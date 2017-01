Постмодернизм окончательно победил в Россиюшке. Деморализующий фактор Чечни Главред издания "Кавказский узел" намерен обратиться в СКР по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Даудова. Жаловаться бессмысленно - эти угрозы и есть главная ценность Чечни для Кремля, считает Олег Кашин. В этом есть что-то бессознательно-саморазоблачительное, когда человек, известный всем, прежде всего, под кличкой "Лорд" (многим ли что-нибудь говорит имя Магомеда Даудова?), переиначивает фамилию своего оппонента именно в собачью кличку. Обещания "вырвать клыки" и "оторвать язык" псу по кличке "Швед" читаются вполне однозначно, но трудно поверить, что главному редактору "Кавказского узла" Григорию Шведову удастся остановить Даудова с помощью жалобы в Следственный комитет - язык, на котором разговаривают с российским обществом чеченские власти, не знает слов "закон", "право" или "суд", и все в России к этому давно привыкли. С точки зрения сложившейся практики, большим успехом для Шведова будет такое разрешение ситуации, при котором ему не придется извиняться перед чеченскими властями, да и формулу "спасибо, что живой" игнорировать тоже не стоит. Судьба Бориса Немцова уже навсегда остается тем фактором, о котором невозможно забывать, когда речь заходит о современной Чечне. В Чечне возможно все Издание "Кавказский узел" (наряду, может быть, только с "Новой газетой") - последнее в России, да и в мире тоже, СМИ, пытающееся прорвать информационную изоляцию, в которую сегодня погружена Чечня. Кадыровская республика устроена, как Изумрудный город из сказки - посторонним смотреть на нее позволяется только через объектив инстаграма главы республики, все независимые источники информации давно приравнены к врагам и изгнаны из Чечни (самый громкий случай - драма Комитета против пыток, офис которого в Грозном неоднократно громили, а автобус, арендованный комитетом, был сожжен на границе Чечни и Ингушетии ). В такой обстановке бесстрашные репортеры "Кавказского узла" работают не только на цитируемость и авторитет собственного издания, а на все российское общество, фактически лишенное права знать, что происходит в самом страшном регионе страны. Последняя скандальная публикация "Кавказского узла" на чеченскую тему вышла перед Новым годом - издание сообщило, что трое задержанных по обвинению в нападении на полицейских в Грозном, убиты, причем как минимум одного из них убийцы вытащили из больничной койки и расстреляли во дворе больницы. В те же дни мне пришлось разговаривать об этой истории с человеком того типа, который в СМИ принято называть "источник, знакомый с ситуацией". - Ты же понимаешь, кто их убил? - спросил он меня о грозненских задержанных. - Кадыровцы? - неуверенно спросил я, уже чувствуя подвох. - Нет, родственники, - ответил мой собеседник. Я попытался догадаться: - Родственники убитых полицейских? То есть чеченские власти поощряют кровную месть? - Нет, - мягко поправил меня собеседник. - Их убили их собственные родственники, которых власти поставили перед выбором - или вы сами их убиваете, или мы уничтожаем все ваши семьи, включая маленьких детей. Проверить достоверность этой истории невозможно, но она показательна как минимум в том смысле, какие сейчас слухи ходят в Чечне. В других российских регионах таких слухов пока не бывает, а там - тебе спокойно, пусть и шепотом, расскажут о стариках, которых заставили убивать собственных племянников, и ты готов в это поверить, потому что давно знаешь, что в Чечне возможно все. Главное свойство загадочной республики В путинской России кадыровская Чечня - своеобразное государство в государстве, загадочное и пугающее. Как можно описать главное, определяющее свойство кадыровской республики? Бесконечные и бесконтрольные деньги, которые "дает Аллах"? Самый действенный способ обеспечить мир в Чечне с помощью превращения ее в жесткую диктатуру? Президентский спецназ, призванный решать военные задачи в Сирии? Стратегический силовой ресурс на случай политического кризиса в Москве? Версий может быть много, но каждый раз, когда случается новый скандал с чеченскими