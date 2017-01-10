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  • ФинКом идёт к людям
    Дополнительный источник денег для микрофинансовой организации, потом разбери пойди куда денюжки утекли. Достаточно приме... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    Спасибо властям всех уровней,спасибо "нашему якобы всенародному контролю-депутатам" за бесконечно мутный, заигранный,тух... >>>

  • Давайте похохочем
    В Единой России конечно же ;-) >>>

  • Эра ГЛОНАСС
    Интересно, а кто же бенефициар? >>>

  • ФинКом идёт к людям
    В марте «ГиГ» сообщил, что Следственный отдел УМВД ведет расследование уголовного дела в отношении ООО «Залоговый дом», ... >>>

  • Давайте похохочем
    маленькое мнение: просто жируют наше все,жируют "звездные",вот если бы они еще и работали как надо,а не 3.14издели?А так... >>>

  • Давайте похохочем
    Неужели кто-то всерьёз полагает, что в ЛДПР Стесняюсь спросить - а не подскажете, в "где" есть приличные люди? :oops: >>>

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Семь дней в Заколючинске Печатать E-mail
Понедельник, 09 Январь 2017

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ТРАГЕДИЙ

Сегодня в Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО г. Железногорск состоялся брифинг. Заместитель начальника полиции Виктор Архипов рассказал о результатах работы Управления за новогодние праздники. Виктор Анатольевич отметил, что работа сотрудников полиции строилась по усиленному варианту. В период проведения новогодней ночи и религиозного праздника «Рождество Христово» в дополнение к сотрудникам были задействованы казаки Енисейского казачьего войска и работники частной охранной организации.

За период новогодних праздников составлено 366 протоколов об административных правонарушениях. Наиболее часто сотрудниками полиции выявлялись правонарушения, связанные с мелким хулиганством, появлением в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками ДПС задержано 9 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и управляющих транспортными средствами. «В целом, оперативная обстановка находилась под постоянным контролем со стороны полицейских» - отметил Виктор Архипов.

Общественный порядок в новогоднюю ночь охраняли 90 сотрудников УМВД, сообщил заместитель начальника полиции Андрей Плохих. Никаких серьезных происшествий и преступлений не произошло. 31 декабря зарегистрировано 65 обращений от граждан. 1 января правоохранителей вызывали 82 раза, а 2 января – 51 раз. В основном по поводу бытовых конфликтов. Первое уголовное дело в полиции возбудили 2 января 2017 года - за повторное пьянство за рулем.

НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА

Сотрудники Госавтоинспекции задержали жителя поселка Подгорный 1990 года рождения, у которого было обнаружено и изъято вещество коричневого цвета. Исследование установило, что это наркотик массой 0,775 грамм. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хранение наркотических средств и запрещенных веществ». Максимальная санкция - лишение свободы на срок до десяти лет.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ НИЧЕМ НЕ ЩЁЛКАЙ

В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск обратился местный житель 1966 года рождения. Мужчина сообщил, что из квартиры похищен ноутбук стоимостью более 40 тысяч рублей. В ходе работы сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний ранее судимый неработающий местный житель. Полицейские выяснили, что накануне мужчина распивал спиртные напитки со своим приятелем, после чего уснул. Воспользовавшись ситуаций, злоумышленник похитил ноутбук и скрылся. Следователями управления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ОХОТА НА ДОРОГАХ

Нарядом дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под управлением 28-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка установили, что данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В настоящее время в отношении ранее судимого неработающего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Самое строгое наказание по ней – два года принудительного отдыха.

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КРАСНЫЙ ПЕТУХ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В три часа ночи 7 января во дворе дома №35 по Комсомольской улице загорелся «Volkswagen Passat». В результате пожара пострадали рядом стоящие автомобили «ВАЗ», у самой иномарки серьезные повреждения. Почти через сутки пожарных вызвали на тушение «Skoda Rapid» во дворе дома №64 на улице имени 60-летия ВЛКСМ. Причины возгораний и суммы материального ущерба устанавливаются.

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