Обидно, конечно, но и фейковые новости тоже не мы придумали.

FAQ Reddit по фейковым новостям

Одно из сообществ Reddit посвящено проблеме фейковых новостей. «Мы и Жо» предлагает вам русский перевод тамошнего великолепного FAQ , выполненный нашим постоянным автором — Ольгой Добровидовой.

Что такое «фейковые новости»?

«Фейковые новости» — не новое явление, но цифровая эра дала им новую мощную платформу для распространения на миллионные аудитории. Фейковые новости — близкие родственники плохих новостей, которые бывают плохи всем от незаметной предвзятости мейнстримовых СМИ до плохого стиля и фактчекинга. Фейковые новости — это более вопиющая версия таких плохо написанных новостей, которые часто распространяются с политическими целями. Фейки появляются в блогах или на «новостных» сайтах, которые кажутся похожими на настоящие медиа. Для целей этого сабреддита мы также включаем в категорию фейков мемы, фейковые цитаты и прочую дезинформацию, которая распространяется в сети.

Кто занимается фейковыми новостями?

Дезинформация распространяется по такой схеме: Источники → Распространители высокого уровня → Распространители низкого уровня. Источники — это те, кто создает фейковый контент. Часто это тролли «эпохи пост-правды» (о слове 2016 года по версии Оксфордского словаря, post-truth, можно почитать здесь — прим. пер.) или политические пропагандисты. Здесь есть некоторая градация от отдельных троллей, которые делают это просто ради лулзов, до тех, кто на этом зарабатывает — как видно в интервью одного из источников в Washington Post :

«Пол Хорнер, 38-летний владелец империи фейков на Фейсбуке, зарабатывает на вирусных псевдоновостях уже несколько лет. Хорнер дважды убедил интернет в том, что он британский художник граффити Бэнкси; ещё в прошлом году он опубликовал страшно вирусный (и страшно не соответствующий действительности) материал о судебном иске сервиса рейтингов Yelp против сериала «Южный парк» (в России жертвами фейка об иске стали, например, РБК , которой потом пришлось исправляться , а вслед за ними и издания поменьше — прим. пер.)».

Распространитель высокого уровня — уже более крупная операция (блог, популярная фейсбук-группа, сайт фейковых новостей), которая с минимальными усилиями распространяет информацию на большую аудиторию. Обычно источник сам занимается таким массовым распространением новостей, облегчая себе задачу. Наконец, распространитель низкого уровня — это потребитель новостей. Это пользователи, которые сами «потребляют» фейковые новости и передают их дальше с помощью лайков и шеров.

Фейковые новости — это проблема конкретной партии?

Нет! Нам всем очень хотелось бы думать, что все «наши» потребляют настоящие новости, а фейковые новости — проблема другой стороны. Но на самом деле это беда обеих партий, которая должна заставить всех задуматься и внимательнее относиться к медиа, которые они потребляют. Сильно политизированные группы на Фейсбуке с обеих сторон распространяют неверную информацию с пугающей скоростью. Хотя кажется, что у правых дела обстоят хуже, это проблема для всех :

«Исследование Buzzfeed News показало, что «гиперпартийные» политические страницы на Фейсбуке и сайты постоянно выдают миллионам своих подписчиков ложную или некорректную информацию. По данным анализа более тысячи постов на шести крупных «правых» и «левых» страницах, наименее правдивые источники генерировали больше всего шеров, реакций и комментариев на Фейсбуке — гораздо больше, чем взятые для сравнения три мейнстримовые страницы политических новостей.

Наше исследование показало, что 38% записей на трех правых страницах либо состояли из смеси правды и неправды, либо были в основном неправдой, — для левых страниц этот показатель составил 19%. Эти правые страницы — наряду с новостями кабельных телеканалов, которые привлекли к себе гораздо больше внимания — помогли организовать политический взлёт Дональда Трампа».

Как мы уже отметили, это не просто «правая» проблема. Вот пример с другой стороны: цитату Трампа из сети, где он называл электорат республиканцев «тупыми», использовали, чтобы навредить ему и в праймериз, и когда он уже стал кандидатом от партии. Проблема в том, что это 100%-ный фейк . Вирусный мем, где Дональд Трамп называет республиканцев «самой тупой группой избирателей в стране», который постят все ваши друзья, — это неправда. Не было такого. Хватит его шерить. Дональд Трамп наговорил множество сомнительных вещей, но он никогда не говорил ничего похожего на это:

«Если бы я решил избираться, я бы пошел от республиканцев. Это самая тупая группа избирателей в стране. Они верят всему, что показывают на Fox News. Я мог бы лгать, и они бы всё равно всё это проглотили. Готов поспорить, мои показатели поддержки были бы отличными».

В посте, которым все делятся, говорится, что Дональд сказал это в интервью журналу People в 1998 году. Только вот он этого не говорил.

А есть ли пример процесса «изготовления» фейковых новостей?

Конечно! Седьмого октября 2016 года проект Wikileaks начал публиковать оставшиеся материалы из переписки Джона Подесты, менеджера кампании Хиллари Клинтон. Примерно в это время в сети крутилась история о том, что Хиллари назвала сторонников своего оппонента в праймериз, сенатора Берни Сандерса, «ведром лузеров». Эту цитату нашли в расшифровке выступления в банке Goldman Sachs , и на неё якобы ссылались в одном из имейлов Подесты. Сайт Infowars опубликовал эту историю со ссылкой на The American Mirror под заголовком: «Хиллари называет собственных сторонников ведром лузеров».

