологии к управлению ситуацией», тогда как божественная супруга его давно уже объяснила крестьянам, что проблемы красноярского «чёрного неба», в частности, напрямую зависят от чёрных мыслей у них же в головах. И стоит, мол, только хорошенечко постучать полицейской дубинкой по этим бестолковым черепушкам, как жизнь мигом наладится. Впрочем, нельзя полностью исключать предположение, что и герр гауляйтер именно такое управление ситуацией имеет в виду, ежели вспоминать его новосибирских друзей-бандитов. В любом случае – этот пункт мы пока откладываем в сторонку. Вдруг Горно-химический комбинат неожиданно на повестке дня снова возникнет? «Понятно, что органы местного самоуправления должны не только мусором заниматься». Э-э-э... Хм-хм. А если они и мусором не занимаются, тогда как быть? А вот - с игнал» номер четыре: «Войти в инвестиционную десятку». Распахните пошире уши и впитывайте всем своим естеством со золотых с прозеленью скрижалей, натурально: «Нельзя строить инвестиционное развитие в отдельных сферах и отдельных отраслях. Руководитель региона поручил развернуть профильному министерству системную работу со всеми производственными единицами – как с крупным, так и с малым бизнесом. Тренды: развитие регионального экспорта и роста спроса. Создание особых режимов стимулирования экономической деятельности – территории опережающего развития. Курс на расширение предприятий сельскохозяйственной переработки и развитие производств стройматериалов. Изменение подходов во внешнеэкономической политике региона и стимулирование внутренних инвестиций. Конкретные задачи. Продолжить работу над проектом развития внутрикраевой кооперации. Формирование особого режима для развития бизнеса в Железногорске. Доработать проект «Алюминиевая долина». Войти в 2017 году в десятку лучших регионов России по инвестиционному климату». Цитата: «У нас бывают иностранные гости, с удовольствием пляшут и поют на Азиатско-Тихоокеанском фестивале, но нет инвесторов, нет производственников, а там, где они есть, они ломают нашу экономику». Вот же чёрт, а? Почему он с концертами по ночным клубам не выступает? Это же ничуть не слабее Жванецкого! Венчает эту шизофрению, естественно, «сигнал номер пять» под условным названием «Изменить сознание». Соответствующую хирургическую операцию Толоконскому произвела заблаговременно, надо полагать, его медицинская жена, а всем остальным жителям края остаток мозга вынесут вскорости чиновники, депутаты и журнализды. Собственно, процесс уже стартовал вчера, когда гг Медведев и Пешков, затаивши дыхание, выслушали весь этот бред и принялись перекладывать его на местные реалии. Очень кстати вспомнилось мне тут новогоднее поздравление «сити-менеджера» на пока ещё не закрытом городском радио. Последние несколько минут «Открытой студии» они с ведущей хором кончали на тему обокластера. Из сказанного выяснилось, в частности, что на площадях первой очереди промышленного парка по-прежнему (т.е. с лета 2015 года) ожидается размещение «двенадцати потенциальных резидентов» со Иисусом Христом во главе : - В следующем году, я уверен, несколько резидентов заработают в промышленном парке, - говорил Пешков двадцать девятого декабря. – Там много организационных моментов, которые не так просто преодолеть. И что-то очень умное добавлял об инновационной продукции, которая вот-вот повалит из обокластера на радость советскому народу. Это, правда, будут «не кастрюли», к сожалению, но мы и инновационные бульбуляторы к делу непременно приспособим со временем. «ГЛОНАСС» же приспособили? Дорогая и бессмысленная затея, да. Но зато ничего не пропало. Всё в ход пошло! Дальше речь у них зашла про подстанцию «Город». Как и предсказывал Геннадий Баховцев, объект по-прежнему стоит без нагрузки и тупо нарабатывает убытки. «Я думаю, - вновь пустился в догадки Пешков, - в следующем году и промпарк, и АО «ИСС» будут запускать свои новые производства». И снова зачем-то соврал: «Другого источника у нас там нет». Логичным и практически неизбежным стал далее третий вопрос ведущей – о проведении линии электропередач от ПС «Город» к Ленинградскому проспекту, уже седьмой год задыхающемуся без энергетики, в частности, по линии жилищного строительства. «У нас есть проект прокладки кабеля», - сообщил видный заколючинский хозяйственник. - В ближайшие годы по нему начнём работать». В ближайшие годы, ага. Примерно в две тысячи восемнадцатом – две тысячи двадцатом годах. Куда торопиться-то? А вот куда: «Минтруд России считает, что все плательщики должны платить страховые взносы по единой, общеустановленной ставке. Целесообразно заменить льготы по страховым взносам для плательщиков, получившим статус резидента ТОР и СПВ, на субсидии. Данный вопрос сейчас прорабатывается», — сообщили RNS в пресс-службе Минтруда. Бюджеты Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования формируются за счет отчислений страховых взносов. Стандартная ставка составляет 