Заочная ставка. Директор МП "Гортеплоэнерго" Виктор Дранишников.

Аккурат в тот же день, что характерно, в краевом арбитраже должны были встретиться два муниципальных предприятия, оказывается:

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об отложении судебного разбирательства

17 ноября 2016 года Дело № А33-15652/2016

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мельниковой Л.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (ИНН 2452024096, ОГРН 1022141406554), г. Железногорск к муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (ИНН 2452011266, ОГРН 1022401406587), г.Красноярск о взыскании задолженности, пени, при участии:

от истца: Леонтьева И.А. на основании доверенности от 11.01.2016 № Д-01/2016, личность удостоверена паспортом; Павловой Е.С. на основании доверенности от 29.12.2015, личность удостоверена паспортом;

от ответчика: Щедриновой Н.Г. на основании доверенности от 22.12.2015, личность удостоверена паспортом,

установил:

муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – ответчик) о взыскании:

1. Задолженности в размере 38 286 850 рублей 00 копеек по договору № 2007Т-75 от 09.11.2007 энергоснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и горячей воды за декабрь 2014 года;

2. Пени за просрочку исполнения обязательств по оплате в размере 74 428 692 рублей 74 копейки за период с 26.02.2014 по 21.05.2016.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 06.07.2016 возбуждено производство по делу; предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 08.08.2016. Определением от 08.08.2016 судебное заседание отложено на 15.09.2106. Протокольным определением от 15.09.2016 судебное заседание отложено на 17.11.2016. Суд заслушал объяснения лиц, участвующих в деле, присутствующих в судебном заседании. Представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства по делу для завершения сверки. Представитель ответчика против удовлетворения ходатайства истца возражений не заявил. Указанное ходатайство истца судом рассмотрено и удовлетворено.

Представитель ответчика заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика Красноярского края в лице Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края, в обязанности которого входит предоставление ответчику компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг. В обоснование ходатайства ответчик указал, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности указанного лица, своевременно не предоставившего компенсации ответчику, что повлекло со стороны ответчика просрочку исполнения обязательств перед истцом. Представитель истца возражал против удовлетворения указанного ходатайства.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд полагает, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности Красноярского края в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в связи с чем считает необходимым привлечь последнего к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.

Учитывая необходимость извещения вновь привлеченного третьего лица, а также удовлетворение судом ходатайства истца об отложении судебного разбирательства, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости отложения судебного разбирательства по делу.

Руководствуясь статьями 158 , 184 , 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство по делу на 22.12.2016 в 11 час. 00 мин. по

адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал № 331.

1.1. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика:

- Красноярский край в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (ИНН 2466216697, ОГРН 1082468060993, 660075, г.Красноярск, ул.Заводская, д.14).

2. Предложить истцу представить в материалы дела:

- доказательства направления копии искового заявления и дополнительных документов третьему лицу.

3. Предложить ответчику представить в материалы дела:

- доказательства направления третьему лицу копии письменного отзыва и приложенных документов.

4. Предложить третьему лицу представить в материалы дела:

- письменные пояснения по существу исковых требований, в том числе сведения о предоставлении ответчику компенсации за спорный период;

- доказательства направления письменных пояснений лицам, участвующим в деле.