Gateway Pundit тоже перепечатал эту историю: «Wikileaks: Хиллари Клинтон в выступлении перед Goldman Sachs назвала фанатов Берни Сандерса и миллениалов «ведром лузеров»» . Она также распространялась на популярном сабреддите /r/the_donald , где несколько постов в итоге собрали сотни и тысячи голосов. Здесь показано, как модераторы сабреддита удалили все комментарии к одному из постов, где пользователи пытались сообщить, что это фейк (удаленные комментарии выделены красным). Правда во всей этой истории не имела значения. Её источником была фабрика фейков под названием «Настоящие. Правдивые. Новости», которая выдавала себя за надежный источник информации. Их заметку можно увидеть здесь . Если вы обращаете хоть какое-то внимание на детали, вы сразу заметите, что история датирована 3 октября 2016 года, то есть она вышла ещё до того, как появилась переписка Подесты.

Кроме того, можно было посмотреть в самом исходном материале (на Wikileaks). Поиск по фразе «ведро лузеров» в переписке Подесты не даёт результатов . Если люди не готовы потратить на проверку информации и десяти секунд, что ещё можно успешно распространить? Если вы тролль, который пишет и постит фейковые новости, — устрицей вам будет этот мир (считается, что это выражение заимствовано из комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы» — прим. пер.).

Можете ли вы привести пример того, как распространитель манипулирует читателями?

Хотя некоторые фейки — полная ерунда, многие начинаются с зерна истины. Вот ещё пример из переписки Джона Подесты. Сам Подеста написал следующее: «Я знаю, что она уже ненавидит обычных американцев, но мне кажется, единожды мы должны использовать это выражение — когда она скажет, что баллотируется в президенты, потому что вам, как и всем обычным американцам, нужен защитник ваших интересов. Я думаю, если она не скажет такое хотя бы один раз, это заметят и станут говорить, что в Айове у нас был фальстарт».

Если прочитать само письмо и разобраться в контексте, станет ясно, что имеется в виду именно само выражение «обычные американцы», а не люди, которые вместе составляют группу, им обозначаемую. Как вы думаете, такой ли интерпретации ждут политизированные распространители фейков? Обычные подозреваемые взялись за работу:

Gateway Pundit: «БОМБА WIKILEAKS: Советники Хиллари признают, что она «НЕНАВИДИТ ОБЫЧНЫХ АМЕРИКАНЦЕВ»» .

Infowars: «БОМБА WIKILEAKS: ХИЛЛАРИ КЛИНТОН «НЕНАВИДИТ ОБЫЧНЫХ АМЕРИКАНЦЕВ»» — этот текст написал один из авторов сайта, Пол Джозеф Уотсон, которому впоследствии пришлось с позором удалить его. Но поезд уже ушел, так ведь?

WND : «Менеджер кампании Хиллари: «Я знаю, что она уже ненавидит обычных американцев»» .

Drudge: «Время ведьм: [Хиллари] ненавидит обычных американцев» .

Далее подробно разберём заметку Infowars, чтобы показать, как читателями манипулировали и в тексте. У большинства читателей небольшой объём внимания, поэтому они не читают все статьи целиком. Поэтому для авторов так важно знать, что им нужно либо 1) быстро произвести впечатление, чтобы заинтересовать читателя; либо 2) вынести самое главное вверх. В тексте Infowars, ныне удалённом, краткое содержание вынесено на самый верх и выделено жирным шрифтом, а цитата не приводится в необходимом контексте:

«Новая переписка от Wikileaks, опубликованная только что, включает шокирующее признание менеджера кампании Клинтон Джона Подесты в том, что Хиллари Клинтон «уже ненавидит обычных американцев».

Ещё один тревожный знак для читателей: скептически относитесь к сайтам, которые выделяют некоторые предложения или слова капсом или жирным шрифтом. Это такой неявный способ тенденциозно изложить информацию. Выделяя слова, автор подсказывает читателю, что важно. Но это не его, автора, работа: он должен представить информацию, а читатель сам разберётся, что важно. Пол Джозеф Уотсон ещё два раза использует в заметке жирный шрифт, и это намекает, насколько сомнителен это источник и как сильно он манипулирует вами:

«Я знаю, что она уже ненавидит обычных американцев, но мне кажется, единожды мы должны использовать это выражение — когда она скажет, что баллотируется в президенты, потому что вам, как и всем обычным американцам, нужен защитник ваших интересов», — пишет Подеста».

Выше выделена только часть всей цитаты, и не даётся нормального объяснения, что на самом деле имеется в виду. Таким образом, если вы просто быстро пробежали глазами заметку, вы вынесете из неё две идеи: 1) Хиллари ненавидит обычных американцев; и 2) это очень важная история. Это тонкая манипуляция: вы при первом прочтении не осознали её, а вот ваш мозг всё понял.

А есть ещё что почитать, чтобы разобраться в теме?

How Fake News Goes Viral: A Case Study

This Analysis Shows How Fake Election News Stories Outperformed Real News On Facebook

Facebook fake-news writer: ‘I think Donald Trump is in the White House because of me’

How Teens In The Balkans Are Duping Trump Supporters With Fake News

We Tracked Down A Fake-News Creator In The Suburbs. Here’s What We Learned

The plague of fake news is getting worse — here’s how to protect yourself

Solving the Problem of Fake News

Google, Facebook move to restrict ads on fake news sites

Fake news: an insidious trend that’s fast becoming a global problem

Hyperpartisan Facebook Pages Are Publishing False And Misleading Information At An Alarming Rate

Site: Fake News Watch