30% (22% — в ПФР, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС). Для плательщиков страховых взносов, получивших статус резидента ТОР и свободного порта Владивосток, действует льготная ставка тарифа в размере 6% в ПФР и 0,1% в ФОМС. Минвостокразвития отмечает, что льготная ставка необходима для конкурентоспособности Дальнего Востока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. «Либо приемлемые ставки страховых взносов, то есть появление новых современных предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами, либо неадекватные ставки страховых взносов, что приводит к закрытию заводов и сокращению рабочих мест», — сказали RNS в ведомстве. Льготы по страховым взносам и налоговым платежам начали действовать в ТОР в 2015 году. «В такие сроки пересматривать существующие правила регулирования — недопустимая практика», — подчеркнули в ведомстве. Минвостокразвития отмечает эффективность льгот по страховым взносам. По данным ведомства, на начало января 2017 года с резидентами ТОР и СПВ подписаны соглашения по 229 проектам на 617 млрд руб. По совместной оценке Минвостокразвития и Минтруда, за январь — сентябрь 2016 года объем выпадающих доходов внебюджетных фондов из-за льготной ставки составляет 309,9 млн руб. (по резидентам ТОР — 270 млн руб., СПВ — 39,9 млн руб.). Весной в интервью телеканалу «Россия 24» министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил за отмену льгот по страховым взносам и замену их субсидиями. В сентябре 2016 года на Восточном экономическом форуме вице-премьер Ольга Голодец указывала на недофинансирование социальной сферы из-за предоставления льгот по уплате страховых взносов. «Что такое территории опережающего развития? Это значит, что те инвесторы, которые приходят, в полном объеме не платят деньги за пенсионеров, в Фонд обязательного медицинского страхования. Вопрос — кто платит? Получается, что наша сфера сужается, теряет свою основу. Отсутствие полноценной социальной основы бесперспективно», — говорила вице-премьер. ТОР — это особая экономическая зона, где действуют налоговые преференции, упрощенные административные процедуры и другие привилегии для ведения бизнеса. На Дальнем Востоке действует 12 ТОР, зимой 2016 года были созданы ТОР в моногородах в Ростовской и Иркутской областях и в Республике Татарстан. Сейчас Минэкономразвития рассматривает возможность создания ТОР в Калининграде, Сарове Нижегородской области, Озерске, Снежинске и Трехгорном Челябинской области, Заречном Пензенской области, Северске Томской области, Новоуральске Свердловской области, Железногорске и Зеленогорске Красноярского края. rns.online . Понятно, да? Сказки о проектах развития на сотни миллиардов рублей рассказывать в Россиюшке всё ещё можно. Но принимать их в расчёт, а уж тем более рисковать из-за них сотнями бюджетных миллионов давно уже дураков нет. Не надо думать, что мы тут самые умные. Манны небесной больше не будет, не надейтесь. В приоритете нынче Чечня и виолончели. Пора сползать с дивана и брать в ручки лопату, раз уж ничего другого делать мы так и не научились. Это я вам как джыдай джыдаям говорю. Р.S. «В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» («ИСС») начались работы по созданию новых телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Партнёром «ИСС» по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space. Полезная нагрузка будет включать 38 («Экспресс-80») и 37 («Экспресс-103») основных транспондеров для работы в С-, Ku- и L-диапазонах. Телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» планируется вывести на геостационарную орбиту в 2019 году. Спутники послужат для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ» ( отсюда ). Р.Р.S. А тем временем в таинственных недрах инновационного бизнес-инкубатора: Следите за нашей рекламой! В самом скором будущем в ЗАТО Железногорск: - жувание жвачки с турбонадддувом инновационных умных пузырей и чтение азбуки вслух для неграмотных! - изготовление волшебных палочек а-ля Гарри Поттер на фрезерном станке с нановращательным моментом спина унутре цифрового думателя! - заклинание курса доллара, ознакомительная лекция по устройству молотка, кофе-брейк и последующий запуск в стратосферу воздушных шариков с платной рекламой на платиновых досках! - непрерывная пятилетняя форсайт-сессия по развитию ЗАТО Железногорск в 2017-2021 годах! - отвёрточная сборка несущей плоскости метлы для Бабы Яги посредством заколдованного в программе вовлечённости ГК «Росатом» и Российской православной церкви 3D-принтера! - командировки к тупым пендосам и гнилым гейропейцам по обману опытом! - пошаговые шаги, попрыжковые прыжки, порывковые рывки и беговой бег на время с остановленными песочными часами в мешке кенгуру! - получение зарплаты за публичное дуракаваляние с передачей передового опыта студентам в детских садах, ясельках и родильном зале (спецкурс по заявке ГУССТ-9)! ТАК ПОБЕДИМЪ, ТОВАРИЩИ. ТОЛЬКО ТАК.