властями, наподобие нынешних угроз Григорию Шведову, начинает казаться, что вот для этого Чечня на самом деле и нужна - чтобы очередной человек с бородой и звездой Героя России, захлебываясь от ненависти, кричал, что он не простит и обязательно всех накажет, а Кремль, разводя руками, говорил, что ничего не может сделать - вы же сами видите, какие это горячие и эмоциональные люди, мы и сами не можем их остановить и втайне побаиваемся. Это может показаться преувеличением, но такая версия, по крайней мере, заслуживает права на существование наряду со всеми остальными. Деньги, выделяемые Чечне, не настолько огромны, если сравнивать их с богатствами той же "Роснефти", и сам Рамзан Кадыров в любом случае беднее очень многих московских олигархов. Об эффективности чеченского силового ресурса тоже ничего доподлинно не известно - о кадыровских чудо-спецназовцах слышали все, но никто не видел их в бою. А вот как деморализующий фактор для всего российского общества кадыровская Чечня бесценна и незаменима - невозможно думать о будущем страны, не имея в виду вот этот анклав, возглавляемый Героями России, налево и направо обещающими "укоротить язык" и "вырвать клыки", умеющими заставлять извиняться перед ними, пугающими самим фактом своего существования. Старая шутка, в которой Путин не мятежную Чечню вновь присоединил к России, а наоборот, саму Россию присоединил к Чечне, давно перестала быть шуткой. Просто есть вещи, о которых нельзя шутить, и Чечня сегодня - самая важная из таких вещей. dw.com . СТАЛИН ПОДВЕЛ ЧЕЧЕНСКИЙ И ДРУГИЕ НАРОДЫ К КРАЮ ПРОПАСТИ Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял руководителя СССР Иосифа Сталина за депортацию чеченского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Глава Советского Союза Иосиф Сталин подвел чеченцев и представителей других народов к краю пропасти. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении на собрании в честь Дня восстановления государственности чеченского народа. Кадыров отметил, что предки современных чеченцев смогли вернуться в родные края спустя 60 лет депортации. В 1944 году была упразднена Чечено-Ингушская АССР, а населяющие ее народу были переселены в Казахстан и Среднюю Азию. "Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества", - написал Кадыров в Instagram. Глава Чеченской республики также поблагодарил следующего после Сталина руководителя СССР Никиту Хрущева за восстановление исторической справедливости и возвращение чеченского народа на родную землю. В благодарность за это одну из площадей в Грозном назвали именем Хрущева. Рамзан Кадырова напомнил, что чеченский народ также должен осознавать ответственность за те или иные события, связанные с ним. Он поблагодарил и своего отца – Ахмат-Хаджи Кадырова, которого назвал первым патриотом республики, сумевшего объединить чеченский народ и повести его по мирному пути развития. tsargrad.tv . Р.S. «Король Лев» для ФСО: какие торренты качают силовики и чиновники Разработчик Антон Нестеров, автор проекта RuGovEdits , отслеживающего правки в «Википедии» с IP-адресов госорганов, проанализировал, какие торренты скачивали из сетей различных ведомств. Изучить список можно на этой странице . Данные о том, с каких IP-адресов какие торренты скачивали, Нестеров взял у российского сервиса I Know What You Download . Этот сервис имитирует работу обычного торрент-клиента: когда кто-то пытается скачать с трекера фильм или игру, его компьютер отправляет запрос в том числе на I Know What You Download, выдавая тем самым IP-адрес пользователя. Судя по списку Нестерова, пользователи с IP-адресами, относящимися к ФСО, скачивали фильмы «Сноуден», «Расплата», «Выхода нет», «Обреченные на войну», «Дуэлянт», «Белоснежка и охотник 2», «Король Лев» и «Король Лев 2», а также Windows 7 и Adobe Photoshop. Из сетей Росатома кто-то скачал три порноролика, фильм «Пеле: рождение легенды» и альбом с песнями «Ленинграда». Порно также интересовались пользователи с IP-адресами МВД и Минфина. Из сетей министерства культуры скачивали видеоуроки «Создание сайта под ключ на заказ — 2016», фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Другой мир», а также игры Half-Life и Age of Empires III. meduza.io .